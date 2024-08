https://countercurrents.org/2024/08/ukraines-hiroshima-moment-is-drawing-closer/



Der Hiroshima-Moment der Ukraine rückt näher

von Dr. Thomas Palley

24. August 2024

Friedensaktivisten, die Masken des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des US-Präsidenten Joe Biden tragen, posieren am 29. Januar 2021 vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit nachgebildeten Atomraketen, um weitere Fortschritte bei der atomaren Abrüstung zu fordern. (Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images)

Im August 1945 bombardierten die USA die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben. Seitdem wurden Atomwaffen in keinem Konflikt mehr eingesetzt. Das könnte sich bald ändern, denn in der Ukraine wird ein Hiroshima-Moment immer wahrscheinlicher.

Die Bedingungen in der Ukraine geben Russland zunehmend einen militärischen und geopolitischen Grund, taktische Atomwaffen einzusetzen. Auch wenn Russland sie einsetzen wird, sind die USA und die NATO tief in diesen Prozess verstrickt. Sie befinden sich im Griff des neokonservativen Wahnsinns, der potenziell katastrophale Folgen beiläufig abtut und alle Auswege blockiert.

Lehren aus Hiroshima und Nagasaki

Eine Möglichkeit, die gegenwärtige Situation zu verstehen, ist die Geschichte der Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki. Auch diese Angriffe waren militärisch und geopolitisch motiviert. Ersteres ist allgemein anerkannt, letzteres nicht.

Nach der gängigen Geschichtsschreibung war Japan im August 1945 de facto besiegt und hatte seine Bereitschaft zur „bedingten“ Kapitulation signalisiert. Die USA wollten jedoch eine „bedingungslose“ Kapitulation. Außerdem schätzten sie, dass eine Eroberung Japans eine Million US-Opfer kosten könnte. Daher entschieden sie sich für die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki, um so eine bedingungslose Kapitulation ohne solche Opfer zu erreichen.

Das geopolitische Motiv betraf die Sowjetunion. Sie hatte Japan am Tag nach dem Angriff auf Hiroshima den Krieg erklärt, und die USA befürchteten, dass sie Japans leicht zu verteidigenden Norden erobern würde. Die Hiroshima- und Nagasaki-Bomben verhinderten dies, indem sie den Krieg abrupt beendeten. Außerdem vermittelten sie der Sowjetunion eine abschreckende Botschaft über die Macht der USA.

Die Parallele zur Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat eine Logik hervorgebracht, die an das Jahr 1945 erinnert. Die militärische Parallele ist eindeutig. Russland will den Krieg zu einem akzeptablen Ende bringen. Selbst nach der Eroberung der Donbass-Gebiete wird es mit anhaltenden Angriffen von Langstreckenwaffen konfrontiert sein, die von den USA und ihren NATO-Juniorpartnern bereitgestellt werden. Die daraus resultierenden Verluste an Menschenleben und Schäden werden für Russland nicht hinnehmbar sein. Taktische Nuklearwaffen können den Konflikt chirurgisch beenden, wobei die Ukraine gezwungen wäre, das Ergebnis zu akzeptieren oder weitere Zerstörungen hinzunehmen.

Die geopolitische Parallele ist ebenfalls klar. Im Jahr 1945 sandten die USA eine Botschaft an die Sowjetunion. In der Ukraine werden taktische Nuklearwaffen eine Botschaft an die USA senden, dass die Fortsetzung ihrer Strategie der schrittweisen Konflikteskalation einen ausgewachsenen Atomkrieg riskiert.

Der Wahnsinn der Neokonservativen: inkrementelle Eskalation und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt

Der Neokonservatismus ist eine politische Doktrin, die besagt, dass es nie wieder eine ausländische Macht wie die ehemalige Sowjetunion geben darf, die die Vorherrschaft der USA herausfordern kann. Die Doktrin gibt den USA das Recht, überall auf der Welt ihren Willen durchzusetzen, was die Intervention der USA in der Ukraine lange vor der russischen Invasion 2022 erklärt. Die Doktrin hat sich zunächst bei den Hardliner-Republikanern etabliert, wurde aber inzwischen auch von den Demokraten übernommen und ist heute politisch hegemonial.

Seit den späten 1990er Jahren hat das Projekt der Neokonservativen einen Krieg gegen Russland in Zeitlupe geführt, der auf einer Strategie der „schrittweisen Eskalation“ beruht. Der erste Schritt war die Aufnahme der mitteleuropäischen Länder in die NATO, gefolgt von der Aufnahme der ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken. Danach begannen die USA, in den ehemaligen Republiken Georgien und Ukraine antirussische Stimmungen zu schüren. Längerfristig wollen sie den Zerfall Russlands fördern, wie es der nationale Sicherheitsberater der USA, Zbigniew Brzezinski, in den 1990er Jahren befürwortete.

