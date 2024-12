https://electronicintifada.net/content/why-israel-thinks-it-won-syria/50205



Warum Israel denkt, es habe in Syrien gewonnen

Asa Winstanley und Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

9. Dezember 2024

Am Morgen, nachdem der syrische Präsident Bashar al-Assad aus der Hauptstadt Damaskus geflohen war, besuchten israelische Führer die besetzten syrischen Gebiete, um eine neue Invasion zu beaufsichtigen.

Kobi Gideon GPO

Israelische Panzer standen Berichten zufolge am frühen Dienstag in den Außenbezirken von Damaskus, als Israel Luftangriffe im ganzen Land startete, die als „die schwersten in der Geschichte Syriens“ bezeichnet werden.

Der eskalierende israelische Angriff auf das Land erfolgte, nachdem Präsident Baschar al-Assad in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach Russland geflohen war, als die von den USA und der Türkei unterstützten Aufständischen die Hauptstadt Damaskus einnahmen.

Benjamin Netanjahu beanspruchte sofort die Lorbeeren für den Sturz von Assad, dessen Familie Syrien fünf Jahrzehnte lang regiert hatte.

Der israelische Premierminister äußerte sich, als er am Sonntagmorgen den von Israel besetzten Teil der syrischen Golanhöhen besuchte.

„Dies ist ein historischer Tag“, sagte Netanjahu, “ein direktes Ergebnis der Schläge, die wir dem Iran und der Hisbollah, den Hauptunterstützern des Assad-Regimes, zugefügt haben.“

Die israelischen Besatzungstruppen nutzten den Sturz der Regierung, indem sie Syrien bombardierten, weitere syrische Gebiete besetzten und lebenswichtige öffentliche Infrastrukturen, Verteidigungsanlagen und Luftwaffenstützpunkte zerstörten.

Neue israelische Luftangriffe trafen Damaskus und Südsyrien, zerstörten „fortschrittliche Waffensysteme und Waffenproduktionsanlagen“ und machten Syrien verwundbarer als je zuvor.

Die Luftangriffe auf die Hauptstadt hatten offenbar die Einwanderungs- und Passbehörde zum Ziel. Berichten zufolge wurde das Gebäude von einem riesigen Feuer zerstört.

Am Montag berichtete Reuters unter Berufung auf syrische Sicherheitsbeamte, dass die massiven israelischen Luftangriffe „mindestens drei große Luftwaffenstützpunkte der syrischen Armee bombardiert haben, auf denen Dutzende von Hubschraubern und Kampfjets stationiert sind“.

Zu den von Israel neu besetzten syrischen Gebieten gehört Jabal al-Sheikh, auch bekannt als Berg Hermon, der an der syrischen Grenze zum Libanon liegt. Das Pressebüro der israelischen Regierung betonte, es sei „das erste Mal seit 1973“, dass Israel dieses Gebiet besetzt habe.

Der israelische Ministerpräsident kündigte außerdem an, dass er das 1974 zwischen Syrien und Israel geschlossene Rückzugsabkommen einseitig aufkündigen werde, da die von der UNO gebilligte Vereinbarung „zusammengebrochen“ sei.

Blitzkrieg der Aufständischen

Der Sturz der syrischen Regierung erfolgte nach einem 11-tägigen Blitzkrieg, der von der nördlichen Enklave Idlib aus geführt wurde, wo die bewaffneten Aufständischen seit einem von Russland und der Türkei vermittelten Waffenstillstand 2016 eine Hochburg an der Grenze zur Türkei unterhalten.

Ende November stürmten die Aufständischen von Idlib aus nach Süden und durchquerten dabei mehrere syrische Städte – Aleppo, Hama, Homs und schließlich Damaskus.

Obwohl die syrische Armee von regionalen und internationalen Verbündeten unterstützt wurde, gab sie die meisten ihrer Stellungen kampflos auf, was darauf hindeutet, dass es eine Vereinbarung gab, die Assads Abgang sicherte.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden erklärte am Sonntag, das Versagen Russlands, des Irans und der Hisbollah bei der Verteidigung der syrischen Regierung sei „das direkte Ergebnis der Schläge, die die Ukraine [und] Israel“ mit der „unermüdlichen Unterstützung der Vereinigten Staaten“ geführt hätten.

Einige Analysen deuten darauf hin, dass der Iran und Russland, die wichtigsten Unterstützer der syrischen Regierung, zu dem Schluss gekommen sind, dass die Regierung unter Assad zu ausgehöhlt ist und nicht gerettet werden kann.

Nach einem jahrelangen Krieg, der zu schrecklichen Todesfällen, Vertreibungen und Zerstörungen geführt hat, hat Assads kampfloser Abgang weiteres Blutvergießen in großem Ausmaß verhindert – zumindest vorerst.

Auf seinen Abgang folgten Jubelszenen, als Syrer mit geliebten Menschen aus zuvor abgeschnittenen Teilen des Landes wieder zusammenkamen oder aus den Gefängnissen entlassen wurden.

Doch in einer tief gespaltenen Gesellschaft bleiben viele in Angst vor dem, was die neuen Machthaber, die für ihre Gräueltaten berüchtigt sind, bringen könnten.

In Episoden, die an die US-Invasion im Irak im Jahr 2003 erinnern, kam es zu Plünderungen und Rachemorden an fliehenden syrischen Soldaten.

Libyen, dessen Führer bei dem von den USA unterstützten Aufstand 2011 gestürzt und getötet wurde, ist ein abschreckendes Beispiel: Die anfängliche Hoffnung und der Jubel wurden schnell enttäuscht. Dreizehn Jahre später befindet sich das Land immer noch in einem katastrophalen Zustand und viele Menschen fürchten einen Bürgerkrieg.

Den USA wäre ein chaotisches Syrien, das weitgehend unter ihrer Kontrolle steht, weitaus lieber als ein geeintes Land, das sich gegen Israel stellt.

Syrien in Schutt und Asche legen

Seit 2014 halten die USA weite Teile Syriens direkt militärisch besetzt, vor allem den ölreichen Nordosten, wo sie von lokalen Stellvertreter-Milizen unterstützt werden.

Als Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde, zog er einen Teil der US-Truppen ab, aber Berichten zufolge verbleiben 900 von ihnen.

Dana Stroul, damals Fellow am AIPAC-nahen Washingtoner Institut für Nahostpolitik, war Ko-Vorsitzende der parteiübergreifenden „Syria Study Group“, die Ziele für die US-Politik festlegte. Sie erläuterte die Empfehlungen für 2019 und wie die USA versuchen würden, den syrischen Staat zu schwächen und das syrische Volk zu verelenden.

Das erste Ziel, so Stroul, sei die Aufrechterhaltung der US-Militärbesetzung des ressourcenreichsten„ Drittels des syrischen Territoriums, das die Ölfelder und das landwirtschaftliche Kraftzentrum“ umfasse.

Neben der „diplomatischen und politischen Isolierung des Assad-Regimes“ betonte Stroul die Bedeutung von US-Wirtschaftssanktionen und die Verhinderung des Wiederaufbaus des vom Krieg zerrütteten Landes.

Der größte Teil Syriens, so Stroul, „liegt in Trümmern“.

Die Kommission, deren Vorsitz sie innehatte, empfahl, wie sie es ausdrückte, dass die Vereinigten Staaten ihren enormen internationalen Einfluss nutzen sollten, um zu verhindern, dass Wiederaufbauhilfe und technisches Know-how nach Syrien zurückfließen.

Von 2021 bis 2023 war sie als stellvertretende stellvertretende Verteidigungsministerin für den Nahen Osten – die oberste zivile Beamtin des Pentagons für die Region – direkt an der Umsetzung dieser Politik beteiligt.

Stroul ist nun als Forschungsdirektorin an das Washington Institute zurückgekehrt, die einflussreichste Denkfabrik der Israel-Lobby.

Die USA haben jahrelang hart daran gearbeitet, den materiellen Reichtum Syriens zu beherrschen.

Umbenannte al-Qaida

Die Blitzoffensive aus Idlib wurde von Hayat Tahrir al-Sham angeführt, die aus al-Qaida hervorgegangen ist.

Der Anführer der Gruppe ist Abu Muhammad al-Julani – ehemals Anführer von Jabhat al-Nusra, der al-Qaida-Tochter in Syrien, und einst ein Abgesandter des Islamischen Staates im Irak (der später zu ISIS wurde).

