The myth of Israel’s ‚most moral army‘ Manipulating international law allows Israel to evade condemnation for its war crimes.

Israelische Truppen in Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen versammeln sich auf einem Feld in der Nähe der israelischen Stadt Ashkelon am 14. Oktober 2023 [AFP/Thomas Coex].

Durch die Manipulation des Völkerrechts kann sich Israel der Verurteilung seiner Kriegsverbrechen entziehen.

Der Mythos von Israels „moralischster Armee

Neve Gordon

Neve Gordon ist Professorin für Völkerrecht an der Queen Mary University of London.



16. Oktober 202316. Oktober 2023

ISRAEL-PALÄSTINENSISCHER-KONFLIKT

Als Israel im Vorfeld seiner Bodenoffensive 1,1 Millionen Palästinenser – viele von ihnen sind Kinder und Enkel von Flüchtlingen – aufforderte, ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zu verlassen, fragte ich mich, wie viel mehr Töten und Zerstörung notwendig sein wird, um diesen Todestrieb zu befriedigen.

Israel ist eindeutig auf Vergeltung für den schrecklichen Angriff der Hamas aus. In der israelischen Vorstellungswelt wird der 7. Oktober für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Hamas mehr als 1.300 Bürger massakrierte. Hamas-Kämpfer drangen in israelische Siedlungen und Städte ein und töteten Hunderte von Kindern, Männern und Frauen. Bei einem Angriff auf ein Musikfestival in der Wüste wurden mehr als 250 Israelis getötet.

Rechtlich gesehen stellen diese Angriffe eine Reihe eklatanter und ungeheuerlicher Kriegsverbrechen dar, und so ist es nur natürlich, dass führende Politiker auf der ganzen Welt sie als abscheuliche Gewaltakte verurteilt haben.

Doch die Angriffe Israels auf zivile Gebäude und Infrastruktur und die Tötung von mehr als 2.300 palästinensischen Kindern, Männern und Frauen wurden von den westlichen Staats- und Regierungschefs mit Schweigen quittiert. Auch die Entscheidung Israels, die Stromversorgung abzuschalten, die Wasserversorgung einzuschränken und große Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichzumachen, stößt im Westen kaum auf Kritik, obwohl auch diese Aktionen eklatante Kriegsverbrechen darstellen.

Um zu verstehen, warum der Tod palästinensischer Zivilisten bei der westlichen Elite keine moralische Empörung hervorruft und was den Palästinensern im Gazastreifen wahrscheinlich bevorsteht, wenn die israelischen Truppen die Grenze überschreiten, müssen wir einen Blick auf die vorherrschenden israelischen Narrative über vergangene Angriffe werfen.

Im Jahr 2014 beispielsweise wurden bei der israelischen Invasion des Gazastreifens mehr als 2.200 Palästinenser getötet, darunter 556 Kinder; dem stehen 64 Israelis gegenüber, die bei dieser Runde der Gewalt getötet wurden.

Wie kommt es also, dass der Westen selbst nach der Entfesselung unverhältnismäßiger und tödlicher Gewalt durch Israel im Jahr 2014 weiterhin überwiegend der Meinung ist, die israelische Armee sei „die moralischste der Welt“, während die Palästinenser schonungslos als „gewalttätige Aggressoren“ dargestellt werden? Wie kommt es, dass westliche Politiker Israel nie öffentlich wegen Kriegsverbrechen anprangern?

Die Antwort ist komplex, da eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen. Einer davon ist jedoch Israels unglaublich geschickte Manipulation der Kriegsgesetze, die erfolgreich dazu beigetragen hat, israelische Gewalt als ethisch vertretbar darzustellen.

Israels juristische Manipulationen stützen sich auf eine Reihe von Unklarheiten und Ausnahmen, die das Völkerrecht ausmachen, und machen deutlich, dass die Kriegsgesetze Staaten gegenüber nichtstaatlichen Akteuren und die Starken gegenüber den Schwachen bevorzugen und folglich nicht unbedingt das beste Instrument zum Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza sind.

Lassen Sie uns einige konkrete Beispiele anführen. Die ständigen Befehle an die Soldaten, die 2014 in den Gazastreifen eindrangen, waren eindeutig: Palästinenser, die den Warnungen Israels, ihre Häuser zu evakuieren und in den Süden zu fliehen, nicht Folge leisteten, wurden zu legitimen militärischen Zielen. Das erklärte ein Soldat gegenüber der israelischen Organisation Breaking the Silence:

„Es gab keine wirklichen Einsatzregeln … Sie sagten uns: ‚Dort sollten sich keine Zivilisten aufhalten. Wenn ihr jemanden seht, schießt‘. Ob die Person eine Bedrohung darstellte oder nicht, war nicht einmal eine Frage; und das macht für mich Sinn. Wenn man in Gaza jemanden erschießt, ist das in Ordnung, keine große Sache. Erstens, weil es sich um Gaza handelt, und zweitens, weil es sich um Kriegshandlungen handelt. Auch das wurde uns klar gemacht – sie sagten uns: ‚Habt keine Angst zu schießen‘, und sie machten uns klar, dass es keine unbeteiligten Zivilisten gibt.“

Man könnte meinen, dass ein militärischer Befehl, der den wahllosen Beschuss von Zivilisten erlaubt, nach internationalem Recht als illegal angesehen würde, insbesondere angesichts des Unterscheidungsgrundsatzes (das Fundament des Kriegsrechts, das die Kriegsparteien auffordert, jederzeit zwischen Zivilisten und Kombattanten zu unterscheiden, und das vorsätzliche Angreifen von Zivilisten verbietet) – und angesichts der Tatsache, dass über die Hälfte der 2,3 Millionen Palästinenser, die derzeit im Gazastreifen leben, Kinder sind.

Die Ironie ist, dass Israel die Kriegsgesetze benutzt, um sich als moralischer Akteur darzustellen. Wie Anfang dieser Woche hat die israelische Armee im Jahr 2014 Hunderttausende Palästinenser angewiesen, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden zu reisen, wohl wissend, dass sich unter den Bewohnern des Gebiets Tausende ältere und kranke Menschen befinden und dass die ihnen eingeräumte Frist zum Verlassen des Gebiets nicht ausreichte.

Israel weiß aber auch, dass es durch die Warnung der palästinensischen Zivilisten und die Anweisung, das Gebiet zu verlassen, die Existenz von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen leugnen kann. Genau das ist die Bedeutung der Formulierung „es gibt keine unbeteiligten Zivilisten“, denn sie brandmarkt all diejenigen, die in dem Gebiet geblieben sind – selbst wenn die Zivilisten immer noch die Mehrheit bilden und nicht in der Lage sind, es zu verlassen, wie die Vereinten Nationen über die derzeitige Situation festgestellt haben – als „Teilnehmer an Feindseligkeiten“ oder als „freiwillige menschliche Schutzschilde“. Solche Bezeichnungen machen diese Zivilisten nach manchen Auslegungen des Kriegsrechts „tötbar“.

Und da der Anspruch auf Moral auf der Einhaltung der Kriegsgesetze beruht, wird die tödliche Gewalt, die israelische Soldaten gegen Zivilisten anwenden, die in ihren Häusern bleiben, als moralisch vertretbar und sogar ethisch konstruiert.

Neben diesem juristischen Diskurs verbreitet Israel auch ein koloniales Narrativ, das die Palästinenser als „menschliche Tiere“ darstellt, die die Gesetze des Krieges nicht verstehen. Durch die Kombination dieser kolonialen Tropen und der „Juristensprache“ werden die Palästinenser als unmoralische Barbaren dargestellt, die „den Tod verdienen“. Dieser rhetorische Schachzug wiederum konstruiert die israelischen Soldaten als das Gegenteil, nämlich als die „zivilisierten“ und moralischen „Kämpfer“.

Darüber hinaus trägt die Verknüpfung des Völkerrechts mit kolonialen Tropen – oder was wir als kolonialen Rechtsdiskurs bezeichnen könnten – dazu bei, die Ausübung massiver Gewalt zu rechtfertigen. Vor etwa einem Monat interviewte die Sendung 60 Minutes von CBS News Shira Etting, eine israelische Pilotin, die sich aktiv an den Protesten gegen die Versuche der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beteiligt hatte, die israelische Gesetzgebung zu überarbeiten. „Wenn man will, dass Piloten fliegen und Bomben und Raketen in Häuser schießen können, wohl wissend, dass sie dabei Kinder töten könnten“, sagte sie, „müssen sie das größte Vertrauen in die [Politiker] haben, die diese Entscheidungen treffen.“

Etting gibt nirgends zu, dass sie die Absicht hatte, Kinder zu töten. Sie räumt jedoch ein, dass sie und ihre Pilotenkollegen, wenn sie zu einem Einsatz über dem Gazastreifen aufbrechen, wissen, dass die von ihnen abgefeuerten Raketen sehr wohl – und oft – auch Zivilisten töten können.

Mit anderen Worten: Israelische Piloten wie Etting wissen, dass sie Kinder töten, wenn sie massive Bomben auf Stadtzentren abwerfen, aber da sie nicht die Absicht hatten, sie zu töten, halten sowohl das internationale Recht als auch Medien wie CBS News und westliche Politiker ihr Handeln für moralisch einwandfrei. Und das, obwohl die Bombardierung dieser Piloten den Tod von exponentiell mehr Zivilisten, einschließlich Kindern, zur Folge hat als ein Hamas-Angriff. In den westlichen Medien werden sie als Helden dargestellt, die nicht beabsichtigten, Nichtkombattanten zu töten – euphemistisch „Kollateralschäden“ genannt.

Es ist jedoch zu beachten, dass in diesem kolonialen Rechtsdiskurs nicht nur die Gewalttäter als moralisch andersartig dargestellt werden, sondern auch die Opfer dieser Gewalt. Die israelischen Opfer haben Namen und Lebensgeschichten, die auf tragische Weise verkürzt worden sind. Diese Opfer werden mit anderen Worten als Menschen dargestellt, die es wert sind, dass man um sie trauert.

Die palästinensischen Opfer hingegen bleiben namenlos, und sie werden eher als bloße Zahlen denn als Menschen aus Fleisch und Blut dargestellt, deren Leben es ebenfalls verdient, betrauert zu werden. Auch dies trägt dazu bei, den Mythos des israelischen Militärs als moralisch aufrechtzuerhalten.

Letztlich werden also nicht nur diejenigen, die die Waffen des Stärkeren einsetzen, als moralischer angesehen, weil sie unschuldige Menschen aus der Ferne töten, sondern auch, weil der koloniale Rechtsdiskurs die Menschen, die sie töten, als „menschliche Tiere“, „Kollateralschäden“ oder als eine Statistik konstruiert.

Solange die Toten auf diese Weise entmenschlicht und folglich als unwürdig dargestellt werden, um sie zu trauern, wird der Todestrieb ungebremst weitergehen. Ich fürchte, dies ist ein Rezept für völkermörderische Vergeltung. Übersetzt mit Deepl.com

