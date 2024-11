https://strategic-culture.su/news/2024/11/20/the-brics-spirit-alive-and-well-in-south-africa/



Der Geist der BRICS: lebendig und gut in Südafrika

Von Pepe Escobar

20. November 2024

Afrika braucht jetzt vor allem politischen Willen, um Infrastrukturprobleme, ein Defizit an Humankapital und ein institutionelles Defizit zu bekämpfen.

JOHANNESBURG – Auf dem APEC-Jahresgipfel in Lima wurde Genosse Xi Jinping praktisch zum König von Peru gekrönt, während ein lebhaftes bewegliches Fest die brandneue 1,3 Milliarden Dollar teure maritime Seidenstraße von Chancay nach Shanghai über den Pazifik feierte.

Es könnte kaum ein vielversprechenderes Gegenstück zur Aktion in Südamerika geben, als sich im BRICS-Mitglied Südafrika zu versammeln, um über die afrikanische Einheit in einer multipolaren Welt sowie über die immerwährenden Plagen von Rassismus, Faschismus, Russophobie und anderen Formen der Diskriminierung zu diskutieren. Die Treffen wurden vom Mouvement Russophile International (MIR) koordiniert, das nicht nur russophil, sondern vor allem multinodalophil ist (Kursivschrift von mir).

Es ist, als ob dies eine Fortsetzung des denkwürdigen BRICS-Gipfels 2024 in Kasan wäre.

In Kasan wurden die BRICS de facto von 9 Mitgliedern auf 13 Partner erweitert und erreichten 22 Länder (Saudi-Arabien, ein äußerst komplexer Fall, bleibt außen vor). BRICS+ übertrifft nun weitgehend den – schwindenden – Einfluss der G20, deren jährliches Gipfeltreffen derzeit in Rio stattfindet und sich zumindest auf soziale Fragen und den Kampf gegen Armut und Hunger und nicht auf Krieg konzentriert. Dennoch hat die krisengeschüttelte G7/NATOstan versucht, die Agenda zu kapern.

Die wirkliche Entkolonialisierung beginnt jetzt

In Anlehnung an eine von Xis Metaphern hat BRICS+ bereits die Segel gesetzt, um die Grundzüge einer neuen, gerechten und fairen Weltordnung zu erkunden.

In Johannesburg war die hervorragende analytische Qualität der südafrikanischen Gesprächspartner sowie die Beiträge aus Mali und Senegal eine Quelle der Freude.

Der Ton war realistisch, kritisch und hoffnungsvoll – von Nomvula Mokonyane, Vorsitzende des Ausschusses für internationale Beziehungen des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und entschiedene Befürworterin von Palästina/Gaza, Kuba und der Westsahara, bis hin zur ehemaligen Außenministerin Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma; von Sikelela Mgalagala, einem Unternehmer und Absolventen der Belarussischen Staatlichen Agraruniversität, bis zu Nonkululeko Mantula, einem äußerst erfolgreichen Medienunternehmer und Empfänger eines Sonderpreises auf einem BRICS-Forum in Sotschi; vom Senegalesen Souleyman Ndiaye, dem stellvertretenden Generalsekretär der Internationalen Russophilen Bewegung, bis zu Amadou Gambi aus Mali; vom hochkarätigen geopolitischen Analysten Joe Mshalla bis zum ehemaligen Diplomaten Botsang Moiloa, einem Erben der königlichen Aristokratie von Botswana und Lesotho und einem Mann von unbändiger Energie.

Das ungleiche Afrika in Zahlen ist immer ein erstaunlicher Vorschlag, der zum Nachdenken anregt. Die so genannten „Big Five“ – Algerien, Ägypten, Nigeria, Äthiopien und Südafrika – sind für nicht weniger als die Hälfte des afrikanischen BIP verantwortlich.

Drei dieser Länder sind jetzt Vollmitglieder der BRICS, die beiden anderen sind BRICS-Partner.

Der in Pretoria ansässige Rechtsexperte Dr. Andre Thomashausen lieferte weitere verblüffende Zahlen.

Afrika, mit 20 % der Landmasse der Erde – in die China, Indien, die USA und Europa leicht „hineinpassen“ könnten – und 30 % der natürlichen Ressourcen der Erde (einschließlich wichtiger Mineralien wie Lithium), ganz zu schweigen von 17 % der Weltbevölkerung (1,3 Milliarden Menschen), erwirtschaftet nur 2,8 % des weltweiten BIP.

Die Schlussfolgerung ist unvermeidlich: Der IWF und die Weltbank haben Afrika im Stich gelassen. Im Jahr 2025 werden nicht weniger als 8 % der Armen der Welt in Afrika leben.

Ein neues panafrikanisches Entwicklungsmodell, weg vom Bretton-Woods-System, ist mehr als zwingend erforderlich. Und Russland hat alle Voraussetzungen, um eine führende Rolle zu spielen.

Kein afrikanisches Land hat die westlichen Sanktionen gegen Russland umgesetzt oder durchgesetzt. Wie Thomashausen in Erinnerung rief, bot Präsident Putin auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum 2023 an, afrikanischen Staaten Getreide zu spenden, und verurteilte später im Gegensatz zur Afrikanischen Union keine Militärputsche in Westafrika – ganz im Sinne der Anti-Kolonisierungsbewegung.

Russland tritt in Westafrika strategisch an die Stelle Frankreichs und unterstützt nachdrücklich die Allianz der Sahelstaaten (Mali, Niger, Burkina Faso).

Obwohl Russlands Engagement in Afrika im Vergleich zu anderen Mächten hinterherhinkt, ist es Moskau gelungen, mit nur 5 % der chinesischen Investitionen eine beträchtliche Soft Power aufzubauen und mit Geschäften in der Agrarindustrie, im Sicherheitsbereich, in der Kernenergie und im Bergbau ein politisches Druckmittel zu schaffen: „Es hat den französischen Einfluss so gut wie ausgeschaltet“, so Thomashausen. Seine Angebote an Sicherheitsdienstleistungen haben die USA und die EU übertrumpft.“

Eine „neue Blaupause“ entwerfen

Eines der Hauptthemen der Diskussionen in Johannesburg war die zivilisatorische Herrschaft Afrikas.

Der unschätzbare Prof. Zhang Weiwei vom China-Institut der Fudan-Universität bekräftigte die „vier Übel“, die China bekämpft: Rassismus, Islamophobie, Russophobie und Sinophobie. In Bezug auf die Gestaltung einer „afrikanischen Zivilisationsgemeinschaft“ schlug er vor, Lehren aus dem ASEAN-Modell zu ziehen: dem südostasiatischen Konsensweg.

Wie Prof. Zhang formulierte, „während in Europa Regeln herrschen, herrscht in Asien Win-Win“. Der Schlüsselpunkt bei der Gestaltung einer „kulturellen Zivilisationsstruktur“ sei „strategische Geduld: zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück.“

In Asien unterstützt China die Zentralität der ASEAN. Man vergleiche es mit der NATO, die auf Teilen und Herrschen basiere: „Die Lehre für Afrika ist, in institutionalisierte Zusammenarbeit zu investieren. Dies könnte eine Inspiration für Afrika sein“.

Amadou Gambi aus Mali rühmte das große malische Reich des13. Jahrhunderts, parallel zu den „tapferen jungen Soldaten, die Mali zu sich selbst bringen“ im Rahmen der Vereinigung der Sahelstaaten.

Ein weiterer zentraler Punkt aller Diskussionen: Da diejenigen, die das Narrativ kontrollieren, die Zukunft – und auch die Vergangenheit – kontrollieren, besteht die große Herausforderung für Afrika in der „Entkolonialisierung des Geistes“, wie mehrere südafrikanische Wissenschaftler betonten.

Roman Ambarov, bevollmächtigter Botschafter Russlands beim BRICS-Partner Südafrika, leitete einen U-Tisch zum Thema „Afrikanische Einheit in einer multipolaren Welt“. Bezeichnenderweise zitierte er gleich zu Beginn Putin mit einem Zitat von Nelson Mandela – „wie oft bin ich aufgestanden, nachdem ich gefallen bin“.

Daraufhin wandte sich Dr. Nkosazana der größten Herausforderung zu: der Frage, wie man ein politisch geeintes Afrika gestalten kann. Sie sagte, es sei hilfreich, dass „unsere wertvollste Ressource die Menschen“ seien, und diese seien „jung, gebildet, mit Fähigkeiten“.

Dawie Roodt, Chefökonom der Efficient Group, fasste die geoökonomische Herausforderung zusammen: die Notwendigkeit einer Währung für ganz Afrika, „mit einem großen Kapitalmarkt dahinter“. Dies sei verbunden mit einer verbesserten Konnektivität, dem Aufbau neuer Städte und Industrien sowie einer erneuerten Führung.

Prof. Zhang Weiwei wies erneut auf das chinesische Modell „Einigkeit und Wohlstand“ hin, bei dem der Lebensunterhalt der Menschen an erster Stelle stehe und das zu greifbaren Ergebnissen führe. Er bezeichnete Putin als „wahren Revolutionär“, während China seit Deng Xiaoping „reformistisch“ sei – und erinnerte an die Zeit, als China ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen als Malawi hatte.

China habe dann „wesentliche Revolutionen“ durchgeführt, da der Sozialindex gestiegen sei; das sei die Grundlage für die weitere Entwicklung gewesen. Was das Modell betrifft, so handelt es sich um „Auswahl, nicht um Wahlen“: Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ist „ganzheitlich“. Deng sagte „ja“ zur wirtschaftlichen Globalisierung – aber selektiv; und „nein“ zur politischen Globalisierung.

Ein zentrales Thema für die meisten Redner ist, dass der Aufbau der afrikanischen Einheit zu afrikanischer Handlungsfähigkeit führt: vom geopolitischen Empfänger zum geopolitischen Akteur, wobei die Blockfreiheit eng mit dem Streben nach Autonomie verbunden ist. Von 55 Nationen – 27 % der UNO – wurden nicht weniger als 28 afrikanische Nationen von Frankreich kolonisiert. Endlich ist eine echte postfranzösische Entkolonialisierung im Gange.

Amadou Gambi aus Mali konzentrierte sich auf die aufregende Geschichte der afrikanischen Einheit, die Schritt für Schritt angegangen wird. Diese wird sich schließlich in Wettbewerbsvorteile und die Fähigkeit Afrikas, als Kollektiv zu verhandeln, verwandeln. Wie Sikelela Mgalagala betonte, sollte die „neue Blaupause“ von Afrika erstellt werden, wobei beispielsweise die BRI zur Erlangung von Vorteilen und die BRICS als wichtiges Instrument genutzt werden sollten.

Alle afrikanischen Teilnehmer waren sich einig, dass Afrika jetzt vor allem den politischen Willen braucht, um Infrastrukturprobleme, ein Defizit an Humankapital und ein institutionelles Defizit zu bekämpfen. Die Institutionen müssen also in Ordnung gebracht werden – parallel zum Kampf gegen die kulturelle (Re-)Kolonisierung.

Es war an der gefürchteten Cynthia McKinney – unterstützt durch ihre sechs Amtszeiten im US-Kongress -, eine Note von tiefem Realismus einzubringen. Afrika mag nun auf dem Weg sein, sich selbst zu bestätigen. Aber niemand sollte sich täuschen: Was mit Gadaffi geschah, war nur ein Beispiel dafür, wie weit die üblichen Verdächtigen zu gehen bereit sind, um afrikanisches Handeln zu verhindern. Die neue politische Führung muss sich darüber im Klaren sein, dass sie, je weiter sie geht, „Gefahr läuft, getötet zu werden“.

