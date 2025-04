https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/07/tgfc-a07.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Der für den Oscar nominierte Dokumentarfilmer James Longley über Gaza: „Ich erinnere mich an all diese schönen, mutigen Menschen … Ich erinnere mich an die ausgelöschten Städte.“

James Longley

7. April 2025

Am 24. März wurde Hamdan Ballal, einer der vier Regisseure von „No Other Land“, dem Gewinner des besten Dokumentarfilms bei den jüngsten Academy Awards, von einer Gruppe faschistischer israelischer Siedler und Soldaten verprügelt und vom Militär festgenommen. Der Vorfall ereignete sich auf den Tag genau drei Wochen, nachdem Ballal zusammen mit seinen Regiekollegen Basel Adra, Yuval Abraham und Rachel Szor bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles auf dem Podium gestanden und den Preis für den besten Dokumentarfilm entgegengenommen hatte.

Hamdan Ballal, Co-Gewinner des Preises für den besten Dokumentarfilm für No Other Land, nach der Oscar-Verleihung am 2. März 2025. [AP Photo/John Locher]

Der Angriff auf Ballal war zum Teil eine Vergeltungsmaßnahme gegen die Auszeichnung für No Other Land, der die brutale zionistische Kampagne der ethnischen Säuberung und Gewalt im Westjordanland aufdeckt. Als Reaktion darauf gaben verschiedene Dokumentarfilmfestivals und -organisationen sowie viele einzelne Mitglieder der Akademie sofort Erklärungen ab, in denen sie den bösartigen Angriff verurteilten.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in Hollywood, die Ballal und den anderen den Preis verliehen hatte, schwieg jedoch zwei Tage lang. Als Reaktion auf die Kritik gab die Akademie schließlich eine erbärmliche Erklärung à la Pontius Pilatus ab, in der sie jegliche Verantwortung für Ballals Schicksal von sich wies.

In der von Bill Kramer, CEO der Academy, und Janet Yang, Präsidentin der Academy, unterzeichneten Erklärung wurde das bisherige Schweigen der Organisation damit gerechtfertigt, dass man aufgrund der „Konflikte und Unsicherheiten“ der heutigen Zeit „oft gebeten wird, im Namen der Academy zu sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ereignissen Stellung zu nehmen. In diesen Fällen ist es wichtig zu wissen, dass die Academy fast 11.000 Mitglieder weltweit mit vielen einzigartigen Standpunkten vertritt.“

Zu allem Überfluss wurden in der Erklärung weder Ballals Name noch der Titel des Films erwähnt, als wäre dies unter der Würde der „Akademie“.

Die Erklärung, ein Kotau vor pro-israelischen Elementen in Hollywood, vor der Trump-Regierung und vor den israelischen faschistischen Angreifern selbst, löste unter Filmemachern und Mitgliedern der Akademie Empörung aus. Ein Brief, der von fast 1.000 Akademiemitgliedern unterzeichnet wurde, begann zu kursieren, in dem der Angriff der zionistischen Schläger verurteilt und das Schweigen der Akademie kritisiert wird. Von den insgesamt 693 Mitgliedern der Dokumentarfilmabteilung der Akademie haben mehr als 460 den Protest unterstützt.

Nach diesem Vorfall kontaktierte die WSWS eine Reihe von Dokumentarfilmern, die Mitglieder der Akademie sind, und bat sie um ihre Kommentare. Einige gaben an, dass sie die Vorgehensweise der Akademie ablehnten, aber Bedenken hatten, dies öffentlich zu tun.

Iraq in Fragments (2006)

Einer derjenigen, die sich deutlich äußerten, war James Longley, der 2007 für Iraq in Fragments für den Oscar für den besten Dokumentarfilm nominiert war – eine Auszeichnung, die Ballal und seine Kollegen schließlich auch erhielten. Die WSWS sprach im Jahr zuvor zweimal mit Longley über Iraq in Fragments und Sari’s Mother, einen Film über eine irakische Mutter, die darum kämpft, Hilfe für ihren zehnjährigen Sohn zu bekommen, der an AIDS erkrankt ist. Anschließend drehte er den Dokumentarfilm „Angels Are Made of Light“ (2018) über Schüler und Lehrer in Kabul, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Derzeit arbeitet er an einem weiteren Dokumentarfilm über Afghanistan.

