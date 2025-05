https://www.middleeasteye.net/news/un-food-programme-chief-denies-claims-hamas-stealing-gaza-aid-trucks



Leiter des UN-Welternährungsprogramms weist Vorwürfe zurück, Hamas habe Hilfsgüter aus Gaza-Hilfstransportern gestohlen

Cindy McCain, Witwe des hawkischen republikanischen Senators John McCain, sagt, jeglicher Diebstahl sei darauf zurückzuführen, dass die Palästinenser „verhungern“.

Ein leerer Lkw des Welternährungsprogramms wird am 26. Mai 2025 am Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen transportiert (Amir Cohen/Reuters).

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 26. Mai 2025,

Cindy McCain, die Leiterin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), wies am Sonntag Vorwürfe zurück, die Hamas stehle Lebensmittelhilfen für den Gazastreifen, und kritisierte die Verwendung des Begriffs „Plünderung“ für Zivilisten, die sich nehmen, was sie können.

„Hören Sie, die Menschen sind verzweifelt, und wenn sie einen Lkw des Welternährungsprogramms kommen sehen, rennen sie los. Das hat nichts mit der Hamas oder irgendeiner Art von organisierter Kriminalität oder ähnlichem zu tun“, sagte McCain gegenüber dem US-Sender CBS.

„Es hat einfach damit zu tun, dass diese Menschen hungern und sterben.“

Cindy ist die Witwe eines langjährigen republikanischen Kriegsbefürworters in der US-amerikanischen Politik, Senator John McCain, der 2008 gegen Barack Obama bei den Präsidentschaftswahlen antrat. Er starb 2018.

Nachdem sie Joe Biden zum Präsidenten gewählt hatte, wurde Cindy 2021 zur US-Botschafterin bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ernannt. Zwei Jahre später, nur wenige Monate vor den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg und der Belagerung des Gazastreifens durch Israel Ende desselben Jahres, wurde sie Exekutivdirektorin des WFP.

In der CBS-Sendung „Face The Nation“ forderte sie am Sonntag die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, Israel zu drängen, die Grenzübergänge nach Gaza zu öffnen und die Wiederaufnahme der Hilfslieferungen zu ermöglichen.

„Wir werden weiterhin Lebensmittel und andere Hilfsgüter liefern, die wir brauchen, um die Bäckereien am Laufen zu halten, und wir werden dafür sorgen, dass wir das auch weiterhin tun können und hoffentlich noch mehr tun können“, sagte sie. „Aber noch einmal: Wir können das nicht tun, wenn die Weltgemeinschaft keinen Druck ausübt. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie diese Menschen verhungern, ohne dass diplomatischer Druck von außen ausgeübt wird, um uns zu helfen.“

Israel hat den Gazastreifen Anfang März erneut abgeriegelt und sich geweigert, in die zweite Phase eines Waffenstillstandsabkommens überzugehen. Die UNO und humanitäre Organisationen weltweit haben seitdem erklärt, dass in dem Gebiet eine Hungersnot herrscht.

Schon vor den Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg gegen den Gazastreifen benötigte der Gazastreifen täglich rund 500 Lastwagen mit Hilfsgütern, um zu überleben, da er seit 2007 unter einer israelischen Militärblockade steht.

„Diese armen Menschen sind wirklich, wirklich, wirklich verzweifelt“, sagte Cindy gegenüber CBS. „Da ich selbst vor einigen Jahren in einer Lebensmittelunruhen war, verstehe ich ihre Verzweiflung.“

Am Montag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eigene Quellen in Gaza, dass von der Hamas geführte Gruppen vier Menschen hingerichtet hätten, weil sie aus den wenigen Hilfs-Lkw gestohlen hätten, die langsam in den Gazastreifen gelangten.

Die vier seien angeblich in einen Vorfall in der vergangenen Woche verwickelt gewesen, bei dem sechs lokale Sicherheitsbeamte durch einen israelischen Luftangriff getötet worden seien, als sie versucht hätten, Banden daran zu hindern, Hilfs-Lkw zu entführen, so Reuters.

Die wenigen Lastwagen, die es nach Gaza geschafft haben, scheinen unter der Flagge der skandalumwitterten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) eingelassen worden zu sein, einer US-amerikanisch-israelischen Initiative, die die Infrastruktur der UN für die Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen umgehen soll.

Die Organisation plant, private US-Auftragnehmer mit der Verteilung von Lebensmitteln an bestimmten von Israel kontrollierten Orten in Gaza zu beauftragen.

Der CEO der GHF, ein ehemaliger US-Marine, trat am Sonntag zurück und erklärte, es sei „klar, dass es nicht möglich ist, diesen Plan umzusetzen und gleichzeitig die humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit strikt einzuhalten, von denen ich nicht abweichen werde“.

Cindy sagte gegenüber CBS, dass die Lastwagen, die in der vergangenen Woche eingefahren sind, nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ seien.

„Derzeit leben 500.000 Menschen in Gaza in extremer Ernährungsunsicherheit und könnten am Rande einer Hungersnot stehen, wenn wir ihnen nicht helfen, diese zu überwinden“, sagte sie. Übersetzt mit Deepl.com

