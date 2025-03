https://www.caitlinjohnst.one/p/the-president-of-peace-just-bombed?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=160164218&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Der „Präsident des Friedens“ hat den Jemen innerhalb von 24 Stunden 65 Mal bombardiert

Caitlin Johnstone

30. März 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Die USA haben 65 Luftangriffe in 24 Stunden im Jemen gestartet, und dann twitterte Trumps Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard: „Präsident Trump IST der Präsident des Friedens. Er beendet das Blutvergießen auf der ganzen Welt und wird für dauerhaften Frieden im Nahen Osten sorgen.“

Diese Freaks haben keinen Bezug zur Realität.

❖

Ich habe neulich ein Video gesehen, in dem ein Vater den enthaupteten Kopf seines Sohnes von einem Luftangriff in Gaza in den Armen hält, und mir wurde gesagt, ich sei ein Unterstützer von Terroristen, wenn ich die Menschen kritisiere, die ihn enthauptet haben.

❖

Das Wort „Terrorist“ ist ein bedeutungsloses Werkzeug imperialer Erzählkontrolle.

Sie wollen ein paar Leute bombardieren? Stempeln Sie sie als Terroristen ab.

Sie wollen Demonstranten und Andersdenkende zum Schweigen bringen? Sagen Sie, sie unterstützen Terroristen.

Sie wollen umfassende Überwachungsbefugnisse? Sagen Sie, Sie brauchen sie zur Bekämpfung des Terrorismus.

❖

Die Liste der Personen, die die Trump-Regierung wegen Redevergehen gegen Israel ausweisen will, wird immer länger und umfasst auch einen Doktoranden, dessen einziges Vergehen darin bestand, einen Kommentar zu schreiben, der den Holocaust im Gazastreifen kritisierte.

Die Republikaner haben jahrelang darüber gejammert, dass die Regierung zu groß ist und die Redefreiheit im Sterben liegt und dass alle zu schwach und empfindlich sind, nur um sich dann umzudrehen und der Regierung dafür zu applaudieren, dass sie die Redefreiheit auslöscht, um ihre empfindlichen kleinen Ohren vor dem Hören von Falschdenken über Israel zu schützen.

❖

Zwei aktuelle Schlagzeilen:

„Israel gibt zu, auf Krankenwagen in Gaza geschossen zu haben“, aus The Guardian,

und

„Israelischer Soldat berichtet CBS News, dass er den Befehl erhalten habe, Palästinenser als menschliche Schutzschilde in Gaza einzusetzen.“

Die westliche Presse darf nur dann über israelische Verbrechen berichten, wenn die Israelis dies selbst zugeben.

Die Hälfte der Beweise für israelische Gräueltaten in Gaza stammt von Palästinensern, die ihren eigenen Völkermord gefilmt haben. Die andere Hälfte stammt von Israelis, die der Presse erzählen, was sie getan haben.

❖

❖

Die Demokraten haben einen Völkermord begangen. Jetzt begehen die Republikaner einen Völkermord. Da haben Sie es. Keine der beiden Parteien ist akzeptabel. Fall abgeschlossen. Ende der Debatte.

❖

Trump ist genauso böse wie Biden. Biden war genauso böse wie Trump. Wenn Sie das nicht erkennen können, wenn Sie sich die Rohdaten des Verhaltens ihrer Regierungen ansehen, dann liegt das entweder daran, dass Sie sich unvollständige Daten ansehen oder dass Sie sich von Ihren politischen Vorurteilen leiten lassen.

Beide Präsidenten haben sich extremer Verbrechen schuldig gemacht, und man kann die Verbrechen des einen nicht von denen des anderen trennen. Biden verbrachte den letzten Teil seiner Amtszeit damit, Gaza in Schutt und Asche zu legen, und dann begann Trump, daran zu arbeiten, es von Palästinensern zu säubern. Trump gelang es, den Waffenstillstand für Gaza zu sichern, den Biden 15 Monate lang zu verhindern versuchte, aber dann begann er sofort nach seinem Amtsantritt, genau diesen Waffenstillstand zu sabotieren. Biden führt einen gefährlichen Stellvertreterkrieg in der Ukraine, den Trump in seiner ersten Amtszeit mit angezettelt hat, und jetzt, da er wieder im Amt ist, hat Trump die Aufgabe, diesen Krieg herunterzufahren, um sich auf neue Kriege zu konzentrieren.

Die Verbrechen der Republikanischen und der Demokratischen Partei sind untrennbar miteinander verflochten. Es ist nicht so, dass sie gleich sind – es gibt einige Unterschiede –, sondern dass sie zusammenarbeiten, um die gleichen bösen Pläne voranzutreiben. Zu sagen, die Demokraten seien besser als die Republikaner oder umgekehrt, ist so, als würde man sagen, die oberen Zähne des Hais seien schöner als die unteren Zähne; sie mögen etwas anders aussehen und funktionieren, aber sie werden für dasselbe tödliche Ziel eingesetzt.

❖

Es gibt keine Trump-Anhänger, die gegen den Krieg sind. Wenn Sie Trump nach all seiner wahnsinnigen Kriegstreiberei immer noch unterstützen, sind Sie nicht gegen den Krieg.

❖

Trump-Anhänger werden so wütend auf mich, weil ich Fakten darüber nenne, was für ein kriegstreiberischer Israel-Cuck ihr Präsident ist. Dieses große, unangenehme Gefühl, das ihr verspürt, nennt man kognitive Dissonanz, Leute. So fühlt es sich an, wenn man im Unrecht ist.

❖

❖

Die verrückteste Verschwörungstheorie, die ich je im Internet gesehen habe, ist, dass all der Tod und die Zerstörung, die wir im Livestream des Völkermords in Gaza sehen, in Wirklichkeit ein extrem teurer Filmstudio-Schwindel namens „Pallywood“ ist. Flacherdler machen mehr Sinn.

❖

Wenn Israel nicht möchte, dass Menschen aus dem Westen ihre Meinung dazu äußern, sollte es vielleicht aufhören, sich selbst zu einer so zentralen Figur in der Geschichte der imperialistischen Kriegstreiberei des Westens im 21. Jahrhundert zu machen.

❖

Die Demokraten gaben vor, für Gerechtigkeit einzutreten und Rassismus abzulehnen, dann entlarvte Biden sie alle in Gaza als Betrüger. Die Republikaner gaben vor, für freie Meinungsäußerung einzutreten und gegen Krieg zu sein, dann entlarvte Trump sie mit seiner Israel-Politik als Betrüger. Die US-Politik ist nur leeres Gerede, das über ein Imperium gehüllt wird.

Das ist alles. Die Experten und Politiker könnten alle in Babysprache sprechen, und es würde nichts ändern. Präsidentschaftskandidaten könnten ihre Debatten auf Esperanto führen, und es würde nichts ändern. Der einzige Grund, warum sie überhaupt zusammenhängende englische Wörter verwenden, ist, dass die Menschen nicht misstrauisch werden und bemerken, dass die Politik der Vereinigten Staaten nur leeres Gerede ist, das der Öffentlichkeit vorgesetzt wird, damit sie das Gefühl hat, eine gewisse Kontrolle zu haben, während die Panzerketten des Imperiums weiterrollen.

So ist es in allen westlichen „Demokratien“. Die Öffentlichkeit wird in zwei gleich große Fraktionen aufgeteilt, die dann bei Themen, die den Mächtigen garantiert in keiner Weise Unannehmlichkeiten bereiten, gegeneinander ausgespielt werden, und dann tut der Staat einfach das, was im Interesse des Imperiums liegt, ohne Rücksicht auf die Geräusche, die in der politischen Sphäre gemacht werden. Und die gehirngewaschenen Massen plappern einfach weiter über ihre Politik, völlig unberührt von der Tatsache, dass die Handlungen ihrer Regierung den Werten, die sie angeblich vertreten, völlig zuwiderlaufen. Es gibt keine wirkliche Verbindung zwischen den beiden.

