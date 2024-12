Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/middle-east-news/2024-12-25/ty-article/.premium/israeli-soldiers-fire-on-syrian-protesters-reportedly-wounding-three/00000193-ff53-d25d-a7db-ffdb374d0000



Israelische Soldaten schießen auf syrische Demonstranten und verletzen angeblich drei Personen

Israelische Streitkräfte operieren an einem Ort, der als Region Mount Hermon, Syrien, angegeben wird, in diesem Handout-Bild, das am 9. Dezember 2024 veröffentlicht wurde.Credit: IDF/ REUTERS

Haaretz

25. Dezember 2024

Einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens zufolge wurden bei einer Demonstration im Süden Syriens am Mittwoch drei Menschen durch Schüsse der israelischen Armee verletzt.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall in der Stadt Quneitra, die auf den syrischen Golanhöhen an der syrisch-israelischen Grenze liegt.

Die israelische Armee hat sich am Mittwoch zu dem Vorfall geäußert und bestätigt, dass die Streitkräfte auf Demonstranten geschossen haben, die sich ihrer Position genähert haben, und fügte hinzu, dass die Soldaten mehrere Demonstranten identifiziert haben, die nach der Aufforderung, sich zu zerstreuen, das Feuer eröffnet haben.

Was die drei Verwundeten betrifft, so erklärte die Armee, sie untersuche den Vorfall. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …