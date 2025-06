https://thegrayzone.com/2025/06/11/uk-plans-russian-black-fleet/



Geheime britische Pläne zur „Zerschlagung der gesamten russischen Schwarzmeerflotte“ durchgesickert

Kit Klarenberg

·11. Juni 2025

Von The Grayzone geprüfte durchgesickerte Dokumente enthüllen den verdeckten Krieg des britischen Geheimdienstes gegen Russland im Schwarzen Meer und skizzieren ukrainische „Honigfallen“-Pläne sowie Blaupausen für die Sprengung der Kertsch-Brücke.

Sensible Dokumente, die von The Grayzone geprüft wurden, deuten darauf hin, dass das Vereinigte Königreich der zentrale Drahtzieher hinter den ukrainischen Militäroperationen gegen die russische Schwarzmeerflotte ist. Neben anderen brisanten Erkenntnissen enthüllen die Dokumente, dass hochrangige britische Militär- und Geheimdienstvertreter detaillierte Pläne zur „maximalen Schwächung der [Moskauer] Schwarzmeerflotte“ ausgearbeitet haben, die Sprengung der Kertsch-Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland mit Düngemittelsprengstoff planten und sogar Entwürfe für eine Reihe von Tauchbooten entwickelten, mit denen ukrainische Taucher Minen an russischen Schiffen und Infrastruktureinrichtungen anbringen sollten.

Zu den weiteren Machenschaften gehört ein expliziter „Honigfallen“-Plan, der die Einrichtung eines vom britischen Geheimdienst heimlich betriebenen Bordells auf der Krim vorsah. Dort sollten russischsprachige ukrainische Agentinnen „betrunkene Matrosen“ der russischen Marine um Informationen bringen.

Die Pläne wurden von „Project Alchemy“ ausgearbeitet, einer geheimen britischen Militärplanungszelle, deren Existenz erstmals von The Grayzone aufgedeckt wurde.

Der mit dem Geheimdienst verbundene Direktor von Alchemy, Dominic Morris, war einst als „politischer Offizier“ für die britische Botschaft in Afghanistan tätig und dabei eingebettet in britische Spezialeinheiten. Die erste der relevanten Dateien wurde am 14. April 2022 verschickt – am selben Tag, an dem die Ukraine ihren spektakulärsten Seesieg des Krieges errang, als sie das russische Flaggschiff in der Region, die Moskva, versenkte.

Diese Leistung wurde von den westlichen Medien bejubelt, wobei die New York Times die Zerstörung des Schiffes als „signal triumph – a display of Ukrainian skill and Russian ineptitude” (als „signalen Triumph – eine Demonstration ukrainischer Fähigkeiten und russischer Unfähigkeit”) bezeichnete. Wie die bisher unveröffentlichten Dateien zeigen, gehörte auch Dominic Morris von Project Alchemy zu den Bewunderern der Operation, der darin eine Gelegenheit sah, „die gesamte russische Schwarzmeerflotte zu besiegen”, und sofort mit der Ausarbeitung von Plänen zur Versenkung der restlichen Kriegsschiffe Moskaus begann.

Die Zerstörung der Moskva soll die Biden-Regierung sowohl überrascht als auch in Panik versetzt haben, da sie offenbar nicht glaubte, dass die Ukraine über Raketen verfügte, die ein solches Ziel treffen konnten, und laut einem Mainstream-Bericht „nicht beabsichtigt hatte, den Ukrainern einen Angriff auf ein so mächtiges Symbol russischer Macht zu ermöglichen“. Der Angriff überzeugte jedoch offenbar das Weiße Haus und das Pentagon, ihre militärische Unterstützung für Kiew zu verdoppeln – und wie die Dokumente zeigen, hatte dies auch jenseits des Atlantiks die gleiche Wirkung.

