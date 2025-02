https://english.almayadeen.net/articles/analysis/amid-genocidal-intent–israeli-withdrawal-from-netzarim-corr



Der Rückzug Israels aus dem Netzarim-Korridor mit völkermörderischer Absicht: ein politischer Schachzug

Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Der teilweise Rückzug Israels aus Gaza ist eher ein strategisches Manöver als ein echter Schritt in Richtung Frieden, da die militärische Aggression weitergeht.

Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung, des Elends und der Verwüstungen in Gaza und im Westjordanland sollte jeder Schritt des faschistischen zionistischen Regimes in Richtung einer sogenannten Normalität mit Skepsis betrachtet werden, anstatt ihn für bare Münze zu nehmen. Dazu gehört auch der israelische Rückzug aus dem Netzarim-Korridor, der als sogenanntes „Engagement“ für den jüngsten Waffenstillstand angepriesen wird. In Wahrheit ist dieser Rückzug eine weitere Einsatztechnik und Umgruppierungsstrategie des Netanjahu-Regimes, um seine Mordserie auf besetztem palästinensischem Gebiet fortzusetzen. Dieser Rückzug wird auch nicht die spürbare, sichtbare und ausgeprägte antiisraelische Stimmung umkehren, die sich in den großen Hauptstädten der Welt zusammenbraut.

Es ist wichtig, alle israelischen Schritte in Richtung Normalität als kosmetisch und strategisch und nicht als aufrichtig zu betrachten.

Teilabzug erfolgt inmitten genozidaler Absichten

Die Besatzungstruppen zogen sich aus dem strategischen Korridor, der den Norden und Süden des Gazastreifens trennt, im Rahmen eines Waffenstillstandsplans zurück. Dies wurde jedoch nicht von einer dauerhaften Einstellung der Razzien oder des Völkermords begleitet.

Der Netzarim-Korridor ist ein 6,4 km langer Landstreifen, den die Israelis als Militärzone eingerichtet haben, um ihre Razzien in Gaza fortzusetzen. Zwar wurde den Palästinensern nach dem Abzug im Jahr 2025 erlaubt, den Korridor zu durchqueren, doch verstoßen die Israelis weiterhin gegen die zentralen Grundsätze des Waffenstillstands, indem sie behaupten, dass sie sich nicht vollständig aus Gaza zurückziehen werden. Stattdessen hat sie ihren vollständigen Abzug von den „politischen Fähigkeiten“ der Hamas abhängig gemacht. Dieser Rückzug erfolgt außerdem zu einem Zeitpunkt, an dem das Westjordanland von den Besatzungstruppen mit Razzien überzogen wird, wodurch mehr als 35.000 Palästinenser vertrieben werden. Die völkermörderische Absicht ist daher klar, und westliche Länder, die für das Recht Israels auf Selbstverteidigung eintreten, sollten sich klar darüber im Klaren sein, dass Netanjahu nicht ernsthaft beabsichtigt, das Waffenstillstandsabkommen aufrechtzuerhalten. Länder, die es mit der Einhaltung von Waffenruhen ernst meinen, begeben sich nicht auf begleitende Amokläufe und stimmen auch keinen Teilrückzügen zu, die auf politischer Zweckmäßigkeit oder Opportunität beruhen. Tatsächlich steht die Strategie Israels in krassem Gegensatz zu der der Hamas nach dem Waffenstillstandsabkommen, da sie Geiseln schnell freigelassen hat.

Die mangelnde Ernsthaftigkeit der Israelis zeigt sich auch in der Delegation, die Netanjahu nach Katar geschickt hat. Die Delegation bestand aus israelischen Beamten der unteren Ebene, die über einen Waffenstillstand verhandelten, was erneut Fragen über die tatsächliche Absicht der Israelis aufwirft, sich an einen Waffenstillstand zu halten oder einen solchen zu sichern. Im Grunde genommen ist jede gegenteilige Erwartung eine Verzerrung der Realität.

Die Israelis haben außerdem ungestraft gegen eine lange Liste von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen, und jede Resolution, die ihre Gräueltaten verurteilt, wurde mutwillig von ihrem wichtigsten Wohltäter, den Vereinigten Staaten, abgelehnt. Es ist daher unrealistisch, von einem Staat, der auf Völkermord, Besatzung, Diebstahl und Plünderung aufgebaut wurde, zu erwarten, dass er sich 2025 an einen Waffenstillstand hält. Die tatsächlichen Absichten der Israelis lassen sich am besten an dem Beispiel veranschaulichen, wie Bewaffnete im Westjordanland zwei palästinensische Frauen in ihren Zwanzigern erschossen, von denen eine schwanger war . Auch dies geschah zeitgleich mit dem Rückzug aus Netzarim.

Ein Teil dieser Gleichgültigkeit und Straflosigkeit ist darauf zurückzuführen, dass das Weiße Haus hetzerische Äußerungen tätigte und Netanjahu dadurch ermutigte, auf einen weiteren Völkermord zu drängen. Donald Trumps Vorschlag, dass die Vereinigten Staaten Gaza übernehmen und seine Bewohner vertreiben sollten, während arabische Länder wie Jordanien und Ägypten aufgefordert werden, sie aufzunehmen, ermöglicht es der Regierung Netanjahu, ihr brutales Vorgehen fortzusetzen und gleichzeitig zu behaupten, dass Tel Aviv sich an den Waffenstillstand hält.

Dieser heuchlerische Ansatz wird auch durch interne Unterstützer verschlimmert. Rechtsextreme politische Verbündete in der Regierung Netanjahu drängen auf eine Wiederaufnahme des Völkermords in Gaza nach Ablauf der ersten Phase des Waffenstillstands, während durchschnittliche Israelis, die es satt haben, dass Netanjahu nicht in der Lage ist, die Freilassung von Geiseln zu erreichen, ebenfalls auf eine entschlossenere Reaktion drängen. Diese innenpolitischen Variablen deuten eindeutig darauf hin, dass die Israelis nicht daran interessiert sind, einen langfristigen Waffenstillstand mit der Hamas zu erreichen, sondern nur Zeit gewinnen wollen, um daraus politischen Nutzen zu ziehen.

Die Flut der antiisraelischen Stimmung umzukehren, ist schlicht unmöglich

Aus der Analyse der öffentlichen Meinung geht jedoch hervor, dass die Israelis derzeit das meistgehasste Land der Welt sind. Von Campus-Protesten an amerikanischen Universitäten bis hin zu Ländern wie Irland, das sich nicht von zionistischer Bigotterie zum Schweigen bringen lässt, verlieren die Israelis ihren Einfluss auf allen Kontinenten. Abgesehen von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich setzen sich die meisten Länder, darunter Norwegen, Bolivien und Spanien, für die Unabhängigkeit Palästinas ein und prangern Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Selbst der wichtigste Wohltäter Israels, die Vereinigten Staaten mit ihrer vorherigen Biden-Regierung, wird von der amerikanischen Öffentlichkeit mit ähnlicher Kritik bedacht, die auch zu erwarten ist, wenn Trump versucht, die israelische Besatzung zu festigen.

Sich einfach (und auch nur unter Vorbehalt) aus dem Netzarim-Korridor zurückzuziehen, ist nicht glaubwürdig. Netanjahus tatsächliche ruchlose Agenda, die Palästinenser zu eliminieren, ist im Westjordanland und im Gazastreifen weiterhin in vollem Gange.

Dieser Schritt soll mehr Zeit verschaffen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Moderator/Nachrichtensprecher, Analyst und Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

