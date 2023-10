Netanyahu Bragged About Zionist Support for Hamas The Israel state has manufactured terror as a pretext for ethnic cleansing and mass murder.

Netanjahu prahlte mit der zionistischen Unterstützung für die Hamas

Der israelische Staat hat Terror als Vorwand für ethnische Säuberung und Massenmord fabriziert.

Kurt Nimmo

12.Oktober 2023

Scott Horton, der redaktionelle Leiter der Antiwar-Website, hat weitere Beweise dafür gefunden, dass die Hamas eine von Israel kontrollierte Terrororganisation ist. Horton verweist auf einen kürzlich erschienenen Beitrag in der israelischen Zeitung Haaretz. Der Artikel ist hinter einer Bezahlschranke eingeschlossen. Er ist jedoch auf der Website Archive.org veröffentlicht.

Während Netanjahus Betrugsprozess, schreibt Gidi Wewitz, wird der Premierminister mit den Worten zitiert,

„Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und Geld an die Hamas überweisen“, sagte er bei einem Treffen der Knessetmitglieder seiner Likud-Partei im März 2019. „Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)

Darüber hinaus gab Bibi zu (und das ist gut dokumentiert; siehe unten), dass Israel seine Nachbarn untergräbt.

„Wir haben Nachbarn“, sagte er, „die unsere erbitterten Feinde sind … Ich sende ihnen ständig Botschaften … in diesen Tagen, gerade jetzt … Ich führe sie in die Irre, destabilisiere sie, verhöhne sie und schlage sie vor den Kopf.“ Der Verdächtige fuhr dann mit seinem Vortrag fort: „Es ist unmöglich, sich mit ihnen zu einigen … Jeder weiß das, aber wir kontrollieren die Höhe der Flammen.“

Livia Rokachs Israel’s Sacred Terrorism (Israels heiliger Terrorismus), das auf dem persönlichen Tagebuch des zweiten israelischen Premierministers Moshe Sharett basiert, enthüllt, wie Israel „nie ernsthaft an eine arabische Bedrohung glaubte“ und eine „aggressive Politik und ständige Schikanen“ gegen seine arabischen Nachbarn betrieb.

Israels Politik „ist in ihren intimsten Einzelheiten eine bewusste israelische Provokation, die darauf abzielt, arabische Feindseligkeit zu erzeugen und so Vorwände für bewaffnete Aktionen und territoriale Expansion zu schaffen“.

Konkret hat Israel „große und kleine Militäroperationen gegen die Zivilbevölkerung jenseits der Waffenstillstandslinien durchgeführt, insbesondere in den palästinensischen Gebieten des Westjordanlandes und des Gazastreifens“.

Diese Operationen hatten einen doppelten Zweck: die Bevölkerung zu terrorisieren und eine permanente Destabilisierung zu schaffen… Neue territoriale Eroberungen durch Krieg… Politische wie militärische Anstrengungen, um die Liquidierung aller arabischen und palästinensischen Ansprüche auf Palästina zu erreichen… (und) Subversive Operationen, die darauf abzielen, die arabische Welt zu zerstückeln, die arabische Nationalbewegung zu besiegen und Marionettenregime zu schaffen, die sich der regionalen israelischen Macht anbiedern würden.

David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, wird in dem Text mit den Worten zitiert,

„Ich habe über die lange Kette falscher Zwischenfälle und Feindseligkeiten nachgedacht, die wir erfunden haben, und über die vielen Zusammenstöße, die wir provoziert haben, die uns so viel Blut gekostet haben, und über die Gesetzesverletzungen durch unsere Männer – all das hat zu schweren Katastrophen geführt und den gesamten Verlauf der Ereignisse bestimmt und zur Sicherheitskrise beigetragen.“

Im Jahr 2002 schrieb der Korrespondent der United Press International, Richard Sale, nach einem Selbstmordattentat in einem überfüllten Jerusalemer Stadtbus, bei dem 19 Menschen getötet wurden, „Analyse: Die Geschichte der Hamas ist mit Israel verbunden“.

Israel und die Hamas mögen derzeit in tödliche Kämpfe verwickelt sein, aber nach Angaben mehrerer aktueller und ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter hat Tel Aviv die Hamas seit den späten 1970er Jahren über Jahre hinweg direkt und indirekt finanziell unterstützt… Eine US-Geheimdienstquelle, die nicht genannt werden möchte, sagte, dass die Hamas als „Gegengewicht“ zur PLO finanziert wurde.

Laut Hassane Zerouky, der für L’Humanité und Global Research schreibt, erlaubte die israelische Militärbehörde, die für die zivile Verwaltung des Westjordanlandes und des Gazastreifens zuständig ist, palästinensischen islamischen Gruppen, Finanzmittel aus dem Ausland zu erhalten.

„Die Militärbehörde war davon überzeugt, dass diese Aktivitäten sowohl die PLO als auch die linken Organisationen in Gaza schwächen würden. Ende 1992 gab es in Gaza sechshundert Moscheen. Dank des israelischen Geheimdienstes Mossad (Israel’s Institute for Intelligence and Special Tasks) konnten die Islamisten ihre Präsenz in den besetzten Gebieten verstärken. Die Mitglieder der Fatah (Bewegung für die nationale Befreiung Palästinas) und der palästinensischen Linken waren derweil brutalster Unterdrückung ausgesetzt.

Es wäre naiv zu glauben, dass Israels Mossad, Shin Bet (Shabak) und Aman (Military Intelligence Directorate) beschlossen haben, dass die Hamas kein wertvoller Aktivposten mehr ist, und deshalb ihre nachrichtendienstlichen Aktivitäten eingestellt haben.

Erinnern Sie sich an das Motto des Mossad: „Durch Täuschung sollst du Krieg führen“.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass man nicht weiter als bis zu den Äußerungen von Premierminister Netanjahu schauen muss, um zu verstehen, dass der zionistische Plan der ethnischen Säuberung der Palästinenser nach wie vor das Hauptziel des israelischen Apartheidstaats ist. Übersetzt mit Deepl.com