Als Reaktion auf einen Bericht eines anderen Zellenmitglieds vom 23. April 2022 über die Bedeutung der Unterstützung der westlichen Mächte für die „Landoperationen“ der Ukraine erklärte Morris, dass „die Versenkung der Moskva“ bedeute, dass Kiew sich stattdessen vorwiegend auf „maritime“ Operationen konzentrieren sollte. Nachdem er sich darüber beschwert hatte, dass die NATO „abgesehen von ein paar Tank- und Flugzeugbewegungen in einem friedlichen Europa“ „keine Kämpfe“ führe, schrieb Morris, er sehe eine Chance für Großbritannien, alle russischen Schiffe in der Region zu eliminieren, ohne überhaupt in den Krieg zu ziehen.

„Man könnte die gesamte russische Schwarzmeerflotte besiegen“, schrieb er und bezog sich dabei auf Grauzonentaktiken, die das britische Militär offiziell definiert hat als „alle Aktivitäten, die bis zur rechtlichen Definition eines bewaffneten Konflikts reichen, diese aber nicht überschreiten“. Morris schlug konkret „Kommandoraids“ als „eine fantastische Subthreshold-Aktivität, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Tode erschrecken wird“ vor.

Der Angriff auf die Moskva schien als Katalysator für die „Schwarzmeeroperationen“ von Alchemy zu dienen, die bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht vorbereitet wurden. In einem Dokument vom selben Tag, an dem das Schiff sank, prahlte Morris, dass „die aktuelle Lage in der Ukraine dem Westen eine ideale Gelegenheit bietet, die militärischen Fähigkeiten Russlands zu schwächen, indem so viel russische Ausrüstung wie möglich zerstört wird“, und skizzierte anschließend eine Reihe von mehrgleisigen und phasenweisen Operationen gegen Russland im Schwarzen Meer. „Es muss weiterhin eine hohe Zahl von Opfern verursacht werden“, denn „viele tote Soldaten, die auf das Festland zurückkehren, werden einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung“ in Russland haben, erklärte Morris von Alchemy.

Project Alchemy schlug auch eine gemeinsame britisch-ukrainische Geheimdienstoperation vor, bei der „weibliche Agenten“ heimlich in „Verwaltungspositionen“ der russischen Marine eingeschleust werden sollten. In der ersten Phase der Operation schlug Morris vor, „eine Bar und ein Bordell“ auf der Krim einzurichten, um „Informationen von betrunkenen Matrosen zu erhalten“ und als „Honigfalle“ für Militär- und Geheimdienstoffiziere zu dienen. „Die Agentinnen müssen Russisch sprechen, attraktiv sein, manipulativ sein und die Schwächen des durchschnittlichen russischen Mannes ausnutzen“, betonte er.

In der zweiten Phase schlug Morris eine „unkonventionelle Option“ für die Sprengung der Kertsch-Brücke vor, bei der „ein gekaperter, mit Sprengstoff beladener Massengutfrachter unter russischer Flagge“ unter der Brücke geparkt und gezündet werden sollte. Morris „schätzte, dass dies ein bedeutendes kinetisches Ereignis sein würde, das vier bis sechs Pfeiler der Brücke sprengen und sie für lange Zeit unbenutzbar machen würde“.

Da die Kertsch-Brücke „Putins Krönung nach der Annexion der Krim“ sei, habe ihre vollständige Zerstörung das Potenzial, einen Palastputsch im Kreml auszulösen. Der Einsturz der Kertsch-Brücke und die Infiltration von Spionen auf der Krim würden die Grundlage für die dritte Phase bilden: die „Hauptoffensive“ zur Eroberung der Halbinsel.

Die zuvor von Alchemy eingerichteten „Honigfallen“ könnten vor der Mission heimliche „sichere Unterkünfte und Waffenlager“ einrichten, schlug Morris vor. Als Nächstes würde „ein direkter Angriff auf Sewastopol mit einem vollgetankten Tanker in der Strilets-Bucht“ erfolgen. Dies wäre „im Wesentlichen ein Brandschiff, das weitere Panik auslösen“ und „ein starkes Signal an die russische Marine senden würde, dass in der Region kein Ort mehr sicher ist“.

Schließlich plädierte Morris dafür, dass die Ukraine eine Strategie der „Eindämmung“ verfolgen sollte, indem sie versuche, die „Schwarzmeerflotte zu stören“ und „zu erobern/unter neue Flagge zu stellen“. Die Idee dahinter sei, so der Chef von Alchemy, „die Schwarzmeerflotte anzugreifen, um so viele Schiffe wie möglich zu zerstören“, da Moskaus Kriegsschiffe dort „gefangen sind und kaum Versteckmöglichkeiten haben“. Er drängte auf den „Einsatz von umgerüsteten Zivilschiffen“ mit von Großbritannien gelieferten Waffen und schlug „Hinterhalte mit entführten russischen Schiffen vor, um Kriegsschiffe anzulocken und mit tragbaren Anti-Schiffs-Raketen anzugreifen“.

Obwohl eine solche Operation nie zustande kam, war Sewastopol während des gesamten Konflikts ein ständiges Ziel für Drohnen- und Raketenangriffe aus Kiew. Tatsächlich wurde in dem Memo „Black Sea Operations“ die Nachimow-Marineakademie in der Krim-Hauptstadt als ideales Ziel für solche Angriffe identifiziert. Die Einrichtung wurde in dieser Zeit wiederholt erschüttert durch ukrainische Angriffe. Im Oktober 2022 kam es tatsächlich zu einem Brandanschlag auf die Kertsch-Brücke – und wie The Grayzone damals enthüllte, war dies mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis von Plänen, die vom Projekt Alchemy ausgearbeitet worden waren.

In einem geheimen Memo einen Monat später erklärte Alchemy-Chef Dominic Morris zustimmend, dass der „Angriff auf Kertsch“ den Russen „geschadet“ habe. Mit dem Hinweis, dass ein relativ hochrangiger russischer Politiker persönlich entsandt worden sei, um den Wiederaufbau der Brücke zu überwachen, betonte Morris die politische Bedeutung des Angriffs für den Kreml und fügte hinzu: „Die Reparatur ist nicht einfach, sie müssen die Fahrbahn in beiden Richtungen (d. h. auch die nicht getroffene) ersetzen, und das schlechte Wetter verlangsamt die Arbeiten.“

Am 16. April, nur zwei Tage nach dem Untergang der Moskva, hatten sich die Pläne von Alchemy bereits zu einem „CONOPS“ entwickelt – ein militärischer Fachbegriff, den das US-Verteidigungsministerium als „Erklärung, die klar und prägnant zum Ausdruck bringt, was der Befehlshaber der Streitkräfte zu erreichen beabsichtigt und wie dies mit den verfügbaren Ressourcen geschehen soll“ definiert. Das Dokument mit dem Titel „Building Ukraine [sic] Maritime Raiding Capability“ (Aufbau der maritimen Raiding-Fähigkeiten der Ukraine) entspricht weitgehend einer geheimen britischen Präsentation, die zuvor von The Grayzone aufgedeckt wurde, und beschreibt die Versenkung der Moskva als „erheblichen Schlag für die russische Seestreitkräfte“, der den Rest der Schwarzmeerflotte „anfällig für Raketenangriffe“ mache.

Laut Alchemy würde die Versenkung weiterer Schiffe „die russische Marine weiter von der ukrainischen Küste oder in den Hafen zurückdrängen und damit der ukrainischen Marine die Möglichkeit eröffnen, Überfälle in Küsten-, Binnen-, Küsten- und Flussgebieten durchzuführen“. Die Zelle stellte fest, dass das „ausnutzbare Seegebiet“ „relativ klein“ sei – „nur 160 Seemeilen von Odessa bis Sewastopol zum Beispiel“, was „gut innerhalb der Reichweite kleiner Angriffsboote“ liege.

Die ukrainischen Marineinfanteristen und Seestreitkräfte sollten von den Briten ausgerüstet und ausgebildet werden, um „Hinterhalte … russische Ingenieur- und Spetsnaz-Aufklärungsteams“ und „russische Streitkräfte in Blitzangriffen von den Wasserstraßen aus zu bedrängen“. Diese Teams sollten auch „Küstenradarstationen ausschalten“ und so „die russischen Streitkräfte blind machen“. Da diese Stationen „wahrscheinlich gut verteidigt“ seien, müssten solche Angriffe „gut geplant und blitzschnell durchgeführt werden, um den Erfolg und die Flucht zu gewährleisten“, schrieb Alchemy und betonte, dass „bereits auf die Krim eingeschleuste Agenten“ vom russischen Festland „die Marinekommandos mit Informationen versorgen“ würden.

Die Schlachtpläne sahen ausdrücklich vor, dass ukrainische Kommandos „alle russischen Patrouillenboote im Dniprovska-Golf jagen und zerstören und von Kilburn [sic] Spit bis zur Yahorlyk-Bucht Strandaufklärung durchführen sollten, um gute Landungsstellen für eine größere Angriffstruppe für einen zukünftigen Gegenangriff zu identifizieren.

Die Kinburn-Nehrung, eine schmale Sandbank, die den westlichsten Zipfel der Krimhalbinsel bildet, ist seit der Eroberung des Gebiets durch Russland ein häufiges Ziel ukrainischer Überfälle.

In dem Dokument schlug Alchemy „eine Spezialausbildung für ausgewählte Männer“ vor, die Russisch sprechen, um „geheime Undercover-Missionen“ durchzuführen. Sie sollten auch im Umgang mit Kleinwaffen, Sabotage „zur Störung ziviler Einrichtungen wie Umspannwerke, Eisenbahnen, Cyber-Hacking-Fähigkeiten, Schlosserausbildung, fortgeschrittenem waffenlosem Kampf“ und darin geschult werden, „hochrangige Militärs zu identifizieren, die außerhalb ihres Dienstes auf der Krim ermordet werden sollen“.

Ukraine trainierte das Anbringen von Haftminen

Ein durchgesickerter Vorschlag des Projekts Alchemy vom September 2022 skizzierte einen ausgeklügelten Plan, der auf Informationen von drei nicht genannten britischen Unternehmen basierte und darauf abzielte, die russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol anzugreifen, „Zivile Schiffe“ zu versenken, die von Russland zum Transport von Truppen und Ausrüstung auf dem Dnipro eingesetzt wurden, und nächtliche Überfälle auf „andere maritime Einrichtungen [sic], die von russischen Streitkräften genutzt werden“ durchzuführen. Die geplante Militäraktion trug den Namen „Projekt Tauris“.

In dem Dokument wurde darauf hingewiesen, dass die russische Marine „zwischen den Einsätzen auftanken und sich neu versorgen muss“ und Sewastopol „der wichtigste Hafen“ für diesen Zweck ist. Laut Alchemy war Sewastopol der einzige Ort, an dem Moskaus U-Boote der Kilo-Klasse „angreifbar“ waren, da die Boote in anderen Gebieten „ungestraft operieren konnten, da die Ukraine nicht über die Unterwasserfähigkeiten verfügt, um der Bedrohung entgegenzuwirken“.

In Sewastopol hingegen könnte die Schwarzmeerflotte „leicht durch heimlich eingesetzte Kampfschwimmer“ zerstört werden, die mit bemannten Tauchbooten, die es Tauchern ermöglichen, sich heimlich unter Wasser einzusetzen, und in der Militärsprache als „Swimmer Delivery Vehicles“ (SDVs) bezeichnet werden, in den Hafen gelangen könnten. Wie Alchemy erklärte, „können die Kampfschwimmer, sobald sie sich im Hafen befinden, Haftminen an [russischen] Schiffen und U-Booten anbringen, bevor sie lautlos nach Chornomorsk zurückkehren“.

