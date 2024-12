https://strategic-culture.su/news/2024/12/24/the-strange-case-of-didier-reynders-and-ursula-von-der-leyen/



Der seltsame Fall von Didier Reynders und Ursula von der Leyen

Sonja van den Ende

24. Dezember 2024

Wir können davon ausgehen, dass Ursula von der Leyen als EU-Chefin von den kriminellen Aktivitäten von Didier Reynders wusste.

Am 5. Dezember berichteten verschiedene westliche Medien, dass Didier Reynders, ein ehemaliger belgischer EU-Justizkommissar, seit etwa zehn Jahren mit dubiosen Geldern Lottoscheine bei der belgischen Nationallotterie kauft, um die Gewinne auf sein Konto zu waschen. Gegen Didier Reynders, der bis zum 1. Dezember 2024 als EU-Justizkommissar unter der derzeitigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tätig war, wird derzeit von den belgischen Behörden ermittelt.

Dies wirft die Frage auf, ob Ursula von der Leyen von den Geldwäscheaktivitäten ihres engsten Mitarbeiters wusste. Außerdem ist dies nicht das erste Mal, dass ein solcher Skandal auftaucht, der Fragen über die Integrität von EU-Abgeordneten aufwirft.

Beginnen wir mit Didier Reynders, denn die so genannte „Wäsche von Lotteriegeldern“ ist nur die Spitze des Eisbergs für diese äußerst korrupte Person. Eine weitere Untersuchung gegen Didier Reynders, den ehemaligen EU-Justizkommissar und eine Stütze des belgischen Establishments, hat ihn mit einer umfassenderen Untersuchung über Geldwäsche durch staatliche Einrichtungen in Verbindung gebracht. Dies hat das Interesse an den Vorwürfen der politischen Einmischung Belgiens im Kongo und in Libyen und den damit verbundenen Waffengeschäften neu entfacht.

Im Jahr 2019 beschuldigte Nicolas Ullens, ein ehemaliger belgischer Undercover-Agent, Reynders der Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit mehreren Projekten, darunter der Bau der belgischen Botschaft in der Demokratischen Republik Kongo und Waffenhandel.

Nicolas Ullens de Schooten ist der vollständige Name dieses ehemaligen belgischen Undercover-Agenten und Kriminellen, der in Adelskreisen offenbar hohes Ansehen genoss. Dieser königliche Verbrecher und ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit erschoss am 29. März seine Stiefmutter Myriam Lechien, als sie und ihr Mann, Baron Guy Ullens, die Einfahrt ihrer Villa in Ohain, Wallonisch-Brabant, verließen. Auf Antrag von Didier Reynders wurde er freigesprochen, wie die belgischen Medien berichten. Der Grund für die Schießerei war, dass er von seiner Stiefmutter gemäß ihrem Testament nicht genügend Erbe erhalten hatte, was wie ein altmodischer Krimi aus einer realen Serie klingt.

Der „Freistaat Kongo“ war ein von König Leopold II. von Belgien über die so genannte Association Internationale Africaine privat verwalteter Staat, der angeblich humanitären Zwecken diente. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine Form des Kolonialismus, und die Spuren dieser brutalen belgischen Herrschaft sind bis heute im Kongo zu sehen.

Unter der Herrschaft von König Leopold II. wurde der so genannte Kongo-Freistaat zum Schauplatz eines der berüchtigsten internationalen Skandale des frühen 20. Jahrhunderts. Die Kolonisten beuteten die einheimische Bevölkerung brutal aus, um Kautschuk zu gewinnen, der aufgrund des wachsenden internationalen Marktes für Automobile und Gummireifen sehr gefragt war. Die begangenen Verbrechen waren brutal, und es gibt keine Worte, um das Leid der Menschen zu beschreiben.

Aber das ist noch nicht alles. Nach dem Sturz und der Ermordung (durch vom Westen unterstützte Terroristen) von Muammar Gaddafi, dem verstorbenen Präsidenten von Libyen, im Jahr 2011 wurde der Druck auf die damalige belgische Regierung wegen Zahlungen von Hunderten von Millionen Euro an unbekannte Empfänger erhöht. Wir wissen jetzt, dass Didier Reynders einen Teil dieser Euro erhalten hat, aber wie viel, ist nicht ganz klar. Das Geld stammte von eingefrorenen Konten in Brüssel, die einst dem libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi gehörten.

Diese Zahlungen von libyschen Konten in Brüssel wurden nach Angaben belgischer Oppositionspolitiker auch für Waffenlieferungen verwendet. Herr Reynders muss auch das Verschwinden wertvoller afrikanischer Kunstwerke (aus Libyen und dem Kongo) erklären, die in seinen Besitz gelangt waren.

Der belgische Außenminister Didier Reynders wird beschuldigt, in den Verlust libyscher Gelder von belgischen Banken verwickelt zu sein. –Der belgische Außenminister Didier Reynders wurde von einem ehemaligen belgischen Geheimagenten, Nicolas Ullens, direkt zitiert . Er beschuldigte Reynders, an dem Verschwinden libyscher Gelder in Belgien beteiligt zu sein. Die Medien berichteten, dass die UNO diese Gelder bei mehreren Banken deponiert hatte, darunter 14 Milliarden Dollar in Belgien, wo sie eingefroren wurden.

Trotz des den Banken vor Jahren auferlegten Verbots, das Einfrieren dieser Gelder aufzuheben, ordnete Belgien die Überweisung von 1,4 Milliarden Dollar an, was 10 % der Zinsen entspricht, die mit der Hälfte der in belgischen Banken angelegten Gelder erwirtschaftet wurden. Mit anderen Worten: Das libysche Geld wurde gestohlen und für Waffengeschäfte und private Ziele verwendet, wie es Didier Reynders getan haben soll.

Aber die Geschichte dieser Person reicht noch weiter zurück. Im Jahr 2012 reiste er als belgischer Außenminister zu einem privaten Besuch nach Saudi-Arabien, wo er sich mit Prinz Najef bin-Fawaz al-Salan traf. Im Jahr 2007 verurteilte ein französisches Gericht den Prinzen zu zehn Jahren Gefängnis, weil er während eines Diplomatenfluges zwei Tonnen Kokain nach Frankreich geschmuggelt hatte. Trotzdem blieb der Prinz Saudi-Arabien treu, wie durchgesickerte Dokumente der Vereinten Nationen zeigen.

Nun können wir eine Parallele zur aktuellen Situation ziehen, in der eingefrorene Vermögenswerte (Geld) aus Russland zum Kauf von Waffen für die Ukraine und für den so genannten „Wiederaufbau“ der Ukraine verwendet wurden. Außerdem sehen wir den Fall von Ursula von der Leyen, die stolz darauf ist, russische Gelder zu stehlen, mit denen weitere Waffen gekauft werden, genau wie damals in Libyen. Es ist wahrscheinlich, dass für korrupte Mitglieder der Europäischen Union wie Ursula von der Leyen noch Millionen von Euro übrig sind.

Die Enthüllungen über Didier Reynders haben vermutlich Schockwellen durch Brüssel geschickt, zeitgleich mit dem Beginn der zweiten Amtszeit von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie hat deutlich gemacht, dass eine ihrer Prioritäten darin besteht, die Rechtsstaatlichkeit zu stärken, um die Grundrechte zu schützen und die Integrität des EU-Haushalts zu gewährleisten.

Aber ist dies wirklich der Fall? Es scheint unwahrscheinlich, dass sie von Reynders‘ kriminellen Aktivitäten nichts wusste. Schließlich war sie selbst in kriminelle Aktivitäten und Geldwäscheskandale verwickelt, wie etwa die Pfizergate-Affäre.

Pfizergate ist der Skandal, in den Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, und das amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer im Zusammenhang mit dem Kauf von COVID-19-Impfstoffen verwickelt sind. Die Kontroverse dreht sich um die mangelnde Transparenz der Kommunikations- und Verhandlungsprozesse im Zusammenhang mit dem Kauf einer beträchtlichen Anzahl von Impfstoffdosen während der Pandemie. Von der Leyen soll zu viele Impfstoffe gekauft haben, von denen sie nicht wusste, ob sie zuverlässig, sicher oder für den Einsatz am Menschen getestet waren. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Impfstoffe weder sicher noch zuverlässig sind und es sich in Wirklichkeit um biologische Waffen handelt, die dazu bestimmt sind, die Bevölkerung zu dezimieren, wie der ermordete russische Generalleutnant Kirillov bewiesen hat, wie in mehreren Artikeln berichtet wurde.

Selbst wenn die Staatsanwälte glauben, dass sie genügend Beweise haben, um einen Fall vor Gericht zu bringen, könnte Reynders‘ politischer Hintergrund ihn schützen. Als ehemaliger belgischer Minister und EU-Kommissar müsste er seine Immunität aufheben lassen, wenn die Behörden ihn verhaften wollen. In Belgien wird auf Geldwäsche eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft verhängt. Natürlich hat Reynders viel mehr getan, als nur Geld zu waschen. Er hat Geld von Muammar Gaddafi, dem ehemaligen libyschen Präsidenten, und seinem Volk gestohlen, und in jüngster Zeit auch von der russischen Regierung. Das Einfrieren von Geldern ist illegal, ebenso wie deren Verwendung für Waffen in Libyen.

Aber Reyners und von der Leyen sind nicht die einzigen in der EU, die Geldwäsche betreiben oder E-Mails mit verdächtigen Texten und Beweisen für ihre kriminellen Aktivitäten löschen. Im Jahr 2015 erreichten der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel einen neuen Tiefpunkt mit Anschuldigungen über Griechenland und sein Rettungspaket, die kompromittierende Texte enthielten. Der frühere niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (heute NATO-Chef) wartete mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs vor verschlossenen Türen und schickte eine Textnachricht an den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, in der er einen Kompromiss vorschlug, der allen beteiligten Parteien gerecht werden würde. Innerhalb einer Stunde wurde eine Einigung erzielt, und der Euro war gerettet. Aus nicht veröffentlichten Dokumenten geht jedoch hervor, dass der griechische Premierminister von Merkel, Rutte und den meisten anderen EU-Staats- und Regierungschefs erpresst wurde.

Im Mai 2022 berichtete eine niederländische Zeitung, dass Premierminister Mark Rutte die Angewohnheit entwickelt hatte, seine Textnachrichten regelmäßig zu löschen. Er leitete nur die Nachrichten, die er für wichtig hielt, an seine Mitarbeiter weiter und nannte diesen Vorgang „Echtzeit-Archivierung“. Man könnte es jedoch eher als „Echtzeit-Löschung“ bezeichnen. Der Premierminister ist in den Niederlanden unter dem Spitznamen „Pinocchio“ bekannt, da er oft lügt und dies auch weiterhin tut.

Wir können davon ausgehen, dass Ursula von der Leyen als EU-Chefin von den kriminellen Aktivitäten von Didier Reynders wusste, da sie auch in Pfizergate verwickelt ist, und beide erpressbar sind. Ihr Ehemann, Heiko von der Leyen, ist durch seine Rolle in einem Biotech-Unternehmen ebenfalls in Pfizergate verwickelt. Er ist Direktor von Orogenesis, einer amerikanischen Biotech-Firma, und hat in zwei Fällen von EU-Geldern profitiert. Gemeinsam erkaufen sie sich das Schweigen des anderen und erpressen sich gegenseitig mit Geldern aus öffentlichen Kassen oder stehlen einfach Geld aus den Staatshaushalten. Sie haben Geld aus Libyen, dem Kongo und jetzt aus Russland gestohlen.

