Biden erhöht die nukleare Risikobereitschaft auf seinem Weg zur Tür hinaus

Von Caitlin Johnstone

18. November 2024

Die New York Times berichtet, dass die Biden-Regierung die Ukraine autorisiert hat, von den USA gelieferte Langstreckenraketen einzusetzen, um russische und nordkoreanische Militärziele in Russland anzugreifen – eine weitere gefährliche Eskalation der nuklearen Risikobereitschaft in diesem schrecklichen Stellvertreterkrieg.

Die Times stellt zu Recht fest, dass die Genehmigung des Einsatzes von ATACMS-Raketen, die eine Reichweite von etwa 300 Kilometern haben, in der Biden-Regierung seit langem umstritten ist, da man befürchtet, dass Russland militärische Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergreifen könnte. Diese rücksichtslose Eskalation wurde trotz der Bestätigung anonymer US-Beamter, die mit der New York Times sprachen, genehmigt, dass sie „nicht erwarten, dass die Verschiebung den Verlauf des Krieges grundlegend verändern wird“.

Wie Dave DeCamp von Antiwar anmerkt, sagte Wladimir Putin bereits im September, dass, wenn die NATO der Ukraine erlaube, von Westen gelieferte Waffen für Langstreckenangriffe auf russisches Territorium einzusetzen, dies bedeuten würde, dass die NATO-Staaten „sich im Krieg mit Russland“ befänden. Eine deutlichere Drohung ist kaum vorstellbar.

https://x.com/Antiwarcom/status/1858254030361022826

Die New York Times berichtet, dass Bidens Kurswechsel „zwei Monate vor dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald J. Trump erfolgt, der versprochen hat, die weitere Unterstützung für die Ukraine einzuschränken“. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron laut einem Bericht des Telegraph letzte Woche versucht haben sollen, jeden Versuch Trumps zu vereiteln, die US-Unterstützung für die Ukraine zu kürzen, indem sie Biden dazu drängten, Langstreckenraketenangriffe auf russisches Territorium zu genehmigen.

Es stimmt aber auch, dass am Tag vor der US-Wahl Mike Waltz, Trumps nächster nationaler Sicherheitsberater, selbst die Idee befürwortet hatte, Langstreckenraketenangriffe auf Russland zu genehmigen, um Moskau unter Druck zu setzen, den Krieg zu beenden. Sein Plan zur Entflechtung der USA aus dem Konflikt sieht vor, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und „die Handschellen von den Langstreckenwaffen zu lösen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen“, um Putin unter Druck zu setzen, damit er ein Friedensabkommen eifrig akzeptiert.

Während dies als Manöver einer Regierung dargestellt wird, die Russland gegenüber eine härtere Gangart einschlägt, um die Friedensbemühungen einer neuen Regierung zu behindern, die der Ukraine weniger wohlgesonnen ist, könnte es in Wirklichkeit nur dazu dienen, die nächste Regierung bei einer politischen Kursänderung zu unterstützen, die sie ohnehin umsetzen wollte.

https://x.com/mtracey/status/1856129126492430685

So oder so, es ist verrückt. Putin ordnete im September Änderungen an der russischen Nukleardoktrin an, um diese Art von Eskalationen abzuwehren, indem er die Schwelle, ab der Atomwaffen zur Verteidigung der Russischen Föderation eingesetzt werden können, senkte, und sie schießen einfach weiter über diese leuchtend rote Linie, wie sie über die roten Linien geschossen sind, die zur Invasion der Ukraine geführt haben. Und die Tatsache, dass sie mit Nordkorea noch einen weiteren nuklear bewaffneten Staat in den Mix aufnehmen, ist nur noch mehr Soße für den Braten der nuklearen Risikobereitschaft.

Im Jahr 2022 schätzten US-Geheimdienste Berichten zufolge, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in der Ukraine eine Atomwaffe einsetzt, bei fünfzig Prozent liegt, aber die Biden-Regierung trieb diesen Stellvertreterkrieg trotzdem weiter voran. Diese Verrückten gehen wahnsinnige Risiken ein, um Agenden voranzutreiben, die selbst nach ihren eigenen Einschätzungen nur den geringsten Nutzen bringen.

Wir leben in dunklen und gefährlichen Zeiten.

____________________

Übersetzt mit Deepl.com

