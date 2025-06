https://www.palestinechronicle.com/hundreds-of-illegal-settlers-storm-al-aqsa-mosque-to-mark-jewish-holiday/



Hunderte illegale Siedler stürmen Al-Aqsa-Moschee anlässlich jüdischem Feiertag

2. Juni 2025 Nachrichten

Hunderte illegale jüdische Siedler stürmten Al-Aqsa. (Archivfoto: via Silwanic)

Von Palestina Chronicle Staff

Berichten zufolge stürmten die Siedler unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen das Gelände der Al-Aqsa-Moschee.

Nach Medienberichten drangen am Montag Hunderte illegaler israelischer Siedler in das Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem ein, um den jüdischen Feiertag Schawuot zu begehen.

Die islamische Stiftungsbehörde in Jerusalem erklärte in einer Stellungnahme, dass mehr als 500 illegale Siedler unter dem Schutz israelischer Streitkräfte in Gruppen das Heiligtum betreten hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Zeugen berichteten Anadolu, dass die Siedler das umkämpfte Gelände durch das Al-Mugharbah-Tor westlich der Moschee betreten hätten.

Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA führten die illegalen Siedler anlässlich des sogenannten „Wochenfestes“ provokative talmudische Rituale und provokative Tänze am Bab al-Asbat, Bab al-Hutta und am König-Faisal-Tor durch.

Seit 2003 lässt Israel laut Anadolu fast täglich, außer freitags und samstags, illegale Siedler in das umkämpfte Gelände.

„Flaggenmarsch“

Letzte Woche stürmten mehr als 1.000 illegale Siedler, darunter der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, im Rahmen des umstrittenen „Flaggenmarsches“ zur Feier der Besetzung der Stadt durch Israel das Gelände der Al-Aqsa-Moschee.

Ben-Gvir wurde von seiner Frau sowie dem Minister für den Negev und Galiläa, Yitzhak Wasserlauf, und mehreren anderen Knesset-Abgeordneten begleitet, darunter Yitzhak Kroizer von der Partei „Jüdische Kraft“, wie WAFA berichtete.

Am X. sagte Ben-Gvir in einem im Moscheegelände gedrehten Video, er habe „für den Sieg im Krieg“ sowie für die Rückkehr aller in Gaza festgehaltenen Gefangenen „und für den Erfolg des neu ernannten Chefs des Shin Bet – Generalmajor David Zini“ gebetet.

Laut Zeugenaussagen, die von WAFA zitiert wurden, versuchten einige Siedler, Thorarollen durch das Marokkanische Tor in das Gelände zu bringen. Große Gruppen versammelten sich auch auf dem Platz vor der Klagemauer (Buraq-Platz) und in der Nähe von Bab al-Qattanin, wo sie beteten und tanzten.

Verurteilung durch Scheich Sabri

Der ehemalige Großmufti von Jerusalem, Scheich Ekrima Sabri, hat Berichten zufolge gewarnt, dass die Al-Aqsa-Moschee zu einem entweihten Ort geworden sei, über den extremistische jüdische Siedler verfügen, die „Gewalt ausüben und Muslime provozieren“.

In einem früheren Interview mit Al Jazeera sagte Scheich Sabri, dass die Stadt Jerusalem zu einer Militärkaserne geworden sei.

Nach Angaben des palästinensischen Ministeriums für Awqaf und religiöse Angelegenheiten, die vom Middle East Monitor (MEMO) zitiert wurden, stürmten illegale Siedler im März, dem heiligen Monat Ramadan, 21 Mal die Moschee. Zahlen des Gouverneurs von Jerusalem zeigen, dass im ersten Quartal 2025 13.064 illegale Siedler die Moschee stürmten, berichtete MEMO.

(PC, Anadolu, WAFA, MEMO)

