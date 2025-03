https://strategic-culture.su/news/2025/03/17/kingdom-of-judea-vs-state-of-israel/



Das Königreich Judäa gegen den Staat Israel

Alastair Crooke

17. März 2025

© Foto: Social Media

Eine geopolitische Betrachtung des beginnenden Bürgerkriegs in Israel

Israel ist tief gespalten. Die Spaltung ist bitter und hitzig geworden, da beide Seiten sich in einem existenziellen Krieg um die Zukunft Israels sehen. Die Sprache ist so giftig geworden (insbesondere in geschlossenen Kanälen auf Hebräisch), dass Aufrufe zu einem Staatsstreich und zum Bürgerkrieg keine Seltenheit sind.

Israel nähert sich dem Abgrund und die scheinbar unüberbrückbaren Differenzen könnten bald in bürgerkriegsähnlichen Unruhen münden – wie Uri Misgav diese Woche schreibt, ist der „israelische Frühling“ auf dem Weg.

Der Punkt hier ist, dass Präsident Trumps utilitaristischer und entschlossen transaktionaler Stil in der säkularen westlichen Hemisphäre zwar einen effektiven Beitrag leisten kann, aber bei Israel (oder dem Iran) könnte Trump bei Menschen mit einer alternativen Weltanschauung, die ein grundlegend anderes Konzept von Moral, Philosophie und Erkenntnistheorie zum Ausdruck bringt, wenig oder gar keinen Anklang finden, im Vergleich zum klassischen westlichen Abschreckungsparadigma von materiellen „Zuckerbrot und Peitsche“.

Tatsächlich könnte der bloße Versuch, Abschreckung zu betreiben – und mit dem „Ausbruch der Hölle“ zu drohen, wenn seine Anordnungen nicht befolgt werden – das Gegenteil von dem bewirken, was er anstrebt: d. h. er könnte neue Konflikte und Kriege auslösen.

Eine wütende Bevölkerungsmehrheit in Israel (derzeit angeführt von Netanjahu) hat nach einem langen Marsch durch die Institutionen der israelischen Gesellschaft die Macht übernommen und hat nun den Abbau des „Tiefen Staates“ in Israel im Visier. Ebenso gibt es einen wütenden Widerstand gegen diese vermeintliche Machtübernahme.

Was diesen gesellschaftlichen Bruch noch verschärft, sind zwei Dinge: Erstens ist er ethnisch-kultureller Natur und zweitens ideologischer Natur. Die dritte Komponente ist die explosivste – die Eschatologie.

Bei den letzten nationalen Wahlen in Israel hat die „Unterschicht“ endlich die gläserne Decke durchbrochen, um die Wahl zu gewinnen und ein Amt zu übernehmen. Die Mizrahi (Juden aus dem Nahen Osten und Nordafrika) wurden lange Zeit als die ärmere, niedrigere Gesellschaftsschicht behandelt.

Die Aschkenasim (europäische, größtenteils liberale und säkulare Juden) bilden einen Großteil der städtischen Berufs- (und bis vor kurzem) Sicherheitsklasse. Diese Eliten wurden bei der letzten Wahl von der Koalition aus Nationalreligiösen und Siedlerbewegung verdrängt.

Die aktuelle Phase eines langen Machtkampfes kann vielleicht auf das Jahr 2015 datiert werden. Wie Gadi Taub berichtet,

„Damals entzogen die Richter des Obersten Gerichtshofs Israels den gewählten Regierungszweigen die Souveränität selbst – d. h. die Macht der endgültigen Entscheidung über den gesamten Bereich des Rechts und der Politik – und übertrugen sie auf sich selbst. Ein nicht gewählter Regierungszweig hat offiziell die Macht, gegen die es weder eine Kontrolle noch ein Gegengewicht gibt.“

Aus der Sicht der Rechten gab die selbstverliehene Macht der gerichtlichen Überprüfung dem Gericht die Macht, schreibt Taub,

„die Regeln des politischen Spiels vorzuschreiben – und nicht nur seine konkreten Ergebnisse“. „Die Strafverfolgung wurde dann zum riesigen investigativen Arm der Presse. Wie beim ‚Russiagate‘-Schwindel sammelten die israelische Polizei und der Staatsanwalt nicht so sehr Beweise für ein Strafverfahren, sondern produzierten politischen Dreck, der an die Presse durchsickern konnte.“

Der „Tiefe Staat“ in Israel ist ein ständiger Streitpunkt für Netanjahu und sein Kabinett: In einer Rede vor der Knesset in diesem Monat beispielsweise griff Netanjahu die Medien an und beschuldigte sie der „vollständigen Zusammenarbeit mit dem Tiefen Staat“ und der Erzeugung von „Skandalen“. „Die Zusammenarbeit zwischen der Bürokratie im Tiefen Staat und den Medien hat in den Vereinigten Staaten nicht funktioniert und wird auch hier nicht funktionieren“, sagte er.

Nur um das klarzustellen: Zum Zeitpunkt der letzten Parlamentswahlen bestand der Oberste Gerichtshof aus 15 Richtern, die alle Aschkenasim waren, mit einer Ausnahme, einem Mizrachi.

Dennoch wäre es falsch, den Krieg der rivalisierenden Blöcke als einen obskuren Streit über die Usurpation der Exekutivgewalt zu betrachten – und als eine verlorene „Gewaltenteilung“.

Der Kampf wurzelt vielmehr in einem tiefgreifenden ideologischen Streit über die Zukunft und den Charakter des Staates Israel. Wird es ein messianischer Halacha-Staat sein, der der Offenbarung gehorcht? Oder wird es im Wesentlichen ein demokratischer, liberaler, weitgehend säkularer „Staat“ sein? Israel zerfleischt sich selbst an der Klinge dieser Debatte.

Die kulturelle Komponente besteht darin, dass die Mizrachim (weit gefasst) und die Rechte die europäische liberale Sphäre als kaum wirklich jüdisch betrachten. Daher ihre Entschlossenheit, das Land Israel vollständig in das Judentum einzutauchen.

Die Ereignisse vom 7. Oktober haben diesen ideologischen Kampf, der der zweite Schlüsselfaktor ist, der die allgemeine Spaltung weitgehend widerspiegelt, absolut kristallisiert.

Die klassische Sicherheitsvision Israels (aus der Ära Ben Gurion) war darauf ausgelegt, eine Antwort auf das anhaltende israelische Dilemma zu bieten: Israel kann seinen Feinden kein Ende des Konflikts aufzwingen, kann aber gleichzeitig langfristig keine große Armee unterhalten.

Daher musste sich Israel – aus dieser Perspektive – auf eine Reservearmee verlassen, die vor jedem Krieg eine angemessene Sicherheitswarnung benötigte. Eine frühzeitige nachrichtendienstliche Warnung vor einem bevorstehenden Krieg war daher eine vorrangige Anforderung.

Und diese wichtige Voraussetzung wurde am 7. Oktober zunichte gemacht.

Der Schock und das Gefühl des Zusammenbruchs, die sich aus dem 7. Oktober ergaben, führten bei vielen zu der Annahme, dass der Angriff der Hamas das israelische Sicherheitskonzept unwiderruflich gebrochen hatte – die Politik der Abschreckung war gescheitert und der Beweis dafür war, dass die Hamas sich nicht abschrecken ließ.

Aber hier kommen wir zum Kern des innerisraelischen Krieges: Am 7. Oktober wurde nicht nur das alte Sicherheitsparadigma der Arbeitspartei und der alten Sicherheitseliten zerstört. Das ist zwar auch passiert, aber aus seiner Asche entstand eine alternative Weltanschauung, die ein grundlegend anderes Konzept in Philosophie und Erkenntnistheorie zum Ausdruck brachte als das klassische Abschreckungsparadigma:

„Ich wurde in Israel geboren, bin in Israel aufgewachsen … Ich habe in der IDF gedient“, sagt Alon Mizrahi;

„Ich war damit konfrontiert. Ich wurde auf diese Weise indoktriniert und habe viele Jahre meines Lebens daran geglaubt. Dies stellt ein ernsthaftes jüdisches Problem dar: Es ist nicht nur [eine Frage des] Zionismus … Wie kann man seinen Kindern beibringen – und das ist fast überall so –, dass jeder, der kein Jude ist, einen umbringen will? Wenn man sich in diese Paranoia hineinbegibt, gibt man sich selbst die Erlaubnis, jedem alles anzutun … So kann man keine Gesellschaft aufbauen. Das ist so gefährlich.“

Hier in der Times of Israel finden Sie einen Bericht über eine Präsentation an einer Highschool (nach dem 7. Oktober) über die Moral der Auslöschung Amaleks: Ein Schüler wirft die Frage auf: „Warum verurteilen wir die Hamas für die Ermordung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder – wenn uns befohlen wurde, Amalek auszulöschen?“

„Wie können wir morgen Normalität haben“, fragt Alon Mizrahi, „wenn wir heute so sind?“

Die nationalreligiöse Rechte fordert eine radikale Änderung des israelischen Sicherheitskonzepts; sie glaubt nicht mehr an das klassische Ben-Gurion-Paradigma der Abschreckung – insbesondere nach dem 7. Oktober. Die Rechte glaubt auch nicht an eine Einigung mit den Palästinensern – und will auf keinen Fall einen binationalen Staat. Bezalel Smotrichs Konzept zufolge muss Israels Sicherheitstheorie fortan einen andauernden Krieg gegen die Palästinenser beinhalten – bis sie vertrieben oder ausgelöscht sind.

Das alte (liberale) Establishment ist empört – wie eines seiner Mitglieder, David Agmon (ehemaliger Brigadegeneral der israelischen Streitkräfte und ehemaliger Büroleiter von Netanjahu), diese Woche zum Ausdruck brachte:

„Ich beschuldige Sie, Bezalel Smotrich, den religiösen Zionismus zu zerstören! Sie führen uns zu einem Zustand des Halacha- und Charedi-Zionismus, nicht des religiösen Zionismus … Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Sie sich dem Terroristen Ben Gvir angeschlossen haben, der Gesetzesbrecher, Hinterwäldler, dazu anstiftet, weiterhin das Gesetz zu brechen, und der die Regierung, das Justizsystem und die Polizei unter seiner Verantwortung angreift. Netanjahu ist nicht die Lösung. Netanjahu ist das Problem, er ist der Kopf der Schlange. Der Protest sollte sich gegen Netanjahu und seine Koalition richten. Der Protest sollte den Sturz der bösartigen Regierung fordern.“

Netanyahu ist in gewisser Hinsicht säkular, aber in anderer Hinsicht bekennt er sich zur biblischen Mission eines Groß-Israels, in dem alle seine Feinde vernichtet sind. Er ist (wenn man so will) ein Neo-Jabotinskyist (sein Vater war Privatsekretär von Jabotinsky) und steht in der Praxis in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Personen wie Ben Gvir und Smotrich.

„Was wollen diese Leute?“, fragt Max Blumenthal; „Was ist ihr letztendliches Ziel?“

„Die Apokalypse“, warnt Blumenthal, dessen Buch „Goliath“ den Aufstieg der eschatologischen Rechten in Israel nachzeichnet:

„Sie haben eine Eschatologie, die auf der Ideologie des Dritten Tempels basiert – in der die Al-Aqsa-Moschee zerstört und durch einen Dritten Tempel ersetzt wird und traditionelle jüdische Rituale praktiziert werden“.

Und um dies zu erreichen, brauchen sie einen „Großen Krieg“.

Smotrich war immer offen in Bezug auf dieses Thema: Das Projekt, alle Araber endgültig aus dem „Land Israel“ zu vertreiben, erfordere einen Notfall – einen „Großen Krieg“, sagte er.

Die große Frage ist: Verstehen Trump und sein Team irgendetwas davon? Denn dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf Trumps Methode des transaktionalen Geschäftsabschlusses. „Zuckerbrot und Peitsche“ und säkulare Rationalität werden bei denen, deren Erkenntnistheorie ganz anders ist, wenig Gewicht haben; bei denen, die die Offenbarung wörtlich als „Wahrheit“ nehmen und glauben, dass sie völligen Gehorsam gebietet.

Trump sagt, er wolle die Konflikte im Nahen Osten beenden und einen regionalen „Frieden“ herbeiführen.

Sein säkularer, transaktionaler Politikansatz ist jedoch völlig ungeeignet, um eschatologische Konflikte zu lösen. Sein Bravourstil, mit dem er droht, „die Hölle werde losbrechen“, wenn er seinen Willen nicht bekommt, wird keinen Beitrag leisten, wenn die eine oder andere Partei tatsächlich das Armageddon will.

„Die Hölle wird losbrechen“? ‚Nur zu‘, könnte die Antwort lauten, die Trump erhält.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …