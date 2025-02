Führender Gaza-Reporter Richard Medhurst verhaftet und wegen „Terrorismus“ angeklagt

https://www.mintpressnews.com/richard-medhurst-leading-gaza-reporter-arrested-and-charged-with-terrorism-in-european-crackdown/289061/



Robert Inlakesh

12. Februar 2025

Der bekannte britische Journalist Richard Medhurst sieht sich nun mit Anschuldigungen der österreichischen Behörden konfrontiert, die behaupten, er stehe in Verbindung mit den Izz ad-Din al-Qassam Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas. Die Anschuldigungen folgen auf eine Welle von Verhaftungen und Hausdurchsuchungen, die Berichten zufolge mit seinen unverblümten Ansichten zu Palästina zusammenhängen.

Medhursts rechtliche Probleme begannen im August 2023, als er bei der Landung am Londoner Flughafen Heathrow sofort von sechs Polizeibeamten umringt wurde. Sie teilten ihm mit, dass er gemäß Abschnitt 12 des Terrorism Act verhaftet werde – ein Gesetz, das häufig in Fällen zitiert wird, in denen es um verbotene Organisationen geht.

In einem neunminütigen Video, das er später hochlud, beschrieb Medhurst seine Behandlung in Gewahrsam. „Ich wurde in Einzelhaft gesteckt, in eine kalte Zelle, die nach Urin roch. Es gab kein Licht und das Bett – wenn man es überhaupt als Bett bezeichnen kann – war einfach eine kleine Betonplatte mit einer hauchdünnen Matratze“, berichtete er. Er gab auch an, dass zu keinem Zeitpunkt klar wurde, wofür er konkret angeklagt wurde.

Der Rechtsstreit des Vereinigten Königreichs gegen Medhusrt zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Vor kurzem wurde die Untersuchung gegen den umstrittenen Journalisten um weitere drei Monate verlängert, sodass er sich erneut zu seinem Fall äußern muss. Am 6. Februar veröffentlichte er dann ein Video auf seinen Social-Media-Seiten, in dem er offenbarte, dass die österreichischen Behörden eine Razzia in seinem Haus in Wien durchgeführt hatten. Dabei wurde fast seine gesamte elektronische Ausrüstung beschlagnahmt, was eine weitere Eskalation in einer von ihm als anhaltende politische Verfolgungskampagne bezeichneten Situation darstellt.

„Sie haben mich im Grunde in eine Falle gelockt“, sagte der britische Journalist über die österreichischen Behörden. ‚Ich habe letzte Woche einen Brief von der Regierung erhalten, von der Einwanderungsbehörde, in dem ich zu einem Interview über meinen Wohnsitz vorgeladen wurde‘, erklärte er. Als er jedoch ankam, wurde er mit einer anderen Art von Befragung konfrontiert – eine, die sich nicht auf bürokratische Formalitäten konzentrierte, sondern auf seine politischen Ansichten.

Medhurst wurde bald mit dem Entzug seiner Aufenthaltsgenehmigung gedroht, bevor er von österreichischen Geheimdienstagenten verhaftet wurde. Sein Haus wurde durchsucht und fast alle seine elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt. Es war zwar klar, dass der bekannte Journalist wegen seiner unverblümten Kritik am anhaltenden Völkermord in Gaza ins Visier genommen worden war – ein Kommentar, der in den letzten 16 Monaten erheblich an Zugkraft gewonnen hat –, doch die genauen Anklagepunkte gegen ihn blieben bis später unklar.

Am 9. Februar veröffentlichte Medhurst dann ein Update zu seiner misslichen Lage, in dem er den Umfang der gegen ihn erhobenen Vorwürfe offenbarte.

„Die Staatsanwaltschaft Wien beschuldigt mich, seit mindestens Juli 2024 Mitglied der Hamas zu sein, genauer gesagt des militärischen Arms Izzal Din Qassam Brigades, und zur ‚Zerstörung Israels und zur Errichtung eines weltweiten islamischen Kalifats‘ beizutragen“, erklärte er.

Medhurst, ein britischer Christ armenisch-syrischer Abstammung, hat öffentlich erklärt, dass er der Meinung ist, dass Palästinenser, die unter Besatzung leben, gemäß der Vierten Genfer Konvention das Recht auf bewaffneten Widerstand haben. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass er die Hamas oder eine bestimmte palästinensische politische oder bewaffnete Gruppierung unterstützt.

Was den Vorwurf noch zweifelhafter macht, ist die Behauptung, er strebe die „Errichtung eines weltweiten islamischen Kalifats“ an – ein Konzept, das die Hamas selbst ausdrücklich ablehnt. Die Hamas und ihr bewaffneter Arm definieren sich selbst als eine lokale palästinensische nationale Befreiungsbewegung, die sich ausschließlich auf den Widerstand gegen die israelische Besatzung konzentriert. Die Gruppe hat sich nie für ein globales islamisches Kalifat eingesetzt und keine Militäroperationen außerhalb der Grenzen des historischen Palästinas durchgeführt.

Die Vorstellung, dass ein christlicher britischer Journalist mit Sitz in Wien dem militärischen Arm einer palästinensischen Fraktion beigetreten ist – einer, die keine territoriale Expansion über Palästina hinaus anstrebt – strapaziert die Glaubwürdigkeit in einem fast absurden Ausmaß.

Die britischen Behörden stützen sich zunehmend auf die Anti-Terror-Gesetzgebung, um gegen pro-palästinensische Journalisten und Aktivisten vorzugehen, darunter Richard Medhurst, Asa Winstanley von Electronic Intifada und die 61-jährige Aktivistin Sarah Wilkinson. Die Anwendung des Terrorism Act gegen Mitglieder von Palestine Action hat internationale Aufmerksamkeit erregt und vier Beamte der Vereinten Nationen dazu veranlasst, bei der britischen Regierung offiziell Bedenken hinsichtlich der Behandlung politischer Aktivisten zu äußern.

Die Anklage gegen Medhurst ist nicht nur ein Angriff auf seine persönlichen Freiheiten, sondern erinnert auch an den schwindenden Spielraum für Andersdenkende in westlichen Demokratien. Wenn Regierungen Antiterrorgesetze als Waffe gegen Journalisten und Andersdenkende einsetzen, verschwimmen die Grenzen zwischen nationaler Sicherheit und politischer Unterdrückung. Im Fall Österreichs geht es nicht nur um Medhurst, sondern um das Schicksal der Redefreiheit an sich.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

