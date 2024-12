Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Der ICC-Kriegsverbrecher-Haftbefehl gegen Netanjahu ist kein Antisemitismus

Zoltan Nemeth

2. Dezember 2024

Die Haftbefehle gegen Premierminister Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant haben in Israel und der gesamten jüdischen Welt Empörung ausgelöst. Doch die Entscheidung des IStGH ist weder antisemitisch noch eine moderne Blutverleumdung: Sie ist ein Aufruf an Juden, das universelle Ideal der Gerechtigkeit nicht auf dem Altar der unkritischen Verteidigung Israels zu opfern.

Ein Demonstrant hält ein Plakat, das die Verhaftung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Lissabon, Portugal, im vergangenen Monat fordert.

Vor zwei Wochen erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Haftbefehle lösten in der gesamten jüdischen Welt Empörung aus.

Israelische Politiker und mehrere jüdische Organisationen verurteilten den Schritt und nannten ihn absurd, einen dunklen Tag, der an die Vergangenheit erinnert, und eine Verhöhnung der Gerechtigkeit. Empörte Kommentare überschwemmten die sozialen Medien und prangerten den Schritt als antisemitisch und als moderne Blutverleumdung an. Weiterlesen in haaretz .com

