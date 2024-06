https://www.palestinechronicle.com/gaza-live-blog-israeli-tanks-advance-in-rafah-china-pushes-for-ceasefire-israel-negotiations-are-not-over-day-251/



GAZA LIVE BLOG: Israelische Panzer rücken in Rafah vor | China drängt auf Waffenstillstand | Israel: Verhandlungen sind noch nicht beendet – Tag 251

Israel verübt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza (Foto: Mahmoud Ajjour, Palestine Chronicle)

GAZA LIVE BLOG: Israelische Panzer rücken in Rafah vor | China drängt auf Waffenstillstand | Israel: Die Verhandlungen sind noch nicht vorbei – Tag 251

13. Juni 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

In einer der schlimmsten Nächte mit Luft-, Land- und Seebombardements drangen israelische Panzer weiter in den westlichen Teil der Stadt Rafah vor und zwangen viele Familien, in der Dunkelheit aus ihren Häusern und Zelten zu fliehen.

Der chinesische Außenminister erklärte, dass Peking weiterhin mit allen Parteien zusammenarbeiten werde, um den Krieg in Gaza zu beenden.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Gespräche mit den Vermittlern über einen Gefangenenaustausch trotz der Reaktion der Hamas fortgesetzt werden und dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden in dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord im Gazastreifen 37.232 Palästinenser getötet und 85.037 verwundet.

Donnerstag, 13. Juni, 17 Uhr (GMT +2)

AL-JAZEERA: Sirenen ertönten in mehreren Grenzstädten im Oberen Galiläa, und es besteht der Verdacht auf Infiltration.

G7: Wir unterstützen den amerikanischen Vorschlag für einen Waffenstillstand in Gaza.

SENIOR US OFFICIAL: Wir haben in den letzten Monaten mit Israel und dem Libanon diskutiert, um eine Eskalation zu vermeiden.

AL-JAZEERA: Israelische Spezialeinheiten haben ein Haus in der Stadt Qabatiya, südlich von Jenin, im nördlichen Westjordanland umstellt.

EIN ISRAELISCHER REGIERUNGSSPRECHER: Libanon und Hisbollah tragen die Verantwortung für die Verschlechterung der Lage an der Grenze.

MAARIV: Wir erleben einen sehr schwierigen Tag mit einem noch nie dagewesenen Angriff der Hisbollah, und der Norden brennt buchstäblich.

AL-JAZEERA: Zwei israelische Angriffe auf die Stadt Deir Siryan im Südlibanon.

Eine Rakete wurde auf den israelischen Ort Ramtha in den besetzten Kfar Shuba-Bergen im Südlibanon abgefeuert.

ISRAELISCHE MEDIEN: Die Partei von Gant stellt einen Misstrauensantrag gegen die Notstandsregierung, nachdem er sich aus ihr zurückgezogen hat.

Donnerstag, 13. Juni, 15:30 Uhr (GMT +2)

AL-QUDS BRIGADEN: Wir haben feindliche Menschenansammlungen in der Nähe des Ortes Karam Abu Salem und des Militärgeländes Sufa östlich von Rafah mit Mörsergranaten beschossen.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben die Kommando- und Kontrollräume der Besatzung in der Netzarim-Achse mit schwerkalibrigen Mörsergranaten beschossen.