Alchemy und seine namentlich nicht genannten Verbündeten entwarfen daher ein SDV „speziell für den Einsatz in der Küstenregion der Ukraine“ mit „einer überlegenen Reichweite, um Sewastopol von Chornomorsk aus zu erreichen“. Die Datei deutete darauf hin, dass diese Fahrzeuge auch entlang von Flussufern eingesetzt werden könnten, um „Schiffe zu zerstören und Ziele außerhalb der Reichweite konventioneller Waffensysteme zu treffen“ und „Informationen über feindliche Bewegungen zu liefern“. Das als Tauris 1 bezeichnete Fahrzeug verfügte angeblich über „modernste“ Technologie und war „in der Lage, über und unter Wasser zu operieren“.

Der Tauris 1 sollte angeblich „einen Piloten und einen Navigator sowie vier Kampfschwimmer zu abgelegenen Orten für verdeckte Missionen wie Überwachung, Infiltration, Minenräumung und Minenlegung“ transportieren und über ein System verfügen, das „für schnelles Fahren an der Oberfläche“ – mit bis zu 30 Knoten – und „ultra-leises Fahren unter Wasser … mit einer sehr geringen Radarsignatur beim Betrieb unter der Wasseroberfläche in Schnorchel-Tiefe“ ausgelegt war.

In der Zwischenzeit könnte es auf See und auf Flussbetten geparkt oder über „eine codierte Ping-Sequenz“ automatisch auftauchen. „Wir glauben, dass die SDVs der ukrainischen Marine einen enormen Vorteil bei der Störung und Zerstörung wichtiger [russischer] Vermögenswerte und größerer Streitkräfte im Süden verschaffen werden“, prahlte das Dokument.

Es sah vor, dass 24 bis 48 ukrainische Marinesoldaten und Marineangehörige in einem „achtwöchigen Kurs an einem geheimen Ort in Großbritannien“ unter der Aufsicht eines technischen Teams und von Ausbildern, darunter „ehemalige SDV-Piloten und Navigatoren, die in den britischen Spezialeinheiten gedient haben“, ausgebildet werden sollten. Dazu sollten „taktisches Training und Limpet-Minen-Training“ gehören.

Großbritannien nutzt die Ukraine für die Kontrolle über das Schwarze Meer

Das Dokument prognostizierte, dass der Bau der Tauris 1 SDVs ein Jahr dauern würde, zu einem atemberaubenden Preis von 6 bis 8 Millionen Pfund pro Fahrzeug. Zwar gibt es keine Beweise dafür, dass Kiew das Angebot von Alchemy und seinen Partnern angenommen hat, doch gibt es zahlreiche Beispiele für ukrainische Kommandoraids auf russisch kontrolliertes Gebiet, bei denen häufig Jetskis zum Einsatz kamen. Neben der Kinburn-Nehrung ist auch die Tendra-Nehrung, die 20 Kilometer südlich davon liegt, wiederholt zum Ziel geworden.

Bei einem typisch unglücklichen Überfall am 28. Februar 2024 gerieten fünf ukrainische Angriffsboote bei ihrer Annäherung an die Tendra-Nehrung sofort unter intensiven russischen Beschuss, wobei Dutzende Menschen starben und nur ein einziges Wasserfahrzeug entkommen konnte.

Selbst hartnäckig antirussische Nachrichtenmedien in Großbritannien mussten das Debakel anerkennen. Die Zeitung The Telegraph kritisierte die Operation als „Fehlschlag” und merkte an, dass „unklar ist, was die ukrainischen Streitkräfte damit bezwecken wollten”. Die selbstmörderischen Überfälle wurden mit dem katastrophalen Versuch Kiews verglichen, Krynky einzunehmen, der, wie The Grayzone enthüllte, vom Projekt Alchemy geplant und geleitet wurde.

Anderswo waren die von Großbritannien unterstützten Angriffe auf russische Streitkräfte im Schwarzen Meer erfolgreicher. Im März 2024, nach einer Reihe von weit beachteten Versenkungen russischer Kriegsschiffe, prahlte der damalige britische Verteidigungsminister Grant Shapps, dass von London gelieferte Drohnen und Raketen Kiew dabei geholfen hätten, „fast 30 Prozent“ der dort stationierten russischen Marine zu „vernichten“. Neben den Waffen stützten sich die ukrainischen Angriffe wahrscheinlich in hohem Maße auf Informationen der britischen Spionageflugzeuge RC-135, die nach Ausbruch des Stellvertreterkrieges die Überwachung russischer Anlagen im Schwarzen Meer verstärkt hatten.

Auch heute ist London entschlossen, die Präsenz Russlands im Schwarzen Meer zu neutralisieren. Im Januar 2025 brachte ein Rüstungsunternehmen und ein von der britischen Regierung finanzierter Think Tank namens Council on Geostrategy die Idee auf, eine britische Marine-Taskforce in der Region zu stationieren, um deren „Geopolitik neu zu gestalten“. Das Verteidigungsministerium lud daraufhin „Industriepartner aus der NATO, der Ukraine und den Five-Eyes-Ländern“ ein, Entwürfe und Pläne für „die Entwicklung eines vielseitigen, schnellen und schwer erkennbaren maritimen Systems für Einsätze in der Ukraine und darüber hinaus“ einzureichen.

Noch bevor der Monat zu Ende war, bestätigte ein britischer Minister im Parlament, dass das Verteidigungsministerium in dem Bestreben, „die Ukraine zu unterstützen“, zwei „neue unbemannte maritime [Systeme]“ entwickelt habe, die sich „in der Endphase der Erprobung“ befänden und die Namen „Snapper“ und „Wasp“ erhielten. Die einzigartige britische Besessenheit, den Stellvertreterkrieg zu nutzen, um die russische Schwarzmeerflotte zu vernichten, mag angesichts ihrer relativ geringen Auswirkungen auf das Schlachtfeld seltsam erscheinen.

Die wahre Motivation wurde jedoch in einem Bericht des Council on Geostrategy vom März 2022 klar zum Ausdruck gebracht, in dem erklärt wurde, dass die Feindseligkeiten in der Ukraine bedeuteten, dass Londons „Interesse an der Schwarzmeerregion gestiegen ist“. In dem Papier wurde detailliert dargelegt, wie wichtig die Kontrolle über die Region für die von Großbritannien angestrebte „Ausrichtung“ auf den Indopazifik ist, die in der offiziellen „integrierten Überprüfung“ der Sicherheits- und Verteidigungsstrategie des Vereinigten Königreichs vom Juli 2021 dargelegt wurde. Wie der Council on Geostrategy erklärte, „könnte jede Macht, die die Kontrolle über das Schwarze Meer hat, erheblichen Druck auf die wichtigen Seeverbindungen von Europa zum Indopazifik ausüben“.

Im Februar dieses Jahres wurde über eine Reihe von Explosionen auf Tankern im Mittelmeer berichtet, die kurz zuvor russische Häfen angelaufen hatten. Italienische Ermittler vermuten, dass Kiew für mindestens einen dieser Vorfälle verantwortlich ist und dabei Haftminen eingesetzt hat – dieselben Waffen, in deren Gebrauch die ukrainischen Geheimdienste von britischen Geheimdiensten geschult wurden.

Drei Jahre nach der Versenkung der Moskva verfügt Russland immer noch über mehrere Marineeinheiten im Schwarzen Meer. Allerdings kann die Flotte die von Moskau kontrollierten Gewässer im Osten nicht verlassen. Inwieweit Großbritannien für diese Leistung verantwortlich ist, bleibt unklar, aber die Akten von Project Alchemy belegen eine wesentliche Rolle des Vereinigten Königreichs seit Beginn des Krieges.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