Longley hat der WSWS das folgende beredte Statement geschickt, in dem er sich auf die Katastrophe in Gaza und die dafür verantwortlichen Kriminellen konzentriert.

* * * * * * * *

Ich bin der erste und wahrscheinlich einzige in den USA geborene Filmemacher, der einen Dokumentarfilm ausschließlich im Gazastreifen produziert hat. Ich habe meine Dokumentation über den Gaza-Streifen Anfang 2001 während des zweiten palästinensischen Aufstands gedreht. Es war mein erster Film, der immer noch kaum mehr als ein studentischer Beitrag ist, und er ist kostenlos auf YouTube verfügbar.

2009 kehrte ich nach Gaza zurück, nach der israelischen Bombenkampagne und Bodeninvasion, die sie Operation „Gegossenes Blei“ nannten. Palästinensische Häuser wurden Block für Block dem Erdboden gleichgemacht. Ganze Großfamilien wurden aus dem Melderegister gestrichen. Das Hauptgetreidelager lag in Trümmern. Tausend palästinensische Zivilisten wurden getötet. Zehntausende wurden verwundet und verstümmelt. „Gegossenes Blei“ war die erste von vielen groß angelegten Bombenkampagnen der Israelis gegen die Bevölkerung von Gaza.

Für diejenigen, die glauben, dass die Massengewalt am 7. Oktober 2023 begann, ist es aufschlussreich, sich daran zu erinnern, dass zwischen dem 1. Januar 2008 und August 2023 mindestens 6.400 Palästinenser von den Israelis getötet wurden. Während der israelischen Bombenangriffe auf die Bevölkerung von Gaza im Jahr 2014 füllten die Leichen palästinensischer Säuglinge die Gefriertruhen für Eiscreme, weil die Leichenhallen bereits mit Leichen überfüllt waren.

James Longley (jameslongley.com)

Meine eigenen direkten Erinnerungen an Gaza reichen natürlich bis ins Jahr 2001 zurück. Ich erinnere mich noch genau daran, wie die Israelis Antipersonenwaffen in Stadtviertel abfeuerten, in denen sich palästinensische Familien tummelten, und die Betonwände ihrer Wohnblöcke mit tödlichen Metallpfeilen übersäten [kleine, scharfe Metallgeschosse, die in der Regel mit Flossen zur Stabilisierung versehen sind und von Flugzeugen abgeworfen oder aus Waffen abgefeuert werden und häufig als Antipersonenwaffen eingesetzt werden]. Ich erinnere mich daran, wie die Israelis direkt vor meinen Augen Kinder erschossen, wie die Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte aus der Sicherheit ihrer Jeeps auf der Patrouillenstraße jenseits des Konzentrationslagerzauns in der Nähe von Qarni Crossing feuerten.

Ich erinnere mich daran, wie die Israelis jede Nacht mit schweren Maschinengewehren auf die Flüchtlingslager am Rande von Khan Yunis feuerten, wie die rot glühenden Leuchtspurgeschosse durch die Dunkelheit schwebten, dicht gefolgt von ihrem schrecklichen Geräusch. Am Nachmittag ahmten israelische Soldaten mit ihren von den USA gelieferten Waffen den englischen Fußball-Beifall nach und schwelgten in ihrer unbegrenzten Munitionsmenge und völligen Straffreiheit. Die Schulkinder flüchteten. Rasieren und Haareschneiden, zwei Bits.

