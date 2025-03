HRF reicht formelle Beschwerde gegen deutsch-israelischen IDF-Soldaten ein, Deutschland weigert sich, seine eigenen Gesetze einzuhalten

https://www.hindrajabfoundation.org/perpetrators/hrf-files-formal-complaint-against-german-israeli-idf-soldier-germany-refuses-to-uphold-its-own-laws



29. März 2025

Barel Kriel bombardiert ein ziviles Auto und filmt es von seinem Panzer aus beim Brennen.

Brüssel, 29. März 2025 – Die Hind Rajab Foundation hat in Deutschland Strafanzeige gegen Barel Kriel, einen deutsch-israelischen Doppelstaatsbürger und Panzerkommandanten der israelischen Streitkräfte (IDF), wegen seiner Beteiligung an schweren Kriegsverbrechen während des israelischen Militärangriffs auf Gaza gestellt. Trotz der vorgelegten visuellen und Zeugenaussagen hat die deutsche Staatsanwaltschaft bisher die Einleitung einer Untersuchung abgelehnt und damit sowohl gegen deutsches Recht als auch gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen.

Kriel diente in der 188. Panzerbrigade (Barak-Brigade) der israelischen Streitkräfte, einer Einheit, die stark an Operationen im Gazastreifen beteiligt war. Verifizierte Videos und Bilder – viele davon wurden von Kriel selbst aufgenommen und geteilt – zeigen die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur, den wahllosen Beschuss von Wohngebieten und die Verherrlichung der Zerstörung in städtischen Gebieten, was nach den Genfer Konventionen allesamt Kriegsverbrechen darstellen kann.

In einem Video ist ein ziviles Fahrzeug zu sehen, das in einer schulhofähnlichen Umgebung brennt und vom Waffensystem eines Merkava-Panzers beschossen wird. Es sind keine militärischen Bedrohungen oder Kombattanten anwesend. Andere Aufnahmen zeigen, wie Kriels Einheit Wohngebäude in zivilen Gebieten beschießt – Handlungen, die eindeutig gegen die Grundsätze der Unterscheidung und Verhältnismäßigkeit nach dem humanitären Völkerrecht verstoßen.

Die Weigerung Deutschlands, Ermittlungen einzuleiten, ist umso alarmierender, wenn man bedenkt, dass Barel Kriel die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Allein diese Tatsache begründet eindeutig die deutsche Gerichtsbarkeit nach deutschem Recht, das die Strafverfolgung deutscher Staatsangehöriger wegen im Ausland begangener internationaler Verbrechen erlaubt. Selbst wenn Kriel kein deutscher Staatsbürger wäre, würde seine Anwesenheit auf deutschem Boden dennoch die Pflicht Deutschlands auslösen, nach dem im deutschen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) verankerten Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit zu ermitteln.

„Die Weigerung der deutschen Staatsanwaltschaft, zu handeln, ist eine politische Entscheidung, keine rechtliche“, sagte Dyab Abou Jahjah, Vorsitzender der Hind Rajab Foundation. “Deutschland hat sowohl die Zuständigkeit als auch die rechtliche Verpflichtung zu ermitteln. Indem es dies nicht tut, signalisiert es, dass einige Kriegsverbrecher Schutz genießen – nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund der Geopolitik.“

Die selektive Anwendung des Völkerrechts durch Deutschland untergräbt nicht nur seine Glaubwürdigkeit als Verteidiger der Menschenrechte, sondern leistet auch der Straflosigkeit Vorschub. Das Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit wurde eingeführt, um genau diese Art selektiver Justiz zu verhindern, bei der politische Interessen über die rechtliche Verantwortung gestellt werden.

Die Hind Rajab Foundation fordert die deutsche Zivilgesellschaft, Rechtsexperten und Menschenrechtsorganisationen auf, von der deutschen Staatsanwaltschaft die Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen zu verlangen. Kriegsverbrechen dürfen nicht ignoriert werden – unabhängig davon, wer sie begeht oder wo sie begangen werden.

Die Hind Rajab Foundation wird weiterhin in mehreren Gerichtsbarkeiten rechtliche Schritte gegen Personen einleiten, die in Kriegsverbrechen in Gaza verwickelt sind, und wird nicht nachgeben, bis den Opfern Gerechtigkeit widerfahren ist.

