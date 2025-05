Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-27/ty-article/.premium/the-flag-march-in-jerusalem-reaches-a-new-low-mocking-the-dead-children-of-gaza/00000197-1068-da0b-abd7-92fb6eab0000



Analyse |

Der Flaggenmarsch in Jerusalem erreicht einen neuen Tiefpunkt: Verspottung der toten Kinder von Gaza

Der jährliche Pogrom in der Altstadt von Jerusalem umfasste Angriffe auf Palästinenser, Zerstörung von Eigentum und rassistische Parolen. Selbst als die Polizei ausnahmsweise eingriff, wurde die Aufwiegelung mit Schweigen quittiert.

Der Flaggenmarsch durch die Altstadt von Jerusalem gestern. Es waren nicht nur einige wenige Randgruppen, die rassistische Lieder sangen, sondern die Mehrheit. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Nir Hasson

27. Mai 2025, 10:57 Uhr IDT

In der HaGai-Straße, der Hauptverkehrsader des muslimischen Viertels in der Altstadt von Jerusalem, haben in den letzten Jahren mehrere jüdische Geschäfte eröffnet, an deren Eingängen Geldautomaten installiert wurden. Am Montagnachmittag brachte jemand veränderte Schilder an diesen Geldautomaten an, auf denen stand: „BS“D (Mit Gottes Hilfe), im Besitz eines Juden, bitte nicht beschädigen.“

Die Person, die diese Schilder vorbereitet hatte, wusste genau, was sie tat: Jedes Jahr an diesem Tag marschieren Zehntausende Jugendliche der religiös-zionistischen Bewegung im Rahmen des Flaggenmarsches durch diese Straße, um den Jerusalem-Tag zu begehen – ein Gedenktag an die Eroberung Ostjerusalems durch Israel im Sechstagekrieg 1967.

Hunderte von Demonstranten am Jerusalem-Tag geben sich nicht damit zufrieden, Hasslieder zu singen und rassistische Parolen zu skandieren. Sie greifen auch palästinensisches Eigentum an: Sie brechen Schlösser auf, stehlen Waren, zerschlagen Ladenschilder, schlagen mit Fahnenstangen auf Metalltüren ein, kleben Hunderte von rassistischen Aufklebern und vieles mehr.

In den letzten Jahren hat sich diese ohnehin schon rassistische und gewalttätige Veranstaltung praktisch zu einer staatlich sanktionierten Einladung für extremistische Gruppen entwickelt. Dazu gehören die sogenannten „Hilltop Youth“ (radikale Siedler aus illegalen Außenposten), der rechtsextreme Fußballfanclub „La Familia“ und marginalisierte Jugendliche. Sie treffen in der Regel schon Stunden

Der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir gestern in der Altstadt. Als er unter starkem Polizeischutz eintraf, riefen Dutzende von Jugendlichen um ihn herum „Tod den Arabern“. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Dieses Jahr war es nicht anders. Diese Gruppen griffen palästinensische Geschäfte und Passanten sowie Journalisten und alle an, die sie als „Linke“ identifizierten. Aktivisten von Organisationen wie Standing Together, Looking the Occupation in the Eye und Ir Amim, die gekommen waren, um Palästinenser und ihr Eigentum zu schützen, wurden zu leichten Zielen. Viele wurden bespuckt, beschimpft oder körperlich angegriffen. In den meisten Fällen entschied sich die Polizei, die Aktivisten statt der Randalierer zu entfernen.

Als die Zahl der Randalierer wuchs und die Situation völlig außer Kontrolle zu geraten drohte, entschloss sich ein Grenzpolizist, der die Lage vor Ort kontrollierte, zu handeln. Zum ersten Mal, seit ich mich an den Marsch erinnern kann, setzte die Polizei Schlagstöcke ein, um die Randalierer zurückzudrängen. Ein Jugendlicher wurde mit erheblicher Gewalt festgenommen. Diese seltene Demonstration von Aggression beruhigte die Lage vorübergehend – aber es war die Ausnahme, die die Regel bestätigte. Trotz der Versprechen der Polizei, gegen Gewalt und Rassismus vorzugehen, zeigten die Behörden erneut bemerkenswerte Toleranz.

Der Flaggenmarsch 2022. Auch damals kamen „Hilltop Youth“ und Mitglieder von La Familia frühzeitig, um einen kleinen Pogrom durchzuführen. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Der Flaggenmarsch in der Altstadt gestern. Am Jerusalem-Tag sind die Gesetze gegen Aufwiegelung praktisch außer Kraft gesetzt. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Während der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, unter starkem Polizeischutz in die Altstadt einfuhr, riefen Dutzende Jugendliche um ihn herum „Tod den Arabern“. Keiner wurde wegen Aufwiegelung festgenommen. Am Jerusalem-Tag sind die Gesetze gegen Aufwiegelung praktisch außer Kraft gesetzt.

Das Repertoire rassistischer Lieder hat sich in diesem Jahr leicht verändert. Die vorherrschenden Sprechchöre blieben die bekannten: „Möge dein Dorf brennen“, „Mohammed ist tot“ und „Rächt eines meiner beiden Augen für Palästina, verdammt seid ihr“ (ein Satz, der wörtlich „Mögen ihr Name und ihr Andenken ausgelöscht sein“ bedeutet, wobei die letzten Worte geschrien werden, während Fahnenstangen gegen Metalltüren geschlagen werden). Aber es kamen auch neue Lieder hinzu, darunter: „Es gibt keine Schule in Gaza, es gibt keine Kinder mehr“, „Die IDF soll die Araber ficken“ und „Macht Gaza platt“.

Entgegen den Behauptungen religiös-nationalistischer Führer ist dieser Hass nicht der Beitrag einer kleinen Randgruppe. Die wahre Minderheit besteht aus denen, die sich an Lieder über den Glauben und Jerusalem halten. Auch in diesem Jahr fiel es mir schwer, eine Gruppe zu finden, die sich rassistischer Parolen enthielt. Im Tirtzu (IMTI), eine Organisation, die eher der Likud-Partei als der rechtsextremen Otzma Yehudit angehört, zeigte stolz ein riesiges Transparent am Eingang zur Altstadt mit der Aufschrift „Keine Nakba, kein Sieg“. Diese Worte waren auch auf den T-Shirts der Demonstranten zu lesen. Bemerkenswert ist, dass all dies von der Stadtverwaltung Jerusalems finanziert wurde, die der Organisation hinter dem Marsch ohne öffentliche Ausschreibung 700.000 Schekel zur Verfügung stellte. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …