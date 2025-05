Trump trifft ehemaligen IS-Anführer in Saudi-Arabien, während Syrien Schritte unternimmt, um Israel zu beschwichtigen

https://www.mintpressnews.com/trump-meeting-isis-syria-israel/289551/



Robert Inlakesh

13. Mai 2025

Ahmed al-Sharaa, ein Gründungsmitglied des IS und ehemaliger Kommandeur der syrischen Al-Qaida-Zweigstelle, wird nun als Staatsoberhaupt empfangen. Diese Woche wird der langjährige Dschihadist – besser bekannt als Abu Mohammad al-Julani – voraussichtlich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Saudi-Arabien zusammentreffen.

Mehreren Berichten zufolge verhandeln die beiden über ein Abkommen, das Syrien von der von Iran angeführten Achse des Widerstands weg und hin zur Allianz zwischen den USA und Israel führen könnte. Im Gegenzug würde Syrien Sanktionserleichterungen und das Versprechen amerikanischer Investitionen erhalten, darunter einen Trump Tower in Damaskus.

Das Treffen markiert eine dramatische Kehrtwende in der amerikanischen Außenpolitik. Al-Sharaa, auf den einst ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt war, schlägt nun eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel vor und hat eine umfassende Razzia gegen palästinensische Widerstandsgruppen in Syrien gestartet.

Trumps Besuch in Riad ist Teil einer umfassenderen Initiative, an der wichtige arabische Verbündete der USA beteiligt sind, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Die Gespräche zielen Berichten zufolge darauf ab, einen Rahmen für die Normalisierung der Beziehungen in der Region zu schaffen, der eine stärkere Einbindung Israels in die arabische Diplomatie vorsieht und im Gegenzug möglicherweise eine begrenzte palästinensische Staatlichkeit bietet.

Laut mit den Verhandlungen vertrauten Beamten spiegelt die Einbeziehung von al-Sharaa in den Gipfel von Riad die wachsende Bereitschaft Washingtons wider, Syrien unter einer neuen Führung zu rehabilitieren, sofern Damaskus sich den Sicherheitsinteressen Israels unterordnet, sich von Iran distanziert und seine Märkte für US-Kapital öffnet. Das Treffen zwischen Trump und al-Sharaa gilt als Testfall für diese Strategie.

Al-Sharaa scheint bestrebt zu sein, seinen Wert in diesem neuen, von den USA geführten Rahmen unter Beweis zu stellen. In den letzten Wochen hat seine Regierung eine Reihe dramatischer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bereitschaft zur Einhaltung der israelischen und amerikanischen Prioritäten zu demonstrieren, darunter vor allem ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Widerstandsgruppen, die historisch von Damaskus geschützt wurden.

Eine der bedeutendsten Verhaftungen erfolgte kurz nach israelischen Luftangriffen, die Anfang dieses Monats nur 500 Meter vom syrischen Präsidentenpalast entfernt einschlugen. Syrische Sicherheitskräfte nahmen Talal Naji, den Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas – Generalkommando (PFLP-GC), fest. Naji gilt weithin als der einzige lebende Mensch, der den Aufenthaltsort der sterblichen Überreste des vermissten israelischen Soldaten Zvi Feldman kennt.

Feldman verschwand 1982 während der Schlacht von Sultan Yacoub im libanesischen Bekaa-Tal, einer heftigen Auseinandersetzung zwischen israelischen und syrischen Streitkräften während des Ersten Libanonkrieges. Er und andere israelische Soldaten wurden Berichten zufolge von palästinensischen Gruppen gefangen genommen und auf einem erbeuteten israelischen Panzer durch Damaskus geführt.

Naji wurde Berichten zufolge weniger als 24 Stunden lang festgehalten und dann freigelassen. Eine Woche später gab Israel bekannt, dass Feldmans Leiche in einer gemeinsamen Operation des Mossad und der israelischen Streitkräfte aus Syrien geborgen worden sei. Der Zeitpunkt dieser Meldung nährte Spekulationen, dass Naji den Standort den syrischen Behörden verraten habe, die ihn dann stillschweigend an Israel weitergegeben hätten.

Zu den umfassenderen Bemühungen Al-Sharaas, Washington zu beschwichtigen, gehörte auch die Verhaftung von zwei hochrangigen Führern des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ): Khaled Khaled und Yasser al-Zafari. Khaled beaufsichtigte die Operationen des PIJ in Syrien, während al-Zafari den Organisationsausschuss der Gruppe leitete. Nach diesen Festnahmen tauchten Berichte auf, wonach Damaskus eine formelle Stelle eingerichtet habe, um die Aktivitäten palästinensischer Gruppen zu überwachen und einzuschränken.

Reuters berichtete, dass al-Sharaa den USA Zugang zu syrischen Öl- und Gasfeldern angeboten und vorgeschlagen hat, sich einer künftigen Erweiterung der Abraham-Abkommen anzuschließen, einer Normalisierungsinitiative aus der Trump-Ära zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten. Diese Vorschläge wurden von der Times aufgegriffen, die unabhängig bestätigte, dass die Normalisierung im Austausch für die Aufhebung der US-Sanktionen angeboten wird.

Zwei US-Gesetzgeber, die Ende April Syrien besuchten, bestätigten, dass al-Sharaa Interesse an einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel bekundet habe. Einer von ihnen, der Abgeordnete Cory Mills, sagte gegenüber Bloomberg, er habe al-Sharaa klar gemacht, dass ein solches Abkommen vorherige „Zusicherungen“ gegenüber Israel erfordern würde.

Die diplomatischen Annäherungsversuche gehen mit einem bemerkenswerten Wandel in der syrischen Rhetorik einher. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Bashar al-Assad, der Israel als „zionistische Entität“ bezeichnete, verwendet al-Sharaa nun den Begriff „Staat Israel“. Der neue syrische Außenminister Asaad Hassan Al-Shibani schloss sich dieser Änderung an und erklärte in seinen ersten Wochen im Amt, dass die Existenz Israels „eine bewiesene Tatsache“ sei.

In einer symbolischen Abkehr von der Vergangenheit wurde kürzlich der israelische Journalist Itai Anghel nach Damaskus eingeladen. Er erhielt Zugang zu Militärstandorten und der ehemaligen iranischen Botschaft und soll von syrischen Beamten geheime Dokumente zu sehen bekommen haben. Bislang war israelischen Bürgern die Einreise nach Syrien verboten.

Al-Sharaa bestätigte erstmals letzte Woche in einer Rede in Paris, dass indirekte Gespräche mit Israel stattfinden. „Um die Lage zu beruhigen und unter Kontrolle zu bringen, damit es nicht zu einer Eskalation kommt, bei der beide Seiten die Kontrolle verlieren“, erklärte er. Seine Äußerungen kamen nur wenige Tage, nachdem Reuters bekannt gegeben hatte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Vermittler in ersten Gesprächen seit dem 13. April fungiert hatten. Die VAE haben ihre Rolle dementiert.

Die israelische Zeitung Yediot Aharonot berichtete später, dass drei Runden direkter Gespräche stattgefunden hätten, bei denen beide Seiten an einem Tisch saßen und gemeinsam Erfrischungen zu sich nahmen. Die Treffen wurden als Sondierungsgespräche ohne Verbindungscharakter beschrieben.

Unterdessen haben Beamte in Damaskus öffentlich demonstriert, dass Syrien sich von Iran und der Hisbollah distanziert. Staatliche Medien veröffentlichten Bilder von Waffen, die angeblich auf dem Weg in den Libanon abgefangen worden waren. Die syrischen Behörden behaupten nun, dass die einzigen Kräfte innerhalb Syriens, die Israel bedrohen, diejenigen sind, die mit Teheran verbündet sind.

Sogar der Bürgermeister von Damaskus, Maher Marwan, hat sich der Kampagne angeschlossen und in Äußerungen im Dezember eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel gefordert.

Sollten sich diese Berichte als zutreffend erweisen, orchestriert die neue Führung Syriens eine der dramatischsten Neuausrichtungen in der modernen Geschichte des Nahen Ostens. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem Gaza eines der blutigsten Kapitel seiner Geschichte erlebt. Von einem meistgesuchten Terroristen zu einem potenziellen Partner Washingtons – die Wandlung al-Sharaas ist nicht nur symbolisch, sondern auch strategisch.

Titelfoto | Syriens Interimspräsident Ahmad al-Sharaa hört während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem Treffen im Élysée-Palast in Paris am 7. Mai 2025 zu. Stephanie Lecocq | Pool via AP

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“ (Der Diebstahl des Jahrhunderts: Trumps Katastrophe für Palästina und Israel). Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