Unter al-Julani verübte die Jabhat al-Nusra nach Angaben von Menschenrechtsgruppen zahlreiche Gräueltaten an der syrischen Zivilbevölkerung.

Human Rights Watch untersuchte die Gräueltaten der Rebellen in der Küstenregion um die Stadt Latakia und stellte in einem Bericht aus dem Jahr 2013 fest, dass al-Nusra und die mit ihr verbündeten Gruppen „vorsätzliche und organisierte“ Kriegsverbrechen verübten, darunter „die systematische Tötung ganzer Familien“.

Auch mit der Umbenennung in Hayat Tahrir al-Sham hörten solche Übergriffe nicht auf.

Human Rights Watch hat nach eigenen Angaben schwere Übergriffe von Hayat Tahrir al-Sham in der von ihr kontrollierten Enklave Idlib in den letzten Jahren dokumentiert.

„Das harte Vorgehen von Hayat Tahrir al-Sham gegen vermeintliche Oppositionelle spiegelt einige der gleichen Unterdrückungstaktiken wider, die auch von der syrischen Regierung angewandt werden“, sagte Lama Fakih, stellvertretender Direktor der Menschenrechtsgruppe für den Nahen Osten, im Jahr 2019. „Es gibt keine legitime Entschuldigung dafür, Oppositionelle zusammenzutreiben und sie willkürlich zu verhaften und zu foltern.“

Im März berichtete VOA, dass an rund 20 Orten in der Enklave Idlib über mehrere Tage hinweg Proteste ausgebrochen waren.

„Die Demonstranten skandierten Slogans gegen den HTS-Führer Abu Muhammad al-Julani und forderten die Freilassung von Gefangenen, die von der extremistischen Gruppe festgehalten werden, sowie ein Ende der Sicherheitsmaßnahmen in der Enklave“, so das von der US-Regierung finanzierte Mediennetzwerk.

Ein weiterer Aufstand brach im Mai gegen die „zunehmend diktatorische“ Herrschaft von Hayat Tahrir al-Scham aus, die unter anderem Gefangene zu Tode gefoltert haben soll.

In einer Erklärung, die am Sonntag nach dem Sturz der Regierung in Damaskus veröffentlicht wurde, beschuldigte Human Rights Watch Assad „zahlloser Gräueltaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderer Misshandlungen während seiner 24-jährigen Präsidentschaft“. Hayat Tahrir al-Sham und andere „nichtstaatliche bewaffnete Gruppen“, die am 27. November die Offensive in Idlib gestartet hatten, seien „für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen“ verantwortlich.

Al-Julani ist nie zur Rechenschaft gezogen worden.

Im Gegenteil: Berichten zufolge erörtern US-amerikanische und britische Beamte die Möglichkeit, ihn und seine Gruppe von ihren Terrorlisten zu streichen.

Es scheint sogar wahrscheinlich, dass al-Julani für die Führung Syriens vorbereitet wurde, da westliche Medien hart daran arbeiten, sein Image durch wohlwollende Interviews und Berichterstattung zu beschönigen.

Diese Rebranding-Bemühungen stützen sich auf die Behauptung, al-Julani und Hayat Tahrir al-Sham hätten ihre Vergangenheit hinter sich gelassen.

Doch das war nicht immer so. Die US-Regierung selbst behauptete 2017, dass „HTS ein Zusammenschluss ist und jede Gruppe, die sich ihm anschließt, Teil des syrischen Netzwerks von al-Qaida wird.“

Auf dieser Grundlage setzten die Vereinigten Staaten ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar auf al-Julani aus, dessen richtiger Name Ahmed al-Shara ist – eine Belohnung, die offiziell weiterhin für jeden zur Verfügung steht, der dem FBI helfen kann, ihn zu finden.

Biden gibt Finanzierung von Al-Qaida-nahen Gruppen zu

In den letzten 13 Jahren wurden die verschiedenen bewaffneten Gruppen, die zusammenarbeiten, um die syrische Regierung zu stürzen, von den USA, den Golfstaaten, der Türkei und Israel selbst unterstützt.

In einem seltenen Moment der Ehrlichkeit – für den er sich später entschuldigen musste – gab der damalige US-Vizepräsident Joe Biden 2014 zu, dass der Anstieg der Finanzmittel Gruppen unterstützt hat, die die USA als Extremisten betrachten.