Ich erinnere mich daran, wie die Israelis mitten in der Nacht mit einem riesigen, gepanzerten Caterpillar D9-Bulldozer, der mit einem Maschinengewehr und einem Granatwerfer ausgestattet war, kamen, um die Häuser und das Leben der palästinensischen Flüchtlinge zu zerstören, während ein Apache-Kampfhubschrauber über ihnen am schwarzen Himmel schwebte und mit einem 30-mm-Kettengewehr und Hellfire-Raketen auf die Stadt feuerte. Ich erinnere mich an all die palästinensischen Krankenhäuser, die seitdem zerstört wurden und selbst dann noch voller Toter und Verwundeter waren. Ich erinnere mich an all diese wunderbaren, mutigen Menschen. Die Ärzte, die Krankenwagenfahrer, die Journalisten, die Ladenbesitzer, die Lehrer, die Kinder. Ich erinnere mich an die ausgelöschten Städte.

Gaza-Streifen (2002)

Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich im Januar 2001 den Gazastreifen betrat, an die Militärkontrollpunkte und die endlosen Reihen von 9 Meter hohen Betonbarrieren. Ich erinnere mich an die israelischen Soldaten mit Sonnenbrillen, wohlgenährt und muskulös, die selbstbewusst hinter den Geschützrohren ihrer Merkava-Panzer saßen. Als ich die Realität der Situation sah, wusste ich sofort, dass die Israelis das palästinensische Volk massakrieren würden. Ich hatte keinen Zweifel.

Mein Dokumentarfilm wurde 2002 fertiggestellt und erhielt gute Kritiken von der New York Times, Village Voice und anderen. Er wurde nirgendwo in der westlichen Welt ausgestrahlt. HBO lehnte meinen Film aus Gründen ab, die nur sie selbst kennen, und schickte stattdessen den Filmemacher James Miller nach Gaza. James Miller war ein mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneter perfekter Gentleman aus einer jüdischen Familie in Wales. Der israelische Oberleutnant Hib al-Heib schoss James Miller in den Hals und tötete ihn, als er eine weiße Flagge hochhielt. Sein Film wurde von Millers Filmpartnerin, der Journalistin und Produzentin Saira Shah, fertiggestellt und heißt „Death in Gaza“. Die Tötung Millers durch die Israelis hatte die beabsichtigte abschreckende Wirkung: HBO hat nie wieder versucht, einen Dokumentarfilm im Gazastreifen zu drehen.

Damals gab es in Gaza nur relativ wenige Kameras und es war etwas Seltenes, dort einen Film zu drehen. Heute hat jeder eine Kamera in der Tasche. Die Palästinenser in Gaza haben ihren eigenen Völkermord durch die Israelis in einem verzweifelten Versuch, das internationale Bewusstsein zu schärfen, aufgezeichnet. Unsere Social-Media-Feeds sind randvoll mit Bildern des Massenmordes an Zivilisten, die mit Waffen und politischer Deckung durch unsere Regierungen getötet wurden. Wir bringen die Bomben, die Israel auf Gaza abwirft, Tag für Tag achtlos per Luftbrücke ein.

Sari’s Mother (2006)

Und so geht das Morden weiter und weiter, kaum beachtet von den feigen sogenannten Journalisten unserer großen Medien, während die Israelis die echten Journalisten von Gaza zu Hunderten abschlachten. Die Journalisten von Gaza hätten unseren Journalisten einiges über Tapferkeit beibringen können, wenn wir sie nicht gejagt und ihr Leben mit unserem schwachen Schweigen und unseren Lügen gestohlen hätten. Unser Land erleichtert genüsslich das Massaker an zehntausenden hungernden Menschen, wir vertuschen die Vergewaltigung palästinensischer Ärzte in Gefangenenlagern und ignorieren die Hinrichtung von Entwicklungshelfern in großer Zahl. Unsere Politiker beeilen sich, sich an dem Völkermord zu beteiligen. Die Sprecher unserer Regierungen grinsen, während sie auf beiden Seiten des Atlantiks lügen, dass sich die Balken biegen. Das Völkerrecht ist tot und unter den Trümmern von Gaza begraben. Menschenrechte sind eine Illusion. Niemand an der Macht wird auch nur einen Finger rühren, um das Morden zu beenden. Im Gegenteil.

Politiker aller Couleur in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Großbritannien schließen sich zusammen, um Israels Völkermord und ethnische Säuberung zu unterstützen. Der Massenmord wird von den mitschuldigen westlichen Mächten nicht gestoppt werden. Wir sind die Verfechter der Ausrottung. Wir werden die Palästinenser bis zum letzten aushungern und bombardieren. Wir werden ihre Kinder mit fliegenden Todesmaschinen verfolgen, weil sie es wagen, ihre Augen in Richtung Freiheit zu heben. Unsere Algorithmen werden Gefallen am Blut von Babys finden. Die Maske der Höflichkeit ist gefallen und die ganze Welt kann nun das wahre Gesicht eines untergehenden Imperiums sehen, das von mordenden Feiglingen, schamlosen Dieben und senilen Lügnern regiert wird. Es ist ein Schauspiel, das einem das Herz zerreißt.

Und all das ist der Grund, warum ich die Feigheit der Akademie-Führung und ihr fahles, formloses Schweigen vollkommen verstehe. Deshalb habe ich tiefes Mitgefühl für ihre rückgratlose, unterwürfige Nicht-Entschuldigung und für ihre Unfähigkeit, die Wahrheit zu sagen. Sie haben zu Recht Angst. Ihre Angst ist die Seele der Vorsicht. Ich habe auch Angst und verstehe sie. Wenn die Führung der Akademie nur einen Funken Verstand hat, sollte sie vor dem, was getan wurde und was noch kommen wird, in ihren Stiefeln zittern und sich unter ihren Schreibtischen verkriechen. Sie täten gut daran, den Mund zu halten. Menschen, die bereit sind, einen Völkermord an einer hungernden Bevölkerung zu begehen, die in einem Konzentrationslager gefangen ist, sind wirklich furchterregende Menschen. Sie sind gnadenlos. Zu sehen, wozu sie fähig sind, rechtfertigt und ermöglicht es, dass einem das Blut vor Angst vor ihrer schieren reptilienhaften Unmenschlichkeit in den Adern gefriert.

Angels Are Made of Light (2018)

Die Leiter der Akademie [Bill] Kramer und [Janet] Yang haben völlig recht, dass die Akademie ein großes Zelt ist, dessen Mitglieder „viele einzigartige Standpunkte“ vertreten – einschließlich der Unterstützung für die Folterung und Inhaftierung des palästinensischen Filmemachers Hamdan Ballal, der nur wenige Wochen zuvor für den mutigen Dokumentarfilm No Other Land den Oscar gewann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Befürworter des Völkermords in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences lebendig und wohlauf sind, genau wie in unseren früheren und gegenwärtigen Präsidentschaftsverwaltungen und im US-Kongress. Man muss vorsichtig sein, wenn die Hallen der Macht so rutschig sind vom Blut der Kinder.

Ich erinnere mich, dass ich vor 16 Jahren, nur wenige Tage nach dem Ende der Operation „Gegossenes Blei“ Anfang 2009, mit einem sehr hochrangigen Mitglied der Akademie Kaffee getrunken habe. Das Thema Gaza kam zur Sprache. Dieses Akademiemitglied war damals bereits ein alter Mann und ist inzwischen verstorben. Er war Leiter eines großen Hollywood-Studios und produzierte viele berühmte Filme, die Sie alle gesehen haben. Er wusste, dass ich einen Film in Gaza gedreht hatte. Ich wollte wissen, was er von dem hielt, was wir gerade einen Monat zuvor in Gaza mit den Israelis erlebt hatten.

Dieses bestimmte Mitglied der Akademie sagte mir ohne das geringste Zögern, dass er der Meinung sei, die Israelis seien viel zu nachsichtig gewesen: „Sie hätten all diese Tiere töten sollen!“, beharrte er und schlug mit der Hand auf den Tisch, sodass die Löffel klapperten. „Sie hätten sie bis auf das letzte Kind abschlachten sollen!“ Dann beruhigte er sich und sagte: „Letztendlich werden wir sie einfach an einen anderen Ort vertreiben müssen, und die Steuerzahler werden die Rechnung bezahlen müssen.“

