Der falsche Waffenstillstand

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

16. März 2025

Da sie schon lange im Voraus wussten, dass Russland ihn ablehnen würde, verkündeten die USA und die Ukraine mit großem Tamtam, dass das Waffenstillstandsabkommen „in Russlands Händen“ liege, was eine reine PR-Maßnahme war, schreibt Joe Lauria.

Starmer umarmt Zelensky vor der Downing Street Nr. 10. (Downing Street Nr. 10/Wikimedia Commons)

Nichts hätte klarer sein können als Russlands wiederholte Bedingungen für ein dauerhaftes Ende des Krieges anstelle eines vorübergehenden Waffenstillstands: die Neutralität der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung, die Aufnahme von vier russischsprachigen Oblasten in die Russische Föderation und Verträge zur Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa.

Ebenso klar war die völlige Ablehnung dieser Bedingungen durch die Ukraine, die stattdessen die Rückgabe jedes Quadratzentimeters ihres Territoriums, einschließlich der Krim, und die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO forderte.

Aus diesem Grund führen die beiden Seiten immer noch Krieg. Es ist jedoch ein Krieg, den die Ukraine auf schlimme Weise verliert. Diese Tatsache zu verschleiern, ist ein wichtiges Ziel der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten, um ihre Öffentlichkeit auf ihrer Seite zu halten.

Aber nicht nur die Öffentlichkeit muss überzeugt werden, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, sondern auch der Präsident der Vereinigten Staaten.

Nach dem Eklat im Oval Office, bei dem Donald Trump und J.D. Vance es gegenüber Selenskyj in aller Öffentlichkeit auf den Tisch legten, hielten die Europäer zwei Gipfeltreffen ab. Bei beiden machten sie lautstark deutlich, dass sie Selenskyj weiterhin unterstützen würden, machten aber auch klar, dass sie dies nicht ohne die Vereinigten Staaten tun könnten.

So sehr sie ihn auch verabscheuen, Zelensky und die europäischen Staats- und Regierungschefs brauchen Donald Trump. Also brachten sie Selenskyj dazu, einen Brief zu schreiben, in dem er sich bei Trump einschleimte, einem Mann, der eindeutig für Schmeicheleien empfänglich ist.

Sehr wahrscheinlich auch beeinflusst von seinem Außenminister Marco Rubio und seinem Nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz, die beide zuvor die Unterstützung der Neokonservativen für die Ukraine und die Verurteilung Russlands zum Ausdruck gebracht hatten, ließ sich Trump offenbar umstimmen und war überzeugt, den 30-tägigen Waffenstillstand vorzuschlagen.

Trump kam dann irgendwie auf die Idee, dass Wladimir Putin trotz seiner oft wiederholten Bedingungen für die Beendigung des Krieges dem Druck nachgeben würde. Es könnte sein, dass Trump denkt, er sei ein neutraler Vermittler, der beide Seiten einschüchtern muss, um sie zu einem Deal zu zwingen.

Nachdem der Waffenstillstand ins Gespräch gebracht worden war, nahm Trump die Waffen- und Geheimdienstlieferungen an die Ukraine wieder auf, neue Sanktionen gegen Russland wurden angedroht und die Ukraine feuerte 350 Drohnen auf Wohngebiete in Moskau ab, gerade als Trumps Gesandter Steve Witkoff in Moskau eintraf, um über den Waffenstillstand zu verhandeln.

Wie ein einsamer Einspruch

Der russische Botschafter Wassili Nebensja legte 2019 im UN-Sicherheitsrat sein Veto ein. (Cia Pk/United Nations)

All dies sollte Putin dazu drängen, den Waffenstillstand zu akzeptieren, oder ihn als einen Mann dastehen lassen, der sich der Ablehnung des Friedens schuldig macht. Wenn die Waffen, der Geheimdienst und die Sanktionen der USA Putin zuvor nicht abgeschreckt hatten, warum sollten sie es jetzt tun?

Putin sah dies als die PR-Übung, die es ist, und behandelte es auch als solche. Er reagierte mit eigener Öffentlichkeitsarbeit.

Anstatt das erwartete „Nein“ zu sagen, sagte er „Ja“, gefolgt von „Nuancen“, wie z. B. wer einen solchen Waffenstillstand entlang einer 2.000 Kilometer langen Front überwachen würde.

