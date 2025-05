https://www.caitlinjohnst.one/p/todays-hitler-says-free-palestine?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=164280948&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Der Hitler von heute sagt, „Free Palestine“ sei das „Heil Hitler“ von heute

Caitlin Johnstone

24. Mai 2025

Benjamin Netanjahu hat keine Zeit verloren und verkündet, dass „Free Palestine“ nur die heutige Version von „Heil Hitler“ sei, nachdem am Donnerstag zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington DC erschossen wurden. Er nutzt diese neue Gelegenheit, um Kritiker Israels als gefährliche Judenhasser darzustellen, die mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht werden müssen.

Ja klar, Bibi. Genau. Sich dem heutigen Hitler zu widersetzen, ist die heutige Version von „Heil Hitler“.

Die pro-israelische Seite hat mit aller Macht versucht, die getöteten Botschaftsangestellten als Argument dafür zu benutzen, dass pro-palästinensische Demonstranten mundtot gemacht werden müssen, und das ist einfach lächerlich. Niemand sollte dies auch nur eine Sekunde lang ernsthaft in Betracht ziehen.

Es gibt nichts, was mich davon überzeugen könnte, dass es falsch ist, sich gegen einen aktiven Völkermord zu stellen.

Keine noch so große Zahl politisch motivierter Morde wird mich jemals davon überzeugen, dass es falsch ist, sich gegen den Holocaust in Gaza zu stellen.

Keine noch so lauten Schreie über „Antisemitismus“ würden mich dazu bringen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es vielleicht doch in Ordnung ist, Zivilisten absichtlich zu hungern.

Keine noch so große Zahl von Israel-Apologeten, die in meinen Kommentaren auftauchen und mich als Nazi beschimpfen, könnte mich jemals davon überzeugen, dass es in Ordnung ist, ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder mit militärischen Sprengstoffen zu überziehen.

Keine noch so große Besorgnis, die die Massenmedien schüren könnten, um zu suggerieren, dass die Forderung „Free Palestine“ zu einer gewalttätigen Radikalisierung der Menschen führt, könnte mich jemals davon abbringen, die vorsätzliche Vernichtung von Krankenhäusern und medizinischem Personal für unmoralisch zu halten.

Das ist keine Debatte. Meine Position ist unbestreitbar, unanfechtbar und unerschütterlich richtig. Sie ist aus moralischer Sicht richtig. Sie ist aus logischer Sicht richtig. Sie ist aus faktischer Sicht richtig. Und das wird sie immer sein.

Jedes Mal, wenn Israels Unterstützer einen Vorwand finden, um noch ein bisschen mehr Sympathie zu schüren, verbringen sie tagelang damit zu sagen: „Aha, seht ihr! Unser Völkermord ist doch gut, und ihr habt Unrecht, wenn ihr euch dagegen stellt!“ Und die Antwort ist immer ein sofortiges und unmissverständliches „Nein“.

Nach den Schüssen auf die Botschaftsangehörigen wurden meine verschiedenen Kommentarbereiche von Israel-Anhängern überschwemmt, die mich verzweifelt mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpften, weil ich gesagt hatte, dass diese beiden Todesfälle weniger bedeutend und berichtenswert seien als der andauernde Völkermord. Aber sie waren nicht wirklich wütend über das, was ich gesagt hatte, sie waren wütend, dass ich ihre PR-Parade „Seht ihr, das bedeutet, dass unser Völkermord in Ordnung ist“ zunichte gemacht hatte. Dass ich allen gesagt hatte, sie sollten nicht mitspielen, was die pro-israelische Propagandamaschine gerade zu versuchen versuchte.

Aber ich habe Recht und sie haben Unrecht. Es gibt kein stichhaltiges Argument, das dagegen spricht. Selbst wenn morgen eine noch viel schlimmeres Gewaltakt gegen Israel verübt würde, wäre ich immer noch vollkommen und unbestreitbar im Recht, wenn ich mich gegen die Völkermord-Gräueltaten in Gaza aussprechen würde. Selbst wenn solche Taten danach jeden Tag gegen Israel verübt würden, wäre ich immer noch vollkommen und unbestreitbar im Recht, wenn ich mich gegen die Völkermord-Gräueltaten in Gaza aussprechen würde.

Und es gibt nichts, was sie mir sagen könnten, um mich vom Gegenteil zu überzeugen.

Nichts wird mich jemals davon überzeugen, dass es moralisch und vernünftig ist, Palästinenser systematisch zu ermorden und ihr Land unbewohnbar zu machen, um sie zu vertreiben und es zu beschlagnahmen. Das wird immer falsch sein, und jeder, der das sagt, wird immer Recht haben, egal was passiert. Ende der Diskussion. Für immer.

