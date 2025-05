https://thecradle.co/articles/the-cias-war-before-war-from-iraq-to-iran



Der Krieg vor dem Krieg der CIA: Vom Irak zum Iran

Ein 2002 entworfener Plan der USA, den Irak vor einer Invasion zu schwächen, wird nun gegen den Iran wiederbelebt – Sabotage, Attentate und psychologische Kriegsführung sind bereits im Gange.

Shivan Mahendrarajah

13. MAI 2025

Am 11. September 2001, als noch Rauch aus den Twin Towers und dem Pentagon aufstieg, wurden bei zwei Treffen – eines in Tel Aviv und das andere in Washington – der Irak ins Visier genommen. Der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon berief eine Krisensitzung seines nationalen Sicherheitskabinetts ein und beschloss, die Anschläge zu nutzen, um einen Krieg gegen den Irak von Saddam Hussein voranzutreiben.

Israelische Agenten, die in der hawkischen Bush-Regierung eingebettet waren, wurden mit der Umsetzung dieser Agenda beauftragt. Unterdessen initiierten der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und sein Stellvertreter Paul Wolfowitz interne Diskussionen über einen Angriff auf den Irak.

Laut der Aussage des damaligen Außenministers Colin Powell vor der 9/11-Kommission argumentierte „Wolfowitz – nicht Rumsfeld –, dass der Irak letztlich die Quelle des Terrorismusproblems sei und daher angegriffen werden müsse“. Er war es, der darauf bestand, dass der Irak die Wurzel des Terrorproblems sei. Im Pentagon „drängte Wolfowitz weiterhin darauf, gegen den Irak vorzugehen“.

Am 11. September, dem Tag der Terroranschläge – und obwohl Washington sofort die in Afghanistan ansässigen Al-Qaida-Führer als Täter identifiziert hatte –, genehmigte CIA-Direktor George Tenet die Einrichtung der Iraq Operations Group (IOG) unter der Leitung der Geheimdienstveteranen Luis Rueda und John Maguire.

Innerhalb von 24 Stunden entwarfen die beiden einen Plan zur Destabilisierung des Irak. Der Plan mit dem Codenamen DB/ANABASIS („DB“ war das Kryptonym der CIA für den Irak) wurde lange vor der offiziellen Kriegserklärung und lange bevor die amerikanische Öffentlichkeit darauf vorbereitet wurde, die falschen Behauptungen über Massenvernichtungswaffen im Irak zu unterstützen, in Kraft gesetzt.

Rueda und Maguire brachten umfangreiche Erfahrungen mit geheimen Operationen in Lateinamerika und Afghanistan mit. Beide waren zuvor bei Versuchen, Saddam zu stürzen, gescheitert – insbesondere mit DB/ACHILLES im Jahr 1995. Doch nun war die Bühne bereitet, die Finanzierung gesichert und das politische Klima reif.

Die wichtigste Erkenntnis: Während die Welt sich auf Al-Qaida und Afghanistan konzentrierte, war der Irak bereits als erstes Ziel ausgewählt worden.

Operation DB/ANABASIS

DB/ANABASIS wurde im Februar 2002 von US-Präsident George W. Bush genehmigt und mit 400 Millionen Dollar ausgestattet. Es handelte sich um einen Plan für Sabotage, Desinformation, psychologische Kriegsführung, bewaffnete Aufstände und die Ermordung irakischer Beamter. Obwohl die CIA gesetzlich von der Durchführung von Attentaten ausgeschlossen ist, wurden die Absichten mit Euphemismen wie „direkte Operationen“ verschleiert.

Das erste Ziel war es, Saddam Husseins Paranoia zu verstärken. Durch das Säen von Chaos mittels Täuschungsmanövern hoffte die CIA, dass er zurückschlagen würde – indem er seine eigenen Leute verhaften, foltern und hinrichten würde, in dem verzweifelten Versuch, Verräter auszumerzen.

Maguires Team reiste im April 2002 in den irakischen Teil Kurdistans ein und sicherte sich die Zusammenarbeit der kurdischen Führer Masoud Barzani und Jalal Talabani im Austausch für Garantien der USA. Im Herbst war DB/ANABASIS in vollem Gange.

Der Irak, bereits geschwächt durch Kriege, Sanktionen und ein Jahrzehnt Flugverbotszonen, wurde vor der Invasion „weichgeklopft“. Der Plan sollte keinen Krieg ersetzen, sondern einen zersplitterten, zerbrochenen Staat gewährleisten, der sich einem Krieg nicht widersetzen konnte.

Zielwechsel: Vom Irak zum Iran

Im Januar 2002 hielt Präsident Bush seine berüchtigte „Achse des Bösen“-Rede, in der er den Iran und den Irak in einen Topf warf. Die Rede wurde von dem Neokonservativen David Frum verfasst, der wie Oded Yinon – Autor des „Yinon-Plans“ – ein Schüler von Ariel Sharon war.

Sie folgte der strategischen Logik des von Israel verfassten Berichts „A Clean Break“, der 1996 von Richard Perle, Doug Feith und David Wurmser unter anderem für Benjamin Netanjahu erstellt worden war. Der ursprüngliche Plan zielte auf den Irak, den Iran und Syrien ab. Um die Spuren Israels zu verwischen, wurde Nordkorea als Ablenkungsmanöver hinzugefügt.

Die Strategie war einfach: Zuerst den Irak, dann den Iran. Sobald diese gefallen waren, würden Syrien und die Hisbollah leichte Beute sein.

Der Irak fiel 2003. Syrien wurde zerschlagen. Jetzt bleibt nur noch der Iran als letzter Dominostein. Und die Instrumente, die einst gegen den Irak eingesetzt wurden, werden entstaubt und neu ausgerichtet. Das ist die überarbeitete ANABASIS der CIA – diesmal jedoch für den Iran.

Neufassung von ANABASIS für den Iran

Die Prinzipien von DB/ANABASIS werden heute im Iran angewendet: Sanktionen zur Schwächung der Wirtschaft, Sabotage und Attentate, um Verwirrung und Angst zu schüren, sowie psychologische Operationen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu untergraben.

Iranische Oppositionsgruppen spielen eine zentrale Rolle in dieser neuen Kampagne. Im Jahr 2012 strich der ehemalige US-Präsident Obama die Mujahideen-e-Khalq (MEK) von der Terrorliste des US-Außenministeriums. Die MEK wurde nach Albanien verlegt, wo sie nun vom Camp Ashraf aus Cyber- und Terrorangriffe gegen die Islamische Republik durchführt.

Die CIA nutzt für ihre Operationen auch kurdische und baluchische Separatisten. Der Mossad, oft in Zusammenarbeit mit der CIA, wird verdächtigt, Attentate auf Wissenschaftler wie Mohsen Fakhrizadeh und Terroranschläge in Teheran (2017), Ahvaz (2018), Chahbahar (2019) und Shah Cheragh (2022, 2023) orchestriert zu haben. Der jüngste Anschlag in Kerman (2024) passt in dasselbe Muster.

Die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini wurden schnell von der CIA – oder von Mossad-nahen Agenten, bewaffnet mit Molotowcocktails und Schusswaffen – gekapert, was in starkem Kontrast zu früheren Demonstrationen stand.

Auch die Brände in Bandar Abbas, Karaj und Mashhad fallen in den Zuständigkeitsbereich von ANABASIS. Dies sind keine Unfälle, sondern Akte wirtschaftlicher und psychologischer Sabotage.

Der verdeckte Krieg: Psychologische und strategische Auswirkungen

„Mr. Bond, in Chicago gibt es ein Sprichwort: ‚Einmal ist Zufall. Zweimal ist Zufall. Das dritte Mal ist es eine feindliche Handlung’“ – Goldfinger (1959).

Ein angesehener iranischer Analyst beschrieb die Sabotageakte in Bandar Abbas, Karaj und Mashhad als ‚grobe Gegenwertangriffe‘. Diese Einschätzung unterschätzt die militärischen und psychologischen Auswirkungen: Wie im Libanon schädigen diese Handlungen die Infrastruktur, töten Zivilisten und lösen Panik aus.

Sabotage funktioniert am besten, wenn sie zufällig erscheint, aber mit politischen Ereignissen zusammenfällt. Als der ehemalige Parlamentspräsident Ali Larijani während des Stromausfalls in Karaj im Fernsehen erschien, war die Botschaft klar: Eure Führer können euch nicht schützen.

Solche Operationen lösen internes Misstrauen aus. Die iranischen Sicherheitsbehörden müssen Kollegen, Familienangehörige und sogar Freunde untersuchen. Während sie Geistern hinterherjagen, bricht das Vertrauen zusammen. Die Spionageabwehr wird sich auf das Sicherheitspersonal an den betroffenen Orten konzentrieren, was zu Paranoia führt. Teheran wird von ausländischen Eindringlingen und Maulwürfen besessen sein.

Während des Kalten Krieges war der KGB geschickt darin, die CIA zu verdächtigen, dass ihre eigenen Mitarbeiter verraten würden. Die daraus resultierenden „Maulwurfjagden“ unter der Leitung des CIA-Spionageabwehrchefs James Angleton zerstörten die Moral. Die gleiche Dynamik wiederholt sich jetzt im Iran.

Das Endspiel: Zusammenbruch von innen

Die Strategie der CIA zielt darauf ab, Einheit und Moral als Vorläufer eines offenen Krieges zu zerstören. Washington und Tel Aviv hoffen, dass der Iran wie zuvor der Irak unter dem Druck einer desillusionierten Bevölkerung von innen zusammenbricht.

Maguire sagte einmal, dass es bei DB/ANABASIS darum ging, „Rechnungen mit Saddam zu begleichen“. Diese Haltung – Außenpolitik auf Vendetten zu reduzieren – dominiert nach wie vor die strategischen Kreise der USA. Im Pentagon und in der CIA betrachten die Verantwortlichen den Iran durch die Brille der Geiselkrise von 1979 und der Unterstützung Teherans für die irakischen Aufständischen und die Taliban.

Amerikanische Truppen, insbesondere die US-Besatzungsarmee, die die Hauptlast der IED-Angriffe im Irak zu tragen hatte, hegen tiefe Feindseligkeit gegenüber dem Iranischen Revolutionsgarde-Korps (IRGC). Eine besonders tödliche IED-Variante, der Explosively Formed Penetrator (EFP), wurde dem iranischen Design zugeschrieben, wobei der israelische Geheimdienst hilfreich mit dem Finger zeigte.

Diese Feindseligkeit, verbunden mit einer pro-israelischen Haltung und einer schwarz-weiß geprägten Weltanschauung, veranlasst viele in der Trump-Regierung, sich auf die Seite Netanjahus zu stellen – darunter Mike Waltz, ein führender Befürworter einer Konfrontation mit dem Iran. Laut Foreign Policy:

[Wir erleben] „einen ideologischen Kampf zwischen Befürwortern einer ‚realistischen‘ Außenpolitik im Sinne von America First, insbesondere gegenüber dem Iran, und einer fest verwurzelten neokonservativen Fraktion, die auf einen Regimewechsel in einem weiteren Land des Nahen Ostens drängt.“

Trump beklagt sich über den „Deep State“, erkennt aber dessen wahre Natur nicht – ein Netzwerk, das nicht daran interessiert ist, ihn ins Gefängnis zu bringen, sondern daran, die Präsidentschaft selbst zu umgehen, um langjährige Ziele voranzutreiben. Für den Deep State und Israel gleichermaßen ist der Iran seit Jahrzehnten der ultimative Preis.

