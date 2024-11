https://www.commondreams.org/opinion/icc-arrest-warrant-netanyahu



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses im Repräsentantenhaus des US-Kapitols am 3. März 2015 in Washington, D.C.

(Foto: Win McNamee/Getty Images)

Der IStGH-Haftbefehl gegen Netanjahu ist auch eine Anklage der US-Politik und der Komplizenschaft

Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

21. November 2024

Letztlich ist dies die Geschichte, wie die Israel-Lobby Amerika unterminiert, den Nahen Osten zerstört und eine Reihe von internationalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gang gesetzt hat.

Jetzt ist es offiziell. Amerikas engster Verbündeter, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der noch vor wenigen Monaten im Kongress mit mehr als 50 stehenden Ovationen bedacht wurde, ist vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt worden. Amerika muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die US-Regierung an Netanjahus Kriegsverbrechen mitschuldig gemacht und Netanjahus gewaltsamen Amoklauf im Nahen Osten voll unterstützt hat.

Seit 30 Jahren hat die Israel-Lobby die USA dazu gebracht, im Namen Israels Kriege zu führen, um die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Netanjahu, der 1996 zum ersten Mal an die Macht kam und seither 17 Jahre lang Premierminister war, ist der wichtigste Befürworter der von den USA unterstützten Kriege im Nahen Osten. Das Ergebnis war ein Desaster für die USA und eine blutige Katastrophe nicht nur für das palästinensische Volk, sondern für den gesamten Nahen Osten.

Es waren keine Kriege zur Verteidigung Israels, sondern Kriege zum Sturz von Regierungen, die sich der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel widersetzen. Israel lehnt die vom Völkerrecht , der arabischen Friedensinitiative , den G20 , den BRICS , der OIC und der UN-Generalversammlung geforderte Zweistaatenlösung entschieden ab. Israels Unnachgiebigkeit und seine brutale Unterdrückung des palästinensischen Volkes haben seit Beginn der Besatzung mehrere militante Widerstandsbewegungen entstehen lassen. Diese Bewegungen werden von mehreren Ländern der Region unterstützt.

Die offensichtliche Lösung der israelisch-palästinensischen Krise besteht in der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und der Entmilitarisierung der militanten Gruppen als Teil des Umsetzungsprozesses.

Israels Ansatz, insbesondere unter Netanjahu, besteht darin, ausländische Regierungen zu stürzen, die sich der israelischen Vorherrschaft widersetzen, und die Karte eines „Neuen Nahen Ostens“ ohne einen palästinensischen Staat neu zu entwerfen. Anstatt Frieden zu schließen, führt Netanjahu endlosen Krieg.

Schockierend ist, dass Washington Netanjahu das US-Militär und den Bundeshaushalt für seine katastrophalen Kriege zur Verfügung gestellt hat. Die Geschichte der vollständigen Übernahme Washingtons durch die Israel-Lobby kann in dem bemerkenswerten neuen Buch von Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic (2024) nachgelesen werden.

Netanjahu hat dem amerikanischen Volk wiederholt gesagt, dass es die Nutznießer seiner Politik sein würde. Tatsächlich ist Netanjahu für das amerikanische Volk ein absolutes Desaster, das die US-Schatzkammer um Billionen von Dollar bluten lässt, Amerikas Ansehen in der Welt verschlechtert, die USA zu Komplizen seiner völkermörderischen Politik macht und die Welt näher an den Dritten Weltkrieg bringt.

Wenn Trump Amerika wieder groß machen will, sollte er als Erstes Amerika wieder souverän machen, indem er Washingtons Unterwürfigkeit gegenüber der Israel-Lobby beendet.

