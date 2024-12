https://chrishedges.substack.com/p/the-fall-of-assad-and-what-it-means?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=152871296&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Der Sturz von Assad und seine Bedeutung für den Nahen Osten (mit Alastair Crooke) | Der Chris Hedges Report

The Fall of Assad & What it Means for The Mid East (w/ Alastair Crooke) | The Chris Hedges Report Support my independent journalism at Substack: https://chrishedges.substack.com/ Follow me on social media: https://linktr.ee/chrishedges

Chris Hedges

10. Dezember 2024

Der Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der eine 55-jährige Dynastie beendet, die von seinem Vater begonnen wurde, verschiebt die Figuren auf dem Schachbrett des Nahen Ostens dramatisch. Die Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die von Abu Mohammed al-Jolani angeführt wird, wird von der Türkei bewaffnet und unterstützt und war einst mit Al-Qaida verbündet. Sie ist als terroristische Vereinigung sanktioniert. Das vorrangige Ziel der Türkei ist es, einen unabhängigen kurdischen Staat in Nordsyrien zu verhindern, wo die Kurden eine autonome Enklave gebildet haben. Aber möglicherweise steckt nicht nur die Türkei hinter dem Sturz von Assad. Es könnte auch Israel sein. Israel ist seit langem bestrebt, das syrische Regime zu stürzen, das als Umschlagplatz für Waffen und Hilfsgüter dient, die vom Iran an die libanesische Hisbollah-Miliz geschickt werden. Das syrische Regime wurde von Russland und dem Iran unterstützt, und russische Kampfflugzeuge bombardierten regelmäßig Ziele der syrischen Rebellen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Sturz Assads hämisch als „historischen Tag“ und sagte, er sei ein direktes Ergebnis des israelischen Vorgehens gegen die Hisbollah und den Iran. Doch gleichzeitig wird Israel bald einen islamischen Staat an seiner Grenze haben.

Syrien, ein Land mit 23 Millionen Einwohnern, ist geopolitisch wichtig. Es verbindet das irakische Öl mit dem Mittelmeer, die Schiiten im Irak und im Iran mit dem Libanon und die Türkei, ein NATO-Verbündeter, mit den Wüsten Jordaniens.

Assads Entscheidung, eine pro-demokratische Bewegung brutal niederzuschlagen, löste 2011 einen 14 Jahre andauernden Bürgerkrieg aus, in dem 500.000 Menschen getötet und mehr als 14 Millionen vertrieben wurden.

Was nun? Wird Hayat Tahrir al-Sham versuchen, die Beziehungen zum Iran zu erneuern? Wird sie angesichts ihrer dschihadistischen Wurzeln einen islamischen Staat errichten? Werden die vielen Minderheiten Syriens – Alawiten, Drusen, Tscherkessen, Armenier, Tschetschenen, Assyrer, Christen und Turkomanen – verfolgt werden, insbesondere die Alawiten, ein heterodoxer Ableger des schiitischen Islam, der etwa 10 Prozent der Bevölkerung ausmacht und dem Assad und die herrschenden Eliten angehörten? Wie wird sich dies auf die von den USA unterstützten und kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte auswirken, die das ölreiche syrische Gebiet im Norden und Osten Syriens halten? Warum bombardieren die USA und Israel nach dem Sturz von Assad Ziele in Syrien? Wird es dem neuen Regime gelingen, die USA und Europa davon zu überzeugen, die Sanktionen aufzuheben und die besetzten Ölfelder zurückzugeben? Was bedeutet dies für den gesamten Nahen Osten, insbesondere für den Libanon und die von Israel besetzten Gebiete?

Der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke diskutiert mit Chris Hedges über den Sturz des Assad-Regimes und seine Auswirkungen. Er war viele Jahre im Nahen Osten tätig und leistete als Sicherheitsberater des EU-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten einen wichtigen Beitrag zu den Bemühungen um Verhandlungen und Waffenstillstände zwischen der Hamas, dem Islamischen Dschihad und anderen palästinensischen Widerstandsgruppen und Israel. Er war maßgeblich am Zustandekommen des Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel im Jahr 2002 beteiligt. Er ist auch der Autor von Resistance: The Essence of the Islamist Revolution, das den Aufstieg islamischer Bewegungen im Nahen Osten analysiert.

Vielen Dank für die Lektüre des Chris Hedges Report! Dieser Beitrag ist öffentlich, Sie können ihn also gerne weitergeben.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Beiträge zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement erwerben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …