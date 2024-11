https://www.palestinechronicle.com/legacy-of-horror-white-house-staffers-slam-bidens-policy-towards-israel/



Vermächtnis des Grauens“ – Mitarbeiter des Weißen Hauses kritisieren Bidens Israel-Politik

20. November 2024

US-Präsident Joe Biden. (Foto: Videoaufnahme)

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Politico berichtet außerdem, dass einer der Mitarbeiter zurückgetreten ist, nachdem er den Brief unterzeichnet hatte, um die Politik der US-Regierung gegenüber Israel zu kritisieren.

Etwa 20 Mitarbeiter des Weißen Hauses haben US-Präsident Joe Biden dafür kritisiert, dass er ein Ultimatum an Israel nicht durchgesetzt hat, „konkrete Maßnahmen“ zur Verbesserung der humanitären Bedingungen im Gazastreifen zu ergreifen oder mit möglichen Beschränkungen der Waffenlieferungen zu rechnen, berichtet Politico.

„Ihnen läuft die Zeit davon, das Richtige zu tun, aber entschlossenes Handeln könnte in den nächsten zwei Monaten wertvolle Leben retten“, schrieben die Mitarbeiter laut einem Brief, der der amerikanischen Nachrichtenagentur vorliegt.

Laut Politico arbeiten die Mitarbeiter, die den Brief unterschrieben haben – aus Angst vor Repressalien für ihre Karriere anonym – im Büro des Präsidenten im Weißen Haus, sind aber nicht direkt an der Nahostpolitik beteiligt.

„Eine Sache, die mich in diese Sache hineingezogen hat, war das Vermächtnis“, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses, der den Brief unterschrieben hat, gegenüber Politico und betonte, dass ‚wenn der Kurs fortgesetzt wird, es ein Vermächtnis des Schreckens sein wird‘.

Obwohl die Mitarbeiter des Weißen Hauses anerkennen, dass Bidens Amtszeit sich dem Ende zuneigt, behaupten sie, dass die amerikanische Militärhilfe für Israel gegen mehrere Bundesgesetze verstößt, nämlich gegen die Conventional Arms Transfer Policy, das Foreign Assistance Act und die Leahy Laws, so Politico.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses wies die Behauptung zurück, dass keine Maßnahmen ergriffen würden, da dies „überhaupt nicht zutreffend“ sei.

Der Sprecher, der es vorzog, anonym zu bleiben, um die interne Politik zu erörtern, behauptete, dass die USA „einige humanitäre Zusagen von Israel als Antwort auf ihre Forderungen erhalten haben und dass sie eine gewisse Verbesserung der humanitären Situation in Gaza feststellen konnten.“

Dieses Schreiben ist das jüngste in einer Reihe von Dokumenten, die die Rechtmäßigkeit der US-Waffenlieferungen an Israel während des Krieges gegen Gaza in Frage stellen.

US-Behauptungen vs. UN-Bericht

Das US-Außenministerium teilte am 12. November mit, es sei zu dem Schluss gekommen, dass Israel die humanitäre Hilfe für den belagerten Gazastreifen nicht behindere und daher nicht gegen US-Recht verstoße, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Trotz der Behauptungen der USA haben die Vereinten Nationen davor gewarnt, dass die Hilfslieferungen, die den Gazastreifen erreichen, auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken sind.

In einem von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht wurde kürzlich auf die drohende Gefahr einer Hungersnot im nördlichen Gazastreifen hingewiesen, wo im vergangenen Monat fast keine Hilfsgüter geliefert wurden.

Joyce Msuya, die amtierende Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten, erklärte, dass in Gaza internationale Verbrechen begangen werden.

Bei einer Unterrichtung der Mitglieder des Rates der Vereinten Nationen am Dienstag berichtete Msuya, dass die israelischen Behörden verhindern, dass humanitäre Hilfe den Norden des Gazastreifens erreicht, wo die Kämpfe weitergehen.

Sie wies darauf hin, dass 75.000 Menschen in diesem Gebiet mit schwindenden Vorräten zu kämpfen haben.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel mit seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 43.985 Palästinenser getötet und 104.092 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(Die Palästina-Chronik)

