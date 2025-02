https://www.palestinechronicle.com/analysts-to-al-jazeera-tel-aviv-explosions-may-be-fabricated/



Analysten zu Al-Jazeera: Explosionen in Tel Aviv „könnten inszeniert sein“

21. Februar 2025

Die beiden Analysten Ihab Jabarin und Elias Hanna erklärten gegenüber dem arabischen Sender Al-Jazeera, dass die jüngsten Explosionen in Tel Aviv inszeniert sein könnten, um israelische Ziele zu erreichen.

Zwei Analysten haben angedeutet, dass die Explosionen, die drei Busse im Gebiet Bat Yam südlich von Tel Aviv getroffen haben, „erfunden und ein Versuch der Irreführung“ sein könnten, angesichts der internen Spannungen in Israel nach der Rückkehr von Gefangenen in Särgen und den Vorwürfen gegen die Regierung, sie verraten zu haben.

Der israelische Politikjournalist Ihab Jabarin stellte die schnelle israelische Schlussfolgerung in Frage, dass die Explosionen nationalistischer Natur seien, und fragte sich, wer davon profitieren würde, an einem Tag, an dem nach der Übergabe der Leichen der Gefangenen alle Augen auf Israel gerichtet waren.

In einem Interview mit dem arabischen Sender Al-Jazeera erinnerte Jabarin an gewöhnliche Bombenanschläge in den vergangenen Jahren, die von keiner Partei für sich beansprucht wurden, aber was damals auffiel, war ihr Zeitpunkt. Israel nutzte diese Ereignisse, wenn es sich in einer politischen Krise befand, und benutzte sie oft als Vorwand.

Jabarin spekulierte, dass Israel die Explosionen ausnutzen könnte, um seine Darstellung zu untermauern und seine Ambitionen im Westjordanland zu verfolgen, zusammen mit seinem Wunsch, seine Ziele im Krieg gegen Gaza zu erreichen und den Widerstand zu entwaffnen.

Die Explosionen könnten den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu dazu veranlassen, den Shin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen, so Jabarin, nachdem die regierende rechtsgerichtete Koalition erfolgreich Druck ausgeübt hatte, was zum Rücktritt von Stabschef Herzl Halevi führte.

Der Experte für israelische Angelegenheiten sprach von einer klaren Missachtung der Situation und kam zu dem Schluss, dass es eine „systematische Übertreibung der palästinensischen Fähigkeiten unter dem Vorwand gibt, dass sie die Existenz des Nuklearstaates bedrohen“.

Am Donnerstagabend meldete die israelische Polizei Explosionen in drei Bussen im Gebiet Bat Yam südlich von Tel Aviv. Sie gab an, dass „südlich von Tel Aviv fünf Sprengkörper platziert wurden, von denen einige explodierten“, und fügte hinzu, dass die Busexplosionen vermutlich auf ein nationalistisches Motiv zurückzuführen seien.

Israelische Medien berichteten, dass erste Untersuchungen zeigen, dass die Explosionen durch Sprengkörper verursacht wurden, und dass die Polizei Durchsuchungen und Razzien nach Verdächtigen durchführt, die die Sprengsätze in den Bussen platziert haben könnten.

Der Militärexperte Brigadegeneral Elias Hanna stellte fest, dass die israelische Reaktion auf die Explosionen von Panik geprägt war, und wies auf ein Versäumnis des israelischen Geheimdienstes hin, der die Busfahrer aufgefordert hatte, nach Sprengstoff zu suchen.

Er kritisierte die Vorführung einer entschärften Bombe durch das israelische Militär und dessen Fokus auf die arabische Schrift darauf und erklärte, dass dies aus militärischer Sicht unlogisch sei.

Hanna schloss nicht aus, dass die Explosionen fingiert wurden und ein irreführender Versuch waren, um zukünftige Ziele zu erreichen, da es keine Verletzten oder Todesopfer gab. Er zog eine Parallele zum versuchten Attentat auf den israelischen Botschafter in London im Jahr 1982, das Palästinensern als Vorwand für die Invasion von Beirut angelastet wurde.

Die israelische Zeitung Jerusalem Post zitierte die israelische Polizei mit den Worten, der Anschlag scheine „terroristischer Natur“ zu sein, da drei Sprengkörper in drei leeren Bussen gefunden wurden.

Channel 12 berichtete, dass zwei weitere nicht explodierte Bomben an zwei anderen Orten gefunden wurden.

Die Nachrichtenseite Walla zitierte Quellen, wonach die südlich von Tel Aviv gefundenen Sprengkörper am Freitagmorgen gleichzeitig detonieren sollten. Der israelische Armeeradio berichtete, dass die aktuelle Sicherheitsbewertung darauf hindeutet, dass der versuchte Bombenanschlag aus dem Westjordanland stammte.

Die israelische Militäroperation in den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland dauert seit einem Monat an, in dem Dutzende Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden. Die israelischen Streitkräfte haben auch große Teile der Lager Tulkarm, Nour Shams und Jenin dem Erdboden gleichgemacht, Hunderte Häuser zerstört und niedergebrannt und Zehntausende Palästinenser zur Flucht gezwungen.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, er habe „die Armee angewiesen, ihre Aktivitäten zu verstärken, um den Terrorismus im Flüchtlingslager Tulkarm und in allen Lagern im Westjordanland zu vereiteln“.

Die israelische Zeitung Israel Hayom berichtete, dass ein hochrangiger Beamter im Büro des Premierministers sagte, dass Netanjahu die Explosionen mit großer Sorge betrachte und der Premierminister „eine harte Offensivoperation im Westjordanland anordnen werde“.

(Al-Jazeera Arabic website – übersetzt und aufbereitet von der Palestine Chronicle)

Übersetzung Deutsch Deepl.com

