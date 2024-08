https://www.palestinechronicle.com/further-steps-towards-annexation-smotrich-moves-to-expel-palestinians-from-area-b/



Weitere Schritte in Richtung Annexion – Smotrich will Palästinenser aus „Gebiet B“ vertreiben

20. August 2024

Der rechtsextreme israelische Minister Bezalel Smotrich. (Foto: 4800, über Wikimedia Commons)

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich startete am Montag eine Kampagne zur illegalen Annexion von drei Prozent des so genannten Gebiets B im besetzten Westjordanland, was die Vertreibung von Palästinensern und die Zerstörung aller Strukturen in diesem Gebiet zur Folge hätte.

Nach einem kürzlichen Besuch in dem Gebiet, das gemäß den Osloer Vereinbarungen unter palästinensischer Zivilkontrolle und israelischer Sicherheitskontrolle steht, bezeichnete der Minister das Gebiet in seinem Bericht auf X als strategisch wichtig, da es Teil des illegalen Siedlungsclusters Gush Etzion sein und die Region mit dem nahe gelegenen Jerusalem verbinden wird.

Er beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), zu versuchen, den Osten des Gebietes zu übernehmen.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde versucht in konzertierten Bemühungen mit viel Geld und Energie, den Osten zu übernehmen, um eine territoriale Kontinuität von Norden nach Süden und auch von Osten nach Westen zu schaffen und damit unsere Kontinuität im Wesentlichen zu unterbrechen“, schrieb Smotrich.

Der rechtsextreme Minister behauptete, dass „es hier auch einen sehr, sehr ernsten landschaftlichen Schaden gibt, in einem der wertvollsten und wichtigsten Gebiete des Staates Israel“.

„Wie ich mich erinnere, wurde vor etwa einem Monat mein Vorschlag zur Durchsetzung des Wye-Abkommens, das den Schutz des vereinbarten Reservats vor palästinensischen Bauten und Übernahmen vorschreibt, im politischen und sicherheitspolitischen Kabinett angenommen“, sagte Smotrich auf X und fügte hinzu: „In Übereinstimmung mit der Entscheidung ist die Autorität für die Durchsetzung von der Palästinensischen Autonomiebehörde auf die Zivilverwaltung übergegangen.“

Der jüngste Schritt des Finanzministers folgt auf Berichte israelischer Medien, wonach die israelische Besatzungsregierung auf Antrag Smotrichs der Legalisierung von fünf illegalen Siedlungen in der „Area B“ im besetzten Westjordanland zugestimmt hat.

Systematische Annexion

Eine Untersuchung der Washington Post vom 15. August ergab, dass Israel die Landkarte des Westjordanlandes aktiv umgestaltet, indem es palästinensisches Land beschlagnahmt, Siedlungen ausbaut und Dörfer und Städte abreißt.

Der Zeitung zufolge handelt es sich bei diesen Maßnahmen um „die bedeutendsten territorialen Veränderungen im Westjordanland seit Jahrzehnten“, deren Hauptziel die Zersplitterung des Gebiets ist.

Während der 19-monatigen Amtszeit des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat Israel seine Präsenz im besetzten Westjordanland dramatisch ausgeweitet„, betonte der Washington Report und fügte hinzu, dass diese Aktionen eine langfristige Kampagne der Siedlerbewegung des Landes beschleunigen, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu vereiteln“.

Der Zeitung zufolge ist der Mann hinter diesen Expansionsbemühungen Finanzminister Bezalel Smotrich, ein „langjähriger Siedleraktivist, der jetzt als Finanzminister dient“.

Smotrich hat offen sein Bestreben bekundet, die Teilung des Landes und die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern.

Die Washington Post stellte fest, dass etwa 3 Millionen Palästinenser im Westjordanland neben mehr als 500.000 Siedlern leben, „deren Zahl in den letzten fünf Jahren um mehr als 15 Prozent gestiegen ist“.

Unter Berufung auf Daten von Peace Now heißt es in dem Bericht, dass „Israels Höherer Planungsrat in den letzten 19 Monaten fast 12.000 Wohneinheiten in Siedlungen vollständig genehmigt hat, verglichen mit etwas mehr als 8.000 in den beiden Jahren davor.“

Alle jüdischen Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal, wie kürzlich durch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Juli bestätigt wurde.

(PC, MEMO)

