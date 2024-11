https://www.palestinechronicle.com/the-soldier-and-his-cell-phone-resistance-roundup-day-408/



Der Soldat und sein Handy – Zusammenfassung des Widerstands – Tag 408

17. November 2024

Ein israelischer Soldat wurde in Gaza-Stadt angeschossen. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestine Chronicle Staff

Wenn ein israelischer Soldat sein Versteck nicht für mehr als ein paar Sekunden verlassen kann, wäre Israel dann jemals in der Lage, Gaza zu kontrollieren?

Es schien, als hätte er eine Fehleinschätzung getroffen. Der israelische Offizier wagte sich kurz aus seinem Versteck in einem palästinensischen Gebäude im Gebiet Khazindar nordwestlich von Gaza-Stadt.

Der Offizier stand hinter einem Betonpfeiler, nur ein Teil seines Körpers war sichtbar. Er nahm sein Handy in die Hand und schaute auf den Bildschirm. Entweder hatte er einen Anruf erhalten oder wollte gerade einen tätigen.

Genau in diesem Moment, so dachte er, trat er einen oder zwei Schritte vor und setzte sich dem palästinensischen Scharfschützen aus, der auf der anderen Seite geduldig gewartet hatte.

Jetzt, wo er vollständig sichtbar war, durchbohrte die Kugel des palästinensischen Widerstands seinen Körper. Er brach sofort zusammen.

Dies war eine von vielen Szenen, die in den letzten zwei Tagen aus dem palästinensischen Widerstand in Gaza hervorgingen, wo Merkavas in die Luft gesprengt, Bulldozer in Brand gesteckt und Nemer-Mannschaftstransporter zerschmettert wurden.

Dennoch ist diese Szene von großer Bedeutung. Die israelische Armee spricht immer wieder von taktischen Siegen in Gaza und die rechtsextreme Regierung von Benjamin Netanjahu diskutiert über die Zukunft von Gaza nach dem Krieg.

Eine dringende Frage bleibt jedoch bestehen: Wenn ein israelischer Soldat sein Versteck nicht für mehr als ein paar Sekunden verlassen kann, wäre Israel dann jemals in der Lage, Gaza zu kontrollieren?

Nachfolgend finden Sie die neuesten Erklärungen der beiden wichtigsten Widerstandskräfte in Gaza und der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah.

Die Erklärungen wurden über ihre Telegrammkanäle übermittelt und werden hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Al-Qassam Brigaden

„Gestern, am Samstag, haben Qassam-Kämpfer einen zionistischen Soldaten erfolgreich mit einem Scharfschützengewehr getötet und ihn im Gebiet Al-Khazindar nordwestlich von Gaza-Stadt direkt getroffen.

„Die Al-Qassam-Brigaden nahmen zwei zionistische Merkava-Panzer und einen zionistischen D9-Bulldozer mit Al-Yassin-105-Granaten östlich des Lagers Al-Bureij im mittleren Gazastreifen ins Visier.

„Die Al-Qassam-Brigaden nehmen zwei D9-Militärbulldozer mit zwei Tandemgranaten östlich des Lagers Al-Bureij im mittleren Gazastreifen ins Visier.“

Al-Quds-Brigaden

„Wir haben ein zionistisches Militärfahrzeug zerstört, das in der Nähe des westlichen Kreisverkehrs westlich von Beit Lahia, nördlich des Gazastreifens, vorgerückt war, indem wir eine vorbereitete, hochexplosive Thaqib-Vorrichtung zur Detonation brachten.

„Wir befinden uns in heftigen Gefechten mit Maschinengewehren und Panzerabwehrwaffen mit feindlichen zionistischen Soldaten und Fahrzeugen, die in das Gebiet Al-Hatabiya westlich von Beit Lahia eingedrungen sind.“

Hisbollah

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben gestern um 23:15 Uhr, Samstag, den 16.11.2024, vorrückende israelische Besatzungstruppen am östlichen Stadtrand von Shamaa aus dem Hinterhalt angegriffen. Bei ihrer Ankunft am Ort des Hinterhalts stießen die Kämpfer mit Maschinengewehren und Panzerfäusten aus nächster Nähe auf sie, wobei sie bestätigte Opfer in den feindlichen Reihen verursachten, und die Kämpfe dauern noch an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben am Sonntag, dem 17.11.2024, um 6:00 Uhr morgens die Kaserne Ma’ale Golani (Hauptquartier der 810. Hermon-Brigade) mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 17.11.2024, um 6:30 Uhr eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte am südlichen Stadtrand von Khiam mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen am Sonntag, dem 17.11.2024, um 10:15 Uhr das Gebiet Krayot nördlich der besetzten Stadt Haifa mit einem Raketenbeschuss ins Visier.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte am südwestlichen Stadtrand von Shamaa mit Artilleriegranaten ins Visier.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 17.11.2024, um 14:00 Uhr eine Versammlung israelischer Besatzungstruppen am östlichen Stadtrand von Al-Khiam mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben am Sonntag, dem 17.11.2024, um 14:30 Uhr eine Versammlung israelischer Besatzungstruppen in Ramim (Hounin) mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben die Siedlung Maalot Tarshiha mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben zum zweiten Mal eine Versammlung feindlicher israelischer Streitkräfte südlich der Stadt Khiam mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben zum dritten Mal eine Versammlung feindlicher israelischer Streitkräfte südlich der Stadt Khiam mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben zum vierten Mal eine Versammlung feindlicher israelischer Streitkräfte südlich der Stadt Khiam mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben zum fünften Mal eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte südlich der Stadt Khiam mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben heute, Sonntag, den 17.11.2024, um 20:30 Uhr zum sechsten Mal eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte südlich der Stadt Khiam mit einem Raketenbeschuss angegriffen.“

(The Palestine Chronicle)