Biden sagte, dass die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und andere „so entschlossen waren, Assad zu stürzen und im Wesentlichen einen Stellvertreterkrieg zwischen Sunniten und Schiiten zu führen … [dass] sie Hunderte von Millionen Dollar, Dutzende, Tausende von Tonnen an Waffen in jeden steckten, der gegen Assad kämpfen wollte.“

„Nur, dass die Leute, die beliefert wurden, al-Nusra und al-Qaida und die extremistischen Elemente der Dschihadisten waren, die aus anderen Teilen der Welt kamen“, fügte Biden hinzu.

Was Biden nicht erwähnt hat, ist die Operation Timber Sycamore, die massive Finanzierung und Ausbildung durch die USA, die die CIA unter Präsident Barack Obama ebenfalls in den milliardenschweren Stellvertreterkrieg in Syrien gesteckt hat.

2017 nannte die New York Times dies „eines der kostspieligsten verdeckten Aktionsprogramme in der Geschichte der CIA.“

Die Logik wurde von Jake Sullivan, derzeit Bidens nationaler Sicherheitsberater, in einer E-Mail von 2012 an die damalige Außenministerin Hillary Clinton gut zusammengefasst.

„AQ [Al-Qaida] ist in Syrien auf unserer Seite“, schrieb Sullivan.

Rückschlag für die Achse des Widerstands

Als al-Qaida und andere aufständische Gruppen das letzte Mal auf den Golanhöhen präsent waren, knüpfte Israel herzliche Beziehungen zu ihnen, behandelte ihre Kämpfer in einem eigens errichteten Feldlazarett und bewaffnete sie sogar.

Netanjahu signalisierte am Sonntag die Wiederbelebung dieser Politik. Er sagte, Israel werde „denselben Ansatz verfolgen, den wir verfolgten, als wir hier ein Feldlazarett einrichteten, in dem Tausende von Syrern behandelt wurden, die während des Bürgerkriegs verletzt worden waren. Hunderte von syrischen Kindern wurden hier in Israel geboren“.

Da Syrien jahrzehntelang das Rückgrat der Achse des Widerstands gegen die US-Hegemonie und den israelischen Siedlerkolonialismus war, betrachten viele in der Region den Sturz Assads als einen großen strategischen Sieg für Israel und die USA.

Syrien war ein wichtiges Glied in der militärischen Versorgungskette – eine Landbrücke zwischen dem Iran und seinem regionalen Verbündeten Hisbollah. Diese libanesische Widerstandsgruppe verdrängte im Jahr 2000 die israelischen Besatzungstruppen aus dem Südlibanon und wehrte den Versuch einer israelischen Bodeninvasion ab, die Anfang Oktober dieses Jahres begann.

Die israelische Bodenoffensive endete Ende November mit einem ungleichen Waffenstillstand, den Israel nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 100 Mal gebrochen hat.

Berichten zufolge war Israel verzweifelt um einen Waffenstillstand mit der Hisbollah bemüht, da seine Invasion nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt stattfinden konnte und sein Militär nicht in der Lage war, ein Gebiet zu halten.

Ihre Truppen waren den überlegenen libanesischen Kämpfern einfach unterlegen.

Nur wenige Stunden, nachdem Damaskus an die Aufständischen gefallen war, startete Israel einen neuen Einmarsch in Syrien, wie israelische Medien am Sonntag berichteten.

Israelische Panzer und Soldaten besetzten neues syrisches Land auf den Golanhöhen und bezeichneten es als „Pufferzone“. Israel hat seit seiner Invasion 1967 den größten Teil der südwestlichen Golanregion Syriens besetzt und den größten Teil der syrischen Bevölkerung dort vertrieben.

Israel hat das besetzte syrische Gebiet 1981 einseitig annektiert und das Land mit etwa 20.000 Siedlern besiedelt.

Pro-israelische Aufständische?

Assads Gegner feiern, was sie als einen neuen Aufbruch für Syrien hoffen. Viele Menschen in der Region sind jedoch der Ansicht, dass die Offensive der Aufständischen absichtlich geplant wurde, um Israel zu unterstützen.

Dass Netanjahu am Sonntagmorgen die Verantwortung für den Fall von Damaskus durch die Aufständischen übernommen hat, wird diese Ansicht nur noch verstärken.

Der ehemalige al-Qaida-Führer al-Julani klingt seinerseits fast wie ein Pro-Israel-Lobbyist. In einem kürzlich veröffentlichten Video bezog er sich auf „Irans Kriege gegen die Region“ – eine Formulierung, die von Netanjahu seit Oktober 2023 häufig verwendet wurde.

Al-Qaida und ähnliche Gruppen neigen dazu, die Region durch eine extremistische sunnitisch-muslimische sektiererische Linse zu betrachten, wobei sie den mehrheitlich schiitischen Iran und die schiitische muslimische Gruppe Hizballah als Todfeinde betrachten. Ob stillschweigend oder offen, das erlaubt solchen Gruppen, mit Israel und den Vereinigten Staaten gemeinsame Sache zu machen – wie der US-Beamte Jake Sullivan in seiner berüchtigten E-Mail von 2012 einräumte.

„Wir waren sehr froh, als Sie die Hisbollah angegriffen haben“, sagte ein ‚Oppositionsaktivist‘ kürzlich zu einem israelischen Journalisten, der seine Kommentare im Fernsehen ausstrahlte. „Wir sind froh, Ihnen zu helfen“, fügte der Aktivist hinzu. „Wir lieben den Staat Israel und waren nie sein Feind, denn er schadet niemandem, wenn ihm niemand schadet“.

In einem weiteren Interview mit der Times of Israel erklärte ein „Rebellenkommandeur“ gegenüber der Nachrichtenseite, dass seine von den USA unterstützte Freie Syrische Armee bereit sei, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren – trotz des anhaltenden israelischen Völkermords an den Palästinensern und der jahrzehntelangen illegalen israelischen Besetzung syrischen Territoriums.

„Wir werden uns für einen vollständigen Frieden mit Israel einsetzen“, sagte der Kommandeur. „Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs haben wir uns nie kritisch gegenüber Israel geäußert, im Gegensatz zur Hisbollah, die erklärt hat, sie wolle Jerusalem und die Golanhöhen befreien.“

Der Kommandeur der Aufständischen, der mit der israelischen Nachrichtenseite sprach, deutete auch an, dass er möglicherweise bereits mit israelischen Beamten in Kontakt stand.

Selbst wenn diese nicht identifizierten Personen nicht offiziell sprechen, wird eine solche Beschönigung des völkermörderischen israelischen Regimes die Palästinenser, insbesondere die im Gazastreifen, nicht mit Hoffnung erfüllen.

Der israelische Geheimdienstoffizier Mordechai Kedar sagtegegenüber einem israelischen Fernsehsender, er stehe „in ständigem Kontakt mit den Führern der syrischen Oppositionsfraktionen … Sie sind nur dann zu einem Friedensabkommen mit Israel bereit, wenn sie die Kontrolle über Syrien und den Libanon erhalten.“

Solche Äußerungen werden die Menschen im Libanon alarmieren, denn sie sind eine Warnung, dass ihr Land das nächste Ziel sein könnte, und Teil der Bemühungen, die Hisbollah in einen Bürgerkrieg zu ziehen.

„Die Führer der syrischen Oppositionsfraktionen haben Tel Aviv mitgeteilt, dass sie die Eröffnung einer israelischen Botschaft in Damaskus und Beirut planen“, so Kedar.

Die Times of Israel berichtete letzte Woche über die Äußerungen eines anderen „Rebellenkommandeurs“ gegenüber dem israelischen Regierungssender Channel 12 , dass die „Offensive gerade dann gestartet wurde, als ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft trat“.

Diesem Kommandeur zufolge war der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt.

„Wir haben uns das [Waffenstillstands-]Abkommen mit der Hisbollah angesehen und verstanden, dass dies der richtige Zeitpunkt ist … Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah in unseren Gebieten kämpft und wir werden nicht zulassen, dass die Iraner dort Wurzeln schlagen“, sagte er.

Der Kommandeur sagte, sein Ziel sei es, die syrische Regierung durch eine Regierung zu ersetzen, die gute Beziehungen zu Israel unterhält, berichtete die Nachrichtenseite.

Einiges davon mag nur ein Hirngespinst, Wunschdenken oder schlichtweg erfunden sein. Aber angesichts der mehr als ein Jahrzehnt währenden Unterstützung dieser Gruppen durch die USA halten ihre Förderer sie eindeutig für viel besser als Gruppen, deren erklärtes Ziel der Widerstand gegen Israel ist.