Eine ähnliche Strategie der schrittweisen Eskalation kennzeichnete das Engagement der USA/NATO in der Ukraine. In den zehn Jahren vor dem Krieg war die Ukraine der größte Empfänger von US-Militärhilfe in Europa, und die NATO-Mitglieder brachten den Minsker Friedensprozess zum Stillstand. Danach wurde das Engagement stetig ausgeweitet, wobei sich die Unterstützung in einen Stellvertreterkrieg und schließlich in einen stillschweigenden direkten Konflikt mit Russland verwandelte. Der Zeitplan umfasst die Sabotage der Friedensverhandlungen Anfang 2022, die Bereitstellung von Stinger-Flugabwehrraketen, Javelin-Panzerabwehrraketen und Artilleriegeschützen, die Bereitstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen, die Überführung von MIG-29-Jets aus ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten, die Bereitstellung von Ultra-Langstrecken-Artillerie, modernen Infanterieträgern und Panzern, die Bereitstellung von HIMARS-Raketensystemen mit großer Reichweite sowie ATACMS- und Storm Shadow-Raketen mit größerer Reichweite und die Bereitstellung modernisierter F-16-Jets.

Parallel dazu haben die USA Satelliteninformationen zur Verfügung gestellt, während verdeckte Berater Angriffe mit Langstreckenraketen tief in Russland unterstützt haben, darunter Angriffe auf die Brücke von Kertsch, auf russische Marineschiffe auf See, auf Marinewerften auf der Krim und in Noworossijsk, auf das russische AWACS-Abwehrsystem in großer Höhe und einen Angriff auf das russische Abwehrsystem für ballistische Raketen.

Die Strategie der schrittweisen Eskalation zielt darauf ab, die Schlinge immer enger zu ziehen, und zwar so eng, dass Russland keinen Grund hat, die nukleare Option in Anspruch zu nehmen. Diese Strategie birgt jedoch die Gefahr, dass man den Strohhalm übersieht, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Beendigung des Krieges, Beendigung der schrittweisen Eskalation und Wiederherstellung der Abschreckung

Es kann aufschlussreich sein, in den Schuhen des anderen zu laufen. Russland verfolgt dreierlei Ziele. Erstens möchte es den Krieg zu akzeptablen Bedingungen beenden. Zweitens will es die US-Strategie der schrittweisen Eskalation aushebeln. Drittens will es die Glaubwürdigkeit seiner nuklearen Abschreckung wiederherstellen, die durch Eskalationen, die rote Linien verwischt haben, die nicht überschritten werden sollten, beeinträchtigt wurde.

Der Einsatz taktischer Nuklearwaffen wird zunehmend rationaler, da damit alle drei Ziele erreicht werden können, weshalb die Lage so ernst ist. Das große Paradoxon ist, dass die Abschreckung darauf abzielt, einen Atomkrieg zu verhindern, die Wiederherstellung der Abschreckung jedoch den Einsatz von Atomwaffen erfordern kann, da sie die Bereitschaft dazu beweist.

Viele Anhänger der Neokonservativen haben beiläufig von „Putins nuklearem Bluff“ gesprochen. In Wirklichkeit ist die Drohung der USA mit einem nuklearen Vergeltungsschlag ein Bluff. Kein vernünftiger US-Politiker oder General würde einen thermonuklearen Krieg um der Ukraine willen riskieren.

Eine düstere Prognose

Es ist noch Zeit, den Ablauf einzufrieren. Das Problem ist, dass der Frieden kein Gehör findet. Die mangelhafte Demokratie der Ukraine ist außer Kraft gesetzt, die Asow-Extremisten haben die Kontrolle, und jedem Ukrainer, der sich dem Krieg widersetzt, droht Gefängnis oder Schlimmeres.

In den USA haben die Neocons das Sagen, und die Öffentlichkeit wird mit einem manichäischen Narrativ gefüttert, das den Westen als gut und Russland als böse darstellt. Dieses falsche Narrativ wird ständig bekräftigt und erschwert politische und ethische Kompromisse.

Die Prognosen sind düster. Ironischerweise ist es der russische Erfolg auf dem Schlachtfeld, der einen Hiroshima-Moment verhindern könnte.

Dr. Thomas Palley ist Wirtschaftswissenschaftler und lebt in Washington DC. Er hat einen B.A.-Abschluss der Universität Oxford, einen M.A.-Abschluss in Internationalen Beziehungen und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften, beide von der Universität Yale. Er hat in zahlreichen akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht und für die Zeitschriften The Atlantic Monthly, American Prospect und Nation geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

