Der saudische Kronprinz, Chef des russischen Vermögensfonds, ist an der Freilassung von US-Gefangenen beteiligt, sagt eine Quelle

12. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump (L) und der in Russland inhaftierte US-Lehrer Marc Fogel im Diplomatic Reception Room des Weißen Hauses in Washington, DC, USA, am 11. Februar 2025 [Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images]

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed Bin Salman und der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitriev, waren an den Verhandlungen über die Freilassung des US-Lehrers Marc Fogel aus einem russischen Gefängnis beteiligt, wie eine Quelle, die den Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten nahesteht, Reuters unter der Bedingung der Anonymität mitteilte.

Der Kreml war für eine sofortige Stellungnahme nicht erreichbar. Die saudische Botschaft in Moskau reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der saudische Kronprinz soll bei den Verhandlungen über den Gefangenenaustausch im August 2024 geholfen haben. Der Nahost-Beauftragte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, brachte Fogel am Dienstag nach einem unangekündigten Zwischenstopp in Russland von Moskau zurück in die Vereinigten Staaten.

Ein Reporter von CNN zitierte Witkoff in den sozialen Medien mit den Worten, dass Bin Salman „ebenfalls eine entscheidende Rolle“ gespielt habe und dass „ein Herr aus Russland“ namens Kirill „viel damit zu tun hatte“.

Der russische Präsident Wladimir Putin, der 2023 Saudi-Arabien besuchte, sagte im vergangenen September, er sei Bin Salman für seine Rolle beim vorherigen Austausch dankbar. Putin und der Prinz pflegen seit 2015, als Bin Salman Russland zum ersten Mal besuchte, eine enge persönliche Beziehung. Reuters berichtete diesen Monat, dass Saudi-Arabien von Moskau als möglicher Austragungsort für ein russisch-amerikanisches Gipfeltreffen angesehen wird.

Dmitriev, ein in den USA ausgebildeter ehemaliger Goldman-Sachs-Banker, spielte eine Rolle bei den ersten Kontakten zwischen Moskau und Trumps Team, als dieser 2016 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde. Er hatte bereits 2019 eine Rolle bei der Sicherstellung der Freilassung des US-Investmentbankers Michael Calvey aus einem russischen Gefängnis gespielt. Er bezeichnete Calvey als professionellen Investor und bürgte persönlich für ihn.

Trump soll im Februar an einer von Saudi-Arabien unterstützten Konferenz in Miami teilnehmen, wie aus Quellen verlautet

