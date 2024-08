https://english.almayadeen.net/articles/features/the-israeli-aerial-bombardment-in-the-west-bank-escalates–i



Der israelische Luftangriff auf das Westjordanland eskaliert und schafft neue Realitäten

Von Fayha‘ Shalash

Quelle: Al Mayadeen Englisch

20. August 2024

Israelische Medien haben enthüllt, dass seit dem 7. Oktober, zeitgleich mit seiner Aggression gegen den Gazastreifen, „Israel“ 62 Luftangriffe im Westjordanland mit Apaches, F-16 oder Drohnen durchgeführt hat.

Asma‘ al-Jaber wird nie den Tag vergessen, an dem israelische Kampfflugzeuge im Juni letzten Jahres mitten im Nur Shams-Lager in Tulkarm ihr Haus bombardierten und ihren Sohn töteten.

In den letzten Monaten hat „Israel“ im Westjordanland wieder die Bombardierung durch Kampfjets eingesetzt, eine militärische Technik, die es seit dem Ende der al-Aqsa-Intifada Anfang 2005 nicht mehr verwendet hat.

Dabei werden Häuser, Fahrzeuge und sogar Versammlungen von Personen angegriffen, die die israelische Armee als gesuchte Personen bezeichnet, wobei der Schwerpunkt auf den Städten Jenin, Nablus und Tulkarm liegt, die „Israel“ als Brutstätten bewaffneter palästinensischer Gruppen betrachtet.

Seit dem 7. Oktober, zeitgleich mit seiner Aggression gegen den Gazastreifen, hat „Israel“ nach Angaben des israelischen Senders 14 62 Luftangriffe im Westjordanland mit Apaches, F-16 oder Drohnen durchgeführt.

Das Haus wurde in Schutt und Asche gelegt

Am 30. Juni ging Asma‘ mittags zu ihrer Mutter, während ihre Söhne bei der Arbeit waren und ihre Töchter ihre Tante besuchten. Nur ihr Sohn Ashraf, 20, blieb zu Hause.

Es war 14.00 Uhr, als das Geräusch eines israelischen Kampfflugzeugs am Himmel über dem Lager Nur Shams zu hören war. Kurz darauf wurden drei Raketen auf Asmas Haus abgefeuert und verursachten gewaltige Explosionen, die in den Nachbarstädten widerhallten.

Asma‘ erschrak über den Lärm und wurde von einem schrecklichen Gefühl überwältigt, so dass sie zu ihrem Haus rannte, das sie nur noch in Trümmern vorfand. Sie begann nach ihrem Sohn zu rufen: „Ashraf… Ashraf“, während sie bitterlich weinte.

Nach einer mehr als halbstündigen Suche unter den Trümmern wurde Ashraf lebend herausgeholt, aber er erlitt schwere Verletzungen, an denen er sechs Tage später starb, während sein Verwandter Saeed al-Jaber, der sich im Erdgeschoss des Hauses aufhielt, auf der Stelle getötet wurde.

„Israel“ beschuldigte al-Jaber, für mehrere Operationen gegen israelische Soldaten verantwortlich zu sein, und ließ dabei außer Acht, dass der Bombenanschlag zur Zerstörung des von einer zehnköpfigen Familie bewohnten dreistöckigen Hauses führte und ein 12-jähriges Mädchen, das sich im Nachbarhaus aufhielt, durch ein Schrapnell im Hals verletzt wurde.

„Das Geräusch war schrecklich, und als ich das Haus sah, konnte ich nicht anders und fing an zu weinen. Alles war zerstört und nicht mehr bewohnbar. Sogar die Häuser der Nachbarn wurden durch die Bombardierung beschädigt.

Asma‘ und ihre Familie waren gezwungen, ein kleines Haus am Rande des Lagers zu mieten, aber sie wird nie das Geräusch vergessen, das die Gegend erschütterte, das den Tod ihres Sohnes und die Zerstörung ihres Hauses zur Folge hatte – ein Ort, an dem sie seit ihrer Heirat gelebt hatte und an dem sie alle ihre Kinder großgezogen hatte.

„Wir konnten nichts aus dem Haus mitnehmen, nur die Kleidung, die wir trugen. Ich war traurig, das Viertel zu verlassen, und befürchtete, dass noch mehr Häuser einem solch brutalen Bombardement ausgesetzt sein würden“, fügte sie hinzu.

Am 17. Dezember wurde auch Asmas Neffe Mahmoud al-Jaber von einer Drohne getötet, die auf eine Gruppe von Palästinensern innerhalb des Lagers abzielte.

Bestehende Risiken

Auch das östlich von Nablus gelegene Lager Balata ist von israelischen Luftangriffen nicht verschont geblieben.

Der Leiter des Volkskomitees im Lager, Ahmed Zoqan, berichtete uns, dass 21 Häuser aufgrund wiederholter Drohnenangriffe nicht mehr bewohnbar seien, darunter auch Häuser, die vollständig zerstört wurden.

Darüber hinaus wurden mehr als 200 Häuser teilweise beschädigt, deren Besitzer noch immer unter schwierigen Bedingungen in ihnen leben und zunehmend befürchten, dass sie angesichts des nahenden Winters nicht mehr dort wohnen können.

„Mehrere Häuser im Lager waren wiederholtem Bombardement ausgesetzt, was zum Einsturz ihrer Wände führte, so dass wir ihren Abriss abschlossen, da sie zu einer Bedrohung für das Leben der Bewohner geworden waren“, erklärte er.

Da die Häuser in den Lagern sehr eng beieinander liegen, werden viele von ihnen bei einem Angriff beschädigt, was die Bewohner vor die Herausforderung stellt, trotz des Risikos, schwere Schäden zu erleiden, in ihnen zu bleiben.

Das Hauptquartier der Fatah-Bewegung im Lager Balata wurde mehrfach bombardiert, da „Israel“ behauptet, es sei ein Ort, an dem sich Kämpfer versammeln und Sprengkörper lagern.

„Dieses Gebäude wurde mehr als vier Mal bombardiert und stellt nun eine Gefahr für die Bewohner dar, da es einsturzgefährdet ist. Wir haben daher beschlossen, es abzureißen, aber uns fehlen die Mittel und wir sind nicht in der Lage, die Forderungen der Menschen angesichts der heftigen israelischen Angriffe auf alles im Lager vollständig zu erfüllen“, so Zoqan weiter.

Ausweitung der Aggression

Die häufigen Bombenanschläge und Luftangriffe im Westjordanland haben die Palästinenser dazu veranlasst, sich die nächste Phase vorzustellen und sich zu fragen, ob die israelischen Militäroperationen in Städten und Lagern vollständig in Luftangriffe übergehen werden.

Der Forscher und politische Analyst Sari Samour ist der Ansicht, dass der Einsatz von Luftstreitkräften im Westjordanland „Israels“ Absicht verdeutlicht, seine Aggression auszuweiten.

Seiner Meinung nach beweist der Einsatz von Luftangriffen im Westjordanland, dass „Israels“ verheerender Krieg im Gazastreifen nicht nur eine Reaktion auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober ist, da es im Westjordanland keine Waffen und militärischen Kapazitäten gibt wie im Gazastreifen.

„Die Bombardierung ist eine Ausweitung der Aggression. Israel will sich nicht auf direkte Zusammenstöße mit den Kämpfern einlassen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass Soldaten verletzt oder getötet werden“, erklärte er.

Was den Titel der nächsten Etappe im Westjordanland betrifft, so wird sie von den Ergebnissen des Krieges im Gazastreifen und seinen Auswirkungen und Folgen abhängen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Israel die Waffe des Siedlerchaos einsetzen wird, um die Palästinenser zu vertreiben.

Sammour zufolge bedeutet dies nicht, dass die Bombardierung von Häusern und Zivilisten durch Militärflugzeuge aufhören wird, sondern dass die Siedler mehr Spielraum haben werden, um ungestraft zu handeln.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deppl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …