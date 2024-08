https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-zionist-entity-was-never-prepared-for-a-war-of-attrition



Die zionistische Entität war nie auf einen Zermürbungskrieg vorbereitet

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. August 2024

Seit den Anfängen der zionistischen Entität bestand das Problem darin, dass es den Zionisten nicht gelang, alle Palästinenser auszurotten und ethnisch zu säubern, und dass sie es nicht schafften, die Sache zu beenden.

Am 22. August schrieb der israelische Brigadegeneral Yitzhak Brik einen Artikel für die Haaretz-Nachrichten , in dem er den Zusammenbruch des zionistischen Regimes innerhalb eines Jahres vorhersagte, wenn der Krieg weitergeht. Da nun deutlich wird, dass sich das Besatzungsregime in einer existenziellen Krise befindet, was auch einige israelische Beamte anerkennen, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Probleme zu betrachten, die diese Situation unvermeidlich gemacht haben.

Die zionistische Entität hatte der Welt verkauft, dass sie das mächtigste Militärregime in Westasien sei, sie rühmte sich einer unbestreitbaren Überlegenheit ihrer Waffenkapazitäten und ihre Wurzeln schienen unerschütterlich zu sein. Doch wie der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, 2006 sagte, ist das zionistische Gebilde wie ein Spinnennetz.

Fast alle Kriege, in die das zionistische Gebilde verwickelt war, fanden entweder kurzzeitig innerhalb der Grenzen des besetzten Palästina oder in Nachbarländern statt, mit Ausnahme von 1948. Selbst die brutalen Angriffe auf den Gazastreifen in den Jahren 2008/9, 2012 und 2014 beschränkten sich auf einen relativ begrenzten Schusswechsel, bei dem keine der beiden Seiten gezwungen war, alles in die Schlacht zu werfen, was sie hatte.

In Wirklichkeit hatten sich die Israelis mit Waffen ausgerüstet, mit denen sie ganze Nationen pulverisieren konnten, und mit der Technologie, um mit begrenzten Projektilbedrohungen fertig zu werden, während sie sich eines Militärs rühmen konnten, das zusammen mit den Reservisten mehr als 500.000 Mann stark sein konnte. Auf dem Papier war das zionistische Regime mit seinem Atomwaffenarsenal in der Lage, seine Opposition einigermaßen abzuschrecken, und zog sogar Kollaborateure aus der gesamten arabischen und muslimischen Welt an, die sich von seiner materiellen Macht und seinem Einfluss angezogen fühlten.

Unvermeidliche Niederlage

Das zionistische Regime muss in seinem eigentlichen Kontext verstanden werden. Der Zionismus entstand als siedlungskolonialistische Bewegung, die von nicht religiösen Juden aus Europa angeführt wurde, die versuchten, die Erfahrungen anderer verfolgter oder wirtschaftlich benachteiligter Europäer zu wiederholen, und die sich als Antwort auf die „Judenfrage“ entpuppte.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hatten die Europäer in der Vergangenheit ganze Bevölkerungsgruppen angegriffen, getötet, ethnisch gesäubert und ausgerottet, die nicht mit ihren vorherrschenden religiösen Überzeugungen oder kulturellen/ethnischen Merkmalen übereinstimmten oder diese nicht befolgten. Eine der Fluchtmöglichkeiten für einige dieser verfolgten oder wirtschaftlich benachteiligten Völker bestand darin, in die Kolonien der dominierenden Nationen zu reisen. Nehmen wir das Beispiel der Briten: Diejenigen, denen es in ihrem Mutterland nicht so gut ergangen wäre, hatten die Möglichkeit, nach Indien oder in das damalige Birma zu reisen und sich dort ein kleines Vermögen zu verdienen.

In einem solchen Umfeld, in dem Kolonisierung kein Schimpfwort, sondern die Norm war, war die Idee, in ein besetztes Land zu reisen, um dort ein neues Leben zu beginnen und sogar einen Staat zu gründen, keineswegs verpönt. Wenn wir einen Blick auf die frühe Geschichte des Zionismus werfen, so war es der französische Kaiser Napoleon Bonaparte, der die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina vorschlug. Napoleon war auch der Mann, dem die Geburt des Nationalismus zugeschrieben wird.

Für die frühen Zionisten war der Gedanke, in ein fremdes Land zu reisen, um dort einen Staat für ihre europäische Minderheit zu gründen, eine von vielen naheliegenden Optionen, die sich ihnen bot. Zur Zeit von Theodore Herzl und anderen Gründungsmitgliedern der zionistischen Bewegung waren die Tage der Pseudo-Rassenwissenschaft und der orientalistischen Philologie gezählt, als eine verderbliche darwinistische Ethno-Suprematismus-Doktrin so weit verbreitet war, dass man es einfach als „Tatsache“ akzeptierte, dass Nichteuropäer minderwertige Wesen waren.

Allerdings waren auch die Ureinwohner Palästinas von diesem Rassismus nicht ausgenommen, und so wurde das Töten, Besetzen, Vertreiben und Aufzwingen neu erfundener Regierungsformen nicht als wirkliches Problem angesehen. Zu dieser Zeit gab es auch einen kleinen Teil der europäischen Juden, denen es gelungen war, großen wirtschaftlichen Reichtum anzuhäufen und die vom kapitalistischen System profitierten. Die Familie Rothschild und andere beschlossen daher, dass Herzls Vision für das jüdische Volk, eine fremde Nation zu besiedeln und eine neue Nationalität zu schaffen, der beste Weg war.

Natürlich gab es europäische Juden, die diese Idee nicht unterstützten. Zu ihnen gehörten vor allem marxistische Ikonen wie Wladimir Lenin, die dafür plädierten, dass sich das jüdische Volk nicht an den in Europa vorherrschenden Antisemitismus verkaufen sollte, der die Juden als etwas Fremdes darstellen wollte. Doch offensichtlich konnten sich diese Stimmen in der Debatte um die Beantwortung der Judenfrage nicht durchsetzen.

Daher wurde das zionistische Siedlerprojekt mit Volldampf vorangetrieben, mit dem Ziel, Palästina zu erobern. Auf diese Weise sollte der „neue Jude“ kulturell, physisch und sprachlich in einem Staat geschaffen werden, der ausschließlich für ihn sein sollte. Zu Beginn waren die Führer dieser Bewegung fast ausschließlich säkular, und die meisten der früheren zionistischen politischen Parteien waren quasi sozialistisch eingestellt.

Doch die Zionisten stießen auf ein großes Problem: Die Welt hatte sich plötzlich verändert. Obwohl die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs mit der Massenvernichtung der Juden und ihrer Unterbringung in Zwangsarbeitslagern die breitere jüdische Bevölkerung Europas davon überzeugt hatten, dass der Zionismus gerechtfertigt war, brachte der Zweite Weltkrieg auch noch etwas anderes mit sich. Als sich die Macht des so genannten westlichen Imperiums von Frankreich und Großbritannien in die Hände der Vereinigten Staaten verlagerte, begann das koloniale Zeitalter zu fallen, und die Vereinten Nationen legten ihre grundlegenden Rechtsdokumente vor, richteten ihre Organe zur internationalen Regulierung ein, und es wurden rasch neue Nationalstaaten geschaffen.

Die Gründung „Israels“ im Jahr 1948 durch die ethnische Säuberung Palästinas erfolgte zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Wahrheit vertuscht und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit ignoriert werden konnte, doch war dies erst der Anfang für die zionistische Entität. Das Problem, mit dem sie von diesem Zeitpunkt an konfrontiert waren, bestand darin, dass das palästinensische Volk nie vergaß, wer es war, nie aufgab und nie aufhörte, Widerstand zu leisten, und dass es von Nationen umgeben war, die auf ideologischer Ebene mit seiner Sache der Selbstbestimmung verbunden waren.

Die Idee der palästinensischen Sache war so tief in den Herzen der Araber und Muslime verwurzelt, nicht nur, weil viele von ihnen ebenfalls unter den Zionisten und/oder ihren westlichen Unterstützern gelitten hatten, sondern auch, weil sie es schafften, den auf politischen Ideologien basierenden Dogmatismus zu überwinden. Die palästinensische Sache hatte nie ein bestimmtes Land, aber sie lebte auch nach dem Zusammenbruch des sozialistischen arabischen Nationalismus in Ägypten weiter, sie lebte auch nach der Niederlage der marxistischen und nationalistischen Gruppen weiter und gab auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht auf. Egal wie schlimm die militärischen Niederlagen waren, ob 1967 oder 1982, der palästinensische Widerstand würde in verschiedenen Formen weitergehen.

Die Israelis glaubten, dass die Osloer Abkommen [1993-5] die Palästinenser zum Schweigen bringen könnten, dass sie, wenn sie eine palästinensische Autonomiebehörde in den 1967 besetzten Gebieten bekämen, einfach in aller Ruhe weiter Land stehlen und das palästinensische Volk in immer kleinere Enklaven zusammenpressen würden.

Die israelische Öffentlichkeit mag sich zwar eine Zeit lang auf die palästinensische Frage konzentriert haben, insbesondere während der Zweiten Intifada [2000-2005], als der bewaffnete Widerstand häufige Anschläge verübte, doch danach wurde das Thema bis zu einem gewissen Grad irrelevant. Wenn man die Wahlzyklen des letzten Jahrzehnts im zionistischen Gebilde verfolgt und sich die internen politischen Debatten ansieht, ging es nicht darum, ob Palästina ein Staat werden würde, und wenn ein solches Thema auftauchte, wurde es von der Mehrheit der Israelis nicht als Hauptthema betrachtet.

Was jedoch in der Zeit nach Oslo geschah, war für die Zionisten ein Prozess der Fäulnis und des Verfalls im eigenen Land. Da war zunächst der Aufstieg von Benjamin Netanjahus Likud-Partei, die als ideologische Erbin der revisionistischen zionistischen Bewegung angesehen wurde, die sich vom italienischen Faschismus inspirieren ließ. Die aggressive Ideologie, die Netanjahu vertrat, begann die israelische Öffentlichkeit für sich einzunehmen und führte zum Zusammenbruch der einst mächtigen Arbeitspartei in den Umfragen.

Mit dem Abzug der illegalen israelischen Siedler aus ihren Siedlungen im Gazastreifen im Jahr 2005 begann sich ein neues Monster zu bilden, das von Netanjahu unterstützt wurde. Während sich die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts verschob, kam es zum Aufstieg des religiösen Zionismus, angeführt von einer gewalttätigen und aggressiven Siedlerbewegung im Westjordanland.

Dieser Anstieg der Religiosität in Verbindung mit einer rechtsextremen politischen Doktrin gipfelte schließlich in der derzeitigen Koalitionsregierung, die der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu heute führt. Dies führte schließlich zum Zusammenstoß zwischen der religiösen extremen Rechten und der eher säkular ausgerichteten extremen Rechten, der in den Massenprotesten gipfelte, die bis Oktober 2023 in Tel Aviv und anderen besetzten Städten stattfanden. Die säkulare Variante des rechtsextremen Zionismus, der viele, die sich als Liberale bezeichnen, anhängen, geriet mit den Anhängern der Koalition von Benjamin Netanjahu aneinander, die beschuldigt wurden, die israelische Justiz stürzen und das Land judaisieren zu wollen.

Warum dies alles von Bedeutung ist

Seit den Anfängen der zionistischen Einheit bestand das Problem darin, dass es den Zionisten nicht gelang, alle Palästinenser auszurotten und ethnisch zu säubern, und dass es ihnen nicht gelang, die Sache zu beenden. Wie der israelische Historiker Benny Morris zugab, ist die Idee des Transfers [ethnische Säuberung] „unvermeidlich und dem Zionismus inhärent“. Letztendlich war die einzige Antwort, die die zionistische Entität jemals auf die Frage hatte, was mit dem palästinensischen Volk geschehen sollte, eine Kombination aus Ausrottung, ethnischer Säuberung und Unterwerfung.

Obwohl die Israelis seit 1973 keinen Krieg mehr gegen ein Land führen mussten, sondern nur noch Kriege gegen Widerstandsbewegungen, entwickelten sie das, was sie ihre „Abschreckungskapazität“ nennen, um massive, konzentrierte Schläge gegen Leute wie die Hisbollah und die Hamas zu führen, wenn sie es für nötig hielten. Wenn man sich die israelischen Kriegsspiele oder Militärübungen ansieht, bei denen sie sich auf Konflikte mit der Hamas oder der Hisbollah oder in manchen Fällen auf einen Mehrfrontenkrieg vorbereiten, geht man immer davon aus, dass der Krieg innerhalb von Wochen oder maximal Monaten beendet sein wird.

Als sich der 7. Oktober ereignete, war die Reaktion des Regimes auf der Grundlage des von ihm entwickelten Modells in vielerlei Hinsicht vorhersehbar. Sie setzten unvorstellbare Feuerkraft ein, um die Städte und Flüchtlingslager zu pulverisieren, ermordeten massenhaft Zivilisten und rückten dann mit ihren Bodentruppen in schwer gepanzerten Fahrzeugen an, wobei sie sich nicht auf Straßenkämpfe einließen und sich auf ihre Technologie verließen. Sie glaubten, dass diese mittelalterliche Strategie der maximalen Gewalt funktionieren würde, und nun stehen sie 11 Monate später da und haben kein einziges ihrer Ziele erreicht.

Sie haben nie damit gerechnet, dass ein Krieg mit dem Widerstand in Gaza so lange dauern würde, genauso wenig wie sie mit der Blockade des Jemen im Roten Meer oder dem täglichen Beschuss ihrer Stellungen im Norden des besetzten Palästina durch die Hisbollah rechnen konnten.

Da es keine Möglichkeit gab, einen plausiblen Sieg herbeizuführen, traten all die Probleme der zionistischen Entität an die Oberfläche.

Die Israelis haben erkannt, dass es kein „Israel“ ohne die Eliminierung des palästinensischen Volkes geben wird, sei es aus demographischer Sicht auf lange Sicht oder aus der Perspektive des unerbittlichen Widerstands.

Und dann ist da noch die israelische Gesellschaft, die tief gespalten ist in der Frage, wie ihr ethnisch-suprematistisches Regime überhaupt aussehen soll und welches Rechtssystem sie dafür anstrebt.

Ein weiteres Problem ist, dass ihre Wirtschaft, Gesellschaft und ihr Militär nicht auf einen langen Zermürbungskrieg an verschiedenen Fronten vorbereitet waren: Hunderttausende von Siedlern sind intern vertrieben, ihre Industrie im Norden ist tot, der Hafen von Eilat ist bankrott, ihre Tourismusindustrie ist ausgebrannt, rund eine Million Siedler sollen das Land verlassen haben, mehr als 46.000 Unternehmen sind pleite gegangen, Investoren ziehen sich zurück, milliardenschwere Geschäfte werden aufgegeben, die Inflation greift um sich, ihre Währung wertet ab und die Liste geht weiter.

Aber was ist mit dem 500.000 Mann starken Militär? Die Kosten für die lange Einberufung der Reservisten sind ein Problem, aber das größere Problem ist ihre Bereitschaft zu dienen und wie erschöpft sie sind, zusätzlich zu einer ineffizienten Ausbildung. Um den Haaretz-Artikel von Yitzhak Brik zu zitieren:

„Israel versinkt immer tiefer im Schlamm des Gazastreifens, verliert immer mehr Soldaten, die getötet oder verwundet werden, ohne dass es eine Chance hat, das Hauptziel des Krieges zu erreichen: die Hamas zu stürzen. Das Land galoppiert tatsächlich auf einen Abgrund zu. Wenn der Zermürbungskrieg gegen Hamas und Hisbollah weitergeht, wird Israel in spätestens einem Jahr zusammenbrechen.“

Die Wahrheit ist, dass die authentischste Ausprägung der zionistischen Ideologie jetzt der ganzen Welt vorgeführt wird, ein rassistisches Siedlerkolonialgebilde, das sich nur darüber uneinig ist, wie sein ethnisches Vernichtungsregime aussehen soll und wie es die einheimische Bevölkerung loswerden will. Ein solches mörderisches, kriminelles Gebilde mag zwar vor über 100 Jahren mit seinen Ambitionen durchgekommen sein, aber es hat zu spät angefangen und es nicht geschafft, die Palästinenser zu besiegen. Jetzt versuchen die Israelis mit modernen Waffen, ihr zionistisches Projekt zu Ende zu bringen, aber in einer Welt, die das nicht akzeptiert, und in einer Zeit, in der uns Smartphones die Möglichkeit geben, ihre völkermörderischen Aktionen minutengenau zu verfolgen.

Sie haben es versäumt, der Realität ins Auge zu sehen, die ihnen ins Gesicht starrt, und sich stattdessen in ihrem eigenen Sicherheitsgefühl verzehrt und geglaubt, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. Der Widerstand hat sie schockiert, und jetzt kann die ganze Welt die Realität sehen, wenn sie es will. Dieser Zermürbungskrieg war unvermeidlich, und sie haben bereits verloren.

Die israelische Öffentlichkeit lebte in einer Reihe von Wahnvorstellungen, in einer Art Blasenwelt, die von ihrer unbegrenzten Fähigkeit zur Selbsttäuschung geprägt war, in der sie einfach ihr Leben wie gewohnt weiterleben konnte, während sie eine ganze nationale Gruppe zerstörte. In diesem Sinne sind Leute wie der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, den wir alle als Extremisten bezeichnen, in gewisser Weise nüchterner als der Rest der israelischen Gesellschaft, wenn es um die Situation geht, in der sie leben. Diese Art von Siedlern gestehen der Welt ein, dass der einzige Weg, ihre Privilegien in einem Apartheidregime aufrechtzuerhalten, darin besteht, ständig unschuldige Menschen zu töten und zu vertreiben, denn der Krieg der zionistischen Entität war nie gegen die Hamas oder die Hisbollah gerichtet, sondern gegen die Palästinenser und jeden anderen, der es wagt, ihr „Recht“ auf Aufrechterhaltung der Vorherrschaft auf Kosten der einheimischen Bevölkerung der von ihnen besetzten Gebiete in Frage zu stellen.

Der Glaube, sie könnten die Palästinenser einfach unbegrenzt weiter quälen, ohne dass etwas geschieht, und dass sie in den sie umgebenden Nationen unaufhörlich Leid verursachen können, während sie nur begrenzte Konfrontationen planen, die sie nicht viel kosten werden, zeigt die schiere, wahnsinnige Arroganz des Siedlerwesens. Das erklärt auch, warum sie sich jetzt als Gesellschaft viel extremer verhalten, weil sie zu begreifen beginnen, dass die Welt vor dem 7. Oktober nie mehr zurückkehren wird und die einzige Möglichkeit, ihr rassistisches Regime aufrechtzuerhalten, in einem nie endenden Konflikt besteht.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

