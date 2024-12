https://www.middleeasteye.net/news/israels-denial-water-palestinians-gaza-tantamount-act-genocide-new-report-reveals



Human Rights Watch: Israel macht sich der Ausrottung und des Völkermordes in Gaza schuldig

Von Katherine Hearst und Oscar Rickett

Veröffentlicht am: 19. Dezember 2024

Die US-Menschenrechtsorganisation folgt Amnesty in der Feststellung, dass Israel Völkermord begeht

Ein palästinensisches Mädchen hält eine Brille in den Händen, während sie inmitten der Schäden in einem Zeltlager für Vertriebene steht, die nach einem israelischen Angriff im Gebiet Al-Mawasi in Khan Younis im südlichen Gazastreifen entstanden sind, 18. Dezember 2024 (Hatem Khaled/Reuters)

Israel hat sich des Verbrechens der Ausrottung und des Völkermordes im Gazastreifen schuldig gemacht, so die Schlussfolgerung von Human Rights Watch (HRW) in einem neuen, am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation stellte fest, dass Israel im Gazastreifen Lebensbedingungen geschaffen hat, die darauf abzielen, die palästinensische Bevölkerung der Enklave zu vernichten. Dies kommt einer Ausrottung gleich, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, und stellt einen Völkermord dar.

Zwei Wochen nachdem die andere Menschenrechtsorganisation Amnesty International ebenfalls zu dem Schluss kam, dass Israel sich des Völkermords schuldig gemacht hat, ist der Bericht von Human Rights Watch das jüngste Anzeichen für einen wachsenden Konsens über Israels Vorgehen in Gaza.

Im November erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Ihnen werden eine Reihe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, die nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Anschluss an die von der Hamas angeführten Angriffe vom 7. Oktober 2023 begangen wurden.

Am 14. November, wenige Tage bevor der IStGH seine Haftbefehle ausstellte, beschuldigte ein Bericht des Sonderausschusses der Vereinten Nationen Israel, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen und in Gaza eine Politik und Praxis zu verfolgen, die auf die „Möglichkeit eines Völkermords“ hinauslaufen könnte.

Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verklagt und im Oktober 750 Seiten Beweismaterial für Völkermord und völkermörderische Absichten eingereicht . Der IGH hat mehrere Dringlichkeitsanordnungen erlassen , in denen Israel aufgefordert wird, Handlungen zu unterlassen, die einem Völkermord gleichkommen könnten.

In seinem neuen 179-seitigen Bericht erklärte HRW, dass Israel eine „kalkulierte Politik“ verfolge, um den Palästinensern das Wasser zu entziehen, und dass dies eine der Arten sei, in denen Israel für Akte des Völkermords verantwortlich sei.

Die Menschenrechtsorganisation stellte fest, dass die israelischen Behörden den Palästinensern im Gazastreifen seit Oktober 2023 absichtlich den Zugang zu sauberem Wasser vorenthalten haben.

Infolgedessen sind unter den Palästinensern, die in dem belagerten Gebiet eingeschlossen sind, Tausende von Menschen an Dehydrierung und Krankheiten gestorben“.

Wut und Klarheit: Palästinenser beschreiben die Verwüstung im nördlichen Gazastreifen

Mehr lesen „

Die Politik, die darin bestand, die Wasserversorgung der Enklave abzuschneiden und später einzuschränken, die Wasser- und Sanitärinfrastruktur zu zerstören und die Zufuhr wichtiger Wasservorräte in den Streifen zu blockieren, kommt dem Verbrechen der Ausrottung gegen die Menschlichkeit und dem Verbrechen des Völkermords gleich, so der Bericht.

Der Bericht fügte hinzu, dass Äußerungen hoher israelischer Beamter, die zur Unterbrechung der Wasserversorgung aufriefen, „einer direkten und öffentlichen Aufforderung zum Völkermord gleichkamen“.

„Es handelt sich nicht nur um Nachlässigkeit, sondern um eine kalkulierte Politik des Wasserentzugs, die zum Tod von Tausenden von Menschen durch Dehydrierung und Krankheiten geführt hat, was nichts weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nämlich die Ausrottung, und einen Akt des Völkermordes darstellt“, sagte Tirana Hassan, Executive Director bei Human Rights Watch.

Der Bericht basiert auf Interviews mit Palästinensern im Gazastreifen, Mitarbeitern der Wasserversorgung der Küstengemeinden des Gazastreifens, Fachleuten des Gesundheitswesens sowie Mitarbeitern von UN-Organisationen und NROs im Gazastreifen.

Er stützt sich auch auf Satellitenbilder, Fotos, Videos und Daten, die von Ärzten, Epidemiologen, humanitären Hilfsorganisationen sowie Wasser- und Abwasserexperten gesammelt wurden.

Mindestmenge

Unter Berufung auf die Wasserversorgung der Küstengemeinden des Gazastreifens und die Vereinten Nationen heißt es in dem Bericht, dass die Menschen im Gazastreifen zwischen Oktober 2023 und August 2024 keinen Zugang zu der Mindestmenge an Wasser hatten, die in einer langfristigen Notsituation zum Überleben notwendig ist“.

Die UNO berichtete außerdem, dass die Menschen im nördlichen Gazastreifen zwischen November 2023 und April 2024 mehr als fünf Monate lang keinen Zugang zu Trinkwasser hatten.

In dem Bericht wird festgestellt, dass aufgrund der Dezimierung des Gesundheitssystems im Gazastreifen Todesfälle im Zusammenhang mit durch Wasser übertragenen Krankheiten und Dehydrierung nicht systematisch gemeldet werden.

Auf der Grundlage von Gesprächen mit Fachleuten des Gesundheitswesens kam der Bericht zu dem Schluss, dass „wahrscheinlich Tausende von Menschen infolge der Maßnahmen der israelischen Behörden gestorben sind“.

Der Bericht fügte hinzu, dass diese Todesfälle zusätzlich zu den mehr als 45.000 von den israelischen Streitkräften getöteten Menschen zu beklagen sind.

Übersetzt mit Deepl.com

