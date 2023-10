Who is to blame There is tremendous blame to go around for the ongoing violence and bloodshed in occupied Palestine. We must begin to acknowledge it.

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf das El-Rimal-Viertel in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Foto: Naaman Omar / APA Images)



Für die anhaltende Gewalt und das Blutvergießen im besetzten Palästina gibt es eine enorme Schuld. Wir müssen anfangen, sie anzuerkennen.

Wer trägt die Schuld?

Von Pfarrer Graylan Scott Hagler

Am 7. Oktober 2023 überschlugen sich die Nachrichten von der Grenze zum Gazastreifen und dem besetzten Palästina. Wir sehen und hören Berichte über Tötungen, die Festnahme von Personen und die Geschichten, wie eine israelische Mutter ihr Kind zum letzten Mal geküsst hat. Das geht einem ans Herz, und das sollte es auch. All die Gewalt ist sinnlos und wird niemals zu einem Frieden mit Gerechtigkeit führen. Ich trauere und bekläre alle Todesfälle. Aber ich muss betonen, dass ich die Todesfälle unter den Palästinensern genauso betrauere wie die unter den Israelis. Die Auffassung, dass ein Leben wichtiger ist als ein anderes, ist jedoch ein Armutszeugnis für unseren Sinn für Moral und Ethik. Ein Leben ist nicht wichtiger als ein anderes Leben.

Die Medien haben jedoch nie mit der gleichen Empörung und Leidenschaft über die Tötung eines jungen Palästinensers berichtet wie über die Tötung eines jungen Israelis. Wann waren die Medien jemals so empört über die Invasion palästinensischer Häuser und Dörfer durch israelische Siedler, die unter dem Schutz der IDF randalieren und dabei oft Häuser in Brand stecken und Palästinenser töten? Die Schuld für die anhaltende Gewalt und das Blutvergießen liegt eindeutig bei den Unternehmen und den so genannten Mainline-Medien.

Die Regierungen, darunter auch der Präsident der Vereinigten Staaten, gaben fast sofort Erklärungen ab, in denen sie ihre bedingungslose und unbestrittene Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachten. In den Nachrichten wurde die gegenwärtige Krise als „Israels 11. September“ bezeichnet und Israel als Opfer „unprovozierter Angriffe“, als ob dieser Angriff der Hamas in einem Vakuum stattgefunden hätte und 75 Jahre israelischer Besatzung und Provokation, in denen versucht wurde, das palästinensische Volk systematisch auszulöschen und die Geschichte der Region neu zu schreiben, ausgelöscht werden könnten. Die Reporter umrahmten ihre Berichte mit den üblichen voreingenommenen Begriffen „Terroristen“ und „Militante“, während sie eine aus dem Zusammenhang gerissene Darstellung der unschuldigen israelischen Bevölkerung und der Zivilbevölkerung boten. Die von den Medienkonzernen verwendeten Darstellungen folgen demselben Schema, in dem die Hamas und die Beschwerden der Palästinenser verunglimpft werden, während Israel heilig gesprochen wird. Es ist dieselbe alte Geschichte, dieselben Klischees und dieselben blinden Augen, die gegenüber den Auswirkungen von 75 Jahren zionistischem Siedlerkolonialismus, der Entmenschlichung der Palästinenser und den Völkermordpogromen gegen das palästinensische Volk gewendet werden. Die Konzernmedien erzählen immer wieder dieselben Geschichten, dieselben Klischees, dieselben Plattitüden und Ausreden, die Israel von der historischen Verantwortung entbinden und die Palästinenser beschuldigen, es gewagt zu haben, sich ihrer Unterdrückung zu widersetzen.

Es gibt eine Menge Schuldzuweisungen zu verteilen. Die US-Regierung unterstützt Israel blindlings durch ihre bedingungslose und großzügige Finanzierung des israelischen Militärs und seines Regimes. Die USA unterstützen das israelische Militär mit jährlich über 3 Milliarden Dollar. Und angesichts der jüngsten Ereignisse wird Israel natürlich noch viel mehr erhalten.

Die Schuld liegt bei Organisationen und zionistischen Gruppen, die die Gesetze zur Steuerbefreiung manipuliert haben, um Initiativen zur ethnischen Säuberung zu finanzieren. Nach Angaben des New Yorker Abgeordneten Zohran Mamdani werden jährlich etwa 60 Millionen Dollar von New Yorker Wohltätigkeitsorganisationen überwiesen. Mamdani beschreibt das Szenario folgendermaßen: „Israelische Siedlungsorganisationen … verwenden diese Mittel, um die Geschichte der Vertreibung und Enteignung von Palästinensern in den besetzten Gebieten fortzusetzen…“ Gruppen wie der Central Fund of Israel (CFI) verteilen Spenden an verschiedene Siedlerorganisationen, einschließlich des Israel Land Fund, die palästinensische Familien aus ihren Häusern vertreiben, um Platz für jüdische Siedler zu schaffen, so Mamdani. Eine andere US-Gruppe, Friends of Ir David, finanziert Elad, eine israelische Siedlerorganisation, die für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern verantwortlich ist, um das besetzte Ost-Jerusalem zu „judaisieren“. Im ganzen Land gibt es eine ganze Reihe solcher Gruppen, die die Gesetze zur Steuerbefreiung umgehen, um die Unterdrückung und Enteignung der Palästinenser zu finanzieren. Es gibt viele Schuldzuweisungen zu verteilen.

Da sind zum einen die opportunistischen Kampagnen von Gruppen wie der Anti-Defamation League, die den Vorwurf des Antisemitismus als destruktives politisches Instrument einsetzen, das jede kritische Analyse der israelischen Politik mit Judenhass gleichsetzt. Antisemitismus existiert, aber eine Regierung, ein politisches Regime, eine rassistische, nationalistische Agenda und/oder Politik zu kritisieren ist nicht antisemitisch, sondern legitimer politischer Diskurs. Dieser Trick der ADL hat die Ernsthaftigkeit des Antisemitismus heruntergespielt.

Viele Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, wurden aus Angst, als antisemitisch abgestempelt zu werden, zum Schweigen gezwungen. Dieses erzwungene Schweigen in der Weltgemeinschaft angesichts eklatanter Ungerechtigkeiten und Unterdrückung ermöglicht es, dass Ungerechtigkeit und Unterdrückung unhinterfragt, unvermindert und in bösartiger Weise weiter wachsen können.

Es gibt Menschen, die verzweifelt darum betteln, beide Seiten dieser brisanten Situation zu sehen, und sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden wollen. Indem sie sich jedoch ihrer Verantwortung gegenüber der Menschheit entziehen, tragen sie dazu bei, das zerstörerische Verhalten Israels und seine ethnischen Säuberungsaktionen zu fördern. Die vorgetäuschte Objektivität dieser Gruppe ist genauso schuld an diesem explodierenden Pulverfass wie jeder andere.

Auch jeder Israeli, der gegen die Initiativen Netanjahus und seiner ultrarassistischen Rechtskoalition zur Schwächung der israelischen Justiz aufgestanden und marschiert ist und sie nicht mit Israels Krieg gegen die Palästinenser in Verbindung gebracht hat, ist mitschuldig. Sie marschierten, demonstrierten und sprachen sich gegen Netanjahus Entwicklung hin zu einem faschistischen Autoritarismus in Bezug auf die israelische Zivilgesellschaft aus, setzten aber die anhaltende Besetzung palästinensischen Landes nicht mit faschistischem Autoritarismus gleich. Sie sind schuld daran, dass sie es versäumt haben, die Diskussion und den Protest weit genug zu öffnen, um eine Lösung für die palästinensischen Missstände zu finden und zu fordern.

Es gibt viele Schuldige, und eines meiner Lieblingsärgernisse sind die christlichen Kirchen, die unreflektiert und unbewusst die theologische Sichtweise übernommen haben, dass Gott das Land den Juden versprochen hat. Mit dieser Sichtweise haben diese Kirchen jede Ungerechtigkeit entschuldigt, die Israel den Palästinensern angetan hat, und in der Tat die Augen vor der Unterdrückung verschlossen. Die Kirche hat sogar geschwiegen, als theologisch rigide Zionisten christliche und muslimische heilige Stätten geschändet haben. Als Weltgemeinschaft sollten wir inzwischen wissen, dass Frustration und Wut gären, wenn ein legitimer Diskurs und die Suche nach der Wahrheit vereitelt werden, bis sie auf die einzige Art und Weise explodieren, die es den zum Schweigen gebrachten Stimmen erlaubt, gehört zu werden.

Gerade jetzt, wo das israelische Militär gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze zum Gazastreifen verlegt, Raketen einschlagen und Jets die Zivilbevölkerung bombardieren, wo sind die Stimmen, die STOPP sagen? Wo sind die Kameras? Wo sind die Nachrichtenclips, die der Welt die Schrecken der Bombardierung des Gazastreifens mit der Tötung von Kindern, Frauen und Männern vermitteln?

Wo sind die Stimmen, die die Schande ihrer Schuld verstehen?

Wo sind die Stimmen, die entscheiden, dass es an der Zeit ist, das Narrativ zu ändern und dass die Dinge anders gemacht werden müssen?

Wo sind die Stimmen, die eine Aufarbeitung der Geschichte in einem neuen Narrativ fordern, in dem diese Geschichte nicht nur der europäische Holocaust, sondern auch die palästinensische Nakba ist?

Wo sind die Stimmen, die mutig genug sind, um den palästinensischen Klagen Gehör zu verschaffen, den palästinensischen Stimmen zu erlauben, für sich selbst zu sprechen und über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden?

Wo sind die Menschen, die Regierungen und die Organisationen, die mutig genug sind, für einen gerechten Frieden einzutreten, indem sie einen Friedenstisch aufbauen, an dem alle Teile der palästinensischen Gesellschaft sitzen, und nicht nur diejenigen, die der Westen und Israel tolerieren können?

Wo bleibt die Welt?

Wird die Welt zur Unterdrückung und zum Völkermord an den Palästinensern schweigen, wie sie es während des Zweiten Weltkriegs in Europa getan hat, oder werden wir aufstehen und uns für die Rechte und die Gerechtigkeit der Palästinenser einsetzen? Übersetzt mit Deepl.com