Er sagte, ein solcher Waffenstillstand könne nicht beginnen, solange die ukrainischen Besatzungstruppen auf russischem Territorium eingekesselt seien; und, was entscheidend ist, dass ein 30-tägiger Waffenstillstand – ohne eine Wiederbewaffnung der Ukraine – nur den Beginn von Gesprächen über eine dauerhafte Lösung markieren könne. Putin gab das Motiv preis, den auf der Flucht befindlichen ukrainischen Truppen eine Chance zur Umgruppierung zu geben.

Wie geplant kritisierten Selenskyj und die europäischen Staats- und Regierungschefs Putin als einen Mann, der den Krieg liebt und den Frieden hasst.

Im UN-Sicherheitsrat, über den ich ein Vierteljahrhundert lang als Korrespondent berichtet habe, habe ich oft erlebt, dass Länder Resolutionen zur Abstimmung vorlegten, obwohl sie sicher waren, dass eines der fünf ständigen Mitglieder ein Veto einlegen würde.

Diplomaten erklärten, dass dies absichtlich getan wurde, um den Botschafter dieser Nation dazu zu zwingen, als einziger öffentlich gegen die Maßnahme zu stimmen, was für die ganze Welt sichtbar war und ihn in der Öffentlichkeit maximal blamierte.

Genau das ist bei diesem vorgetäuschten Waffenstillstandsvorschlag passiert. Die Europäer und die Ukrainer versuchen, das Beste daraus zu machen. Selenskyj hat ein Selfie-Video aufgenommen, in dem er Putin als „Manipulator“ der Staats- und Regierungschefs der Welt bezeichnet.

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte: „Die völlige Missachtung des Waffenstillstandsvorschlags von Präsident Trump durch den Kreml zeigt nur, dass Putin es mit dem Frieden nicht ernst meint.“

Starmer setzte die Angst-Taktik ein, dass Putin auf eine Eroberung Europas aus sei, und sagte: „Russlands Appetit auf Konflikte und Chaos untergräbt unsere Sicherheit hier im Vereinigten Königreich.“ Er versuchte sogar, Russland die Schuld an seinen politischen Schwierigkeiten im eigenen Land zu geben, weil es „die Energiekosten in die Höhe treibt“.

In der Zwischenzeit sagt Starmer, dass eine europäische Friedenstruppe vor einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in die „Einsatzphase“ übergeht. Eine solche Truppe könnte jedoch nur mit einem Waffenstillstand und der Zustimmung Russlands als „Friedenstruppe“ gelten.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die ihren Ruf darauf gesetzt haben, in der Ukraine nicht zu verlieren, sehen offenbar keine andere Möglichkeit, als mit einer russischen Bedrohung Angst zu schüren und ihr durch eine unnötige Militarisierung des Kontinents zu begegnen. Sie brauchen die Unterstützung ihrer Öffentlichkeit.

Letztendlich könnte der „Waffenstillstand“ tatsächlich mehr öffentliche Sympathie für die Ukraine und mehr irrationale Angst vor Russland schaffen. Die große Frage ist jedoch, ob dies Trump gegenüber Russland verhärten wird, indem er die Waffenlieferungen und den Geheimdienst fortsetzt und vielleicht neue Sanktionen gegen Moskau verhängt.

All dies würde jedoch nur den Tod und die Zerstörung verlängern. Ohne die direkte Beteiligung der NATO am Krieg gegen Russland, der die Gefahr einer nuklearen Vernichtung birgt, ist der Ausgang des Krieges gewiss. Aus diesem Grund könnte Trump den Druck auf Selenskyj wieder erhöhen, damit dieser im Grunde genommen aufgibt.

Trump ist jetzt am Zug. Am Sonntag sagte er Reportern, dass er in einem für Dienstag geplanten Telefongespräch mit Putin über Land und die Kontrolle von Kraftwerken sprechen werde. „Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg beenden können“, sagte er. „Vielleicht können wir das. Vielleicht auch nicht, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Chance.“

Der Verlauf dieses dreijährigen Konflikts seit der Intervention Russlands macht deutlich, dass die Ukraine, je länger sie versucht zu kämpfen, desto schlechtere Bedingungen erhalten wird, unabhängig davon, wie viele Public-Relations-Punkte sie auf dem Weg dorthin gewinnen könnte.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