Sektiererische Verschwörungen

Die neuen Aufständischen hegen seit langem einen Groll gegen den Widerstand.

Die Hisbollah intervenierte 2013 in Syrien, nachdem der zwei Jahre zuvor begonnene Stellvertreterkrieg der USA gegen das Land beinahe zum Sturz der Regierung in Damaskus geführt hätte.

Die Gruppe und ihr Verbündeter in der Achse des Widerstands, der Iran, verhinderten zusammen mit Russland, das über Militärbasen im Land verfügt, den Sturz der Regierung.

Da die Milizen, die Syrien übernommen haben, nun in der Lage sind, das Land zu beherrschen, ist die Zukunft der Widerstandsachse ungewiss.

Einige israelische Planer planen, Syrien in sich bekriegende ethnische und sektiererische Kantone aufzuteilen – eine klassische koloniale Strategie des Teilens und Herrschens.

In einem Interview, das am Montag von der Times of Israel veröffentlicht wurde, erläuterte der Oberst des israelischen Militärgeheimdienstes, Wahabi Anan Wahabi, seinen Plan für eine lose Konföderation von vier ethnischen Teilstaaten“, wie es auf der Nachrichtenseite heißt.

Wahabi sagte, dass „das Land bereits in vier Kantone aufgeteilt ist. Der nächste Schritt besteht darin, diese Teilung offiziell zu machen“.

„Der moderne Nationalstaat hat im Nahen Osten versagt“, behauptete er.

„Amerikanisch-israelischer Notfallplan“

Die USA haben die Offensive in Idlib eng mit Israel abgestimmt.

Eine informierte Quelle sagte Said Arikat, dem angesehenen Washington-Korrespondenten der palästinensischen Zeitung Al-Quds, dass die Offensive von Hayat Tahrir al-Scham in Abstimmung mit den USA, Israel und der Türkei geplant wurde.

Sie sei „das Ergebnis eines amerikanisch-israelischen ‚Notfallplans‘, der von der Regierung von Präsident Joe Biden mit der Türkei koordiniert wurde“, und sie sei „gemäß einer amerikanischen Vision für den Tag nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Libanon und Israel durchgeführt worden“.

Arikat schrieb, dass seine Quelle zuvor in Stützpunkten in Jordanien und der Türkei bis 2021 Aufständische ausgebildet hatte, darunter die Al-Qaida-Tochter Jabhat al-Nusra und deren Nachfolger Hayat Tahrir al-Sham.

Der israelische Einmarsch am Sonntag scheint schon seit einiger Zeit vorbereitet worden zu sein.

Nur eine Woche vor Beginn der Offensive von Hayat Tahrir al-Sham berichteten israelische Medien, dass der Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet zu einem Treffen mit dem Leiter eines türkischen Geheimdienstes in der Türkei war.

Ebenfalls eine Woche vor der Offensive begann Israel mit neuen illegalen Baumaßnahmen in der entmilitarisierten Zone zwischen den von Syrien kontrollierten und den von Israel besetzten Sektoren der Golanhöhen und verstieß damit gegen das Rückzugsabkommen von 1974.

Laut UNDOF, der Friedenstruppe der Vereinten Nationen, die den Waffenstillstand überwacht, handelt es sich dabei um „schwere Verstöße“.

Unabhängig von ihrer politischen Einstellung wollen die Syrer, dass ihr Land so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt, geeint und unabhängig wird. Kein Befürworter der palästinensischen Befreiung hat von einem wirklich souveränen Syrien etwas zu befürchten.

Genau aus diesem Grund gibt es viele mächtige Kräfte von außen, vor allem Israel und die Vereinigten Staaten, die wollen, dass Syrien schwach bleibt und ihrer Agenda unterworfen wird. Wenn Spaltung, Abhängigkeit und Chaos die einzigen Möglichkeiten sind, dies zu erreichen, dann werden sie genau das fördern und schüren.

Israel seinerseits verschwendet keine Zeit, um aus den turbulenten und historischen Ereignissen Kapital zu schlagen, um mehr Land zu erobern und seinen völkermörderischen Griff auf die Region zu festigen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …