https://english.almayadeen.net/articles/analysis/mossad-and-its-network-of-little-helpers–the-sayanim



Der Mossad und sein Netzwerk von kleinen Helfern, die Sayanim

von David Müller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13. Juni 2024

Der Mossad wurde als Zielscheibe des Internationalen Strafgerichtshofs entlarvt und bedrohte sogar dessen Mitarbeiter und deren Familien. Was treibt der Mossad sonst noch so?

x

Die zionistischen Geheimdienste haben im Januar 2015 einen Krieg gegen den Internationalen Strafgerichtshof begonnen. Damals wurde bestätigt, dass Palästina dem Gerichtshof beitreten würde, nachdem es von der UN-Vollversammlung als Staat anerkannt worden war.

„Israels“ Geheimdienste überwachten routinemäßig den derzeitigen Chefankläger des IStGH, Karim Khan, seine Vorgängerin Fatou Bensouda und Dutzende anderer IStGH- und UN-Beamter. Der israelische Geheimdienst überwachte auch Material, das die Palästinensische Autonomiebehörde der Staatsanwaltschaft vorlegte, und überwachte Mitarbeiter von vier palästinensischen Menschenrechtsorganisationen, deren Eingaben im Mittelpunkt der Untersuchung stehen.

Neben dem Besatzungsmilitär waren mehrere Agenturen beteiligt, darunter der Mossad, der Shin Bet und der „Nationale Sicherheitsrat“. „Das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten unter Gilad Erdan war an der Überwachung palästinensischer Menschenrechtsorganisationen beteiligt, die Berichte an den Internationalen Strafgerichtshof einreichten.

Es wird berichtet, dass „ein großes Whiteboard in einer israelischen Geheimdienstabteilung die Namen von etwa 60 Personen enthielt, die überwacht wurden – die Hälfte davon Palästinenser und die Hälfte aus anderen Ländern, darunter UN-Beamte und IStGH-Mitarbeiter“.

Der Mossad, der Auslandsgeheimdienst der zionistischen Kolonie, war an dem Versuch beteiligt, hochrangige ICC-Beamte anzuwerben.

Der ehemalige Chef des Mossad, Yossi Cohen, soll die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in einer Reihe von Geheimtreffen bedroht haben, in denen er versuchte, sie unter Druck zu setzen, damit sie eine Kriegsverbrecheruntersuchung einstellt.

Die geheimen Kontakte zwischen Cohen und der damaligen Anklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, fanden in der Zeit vor ihrer Entscheidung statt, eine formelle Untersuchung wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Palästina einzuleiten.

Cohen soll ihr gegenüber geäußert haben: „Du solltest uns helfen und uns um dich kümmern lassen. Sie wollen doch nicht in Dinge verwickelt werden, die Ihre Sicherheit oder die Ihrer Familie gefährden könnten.“

Der Mossad interessierte sich auch sehr für Bensoudas Familienmitglieder und beschaffte sich Abschriften von geheimen Aufnahmen ihres Mannes. Beamte des Regimes versuchten dann, das Material zu verwenden, um die Staatsanwältin zu diskreditieren.

Cohen traf sich mehrmals mit Bensouda, unter anderem überfiel er sie bei einem Treffen mit Joseph Kabila, dem damaligen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo. Es scheint, dass er ein einflussreicher Mossad-Agent war.

Der Mossad hatte auch Bensoudas Nachfolger, den derzeitigen Chefankläger Karim Khan, im Visier. Der IStGH bestätigte, dass es „verschiedene Formen von Drohungen und Mitteilungen gegeben hat, die als Versuche angesehen werden könnten, die Tätigkeit des IStGH unangemessen zu beeinflussen“.

Premierminister Benjamin Netanjahu soll sich sehr für die Operation interessiert haben und sogar Geheimdienstteams „Anweisungen“ und „Interessengebiete“ für die Überwachung von IStGH-Beamten übermittelt haben. Eine Quelle betonte, Netanjahu sei „besessen, besessen, besessen“ davon gewesen, herauszufinden, welche Materialien die ICC erhält.

Die Sayanim

Der Mossad hat ein breites Spektrum von Operationen in der ganzen Welt durchgeführt. Dazu gehörten Betrug, Diebstahl, Erpressung, Folter, Attentate und sogar Bombenanschläge unter falscher Flagge. Die Rolle des Mossad wird oft übersehen, wenn es um die Rolle der so genannten Israel-Lobby geht, aber er ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der zionistischen Bewegung.

Sie schufen im Libanon eine falsche Terrorgruppe – die FLLF – und benutzten sie, um sich für eine Reihe von Bombenanschlägen auf zivile Ziele zu reklamieren, bei denen Hunderte von Menschen getötet wurden. Remi Brulin hat dies im Detail dokumentiert.

In Ägypten bombardierte der Mossad 1954 ägyptische und westliche zivile Ziele, um die Schuld auf Muslime oder die Linke zu schieben.

Der Geheimdienst Nativ entwarf eine breit angelegte internationale Kampagne, in der behauptet wurde, dem sowjetischen Judentum drohe ein „neuer roter Antisemitismus“. Das eigentliche Ziel war der demografische Imperativ, Siedler zu rekrutieren. Ein Buch mit dem Titel Der neue rote Antisemitismus: A Symposium“ war Teil dieser Kampagne und wurde 1953 von Commentary veröffentlicht, dem Flaggschiff der neokonservativen Zeitschrift, die von einer zionistischen Gruppe, dem American Jewish Committee, herausgegeben wird. Viele britische Zionisten arbeiteten direkt mit Nativ zusammen. Zu ihnen gehörten der Akademiker Colin Shindler und Mike Whine vom Board of Deputies, der ihr erster hauptamtlicher Beauftragter für das sowjetische Judentum war. Später war er ein Helfer des verurteilten Betrügers Gerald Ronson im Community Security Trust (CST).

Whine war auch an einer Mossad-Operation beteiligt, als die Agentur weltweit versuchte, die Idee zu institutionalisieren, dass Antizionismus judenfeindlich sei – ein Prozess, der mit der Schaffung der so genannten „Arbeitsdefinition“ von „Antisemitismus“ endete.

Der Mossad entführte tatsächlich Hunderte von jüdischen Kindern in Marokko, um weitere Siedler zu rekrutieren. Dieser Erfolg ist zum Teil der Tatsache zu verdanken, dass der Mossad zuvor die marokkanischen Geheimdienste aufgebaut hatte und diese folglich von den Zionisten durchdrungen waren. David Littmann vom Mossad und seine Frau Gisele leiteten diese Operation. David hat sogar ein Buch über die Operation mit dem Codenamen Operation Mural geschrieben. Seine Frau Gisele ist besser bekannt als die erzislamophobe Bat Ye’or. Sie hat die rassistische Theorie von Eurabia populär gemacht.

Der Mossad benutzte 1986 eine Honigfalle, um Mordechai Vanunu, den heldenhaften Atomwaffen-Whistleblower, aus dem Vereinigten Königreich nach Italien zu locken, damit sie ihn entführen konnten. Er ist immer noch nicht frei.

Der Mossad ermordete 1987 in den Straßen Westlondons den berühmten palästinensischen Karikaturisten und Aktivisten Naji Al ali, dessen bekannteste Kreation die weithin bekannte Figur Handala war. Margaret Thatcher wies daraufhin einen Mossad-Agenten aus, der der Kontaktmann des Attentäters – Arie Regev – war.

Der Mossad benutzte britische, französische und irische Pässe, um 2010 ein Team von Attentätern nach Dubai zu fliegen, um einen palästinensischen Führer zu foltern und zu töten. Außenminister David Miliband wies daraufhin einen Mossad-Offizier aus.

Der Geheimdienstmitarbeiter Shai Masot wurde 2017 dabei gefilmt, wie er damit prahlte, den konservativen britischen Minister Alan Duncan „zu Fall bringen“ zu wollen.

Mossad-Offiziere, die als „Katsas“ bezeichnet werden, arbeiten mit Hilfe eines weltweiten Netzwerks von Helfern, die „Sayanim“ genannt werden. Selbst die Anti-Defamation League (ADL) gibt zu, dass die Sayanim existieren. Rebecca Federman, eine „Antisemitismus“-Analystin der ADL, sagt: „Es gibt ein System von Sayanim. Das ist eine Realität. Es gibt Leute, die dem israelischen Geheimdienst auf der ganzen Welt helfen.“

Der ehemalige Mossad-Agent Victor Ostrovsky hat behauptet, dass es allein im Vereinigten Königreich mehrere tausend Sayanim gibt.

Der vielleicht berühmteste Sayan war der Medienmagnat Robert Maxwell, der jahrelang für den Mossad arbeitete und mit allen staatlichen Ehren auf dem Ölberg [Jabal al-Zaytoun] beigesetzt wurde.

Angesichts der Rolle vieler seiner neun Kinder könnte man meinen, dass die gesamte Familie Maxwell dem Mossad nahe stand.

Seine Söhne Ian und Kevin Maxwell gründeten in London eine sehr unheimlich aussehende, unerbittlich zionistische, aber undurchsichtige Denkfabrik, Combating Jihadist Terrorism and Extremism (CoJiT).

Isabel, schreibt Alan Macleod, „eine weitere der neun Maxwell-Geschwister, [wurde] von dem Enthüllungsjournalisten Whitney Webb als ‚Israels Hintertür ins Silicon Valley‘ beschrieben. Isabel nutzte Roberts Verbindungen, um Geschäfte mit einigen der größten Akteure der Tech-Welt zu machen, darunter die Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und Paul Allen. Gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz erklärte sie, dass sie ihre Arbeit in der Tech-Branche als Gelegenheit sah, „das Engagement ihres Vaters für das Land fortzusetzen“. Im Jahr 2001 schwor Isabel, „nur noch an Dingen zu arbeiten, die mit Israel zu tun haben“. In einem offenkundigen politischen Schritt nahm sie auch einen Posten als Gouverneurin des Peres Centre for Peace an.

Eine weitere Tochter, Ghislaine, arbeitete natürlich sehr eng mit Jeffery Epstein bei seiner Kompromat-Sammelaktion und seinem Sexhandel zusammen, der weithin als im Auftrag des Mossad durchgeführt gilt.

Täuschen Sie sich nicht, der Mossad ist heute im Vereinigten Königreich und anderswo aktiv, um die Demokratie zu untergraben und sicherzustellen, dass die politische Kultur des Westens vollständig von Zionisten oder ihren kleinen Helfern kolonisiert wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …