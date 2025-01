Überblick über Trumps ersten Tag: Sanktionen aufgehoben, Gewalt durch Siedler eskaliert

https://www.mintpressnews.com/trump-sanctions-lifted-israel-settler-violence-west-bank/288971/



Von Robert Inlakesh

23. Januar 2025

An seinem ersten Tag im Amt hob Donald Trump alle Sanktionen auf, die zuvor gegen israelische Siedler im Westjordanland verhängt worden waren. Dieser politische Schachzug fiel mit einer Reihe gewalttätiger Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser in derselben Nacht zusammen. Während sich der Präsident öffentlich zum Kampf gegen gewalttätigen Extremismus verpflichtet hat, finanzieren extremistische Siedlergruppen ihre Aktivitäten weiterhin über amerikanische Wohltätigkeitsorganisationen.

Am Montagabend starteten Siedlergruppen mit Unterstützung des israelischen Militärs eine Reihe gewalttätiger Angriffe auf Bewohner des Westjordanlands. Die schwersten Angriffe ereigneten sich in zwei Dörfern in der Nähe von Qalqilya, wo maskierte Siedler Feuer legten und wahllos schossen. Inmitten des Chaos setzten israelische Soldaten Tränengas gegen Dorfbewohner ein, die zu fliehen versuchten, und verletzten dabei 21 Menschen.

Inmitten der Welle der Gewalt schoss ein israelischer Polizist irrtümlicherweise auf zwei maskierte Siedler, die er für Palästinenser hielt. Einer von ihnen war sofort tot. In der Folge verhängten die israelischen Behörden eine vollständige Abriegelung des Westjordanlands, wodurch Zivilisten in ihren Autos und auf den Straßen festsaßen.

Am darauffolgenden Tag kündigte Israel eine groß angelegte militärische Operation im nördlichen Westjordanland an, die mit einem Angriff auf das Flüchtlingslager Dschenin begann. Verteidigungsminister Israel Katz nannte die Kampagne „Operation Eiserne Wand“ und schwor, die wachsende Zahl von Widerstandsgruppen gegen die Besatzung zu zerschlagen, die sich seit 2021 in der Region ausgebreitet haben. Die Operation, so Katz, würde sich auf Israels „Methode der wiederholten Überfälle in Gaza“ stützen, um ihre Ziele zu erreichen.

Am 17. Januar veröffentlichte die in Washington ansässige Interessenvertretung Democracy for the Arab World Now (DAWN) einen Bericht, in dem sie den Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund und seine Tochtergesellschaften beschuldigt, die illegale Ausweitung von Siedlungen zu finanzieren und Gewalt gegen palästinensische Zivilisten zu fördern. Dem Bericht zufolge nutzen die in Israel registrierten Einrichtungen Partner in den USA, Kanada und Großbritannien, um Spenden zu sammeln.

DAWN hat die US-Regierung aufgefordert, Sanktionen gegen die Organisationen zu verhängen, die sie der Finanzierung des israelischen Siedler-Extremismus beschuldigt. Sie sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Einrichtungen, die amerikanische Spenden zur Unterstützung solcher Aktivitäten verwenden.

Eine Untersuchung von Haaretz ergab, dass das Tempelinstitut – eine Organisation mit dem erklärten Ziel, die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam, abzureißen und an ihrer Stelle eine jüdische Synagoge zu errichten – finanzielle Unterstützung von einem prominenten US-Spender erhalten hat, der eng mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verbunden ist.

Über Plattformen wie America Gives, einem Partner von Israel Gives, können Amerikaner steuerlich absetzbare Spenden direkt an das Tempelinstitut leisten. Die Organisation, die bisher die Hälfte ihrer Mittel aus Spenden finanziert hat, profitiert von diesem optimierten Spendenfluss, und sie ist nicht die einzige. Im Jahr 2019 deckte das Magazin The Nation ein Netzwerk von in den USA registrierten gemeinnützigen Organisationen auf, die zur Finanzierung israelischer Extremisten genutzt wurden.

Die Rolle der US-Bürger und ihrer Spenden bei der Unterstützung messianisch-extremistischer Siedlerbewegungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Trump-Regierung hat jedoch eine der kompromisslosesten Pro-Siedler-Positionen in der amerikanischen Geschichte eingenommen, eine Haltung, die durch die Personen, die für die Besetzung wichtiger Kabinettsposten ausgewählt wurden, mehr als deutlich wird.

Am Dienstag erklärte Trumps Kandidatin für das Amt der UN-Botschafterin, Elise Stefanik, während ihrer Anhörung zur Bestätigung, dass Israel ein „biblisches Recht“ auf das gesamte besetzte Westjordanland besitze. Auf Nachfrage weigerte sie sich zu bestätigen, dass Palästinenser ein Recht auf Selbstbestimmung haben.

Dies ist angesichts der finanziellen Verstrickungen im Zentrum der Trump-Kampagne wenig überraschend. Die Hauptgeldgeberin der Kampagne, Miriam Adelson – die reichste Milliardärin Israels – versprach, den ehemaligen Präsidenten mit 100 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Laut Haaretz war der Beitrag mit einer klaren Abmachung verbunden: Trump würde Israel erlauben, das Westjordanland zu annektieren.

Trumps Schwiegersohn und enger Vertrauter Jared Kushner ist bekannt dafür, dass er in die Finanzierung illegaler Siedlungen verwickelt ist. Die Kushner-Stiftung hat nicht nur Geld in die Westjordanland-Siedlung Beit El gesteckt, sondern auch in eine extremistische Jeschiwa (jüdische Religionsschule) in einer Siedlung in der Nähe von Nablus. Diese Jeschiwa, die dafür berüchtigt ist, extremistische Rabbiner zu beherbergen, die bei der Organisation von Gewalt gegen Palästinenser helfen, wurde mit Brandreden in Verbindung gebracht, darunter auch mit der religiösen Rechtfertigung für die Ermordung arabischer Kinder.

Feature-Foto | Israelische Soldaten führen am 23. Januar 2025 eine Zwangsräumung palästinensischer Flüchtlinge aus einem Lager in Dschenin im Westjordanland durch. Majdi Mohammed | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

