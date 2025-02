https://consortiumnews.com/2025/02/10/the-government-funded-landlord-trump/?eType=EmailBlastContent&eId=502785ed-cbb8-4c43-87be-3a0744d379e9



Der staatlich finanzierte Großgrundbesitzer Trump

Von Fran Quigley

Common Dreams

10. Februar 2025

Staatsausgaben, insbesondere die großzügigen Vorteile für Großgrundbesitzer in der Rechts- und Steuerpolitik, halfen dem US-Präsidenten beim Aufbau seines Immobilienvermögens, schreibt Fran Quigley.

Fred Trump und sein Sohn Donald, um 1986, auf der Wollman Ice Rink im Central Park in New York City, die zwischen 1980 und 1986 von ihrem Unternehmen renoviert wurde. (Bernard Gotfryd, Wikimedia Commons, Public domain)

Präsident Donald Trump setzt seine versprochene Drohung, die „Regierungsbürokratie abzubauen“ und „verschwenderische Ausgaben zu kürzen“, in die Tat um und erlässt Anordnungen, um die Finanzierungspipeline für Bundeszuschüsse und Hilfsprogramme zu kappen.

Die Heuchelei ist atemberaubend, denn die Staatsausgaben, insbesondere die großzügigen Vorteile für Großgrundbesitzer, die in die US-amerikanische Rechts- und Steuerpolitik eingebettet sind, bilden die Grundlage für Trumps eigenen Reichtum.

Das Immobilienvermögen von Trump wurde durch staatliche Subventionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar und enorme Steuererleichterungen aufgebaut, von denen keine für die arbeitenden Menschen verfügbar sind, die Trump mit seinen aktuellen Angriffen verletzt.

Trump wurde auf die traditionelle amerikanische Art und Weise reich: Er wurde in diese Welt hineingeboren. Wie in Samuel Steins ausgezeichnetem Buch aus dem Jahr 2019, Capital City: Gentrification and the Real Estate State, begann das Immobilienimperium von Donalds Vater Fred mit Wohnsiedlungen in Brooklyn und Queens, die von der Federal Housing Administration (FHA) finanziert wurden.

Für einige dieser Trump-Bauprojekte wurde der Weg buchstäblich durch den Abriss bestehender Häuser und Gebäude durch die Regierung geebnet.

Fred Trumps Appetit auf staatliche Gelder war so unersättlich, dass er vom Bankenausschuss des Senats wegen Betrugs bei staatlichen Wohnungsbauprogrammen nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht wurde, weil er über die Kosten seiner Projekte gelogen hatte.

Das war nicht die einzige Untersuchung, die sich mit den staatlich finanzierten Immobilien von Fred Trump befasste. Seine Gebäude in Maryland waren so baufällig und sein Ignorieren der Hilferufe der Bewohner und der städtischen Reparaturanordnungen so offensichtlich, dass der ältere Trump tatsächlich 1976 wegen des Betriebs einer „Slumimmobilie“ verhaftet wurde.

Eine Diskriminierungsklage des US-Justizministeriums aus derselben Zeit zeigte, dass die Trump-Immobilien systematisch schwarze Mietinteressenten blockierten und dabei rassistische Praktiken anwandten, wie das Anhängen eines Papiers mit einem großen Buchstaben „C“ – für „farbig“ – an ihre Bewerbungen, damit sie sofort abgelehnt werden konnten.

In dieser 1973 eingereichten Diskriminierungsklage im Wohnungswesen wurde nicht nur Fred Trump namentlich genannt. Sie betraf auch den Präsidenten des Unternehmens, seinen 27-jährigen Sohn Donald.

Donald Trump trat bald in die Fußstapfen seines Vaters, indem er Regierungsprogramme zur Entwicklung seiner Gebäude ausnutzte. Zu den Vorteilen gehörten eine beispiellose 40-jährige Steuerbefreiung, Finanzmittel zur Unterstützung einkommensschwacher Stadtviertel, Vorzugsgeschäfte zur Privatisierung von öffentlichem Land und Staatsanleihen zur Finanzierung seiner Bauprojekte.

„Donald Trump ist wahrscheinlich schlimmer als jeder andere Bauunternehmer, da er unerbittlich nach jedem einzelnen Cent an Steuergeldern strebt, den er in die Finger bekommen kann“, sagte ein stellvertretender Bürgermeister von New York 2016 gegenüber The New York Times.

Trump Tower in Midtown Manhattan. (Jorge Láscar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

So profitierte beispielsweise der berühmte Trump Tower von über 163 Millionen Dollar an Steuererleichterungen, die von New Yorker Politikern gewährt wurden, deren Wahlkampagnen Trump mitfinanzierte.

Dieses Geld war Teil dessen, was die Times auf fast eine Milliarde Dollar schätzte, die Trump allein für seine Immobilien in New York an staatlichen Zuschüssen und Steuererleichterungen erhielt, ohne die staatlichen Leistungen für seine Immobilien in Florida, Nevada und Atlantic City mitzuzählen.

„Donald Trumps Geschäft wäre ohne die hohen staatlichen Subventionen nicht möglich“, sagte Timothy O’Brien, Autor von TrumpNation: The Art of Being the Donald, gegenüber NPR.

Trumps Abhängigkeit von staatlichen Mitteln wird durch die Steuergelder, die sein designierter Regierungsbeauftragter für Verschwendung, Elon Musk, einstreicht, mehr als wettgemacht.

Wie CNN berichtete, verdankt der reichste Mensch der Welt seinen Status staatlichen Darlehen und Verträgen, die Tesla und SpaceX in ihren anfälligen Startphasen stützten. Musk scheffelt immer noch Milliarden von Dollar aus Regierungsverträgen und von der Regierung vorgeschriebenen Zahlungen anderer Autohersteller an Tesla.

„Die Grundlage für Musks finanziellen Erfolg war die US-Regierung“, sagte der Technologieanalyst Daniel Ives gegenüber CNN.

Wir wissen, dass die Angriffe von Trump und Musk auf Programme der Bundesregierung für schutzbedürftige Menschen, engagierte Beamte und Gemeinden und Organisationen, die versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, äußerst schädlich sind.

[CN: In dem Regierungsmemo vom 27. Januar, in dem Zuschüsse und Subventionen eingefroren werden, heißt es: „Jedes Programm, das Amerikanern direkte Vorteile bietet, ist ausdrücklich von der Pause ausgenommen und von diesem Überprüfungsprozess ausgenommen. Zusätzlich zu Sozialversicherung und Medicare, die bereits ausdrücklich in den Leitlinien ausgeschlossen sind, werden Pflichtprogramme wie Medicaid und SNAP ohne Unterbrechung fortgesetzt.“]

Weniger bekannt ist, dass Trump und Musk ihr Vermögen und ihre Karriere genau den Staatsausgaben verdanken, die sie jetzt verteufeln. Sie nutzten Regierungsprogramme, um in große Höhen aufzusteigen, und sind nun darauf bedacht, die Leiter hinter sich hochzuziehen.

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Adlai Stevenson, sagte einmal, dass ein heuchlerischer Politiker jemand ist, der einen Mammutbaum fällt und sich dann auf seinen Stumpf stellt, um eine Rede über Naturschutz zu halten.

Wenn der reiche und mächtige Donald Trump seine Angriffe auf Regierungsprogramme startet, tut er dies auf einer Plattform, die durch die Großzügigkeit der Regierung aufgebaut wurde.

Fran Quigley leitet die Health and Human Rights Clinic an der Indiana University McKinney School of Law.

Übersetzt mit Deepl.com



