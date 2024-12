Der Fenzel-Plan: Wie die USA die Niederschlagung der PA im Westjordanland eingefädelt haben

https://www.mintpressnews.com/the-fenzel-plan-how-the-us-engineered-the-pas-west-bank-crackdown/288849/



von Robert Inlakesh

18. Dezember 2024

Die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat eine bewaffnete Razzia gegen die eigene Bevölkerung im besetzten Westjordanland eingeleitet – eine Kampagne, die Berichten zufolge von den Vereinigten Staaten unterstützt und orchestriert wird. Während die Medien versuchen, Washington von der Operation zu distanzieren, reichen die Wurzeln der Operation Jahre zurück.

Am Samstag wies der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PASF) an, eine groß angelegte Operation gegen Widerstandsgruppen im umkämpften Flüchtlingslager Dschenin durchzuführen. Der Sprecher der Palästinensischen Autonomiebehörde, Brigadegeneral Anwar Rajab, rechtfertigte das harte Vorgehen damit, dass er diese Gruppen beschuldigte, „Aufruhr und Chaos“ zu verbreiten, und sie als vom Ausland unterstützte islamistische Kriminelle darstellte.

Die Operation eskalierte rasch und führte zur Tötung von zwei Palästinensern, darunter ein unbewaffneter Jugendlicher und ein Kämpfer des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), der ein Anführer der Jenin-Brigaden war. Die Anschuldigungen gegen die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden schnell laut. UN-Beamte verurteilten ihr Vorgehen und berichteten, dass die Sicherheitskräfte das Feuer auf unbewaffnete Minderjährige eröffnet hatten.

Außerdem wurde dokumentiert, dass die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde während der Niederschlagung ein Krankenhaus als Militärbasis nutzten. Berichten zufolge eröffneten sie aus dem Inneren der medizinischen Einrichtung das Feuer und nahmen acht Personen fest.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat die Vereinigten Staaten um militärische Unterstützung gebeten, insbesondere um gepanzerte Fahrzeuge und Munition zur Verstärkung ihrer Streitkräfte. Berichten zufolge hat Washington daraufhin Israel aufgefordert, die Lieferung dieser Ausrüstung zu genehmigen.

Im Vorfeld der Operation soll der US-Sicherheitskoordinator Michael Fenzel Gespräche mit der Führung der PA-Sicherheitskräfte geführt haben. Bei diesen Gesprächen soll es vor allem um die geplante Razzia gegangen sein.

Die von US-amerikanischen und kanadischen Streitkräftenausgebildete 2.000 Mann starke 101. Einheit der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PASF) hat nun die Aufgabe, die in Dschenin ansässigen Widerstandsgruppen zu zerschlagen. Diese Gruppen umfassen ein breites politisches Spektrum, das von säkularen bis zu religiösen Gruppierungen reicht.

Nach der Belagerung des Flüchtlingslagers Dschenin, bei der mindestens vier Palästinenser getötet und mehrere verletzt wurden, und nach den zahlreichen Angriffen auf zivile Wohnhäuser haben die Bewohner von Dschenin begonnen, gegen die zunehmend unpopuläre Palästinensische Behörde zu demonstrieren. Die Wut in der Bevölkerung hat einen Siedepunkt erreicht, und viele vergleichen das Vorgehen der PA mit dem des israelischen Militärs.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde hat keine Bulldozer wie die [israelische] Armee. Das ist der einzige Unterschied. Die Razzia ist die gleiche, die Blockade ist die gleiche“, sagte ein Einwohner von Dschenin gegenüber Reuters.

Mainstream-Medien, darunter die Associated Press, bezeichneten die Razzia als „einen ungewöhnlichen Schritt für die Palästinensische Autonomiebehörde“. Andere Medien versuchten, die Widerstandsgruppen als mit dem Iran in Verbindung stehend darzustellen und sie in der öffentlichen Meinung als ausländische Infiltratoren und nicht als Widerstandsbewegungen von der Basis aus darzustellen.

Im Gespräch mit Axios beschrieb ein Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde die Operation in Dschenin als Versuch, „eine Übernahme im Stil der Muslimbruderschaft oder mit iranischen Geldern“ zu verhindern. Der Beamte erklärte weiter, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Vereinigten Staaten um Genehmigung und Anleitung für die Operation gebeten und Anträge für „Munition, Helme, kugelsichere Westen, Funkgeräte, Nachtsichtgeräte, Sprengstoffanzüge und gepanzerte Fahrzeuge“ gestellt habe.

Der Axios-Bericht zitiert auch ungenannte Quellen, die behaupten, dass die Biden-Administration Israel gedrängt habe, die Steuereinnahmen der PA freizugeben, um die Gehälter der Mitarbeiter während der Razzia zu decken.

Die Vereinigten Staaten hatten sich für eine solche Razzia lange vor ihrer jüngsten Umsetzung eingesetzt. Im Januar 2023 drängte US-Außenminister Antony Blinken die Palästinensische Autonomiebehörde, den sogenannten „Fenzel-Plan“ zu akzeptieren. Diese amerikanische Initiative sah die Schaffung einer Spezialeinheit der Palästinensischen Sicherheitskräfte (PASF) vor, die von US-Personal in Jordanien ausgebildet werden sollte, um genau die Art von Operationen durchzuführen, die jetzt in Dschenin im Gange sind.

Um diese Strategie voranzutreiben, förderten die Vereinigten Staaten im Februar 2023 ein hochrangiges Sicherheitstreffen in der jordanischen Stadt Aqaba. Bei diesem Treffen kamen jordanische, israelische, amerikanische, palästinensische und ägyptische Beamte zusammen, um ihr Vorgehen zu koordinieren.

Im darauffolgenden Monat fand ein weiteres Treffen im ägyptischen Sharm el-Sheikh statt, bei dem dieselbe Gruppe von Beamten zusammenkam und ein Kommuniqué herausgab, in dem sie ihre Pläne bekräftigte.

Da der regionale Einfluss Irans durch die jüngsten Entwicklungen im Libanon und in Syrien geschwächt ist und die israelische Regierung Pläne zur Annexion bedeutender Teile des Westjordanlandes vorantreibt, scheint sich die von den USA unterstützte Strategie darauf zu konzentrieren, den palästinensischen Widerstand gegen Washingtons Agenda zu unterdrücken. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht der Einsatz der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PASF) als Stellvertreter.

Die Palästinensischen Volkswiderstandskomitees (PRC), ein Zusammenschluss von Widerstandsgruppen, verurteilten in einer Erklärung das harte Durchgreifen der Palästinensischen Autonomiebehörde als „schwere Verletzung aller nationalen Normen und Traditionen … im Einklang mit der zionistischen Agenda, die darauf abzielt, den Widerstand im Westjordanland zu beseitigen“.

Die Operation, die sich zunächst auf Dschenin konzentrierte, soll nun auf andere Gebiete, darunter Nablus und Tulkarem, ausgeweitet werden. Ihr Ziel scheint die vollständige Zerschlagung der bewaffneten Widerstandsgruppen zu sein, um Israel den Weg zu ebnen, die Kontrolle über das nördliche Westjordanland ohne Widerstand durchzusetzen.

Ein palästinensischer Sicherheitsbeamter feuert Tränengas auf Demonstranten im Zentrum der Stadt Jenin im Westjordanland ab. Nasser Ishtayeh | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

