Der parallele Kampf des liberalen Zionismus

Tim Anderson

Quelle: Al Mayadeen English

2. Juni 2025

Tim Anderson untersucht, wie der liberale Zionismus versucht, die weltweite Empörung über den Völkermord „Israels“ in Gaza in eine kontrollierte Lösung umzulenken, die die kolonialen Privilegien bewahrt.

Die jüngste Wandlung vieler westlicher Politiker und Medienkommentatoren von offenen Befürwortern des Völkermords in Gaza zu schwachen Kritikern (harte Worte, keine Taten) des Netanjahu-Regimes ist kein Zufall.

Natürlich sind diese Winkeladvokaten darauf bedacht, ihre angesichts der weltweiten Ablehnung der zionistischen Gräueltaten rapide sinkende Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, aber sie haben auch den Weg geebnet von liberalen Zionisten, die die moralische Kraft der Solidarität mit den Palästinensern in einen historischen Kompromiss umlenken wollen, der viele Aspekte der jüdischen Kolonialprivilegien bewahrt.

Liberale Zionisten, darunter die meisten nordamerikanischen Juden, hassen Netanjahu und andere offen faschistische Zionisten seit langem dafür, dass sie ihren Traum von einem netteren, freundlicheren Kolonialregime zerstört haben. Die meisten sprechen immer noch von einer „Zweistaatenlösung“.

Nach zwei Jahren des Völkermords in Gaza und der offenen Verpflichtung Israels zur systematischen Tötung von Kindern und einer „Endlösung“ für Gaza scheint fast alles wie ein Zufluchtsort.

Aber wichtige Kompromisse tauchen sofort auf, wenn es irgendwelche Schritte in Richtung der Anerkennung eines palästinensischen Staates gibt. Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese warnte 2022, dass „die Abschaffung der israelischen Apartheid […] nicht automatisch die Frage der israelischen Vorherrschaft über die Palästinenser lösen, die dauerhafte Souveränität über die von Israel besetzten Gebiete wiederherstellen […] oder […] die politischen Bestrebungen der Palästinenser erfüllen wird“.

„Zwei Staaten“ ist eine etablierte, aber veraltete Position der UNO, die nicht aktualisiert wurde, um die zahlreichen Berichte zu berücksichtigen, die „Israel“ schon lange vor dem Völkermord in Gaza als Apartheidregime und damit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit brandmarkten, das abgeschafft werden muss. Es ist der tiefe Rassismus der Apartheid, der zu den aktuellen Völkermordmassakern geführt hat.

Selbst wenn Netanjahu morgen gestürzt und die Apartheid im historischen Palästina abgeschafft würde, blieben wichtige Herausforderungen bestehen: Was tun mit dem historischen Landraub, dem Recht auf Rückkehr für Millionen von Flüchtlingen und Fragen der Gerechtigkeit für die zahlreichen Massenmorde? In diesem Szenario würde die Stimme des liberalen Zionismus, der die kolonialen Privilegien der Juden unterstützt und von seinen angloamerikanischen Sponsoren Rückendeckung erhält, sehr wichtig werden.

Wie ich in meinem 2023 erschienenen Buch „West Asia After Washington“ argumentiert habe, würde ein Zusammenbruch des derzeitigen israelischen Regimes wahrscheinlich zu einer zweiten Phase des Kampfes um diese Kompromisse führen und nicht zu einem sauberen Bruch mit einem freien und demokratischen Palästina. Die Ergebnisse dieser schlechten Kompromisse haben wir bei der Auflösung anderer rassistischer Staaten gesehen – Rhodesien/Simbabwe, Namibia und Südafrika –, wo massive Probleme in Bezug auf Land und wirtschaftliche Ungleichheit bestehen bleiben.

Die Abschaffung der israelischen Apartheid und die Schaffung eines einzigen demokratischen Staates ist ein erstrebenswertes Ziel, aber die Details sind wichtig. Im Januar 2020 präsentierte Trump seine Version eines palästinensischen „Staates“, die – ähnlich wie der Bantustan-Vorschlag der Apartheid-Regierung Südafrikas in den 1980er Jahren – schrecklich war und von allen palästinensischen Parteien abgelehnt wurde. Dieser „palästinensische Staat“ war ein nicht souveränes Gebilde – nicht viel anders als die heutige Palästinensische Autonomiebehörde, die in Wirklichkeit eine Gemeindeverwaltung des israelischen Regimes ist – mit einem fragmentierten Flickenteppich aus verbliebenen, nicht kolonisierten Gebieten im Westjordanland.

Nelson Mandelas Enkel, Mandla Mandela, hat sich gegen diesen Bantustan-ähnlichen „Zwei-Staaten-Vorschlag“ eingesetzt und einen einzigen demokratischen Staat gefordert. Er sagt mit einer gewissen moralischen Autorität, dass die „Zwei-Staaten-Idee“ „die Apartheid verschleiert und den Aufbau einer breiten Anti-Apartheid-Bewegung verhindert“.

Obwohl die ramponierte Idee einer „Zweistaatenlösung“ aufgrund einer Reihe von UN-Resolutionen international noch immer eine gewisse Gültigkeit hat, sind diejenigen, die sie als Ideal vertreten, hauptsächlich liberale Zionisten, die die jüdische Kolonie legitimieren wollen, um sowohl dem Vorwurf des Völkermords als auch dem Stigma der Apartheid zu entgehen.

Das Problem des liberalen Zionismus liegt in seinem Hauptziel: den israelischen Traum zu retten, indem er sich von der genozidalen Version Netanjahus distanziert und sie verurteilt. Diese Rettung könnte alles Mögliche beinhalten, von zwei Staaten bis hin zu einem einzigen demokratischen Staat, in dem die Apartheid abgeschafft wird, aber in Teilen der seit 1967 besetzten Gebiete besondere Privilegien für Juden erhalten bleiben.

Es ist klar, dass heute offen faschistische Kräfte die von Netanjahu geführte israelische Kolonie dominieren, aber nicht der Zionismus weltweit. Liberale Zionisten sind in den USA nach wie vor sehr einflussreich, trotz der jüngsten Rückschläge für ihre natürliche Heimat in der US-Demokratischen Partei.

Dazu gehören viele, die das Massaker in Gaza vehement und deutlich kritisiert haben, wie Jeffrey Sachs, ein ehemaliger US-Diplomat, Wissenschaftler und Berater der UNO und der Weltbank.

In jüngster Zeit ist Sachs ein konsequenter und einflussreicher Gegner der Verbrechen des Netanjahu-Regimes. Er argumentiert, dass Netanjahu „eine absolute Katastrophe für Israel heraufbeschwört“ und behauptet, dass die „Zwei-Staaten-Lösung“ „der einzig gangbare Weg“ zum Frieden sei.

Es gibt sogar einige mutige Widerstandsaktionen von liberalen Zionisten. Ben Cohen, ein US-amerikanischer Geschäftsmann und Mitbegründer der Eisdielen-Kette Ben & Jerry’s, hat sich gegen die Gräueltaten der Zionisten engagiert. Er wurde kürzlich in Washington verhaftet, als er gegen die Militärhilfe für „Israel“ und die Blockade des Gazastreifens protestierte. Dennoch will Ben „zwei Staaten“ und ein „netteres, freundlicheres“ „Israel“.

Ähnliche Argumente kommen von ehemaligen israelischen Beamten wie Daniel Levy, Präsident des U.S./Middle East Project, der seit der Ära Netanjahu vom Regime entfremdet ist. Levy argumentiert dialektisch, dass „wir gleichzeitig die zunehmende Unmöglichkeit und Unhaltbarkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die überraschende Widerstandsfähigkeit des Zwei-Staaten-Paradigmas erleben“.

Der ehemalige orthodoxe Zionist Peter Beinart hat sich ebenfalls den liberalen Kritikern angeschlossen und sich von der Zwei-Staaten-Idee entfernt, um einen einzigen demokratischen Staat zu unterstützen, allerdings mit jüdischem Charakter. Er argumentiert, dass „immer mehr amerikanische Juden die Idee eines jüdischen Staates ablehnen“.

Liberale Juden, die sich selbst als tolerant und antirassistisch sehen, sind von der Apartheid-Marke abgestoßen. Zwei ehemalige israelische Premierminister, Ehud Barak und Ehud Olmert, beide aus der israelischen Arbeitspartei, haben argumentiert, dass es, wenn das Zwei-Staaten-Projekt verschwindet, keine Alternative zum Weg Südafrikas und zur Abschaffung der Apartheid geben wird.

Die israelische Arbeitspartei war die traditionelle Basis des liberalen Zionismus innerhalb der Kolonie, obwohl viele ihrer Führer an den schlimmsten Terrorakten des Zionismus beteiligt waren. Yigal Allon beispielsweise, ein ehemaliger Haganah-Terrorist in den 1930er Jahren und Armeekommandeur während der Nakba-Massaker, war 1969 für kurze Zeit israelischer Premierminister. Sein „Allon-Plan“ sah eine Teilung der Region vor, aber auch die Rückgabe einiger der besetzten Gebiete (nach dem Krieg von 1967) an die Araber.

Im Gegensatz dazu war der „Yinon-Plan“ von 1982, der vom Likud-Berater Oded Yinon vertreten wurde, eine umfassendere Strategie zur Besetzung und Beherrschung der gesamten Region.

Der verstorbene Yitzhak Rabin, der israelische Premierminister der Arbeitspartei, der die Osloer Friedensabkommen mit der PLO unterzeichnete, sprach von einem Stopp der „Siedlungen“ im Westjordanland, investierte aber Milliarden in die Infrastruktur für eben diese Siedlungen, was zu ihrer Ausweitung führte.

Mit anderen Worten: Beide Fraktionen waren für die Ausweitung der Kolonisierung verantwortlich, aber die Liberalen konnten zeitweise einen schwachen, marginalisierten palästinensischen Staat als Gegenleistung für eine stärkere Anerkennung des israelischen Regimes im Rahmen einer „Zweistaatenlösung“ in Betracht ziehen, wodurch der gesamte Landraub seit den 1960er Jahren legitimiert worden wäre.

In Anerkennung der Widersprüche dieser verbliebenen „Zwei-Staaten-Politik“ sprechen nun einige liberale Zionisten von einer Version eines einzigen demokratischen Staates mit besonderen jüdischen kulturellen Merkmalen.

Die vielleicht am weitesten entwickelte Version davon stammt aus dem Projekt „Ein Land für alle: Zwei Staaten. Eine Heimat“, das von einigen liberalen israelischen Schriftstellern und Anwälten in Zusammenarbeit mit palästinensischen Mitstreitern entwickelt wurde. Unter der Leitung von Meron Rapoport, einem ehemaligen israelischen Journalisten bei Haaretz, handelt es sich hierbei um ein idealisiertes Versöhnungsprojekt, das „den Angehörigen beider Nationen erlaubt, in der gemeinsamen Heimat zu reisen und zu leben, ohne ihr Recht auf Selbstbestimmung und die Ausübung dieses Rechts zu untergraben“.

Die intelligentesten liberalen Zionisten konzentrieren sich weiterhin darauf, wie sie die sehr populäre Bewegung für ein freies Palästina, die seit dem Massaker im Gazastreifen massiv gewachsen ist, für sich gewinnen können. Obwohl sie nur ungern den Mythos der Zwei-Staaten-Lösung aufgeben wollen, behaupten diese liberalen Zionisten, dass „die Frage, wie der nationale Kampf der Palästinenser ausgerichtet werden soll, nach wie vor aktuell ist“. Das heißt, sie wollen die „Befreiung“ der Palästinenser anführen und in eine andere Richtung lenken.

Diese Argumente für einen „demokratischen Staat“ unterscheiden sich deutlich von dem Vorschlag palästinensischer Gruppen – ein einziger säkularer demokratischer Staat für alle Bürger vom Fluss bis zum Meer – und dem Vorschlag des Iran, dem wichtigsten Förderer des palästinensischen Widerstands. Bereits 2011 formulierte der iranische Staatsführer Ayatollah Ali Khamenei seinen Vorschlag für ein Referendum über einen demokratischen Staat wie folgt:

„Wir schlagen nicht vor, einen klassischen Krieg durch die Armeen muslimischer Länder zu beginnen, oder eingewanderte Juden ins Meer zu werfen, oder eine Vermittlung durch die UNO und andere internationale Organisationen. Wir schlagen vor, ein Referendum mit [Beteiligung] der palästinensischen Nation abzuhalten. Die palästinensische Nation hat wie jede andere Nation das Recht, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen und das Regierungssystem des Landes zu wählen.“ Khamenei schlägt ein Referendum aller Einwohner und Flüchtlinge des historischen Palästinas vor, um über ihre eigene Zukunft zu entscheiden.

Die vereinten Kräfte des palästinensischen Widerstands und die zunehmende, größtenteils selbstverschuldete internationale Illegitimität „Israels“ bleiben die mächtigsten Kräfte, die sich für ein demokratisches Palästina einsetzen. Aber die Palästinenser werden nicht automatisch über den Ausgang entscheiden; das anti-Netanjahu-liberale zionistische Lager wird mitreden müssen.

Wenn das Netanjahu-Regime zusammenbricht, wird die Landfrage in Palästina, wo ständige Landraub, Hausdiebstähle und Zerstörungen die indigene Bevölkerung wirtschaftlich und geografisch marginalisiert haben und die Idee einer Teilung in „zwei Staaten“ als absurd entlarvt haben, weiterhin von besonderer Bedeutung sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selbst wenn die Apartheid abgeschafft oder ein palästinensischer Staat anerkannt wird, die liberalen Zionisten ihren Einfluss bei den Angloamerikanern nutzen werden, um einen „Deal“ mit gefügigen Elementen der palästinensischen und regionalen arabischen Eliten auszuhandeln. Dieser Deal wird mit ziemlicher Sicherheit (wie in Südafrika, Namibia und Simbabwe) einen besonderen Schutz der „Rechte der Siedler“, die Festigung zionistischer Privilegien und einen Stopp der Landumverteilung beinhalten. Das „Rückkehrrecht“ der Palästinenser, von dem viele Millionen Menschen betroffen sind, wird wahrscheinlich ebenfalls eingeschränkt werden. Seien Sie auf der Hut vor einem bevorstehenden schlechten Deal.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Direktor des Centre for Counter Hegemonic Studies mit Sitz in Sydney.

