https://www.commondreams.org/opinion/trump-gaza-real-estate

Palästinenser inspizieren am 14. Januar 2025 ein zerstörtes Kaffeehaus nach israelischen Luftangriffen in der Nähe eines provisorischen Vertriebenenlagers am Strand von Deir el-Balah im mittleren Gazastreifen.

(Foto: -/AFP via Getty Images)

Die Immobilien des Imperiums: Wie die koloniale Gentrifizierung Trumps Gaza-Plan befeuert

Trump, der sich sowohl als politischer Führer als auch als Immobilienmogul positioniert, bietet eine beunruhigende Zukunftsvision, in der staatliche Macht ausgeübt wird, um Land für Privatunternehmen zu räumen.

Peter Bloom

Common Dreams

7. Februar 2025

Der jüngste Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump zur Zukunft des Gazastreifens hat in der internationalen Gemeinschaft Schockwellen ausgelöst. Der Plan, der die Massenvertreibung von Palästinensern vorsieht, um Platz für großflächige Immobilienprojekte zu schaffen, wurde von vielen als eine moderne Form der ethnischen Säuberung bezeichnet. Über die unmittelbaren Auswirkungen auf die Menschenrechte hinaus spiegelt der Vorschlag jedoch einen umfassenderen und zunehmend allgegenwärtigen Trend wider: die Privatisierung des Kolonialismus. Diese aufkommende Form der Macht, die staatlich unterstützte militärische Interventionen mit Immobilienambitionen von Unternehmen verbindet, verändert nicht nur die Geopolitik, sondern verstärkt auch Vertreibungsmuster und gewinnorientierte Entwicklung, die den Kapitalismus seit langem kennzeichnen.

In vielerlei Hinsicht ist Trumps Vorschlag die deutlichste Formulierung einer Idee, die innerhalb imperialistischer Rahmenbedingungen immer mehr an Bedeutung gewinnt: dass Land eine Ware ist, die entwickelt werden muss, oft auf Kosten der Menschen, die dort leben. Dieser immobiliengetriebene Kolonialismus erstreckt sich über Gaza hinaus und manifestiert sich in städtischer Gentrifizierung, ressourcengetriebener Landnahme und internationaler Wirtschaftspolitik, die Profit über Menschen stellt. Trump, der sich sowohl als politischer Führer als auch als Immobilienmogul positioniert, bietet eine beunruhigende Zukunftsvision, in der staatliche Macht ausgeübt wird, um Land für Privatunternehmen zu räumen.

Privatisierung der Besatzung: Trumps Gaza-Plan und das Geschäft mit der Vertreibung

Trumps Vorschlag für Gaza präsentiert sich als Plan für Frieden, aber seine zugrunde liegende Logik offenbart eine Agenda, die wirtschaftliche Chancen für private Bauträger über das Wohlergehen der Palästinenser stellt. Berichten zufolge stellt sich Trump eine Zukunft vor, in der Gaza in ein lukratives Immobilienzentrum am Mittelmeer verwandelt wird, wobei die vom Krieg zerstörte Infrastruktur durch Hotels, Kasinos und kommerzielle Bauprojekte ersetzt wird. Die Voraussetzung für diese Umwandlung? Die Massenvertreibung der etwa 2 Millionen Palästinenser, die derzeit dort leben.

Der Vorschlag sieht vor, dass Palästinenser in Nachbarländer wie Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden könnten, obwohl keines dieser Länder einem solchen Plan zugestimmt hat. Im Endeffekt würde dies die Zwangsvertreibung einer ganzen Bevölkerung bedeuten, um Platz für eine neue, unternehmensfreundliche städtische Umgebung zu schaffen. Dies spiegelt die Logik historischer Siedlerkolonialprojekte wider, bei denen indigene Bevölkerungsgruppen vertrieben wurden, um Platz für wirtschaftliche und territoriale Expansion zu schaffen.

Trumps Plan für Gaza dreht sich nicht nur um Entwicklung; es geht um eine Weltanschauung, in der Land wertvoll ist, die Menschen darauf jedoch nicht.

Trumps Darstellung des Plans als wirtschaftliche Chance und nicht als humanitäre Krise ist der Schlüssel zum Verständnis seiner ideologischen Grundlagen. Er sieht Gaza eindeutig als das, was ein Kommentator als „erstklassige Immobilie“ bezeichnet hat, und beschreibt es als „einen phänomenalen Standort. Am Meer. Das beste Wetter.“ Eine solche Sprache macht deutlich, dass er die Region nicht als Heimat für Millionen von Menschen betrachtet, sondern als ungenutzten wirtschaftlichen Vermögenswert.

Darüber hinaus passt der Vorschlag in ein größeres Muster innerhalb von Trumps Weltanschauung, in der Frieden und Stabilität eher mit der Geschäftsentwicklung als mit Gerechtigkeit oder Selbstbestimmung verbunden sind. Die Vorstellung, dass wirtschaftliche Investitionen tiefgreifende politische Konflikte lösen können, ist ein Kennzeichen neoliberalen Denkens, aber in diesem Fall wird sie als Vorwand für einen gewaltsamen Prozess der Vertreibung und des Wiederaufbaus benutzt. Kurz gesagt ist Trumps Vision für Gaza eine, in der Immobilienentwickler, unterstützt durch die Macht der US-Regierung, enorme Gewinne aus der Zerstörung und Vertreibung eines ganzen Volkes erzielen.

Die Welt privat entwickeln

Trumps Herangehensweise an Gaza ist keine Anomalie; sie ist ein Sinnbild für einen breiteren Trend, bei dem koloniale Ambitionen zunehmend durch private Entwicklung zum Ausdruck kommen. Dies wird besonders deutlich in Trumps eigener Geschichte als Immobilienentwickler und Geschäftsmann, ein Hintergrund, der seine Herangehensweise an die Politik stark beeinflusst. Im Laufe seiner Karriere hat Trump massive Sanierungsprojekte durchgeführt, bei denen häufig bestehende Gemeinden zugunsten von Luxusimmobilien vertrieben wurden. Ob in New York, Atlantic City oder Florida, sein Geschäftsmodell war eine aggressive Form der Gentrifizierung, und seine Politik als Präsident spiegelt dieselbe Denkweise auf globaler Ebene wider.

Diese Art von immobiliengetriebenem Imperialismus hat bereits eine Vorgeschichte. Historische Kolonialunternehmen fungierten oft als öffentlich-private Partnerschaften, bei denen europäische Mächte mit Privatunternehmen zusammenarbeiteten, um Reichtum aus den kolonisierten Ländern zu schöpfen. Die British East India Company beispielsweise war sowohl ein Unternehmen als auch eine Kolonialmacht, die militärische Gewalt einsetzte, um ihre wirtschaftliche Dominanz zu sichern. Heute zeichnet sich eine ähnliche Dynamik ab, wenn auch in einer moderneren Form. Anstelle einer expliziten Kolonialherrschaft üben Nationen ihren Einfluss durch Wirtschaftspolitik, Immobilienentwicklung und Finanzspekulation aus.

Trumps Vision für Gaza ist ein Beispiel für diesen Wandel. Sein Vorschlag ist nicht in Begriffen einer direkten militärischen Besetzung formuliert, sondern eher in Begriffen wirtschaftlicher Chancen. In diesem Sinne stellt er eine aktualisierte Form des Kolonialismus dar, angeführt von einem imperialistischen „Entwicklungschef“. Eine, die traditionelle Kontrollmechanismen zugunsten der Logik privater Investitionen vermeidet. Diese Verschiebung hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie globale Konflikte gehandhabt und gelöst werden. Kriege und Krisen werden zunehmend nicht als humanitäre Notfälle, sondern als geschäftliche Chancen betrachtet. Hier wird die „vorübergehende“ Vertreibung der Palästinenser im Namen der Umwandlung in die „Riviera des Nahen Ostens“ durchgeführt.

Gewinnbringende Immobilien, entbehrliche Bevölkerung

Trumps Plan für Gaza ist nicht nur eine Frage der Entwicklung, sondern auch eine Frage der Weltanschauung, in der Land wertvoll ist, die Menschen darauf jedoch nicht. Dies ist eine direkte Erweiterung der Logik des Kapitalismus, der Profit über Menschen stellt und menschliche Gemeinschaften oft als Hindernis für das Wirtschaftswachstum betrachtet.

In diesem aufkommenden Paradigma wird die Welt zunehmend als eine Reihe unterentwickelter Besitztümer betrachtet, die darauf warten, monetarisiert zu werden. Ob in Gaza, Haiti, Sudan oder in Stadtvierteln in Großstädten im globalen Norden und Süden – überall werden Gemeinschaften unter dem Vorwand der wirtschaftlichen Wiederbelebung vertrieben. Die Logik ist einfach: Wenn eine Bevölkerung finanziell nicht rentabel ist, kann sie entfernt und durch eine andere ersetzt werden, die es ist. Diese Perspektive verwandelt ganze Gesellschaften in bloße Immobilienwerte und definiert dabei die Bedeutung von Souveränität, Staatsbürgerschaft und Menschenrechten neu.

Letztendlich ist Trumps Gaza-Plan eine Warnung: Wenn wir die Privatisierung des Kolonialismus nicht jetzt in Frage stellen, wird dieses Modell auch anderswo repliziert werden.

Bei diesem Prozess handelt es sich nicht nur um Gentrifizierung im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Form der kolonialen Gentrifizierung – eine, die auf globaler Ebene stattfindet und private Entwicklung mit staatlich unterstützter Vertreibung verbindet. Im Gegensatz zur typischen städtischen Gentrifizierung, bei der einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Stadt verdrängt werden, ist die koloniale Gentrifizierung eine Ausweitung des historischen Imperialismus, bei der ganze Nationen und indigene Gebiete umstrukturiert werden, um den wirtschaftlichen Interessen externer Eliten zu dienen. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem die Zerstörung von Gemeinschaften – sei es durch Krieg, Wirtschaftskrise oder Umweltzerstörung – neue finanzielle Möglichkeiten für Unternehmensakteure und Investoren der herrschenden Klasse schafft. Es geht nicht nur um die „Aufwertung“ eines Gebiets für wohlhabendere Bewohner, sondern um die systematische Vertreibung und Ersetzung von Bevölkerungsgruppen, die bereits kolonialer Gewalt und wirtschaftlicher Marginalisierung ausgesetzt waren. Dieselben Palästinenser, deren Enteignung mit der zionistischen Besiedlung im 20. Jahrhundert begann, sehen sich nun einer verschärften Form der Vertreibung unter dem Banner der kapitalistischen Sanierung gegenüber.

Es ist jedoch nicht nur die wirtschaftliche Dimension, die dieses Modell so gefährlich macht – es sind auch die damit verbundenen politischen Anreize. Persönlichkeiten wie Trump und andere rechtsextreme Populisten haben zunehmend politisch davon profitiert, bestimmte Bevölkerungsgruppen entbehrlich zu machen. Indem sie marginalisierte Gemeinschaften – seien es Flüchtlinge, Arme, indigene Völker oder rassifizierte Gruppen – als Hindernisse für den nationalen Fortschritt oder die wirtschaftliche Wiederbelebung darstellen, kanalisieren diese Anführer die Unzufriedenheit der Bevölkerung in reaktionäre und fremdenfeindliche Bewegungen. Diese Taktik lenkt den Zorn der Arbeiterklasse von den wahren Ursachen der wirtschaftlichen Ungleichheit – Unternehmensgier, Ausbeutung von Reichtum und Finanzspekulation – ab und richtet ihn auf gefährdete Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig profitieren dieselben Eliten, die diese Narrative vorantreiben, auch wirtschaftlich von dieser hergestellten Entbehrlichkeit, indem sie staatliche Macht nutzen, um unter dem Deckmantel von „Sicherheit“ oder „Entwicklung“ Land zu roden, Schutzmaßnahmen aufzuheben und Ressourcen zu privatisieren.

In Gaza haben die historischen Ungerechtigkeiten der Enteignung und Besatzung das palästinensische Volk bereits in eine prekäre Lage gebracht. Trumps Plan ist weit davon entfernt, ein isoliertes Ereignis zu sein, sondern lediglich die jüngste Manifestation eines globalen Musters, bei dem Gemeinschaften, die durch jahrhundertelange Ausbeutung verwundbar geworden sind, zugunsten einer gewinnorientierten Neugestaltung immer weiter an den Rand gedrängt werden. Es geht nicht nur darum, Land in eine Ware zu verwandeln, sondern auch darum, eine Hierarchie zu stärken, in der bestimmte Bevölkerungsgruppen als entbehrlich gelten, während andere als rechtmäßige Nutznießer der Entwicklung bevorzugt werden.

Der fortschreitende Kampf gegen die globale Gentrifizierung

Im Kampf gegen Trumps Gaza-Plan geht es darum, sich einer ganzen Weltanschauung zu widersetzen, in der Land nichts anderes ist als eine Ware, die man kaufen, verkaufen und gewinnbringend entwickeln kann. Die Kämpfe in Palästina sind eng mit den umfassenderen Kämpfen gegen Gentrifizierung und Vertreibung auf der ganzen Welt verbunden. Überall werden Gemeinschaften verdrängt, um Platz für wohlhabendere und politisch besser vernetzte Interessen zu schaffen. In jedem Fall wird die Staatsmacht durch Polizei, private Sicherheitsfirmen oder das Militär als Waffe eingesetzt, um die Vertreibung marginalisierter Menschen zu erleichtern, Ungleichheitssysteme zu stärken und diese Veränderungen als „Fortschritt“ oder „Wiederbelebung“ darzustellen.

Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir eine globale Bewegung, die den Zusammenhang zwischen Kolonialismus, Kapitalismus und Vertreibung erkennt. Das bedeutet, nicht nur für das Recht der Palästinenser zu kämpfen, in ihrer Heimat zu bleiben, sondern für das Recht aller Menschen, in den Gemeinschaften zu bleiben, die sie ihr Zuhause nennen. Es erfordert, sich einer Politik zu widersetzen, die Profit über Menschen stellt, die Art und Weise aufzudecken, wie Entwicklungsprojekte den Interessen der Elite dienen, und Systeme aufzubauen, die Menschenleben über Immobilienspekulationen stellen. Die Kräfte, die auf Vertreibung drängen – sei es durch militärische Besatzung, von Unternehmen vorangetriebene Gentrifizierung oder neoliberale wirtschaftliche Umstrukturierung – sind eng miteinander verbunden, was bedeutet, dass auch der Widerstand miteinander verbunden sein muss.

Die Palästinenser leisten diesem Plan bereits Widerstand, obwohl sie einem überwältigenden militärischen, politischen und wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind. Basisorganisationen, Aktivisten und ganz normale Menschen in Gaza und der gesamten palästinensischen Diaspora kämpfen seit langem für die Verteidigung ihres Landes, die Bewahrung ihrer Kultur und die Durchsetzung ihres Rechts auf Selbstbestimmung.

Letztendlich ist Trumps Gaza-Plan eine Warnung: Wenn wir die Privatisierung des Kolonialismus nicht jetzt in Frage stellen, wird dieses Modell auch anderswo umgesetzt werden. Aber es ist auch eine Chance – eine Chance, neue Koalitionen, neue Strategien und neue Visionen für eine Welt zu entwickeln, in der Menschen und nicht Profite an erster Stelle stehen. Der Kampf gegen Vertreibungen in Palästina muss mit Kämpfen überall auf der Welt verbunden werden, um eine Bewegung zu schmieden, die sich weigert, eine Welt zu akzeptieren, in der ganze Gemeinschaften zugunsten unternehmerischer und politischer Gewinne als entbehrlich angesehen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …