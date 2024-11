Bravo, es gibt noch nachdenkende jüdische US-Jugendliche, die sich nicht von zionistischer Propaganda beirren ließen und das Unrecht sehen, dass von einem „jüdischen Apartheid und Besatzerstaat“ begangen wird. Das lässt für die Zukunft hoffen. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/one-third-american-jewish-teens-say-they-sympathise-hamas-israeli-government-poll-shows



Ein Drittel der jüdisch-amerikanischen Jugendlichen sympathisiert“ mit der Hamas, so eine Umfrage der israelischen Regierung

Eine kleine Gruppe von Pro-Israel-Demonstranten und Gegendemonstranten versammelt sich am 27. August 2024 vor der Columbia University in New York City (Spencer Platt/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 22 November 2024

Mehr als ein Drittel der amerikanisch-jüdischen Teenager zwischen 14 und 18 Jahren stimmen der Aussage „Ich sympathisiere mit der Hamas“ zu – mehr als ein Jahr nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen, so eine neue Umfrage, die von einem israelischen Regierungsministerium veröffentlicht wurde.

Die vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und die Bekämpfung von Antisemitismus veröffentlichte Umfrage ergab, dass 36,7 Prozent der amerikanisch-jüdischen Teenager der Aussage Ich sympathisiere mit der Hamas„ entweder zustimmten“ oder stark zustimmten“, berichteten israelische Medien am Donnerstag.

Diese Zahl steht in scharfem Kontrast zu den sieben Prozent der jüdischen Jugendlichen, die außerhalb der USA leben und dieser Aussage zustimmen.

Ein noch größerer Prozentsatz amerikanisch-jüdischer Jugendlicher, nämlich 41,3 Prozent, stimmte der Aussage zu, dass Israel in Gaza „Völkermord“ begehe. Nur 10 Prozent der außerhalb der USA lebenden jüdischen Teenager stimmten dieser Aussage zu.

Eine Mehrheit, 66 Prozent, gab an, dass sie mit dem palästinensischen Volk insgesamt sympathisieren.

Dennoch gab eine deutliche Mehrheit der Befragten an, dass sie pro-israelisch eingestellt sind. Zweiundsechzig Prozent der amerikanisch-jüdischen Teenager bezeichnen sich als Zionisten, und 84 Prozent glauben, dass Israel „das Recht hat, als jüdischer Staat zu existieren“.

Die Umfrage kommt mehr als ein Jahr nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, der als Reaktion auf den von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 begann, bei dem 1.200 Menschen getötet und über 200 als Gefangene nach Gaza verschleppt wurden.

Während des gesamten Krieges haben die israelischen Streitkräfte zivile Wohnhäuser, Schulen, UN-Unterkünfte, Krankenhäuser und Moscheen angegriffen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, medizinisches Personal und Journalisten getötet.

Warum so viele junge jüdische Amerikaner antizionistisch eingestellt sind

Mehr lesen „

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza hat das israelische Militär bisher offiziell über 44.000 Palästinenser getötet.

Das Ministerium war jedoch im vergangenen Jahr stark unterbesetzt, und einige Schätzungen von Ärzten im Gazastreifen gehen von mehr als 100.000 Toten aus. Eine Studie von The Lancet schätzt die Zahl auf 186.000 oder mehr.

Der Krieg hat zu massiven pro-palästinensischen Protesten auf den Straßen der großen US-Städte sowie auf vielen Universitätsgeländen geführt. Viele dieser Proteste wurden zum Teil von jüdischen Studenten angeführt.

Middle East Eye berichtete Anfang des Jahres über die Zunahme des Antizionismus unter jungen amerikanischen Juden.

Die Umfrage des israelischen Ministeriums besagt, dass junge amerikanische Juden eine „schwächere“ jüdische Identität haben, und forderte die jüdischen Pro-Israel-Organisationen auf, jüngere Altersgruppen anzusprechen, um „ihre jüdische Identität und damit ihre Verbindung zu Israel“ zu stärken.

„Darüber hinaus ist ihre Verbindung zu Israel schwächer, sie haben weniger Lust, Israel zu besuchen, sie neigen dazu, die palästinensische Seite im Gaza-Krieg zu unterstützen, und ihre Unterstützung für Israel hat nach den Ereignissen vom 7. Oktober nur geringfügig zugenommen“, so die Schlussfolgerung der Umfrage.

Mehrere Umfragen in den USA haben gezeigt, dass die Mehrheit der amerikanischen Juden zwar pro-israelisch eingestellt ist, aber eine bedeutende Minderheit die Behandlung der Palästinenser durch Israel kritisch sieht.

Im Jahr 2021 ergab eine Umfrage, dass ein Viertel der amerikanischen Juden der Aussage „Israel ist ein Apartheidstaat“ zustimmt und eine Mehrheit von ihnen diese Aussage nicht als antisemitisch empfindet.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …