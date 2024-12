https://english.almayadeen.net/news/politics/in-provocative-move–israeli-minister-ben-gvir-storms-al-aqs



Der israelische Minister Ben-Gvir stürmt provokativ die Al-Aqsa-Moschee

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. Dezember 2024

Nach der von „Israel“ aufrechterhaltenen Regelung ist es Juden und anderen Nicht-Muslimen verboten, innerhalb des Geländes der Al-Aqsa-Moschee zu beten oder religiöse Symbole zu zeigen.

Ein Bild zeigt den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir innerhalb des Geländes der al-Aqsa-Moschee im besetzten al-Quds, am 26. Dezember 2024 (Social Media Plattform X)

Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat am Donnerstag, dem ersten Tag des jüdischen Chanukka-Festes, die al-Aqsa-Moschee gestürmt und damit die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und Jordanien auf das Schärfste verurteilt, die dem Minister vorwarfen, Spannungen absichtlich zu schüren.

„Ich bin heute Morgen zur Stätte unseres Tempels gegangen, um für den Frieden unserer Soldaten, die rasche Rückkehr aller Geiseln und einen totalen Sieg zu beten, so Gott will“, schrieb Ben-Gvir auf X und bezog sich dabei auf den Krieg im Gazastreifen und die Dutzenden von israelischen Gefangenen, die in dem palästinensischen Gebiet festgehalten werden.

Er postete auch ein Foto von sich in der heiligen Stätte unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte die jüngste Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee durch Ben-Gvir und bezeichnete sein Gebet an diesem Ort als „Provokation für Millionen von Palästinensern und Muslimen“.

Jordanien, das das Gelände der Moschee verwaltet, verurteilte das „provokative und inakzeptable“ Vorgehen des israelischen Ministers in ähnlicher Weise.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte später, dass sich „der Status quo auf dem Tempelberg nicht geändert hat“ und bezog sich dabei auf den jüdischen Namen der Anlage.

Nach der von „Israel“ aufrechterhaltenen Regelung, das Ost-al-Quds und seine Altstadt seit 1967 besetzt hält, ist es Juden und anderen Nicht-Muslimen gestattet, das Gelände der al-Aqsa-Moschee zu bestimmten Zeiten zu besuchen. Es ist ihnen jedoch untersagt, dort zu beten oder religiöse Symbole zu zeigen.

Außerdem stürmten Gruppen von Siedlern unter der Führung von Ben-Gvir die al-Aqsa-Moschee und hielten talmudische Gebete an der Buraq-Mauer ab, während ein massives Aufgebot an Besatzungstruppen die Altstadt umstellte.

#شاهد | مجموعات المستوطنين تؤدي صلوات تلمودية في محيط حائط البراق بالتزامن مع اقتحامات واسعة للأقصى في أول أيام عيد „الأنوار“ العبري. pic.twitter.com/9bSaj0L1XQ

– المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 26, 2024

Die Besatzung setzte eine Spezialeinheit in den Innenhöfen von al-Aqsa ein, um die Stürmung zu sichern und zu verhindern, dass Gläubige das Gebäude betreten, während Ben-Gvir aufsteigt. Sie verschärfte auch die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Altstadt des besetzten al-Quds und an den Toren der al-Aqsa-Moschee und hinderte die Palästinenser am Zugang zu den Höfen der heiligen Stätte.

Darüber hinaus errichteten die israelischen Besatzungstruppen zwei militärische Kontrollpunkte in den Städten Silwan und Issawiya im besetzten al-Quds und führten Durchsuchungen palästinensischer Autos durch. Es ist erwähnenswert, dass Tempelgruppen zu groß angelegten Razzien in der al-Aqsa-Moschee während des jüdischen Chanukka-Festes aufgerufen haben.

Ben-Gvirs Vorgehen erfolgt inmitten einer Krise innerhalb der Regierungskoalition, da die Haredi-Parteien den Aufstieg zur al-Aqsa-Moschee ablehnen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Ben-Gvir das Gebiet stürmt. Anfang Oktober stürmten Tausende von Siedlern unter der Führung des Ministers die al-Aqsa-Moschee unter starkem Schutz der israelischen Besatzungstruppen.

Damals berichteten die Islamischen Stiftungen von al-Quds, dass mehr als 1 066 Siedler am Morgen, zeitgleich mit einem jüdischen Feiertag, das al-Aqsa-Gelände stürmten.

Die israelischen Streitkräfte hinderten die palästinensischen Gläubigen am Betreten des Geländes und stellten eine starke Präsenz an den Toren auf, um die Aktivitäten der Siedler zu erleichtern.