Die Israel-Lobby kontrolliert nicht nur die Stimmen im Kongress, sondern setzt auch Hardliner, die Israel unterstützen, in Schlüsselpositionen der nationalen Sicherheit ein. Dazu gehören Madeleine Albright (Außenministerin von Clinton), Lewis Libby (Stabschef von Vizepräsident Cheney), Victoria Nuland (stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin von Cheney, NATO-Botschafterin von Bush Jr., stellvertretende Außenministerin von Obama, Unterstaatssekretärin von Biden), Paul Wolfowitz (Unterstaatssekretär für Verteidigung von Bush Sr, Stellvertretender Verteidigungsminister von Bush Jr.), Douglas Feith (Unterstaatssekretär für Verteidigung von Bush Jr.), Abram Shulsky (Direktor des Office of Special Plans, Verteidigungsministerium von Bush Jr.), Elliott Abrams (Stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater von Bush Jr.), Richard Perle (Vorsitzender des Defense National Policy Board von Bush Jr.), Amos Hochstein (Senior Advisor to the Secretary of State von Biden) und Antony Blinken (Secretary of State von Biden).

1995 beschrieb Netanyahu seinen Aktionsplan in seinem Buch Fighting Terrorism . Um Terroristen zu kontrollieren (Netanyahus Charakterisierung militanter Gruppen, die Israels illegale Herrschaft über die Palästinenser bekämpfen), reicht es nicht aus, die Terroristen zu bekämpfen. Stattdessen müssen die „terroristischen Regime“ bekämpft werden, die solche Gruppen unterstützen. Und die USA müssen dabei die Führung übernehmen:

Die Beendigung des Terrorismus muss daher eine klare Forderung sein, die durch Sanktionen untermauert wird und nicht mit Preisen verbunden ist. Wie bei allen internationalen Bemühungen muss die energische Anwendung von Sanktionen gegen terroristische Staaten von den Vereinigten Staaten angeführt werden, deren Führung die richtige Reihenfolge, den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Umstände für diese Maßnahmen wählen muss.

Wie Netanjahu dem amerikanischen Volk im Jahr 2001 sagte (nachgedruckt im Vorwort zu Fighting Terrorism von 2001):

Das erste und wichtigste, was man verstehen muss, ist Folgendes: Es gibt keinen internationalen Terrorismus ohne die Unterstützung von souveränen Staaten. Der internationale Terrorismus kann ohne die Regime, die ihn unterstützen, einfach nicht lange aufrechterhalten werden… Nimmt man all diese staatliche Unterstützung weg, zerfällt das gesamte Gerüst des internationalen Terrorismus zu Staub. Das internationale Terrornetzwerk stützt sich also auf Regime – den Iran, den Irak, Syrien, die afghanischen Taliban, die Palästinensische Autonomiebehörde von Jassir Arafat und mehrere andere arabische Regime, wie den Sudan.

All dies war Musik in den Ohren der Neocons in Washington, die ebenfalls auf US-geführte Regimewechsel-Operationen (durch Kriege, verdeckte Subversion, von den USA angeführte farbige Revolutionen, gewaltsame Staatsstreiche usw.) als Hauptmethode zum Umgang mit vermeintlichen Gegnern der USA abonniert waren.

Nach dem 11. September 2001 taten sich die Neokonservativen unter Bush Jr. (angeführt von Cheney und Rumsfeld) und die Insider der Israel-Lobby unter Bush Jr. (angeführt von Wolfowitz und Feith) zusammen, um den Nahen Osten durch eine Reihe von US-geführten Kriegen gegen Netanjahus Ziele im Nahen Osten (Libanon, Iran, Irak, Syrien) und im islamischen Ostafrika (Libyen, Somalia und Sudan) neu zu gestalten. Die Rolle der Israel-Lobby beim Anheizen dieser Kriege wird in Pappes neuem Buch ausführlich beschrieben.

Der Kriegsplan der Neocon-Israel-Lobby wurde General Wesley Clark bei einem Besuch im Pentagon kurz nach 9/11 gezeigt. Ein Offizier zog ein Papier aus seinem Schreibtisch und sagte zu Clark: „Ich habe gerade dieses Memo aus dem Büro des Verteidigungsministers erhalten. Es besagt, dass wir innerhalb von fünf Jahren die Regierungen von sieben Ländern angreifen und zerstören werden – wir werden mit dem Irak beginnen und dann zu Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran übergehen.“

Im Jahr 2002 warb Netanjahu vor dem amerikanischen Volk und dem Kongress für den Krieg gegen den Irak , indem er ihnen versprach: „Wenn Sie Saddam, Saddams Regime, beseitigen, garantiere ich Ihnen, dass dies enorme positive Auswirkungen auf die Region haben wird […] Die Menschen, die direkt nebenan im Iran sitzen, junge Menschen und viele andere, werden sagen, dass die Zeit solcher Regime, solcher Despoten vorbei ist.“

Ein bemerkenswerter neuer Insiderbericht über Netanjahus Rolle an der Spitze des Irak-Krieges stammt von dem pensionierten Oberbefehlshaber der Marine, Master Sargent Dennis Fritz, in seinem Buch Tödlicher Verrat (2024). Als Fritz Anfang 2002 in den Irak einberufen wurde, fragte er hochrangige Militärs, warum die USA in den Irak zögen, aber er bekam keine klare Antwort. Anstatt Soldaten in eine Schlacht zu führen, die er nicht erklären oder rechtfertigen konnte, verließ er den Dienst.

Die Zusammenarbeit zwischen Neocons und der Israel-Lobby hat eine der größten globalen Katastrophen des 21.

Im Jahr 2005 wurde Fritz wieder ins Pentagon eingeladen, nun als Zivilist, um Unterstaatssekretär Douglas Feith bei der Freigabe von Dokumenten über den Krieg zu unterstützen, damit Feith sie für ein Buch über den Krieg verwenden konnte. Fritz entdeckte dabei, dass der Irakkrieg von Netanjahu in enger Abstimmung mit Wolfowitz und Feith angezettelt worden war. Er erfuhr, dass das angebliche Kriegsziel der USA, Saddams Massenvernichtungswaffen zu bekämpfen, ein zynischer PR-Trick war, der von einem Insider der Israel-Lobby, Abram Shulsky, angeführt wurde, um die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für den Krieg zu gewinnen.

Der Irakkrieg sollte der erste der sieben Kriege innerhalb von fünf Jahren sein, aber wie Fritz erklärt, wurden die Folgekriege durch den anti-amerikanischen irakischen Aufstand verzögert. Nichtsdestotrotz zogen die USA schließlich in den Krieg oder unterstützten Kriege gegen den Irak, Syrien, Libyen, Somalia, den Sudan und den Libanon. Mit anderen Worten: Die USA führten Netanjahus Pläne aus – mit Ausnahme des Iran. Bis zum heutigen Tag, ja sogar bis zu dieser Stunde, leistet Netanjahu einen Beitrag zur Schürung eines US-Krieges gegen den Iran, der den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, entweder indem der Iran den Durchbruch zu Atomwaffen schafft oder indem der Verbündete des Iran, Russland, einem solchen Krieg an der Seite des Iran beitritt.

Das Zusammenspiel der Neocon-Israel-Lobby hat eine der größten globalen Katastrophen des 21. Jahrhunderts ausgelöst. Alle Länder, die von den USA oder ihren Stellvertretern angegriffen wurden – Irak, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien – liegen heute in Trümmern. In der Zwischenzeit geht Netanjahus Völkermord im Gazastreifen weiter, und wieder einmal haben sich die USA dem einstimmigen Willen der Welt (mit Ausnahme Israels) widersetzt , indem sie diese Woche ihr Veto gegen eine Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats einlegten , die von den anderen 14 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats unterstützt wurde.

Das eigentliche Problem, mit dem sich die Trump-Administration konfrontiert sieht, ist nicht die Verteidigung Israels vor seinen Nachbarn, die wiederholt, fast täglich, einen Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung fordern. Das eigentliche Problem besteht darin, die USA vor der Israel-Lobby zu verteidigen.

Unser Beitrag ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Außerdem ist er Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der UN Broadband Commission for Development. Er war Berater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und ist derzeit SDG-Beauftragter von Generalsekretär Antonio Guterres. Sachs ist der Autor des kürzlich erschienenen Buches „A New Foreign Policy: Jenseits des amerikanischen Exzeptionalismus“ (2020). Zu seinen weiteren Büchern gehören: „Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable“ (2017) und ‚The Age of Sustainable Development,‘ (2015) mit Ban Ki-moon.

