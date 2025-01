Der „moralische“ Barbar sein Lawrence Davidson

https://www.counterpunch.org/2025/01/23/being-the-moral-barbarian/



23. Januar 2025

Lawrence Davidson

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bildquelle: US-Außenministerium – Public Domain

Eine Frage

Hanin Majadli ist eine mutige und weitsichtige israelisch-palästinensische Journalistin bei Haaretz, der meist liberalen Zeitung Israels. Sie stellte kürzlich (Haaretz, 3. Januar 2025) eine Frage, die Millionen von Juden durch den Kopf gehen muss: „Wie ist es möglich, dass Moral und Anstand, die angeblich die wichtigsten Werte in diesem [jüdischen] Haushalt sind, nicht dazu gehören, zu beobachten, was in Gaza geschieht? Wie kann diese Moral mit der aktiven Teilnahme an einem Krieg koexistieren, in dem jeden Tag palästinensische Familien getötet werden, Babys erfrieren und Kinder in den Rücken geschossen werden?“ Der Haushalt, auf den sie sich bezieht, gehörte einem Soldaten, der kürzlich in Gaza getötet wurde. Zu seinen Heldentaten im Leben gehörte der große Spaß, den er angeblich hatte, als er Häuser in Gaza in Brand setzte. Dennoch wird er als jemand gepriesen, der in einem Umfeld aufgewachsen ist, das die besten jüdischen Werte repräsentiert.

Diese Frage von grundlegender Bedeutung ist nicht nur für „nette jüdische Jungen und Mädchen“ relevant, die zu Barbaren mutieren („Rädchen in einer brutalen Tötungsmaschine“). Sie ist für jede Gruppe relativ zivilisierter Menschen relevant, die in einem Kontext kämpfen, der den „Anderen“ konsequent entmenschlicht hat.

Majadli beantwortet ihre eigene Frage teilweise. „Die Antwort könnte in der Blindheit liegen: Viele Israelis, einschließlich derer, die sich der jüdischen Moral verschrieben haben, betrachten Palästinenser nicht als gleichwertig, sondern höchstens als Kulisse für den jüdischen nationalen Kampf.“

Soweit hat sie recht, aber irgendetwas fehlt noch. Wie entsteht diese Blindheit, während man gleichzeitig an diesem „moralischen Selbstbild“ festhält? Wie sich herausstellt, ist das vielleicht gar nicht so schwierig. Hier ist meine eigene Theorie, die aus drei Teilen besteht: (1) Lokalität, (2) geschlossene Informationsumgebungen und (3) Gedankenkollektive. Diese drei Elemente können zusammenkommen, um Hanin Majadlis Beobachtung zu erklären.

Zunächst sollten wir verstehen, dass (1) die meisten jüdischen Bürger Israels in ihrem lokalen kulturellen Kontext aufwachsen und ihre Wahrnehmung dadurch geprägt wird. Dies ist ein allgegenwärtiger Prozess innerhalb der meisten nationalen Gruppen und neigt dazu, die Bürgerschaft an eine gemeinsame Sichtweise zu binden. Der moderne Nationalstaat versucht, und das weitgehend erfolgreich, ein Gefühl der Loyalität gegenüber dem Staat als integralen Bestandteil der lokalen Kultur aufrechtzuerhalten. (2) Staaten erreichen dies durch die Kontrolle von Bildung und Masseninformation. Dadurch entsteht eine „geschlossene Informationsumgebung“, wenn es um Wahrnehmungen geht, die Loyalität fördern. Im Laufe der Zeit (3) entsteht aus diesen Bemühungen ein Gedankenkollektiv. Das heißt, ein Zustand, in dem die überwiegende Mehrheit der Menschen, unabhängig von ihren internen Unterschieden, eine beworbene Bedrohung (ob tatsächlich real oder nicht) des Nationalstaates als Bedrohung für ihre Kultur und Lebensweise wahrnimmt. Eine wichtige Strategie innerhalb des „Gedankenkollektivs“ ist die Entmenschlichung desjenigen, der angeblich eine solche Bedrohung darstellt.

Durch diesen Prozess wird die Wahrnehmung der Bürger von ihrer Umgebung in zwei Teile geteilt – diejenigen im Inneren (das sich selbst verstärkende Wir) und diejenigen im Äußeren (die fremden „Anderen“). Und eine Sache, auf die das „Gedankenkollektiv“ ständig hinweist, ist, dass die Ausübung moralischer Tugenden nicht erforderlich ist, wenn es um diejenigen geht, die – wie man glaubt – die eigene Lebensweise bedrohen. Das ist der Prozess, den Majadilis beobachteter Haushalt durchgemacht hat, zusammen mit ihren jüdischen Nachbarn. Dieser Prozess, so Majadili, grenzt die Palästinenser aus und beschränkt sie auf einen minderwertigen Status. Er hat sie als Bedrohung für die jüdisch-israelische Lebensweise erscheinen lassen. Deshalb können israelische Soldaten Barbaren sein und trotzdem als „moralisch“ gepriesen werden.

Der Fall Antony Blinken

Dieser Prozess der Lokalisierung, Indoktrination und der Schaffung eines Gedankenkollektivs ist in der modernen Kultur der Nationalstaaten nahezu universell. Es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser Entwicklung, einen ziemlich heiklen, der beachtet werden muss. Personen, die sich eng mit Gemeinschaften im Ausland identifizieren, sei es aufgrund ethnischer oder religiöser Bindungen oder vielleicht ideologischer, können die Ereignisse, die diese Gemeinschaften im Ausland betreffen, praktisch in ihren lokalen Bereich importieren. Das heißt, sie machen das ausländische Geschehen zu einem integralen, motivierenden Teil ihres eigenen lokalen Bereichs. Hier ist ein amerikanisches Beispiel für dieses mentale Manöver, das moralisch genauso kurzsichtig ist wie die israelische Wahrnehmung.

Am 4. Januar 2025 gab Außenminister Antony Blinken, ein Berufsdiplomat und langjähriger Mitarbeiter von Präsident Biden, der New York Times ein Interview. Ein großer Teil dieses Interviews konzentrierte sich auf das, was der Interviewer als „die bestimmende Krise dieser Ära, nämlich den Konflikt im Gazastreifen“ bezeichnete. Der Interviewer beschrieb den gegenwärtigen Status des Gazastreifens: „Die jüngsten UN-Zahlen beziffern die palästinensische Todesrate auf 45.000. Über 90 Prozent der Bevölkerung von Gaza sind jetzt vertrieben. Die Bevölkerung hungert. Alle Krankenhäuser wurden zerstört. Im November veröffentlichte ein UN-Ausschuss einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass die Kriegspraktiken Israels „mit den Merkmalen des Völkermords übereinstimmen“. Blinken wurde um seine Antwort gebeten.

Blinken ist ein Anhänger der israelischen Erzählung. Er hat sie, wie ein Großteil der US-Öffentlichkeit, zu einem Teil seiner Weltanschauung gemacht. Daher spiegelt seine Antwort diesen Teil des amerikanischen Gedankenkollektivs wider. „Ich war in Israel … fünf Tage [nach dem 7. Oktober]. Ich habe Schrecken gesehen, die jenseits jeder Vorstellungskraft liegen und Männern, Frauen und Kindern zugefügt wurden. Und wir waren entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass der 7. Oktober nie wieder geschieht.“ Mit seiner Anspielung auf „Schrecken jenseits aller Vorstellungskraft“ bezog er sich nicht auf den Zustand des Gazastreifens und seiner Zivilbevölkerung. Stattdessen lenkte Blinken den Fokus auf Israel und den Angriff vom 7. Oktober – eine Aktion des palästinensischen Widerstands, wie wir sehen werden, die vor dem Hintergrund einer anhaltenden Besatzung stattfand. Nach allen bisherigen objektiven Erkenntnissen ist es der israelische Angriff auf Gaza, der weit über Selbstverteidigung hinausgeht und in einen Bereich „jenseits aller Vorstellungskraft“ vordringt.

Wie wir sehen werden, sind die Palästinenser in Blinkens Welt nicht wert, dass man sie berücksichtigt, um entweder das internationale oder das innerstaatliche humanitäre Recht der USA einzuhalten. Dennoch erzählt er dem Interviewer, dass er und sein Team auf dieser ersten Reise nach Israel „neun Stunden im Hauptquartier der israelischen Armee in Tel Aviv verbracht haben, sechs Stockwerke unter der Erde mit der israelischen Regierung, einschließlich des Premierministers, und stundenlang über die grundlegende Frage gestritten haben, dass die humanitäre Hilfe die Palästinenser in Gaza erreichen muss.“ Diese Beschreibung hat etwas Seltsames an sich und Blinken übertreibt mit ziemlicher Sicherheit. Die USA sind die Hauptwaffenlieferanten Israels – auch für die Waffen, die in Gaza eingesetzt werden. Die USA haben Gesetze, die den Einsatz ihrer Waffen in einer Weise, die Kriegsverbrechen darstellt, ausschließen oder die Lieferung humanitärer Hilfe verhindern. Diese Faktoren boten Blinken mehr als genug Druckmittel, um das Problem zu erzwingen. Dennoch wurden diese Punkte vom amerikanischen Team während der „stundenlangen Diskussionen“ nie angesprochen.

Blinken behauptet, dass er schließlich von den Israelis die Zusage erhalten habe, humanitäre Hilfe über „Rafah, das wir auf Kerem Shalom und viele andere Orte ausgeweitet haben“, nach Gaza zu lassen. Die Israelis haben ihn zweifellos belogen, denn sie haben diese Vereinbarung sofort verletzt. Das brachte Blinken nicht aus der Fassung, denn er glaubt, dass die Absichten Israels gut waren, auch wenn es an der Umsetzung mangelte. Schließlich, so sagt er dem Interviewer, „hatte man in Israel in den Tagen nach dem 7. Oktober eine völlig traumatisierte Gesellschaft.“

Bei all dem stellt Blinken Israel in den Vordergrund, als wäre es eine Erweiterung der USA – zweifellos imitiert er damit das selektive Bewusstsein seines Chefs, Präsident Biden. Blinken ist sich zwar in erster Linie der unmittelbaren Notlage Israels bewusst, aber anscheinend weiß er nichts von der Geschichte, die diese Situation für den „jüdischen Staat“ mit sich brachte, oder ist nicht daran interessiert. Israel hatte schon vor langer Zeit eine Politik der Besatzung, Segregation und Diskriminierung der Palästinenser eingeleitet. Sie hatten den Gazastreifen in ein riesiges „Freiluftgefängnis“ verwandelt. Diese Geschichte erklärt den palästinensischen Angriff auf Israel vom 7. Oktober – den Angriff, von dem Blinken erklärt, dass er „nie wieder passieren darf“. Damit die US-Politik dieses Ziel erreichen kann, muss jedoch eine genaue Geschichte anerkannt werden, die über ideologische und kulturelle Vorurteile hinausgeht. Ihre Lehren müssen richtig verstanden werden. Doch dieses Bewusstsein hat bei den meisten amerikanischen Politikern immer gefehlt. Stattdessen haben sie die israelische Erzählung importiert und übernommen, die natürlich ein Produkt der israelischen zionistischen Lokalität ist. Daher sind die Amerikaner gezwungen, eine Politik zu verfolgen, die echte Probleme nicht löst, aber echtes Leid verursacht.

Die Unvermeidbarkeit von Ausnahmen

Das Szenario von Lokalität, geschlossenen Informationsumgebungen und Gedankenkollektiven ist eine Verallgemeinerung – eine Theorie, die uns hilft, menschliches Verhalten zu verstehen. Wenn es um individuelles Verhalten geht, wird es unweigerlich kompliziert.

Individuen wachsen mit einer Menge anfänglicher Verhaltensmuster in ihre Kultur hinein, die von vererbten Genen bis hin zu frühen Familienerfahrungen reichen. Je nach diesen „Mustern“ kann das Individuum mehr oder weniger auf sein Gedankenkollektiv reagieren. Stellen Sie sich die Ergebnisse als Glockenkurve vor. Die überwiegende Mehrheit einer Bevölkerung wird in eine zentrale Ausbuchtung fallen, die eine allgemeine Akzeptanz ihrer Kultur und ihrer Anforderungen widerspiegelt, einschließlich moralisch fragwürdiger. Eine Minderheit wird aufgrund früher gegenteiliger Einflüsse außerhalb dieses Konsenses liegen, was später dazu führt, dass das Informationsumfeld (zum Guten oder Schlechten) in Frage gestellt wird und letztendlich Barrieren für die Anforderungen des Gedankenkollektivs entstehen.

Die Entwicklung des zionistischen Verhaltens, das zu ethnischen Säuberungen und Völkermord führte, hat als Katalysator gewirkt, der die jüdische Bevölkerung weltweit in der Frage der jüdischen Ethik gespalten hat. Dies geschah in Verbindung mit dem zionistischen Anspruch, dass Israel alle Juden repräsentiert. Eine Umfrage vom November 2024, die vom überparteilichen Jewish Electorate Institute gesponsert wurde, ergab „eine auffällige Kluft zwischen den Generationen in der Haltung amerikanischer Juden gegenüber der starken Unterstützung von Präsident Biden für Israel [und seiner Komplizenschaft mit Israel]“. 47 % der amerikanischen Juden im Alter zwischen 18 und 35 Jahren lehnten sowohl diese starke, unkritische Unterstützung als auch die zionistische Behauptung ab, dass dies das Judentum repräsentiere. „Gruppen wie Jewish Voice for Peace … argumentieren, dass der Militarismus Israels nicht mit … jüdischen Werten vereinbar ist [und JVP versucht], ein Judentum zu fördern, das mit unseren spirituellen und moralischen Verpflichtungen übereinstimmt.“

Wir kennen die Lebenssituationen nicht, die die heutigen amerikanisch-jüdischen Demonstranten dazu veranlasst haben, einen Weg zu wählen, der das Gedankengut ihrer Gemeinschaft in Frage stellt. Nehmen wir an, dass einige von ihnen mit denselben jüdischen Werten erzogen wurden, die in dem von Hanin Majadli zu Beginn dieses Aufsatzes erwähnten Haushalt praktiziert wurden. Nehmen wir auch an, dass viele dieser Haushalte das Kommen und Gehen des zionistischen Israel in ihren eigenen Bereich der persönlichen amerikanischen Erfahrung importiert haben. Ihre Reaktionen auf die israelische Verfolgung der Palästinenser wären jedoch durch ihre Art der amerikanischen Kultur gefiltert worden. Während Israels Narrativ von der Errichtung eines jüdischen Staates als Verteidigung gegen den Antisemitismus handelt, gibt es in der amerikanischen Kultur viele Narrative, darunter den Kampf für Rassengleichheit und die Rolle, die amerikanische Juden dabei gespielt haben. Dieses Narrativ stellt die zionistischen Praktiken in Frage, die zur Erfüllung des israelischen Narrativs eingesetzt werden. Wir müssen auch davon ausgehen, dass zumindest einige der Kindheitserfahrungen der amerikanischen Juden, die gegen das Verhalten Israels protestierten, ihre Entscheidung bestärkten, das israelische Gedankenkollektiv herauszufordern.

Schlussfolgerung

Die „menschliche Natur“, die sich in verschiedenen Kulturen entfaltet, hat eine chaotische und größtenteils gewalttätige Geschichte hervorgebracht. Zumindest in der Neuzeit (ab der Französischen Revolution) haben Kulturen die Mehrheit als willige Teilnehmer in diese Geschichte hineingezogen – Teilnehmer, die Barbarei im Namen lokaler und nationaler Werte rechtfertigen.

Ich bin mir nicht sicher, ob es viel Hoffnung gibt, dass die humanitäre Minderheit in absehbarer Zukunft zur Mehrheit wird. Kulturen entwickeln sich zwar weiter, aber langsam und nicht unbedingt in eine humane Richtung. Sie können sich sogar zurückentwickeln, wie es die Hoffnung der christlichen Fundamentalisten ist.

Dennoch ist es wichtig zu wissen, was vor sich geht und warum. Die oben dargelegte Theorie könnte helfen, Majadlis Frage zu beantworten, warum manche Menschen sich in der Spannung zwischen Genetik, Erziehung und dem dominierenden Gedankenkollektiv so oder so verhalten. Meistens überwältigt das Gedankenkollektiv den Einzelnen, aber es wird unweigerlich Ausnahmen geben.

Lawrence Davidson ist ein pensionierter Geschichtsprofessor an der West Chester University in West Chester, PA.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …