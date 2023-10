Israel“ startet Luftangriffe auf Flughäfen in Damaskus und Aleppo     Von Al Mayadeen Englisch

‚Israel‘ launches airstrikes on Damascus, Aleppo airports Syria’s air defenses intercept Israeli airstrikes targetting Damascus and Aleppo, resulting in reported damage to the runways.

12. Oktober 2023

Die syrische Luftabwehr hat die israelischen Luftangriffe auf Damaskus und Aleppo abgefangen, was zu Schäden an den Landebahnen geführt hat.

Der Korrespondent von Al Mayadeen in Damaskus berichtet, dass die syrische Luftabwehr die israelischen Luftangriffe auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo abgefangen hat.

Aktivisten verbreiteten in den sozialen Medien Bilder und Filmmaterial von den Angriffen auf die beiden Flughäfen.

Der Korrespondent von Al Mayadeen in Aleppo berichtete, dass die syrische Luftabwehr einen Angriff auf den Flughafen von Aleppo abgefangen habe und die Landebahn beschädigt worden sei.

Dementsprechend berichteten auch israelische Medien über einen Luftangriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus.

Kurz darauf gab das syrische Verteidigungsministerium eine Erklärung ab, in der es die israelische Aggression verurteilte.

„Die Aggression hat die Start- und Landebahnen der Flughäfen von Damaskus und Aleppo beschädigt und sie außer Betrieb gesetzt“, hieß es in der Erklärung.

„Dies ist ein verzweifelter Versuch des kriminellen zionistischen Feindes, die Aufmerksamkeit von seinen Verbrechen in Gaza abzulenken.

In der Erklärung wird diese Aggression als Teil einer anhaltenden Strategie „Israels“ bezeichnet, die Takfiri-Terroristen in Syrien indirekt zu unterstützen, was „Israel“ als verlängerter Arm in Syrien dient.

Gestern wurde berichtet, dass am Dienstagabend von Syrien aus Mörsergranaten auf die Siedlung „Ramat Magshimim“ auf den besetzten Golanhöhen abgefeuert wurden.

Daraufhin beschossen die israelischen Besatzungstruppen nach Angaben israelischer Medien die Feuerherde in den syrischen Gebieten.

Informierte syrische Quellen gaben an, dass die israelische Besatzung das Gebiet Wadi Jamla im Westen von Daraa in der Nähe des südlichen Teils der besetzten Golanhöhen bombardiert hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Siedlung auf den Ruinen des palästinensischen Dorfes al-Abasiyah errichtet worden war.

Mit dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut bestätigte das syrische Außenministerium, dass die palästinensischen Widerstandsgruppen den Weg zur Durchsetzung nicht verhandelbarer palästinensischer Rechte geebnet haben.

Syrien verurteilte „die brutalen Praktiken der israelischen Besatzung gegen das palästinensische Volk“ und betonte, dass „die Antwort des Widerstands das Recht des palästinensischen Volkes auf die Errichtung eines unabhängigen Staates auf seinem Land bestätigt“.

Syrien unterstützt seit langem den palästinensischen Widerstand und versorgt den Gazastreifen mit den notwendigen Mitteln, um der israelischen Aggression wirksam zu begegnen.

Darüber hinaus war der Gazastreifen ein ständiges Ziel israelischer Luftangriffe und Raketenbeschusses, der zivile Infrastrukturen wie Flughäfen und Wohngebiete getroffen hat. „Israel hat in den letzten Jahren auch unerbittlich syrische Luftabwehrbatterien angegriffen, um die Fähigkeiten der syrisch-arabischen Armee zu untergraben.



