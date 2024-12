Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/news/2024-12-04/ty-article/.premium/zionists-not-welcome-oxford-debate-on-israel-and-gaza-stirs-up-commotion/00000193-92a8-d408-a7d3-bbf9e0280000



Zionisten nicht willkommen“: Oxford-Debatte über Israel und Gaza sorgt für Aufruhr

Rachel Fink

4. Dezember 2024

Eine Studentenvereinigung debattierte darüber, ob Israel „ein Apartheidstaat ist, der für Völkermord verantwortlich ist“. Die damit einhergehende Kontroverse – vor, während und nach der Debatte – ist nur der jüngste in einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Vorfällen auf dem Campus seit Beginn des Gaza-Krieges

(FILE PHOTO) Menschen gehen über den Campus der Universität Oxford in Oxford, England, im Jahr 2017.Credit: Caroline Spiezio/AP

Hunderte von Akademikern haben einen offenen Brief an den neu gewählten Rektor der Universität Oxford unterzeichnet, in dem sie die „hetzerische Rhetorik, das aggressive Verhalten und die Einschüchterung“ verurteilen, die letzte Woche bei einer Debatte der Oxford Union über den israelisch-palästinensischen Konflikt stattgefunden haben sollen.

Pro-Israel-Sprecher berichten, dass sie von der Menge beschimpft und aus der Debatte geworfen wurden, während draußen Demonstranten israelfeindliche Parolen skandierten, darunter „Zionisten sind in Oxford nicht willkommen“. Als Reaktion auf den offenen Brief erklärte Oxfords neuer Rektor, dass er „die Bedenken der Unterzeichner teilt“.Übersetzt mit Deepl.com

