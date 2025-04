https://www.palestinechronicle.com/pope-francis-passing-his-key-statements-on-gaza-and-the-ongoing-genocide/



Der Tod von Papst Franziskus: Seine wichtigsten Aussagen zu Gaza und dem anhaltenden Völkermord

21. April 2025

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben. (Design: Palestina Chronicle)

Von Romana Rubeo

Papst Franziskus, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist, hinterlässt ein Vermächtnis, das geprägt ist von seinem unermüdlichen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in Gaza, seiner beharrlichen Forderung nach Waffenstillstand, seiner Verurteilung von Gewalt und seinem Eintreten für den Schutz der Zivilbevölkerung.

Papst Franziskus, der am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren verstorben ist, war der erste Jesuit und der erste lateinamerikanische Pontifex.

In den letzten Jahren seines Pontifikats äußerte er sich immer wieder zum Krieg in Gaza, bekundete seine Sorge um die Zivilbevölkerung und forderte Frieden und humanitären Zugang.

Seit dem 9. Oktober 2023 rief Papst Franziskus jeden Abend in der Holy Family Parish in Gaza an – kurze Gespräche um 19 Uhr, geprägt von einfachen, menschlichen Fragen: „Wie geht es Ihnen?“ „Was haben Sie gegessen?“

Diese nächtlichen Anrufe, wie Vatican News berichtete, gaben den mehr als 600 Menschen, Christen und Muslimen, die in der Kirche und der Schule der Gemeinde Zuflucht gefunden hatten, ein wichtiges Gefühl der Verbundenheit und des Trostes. Er beendete die Gespräche stets mit einem Segen, machte das Kreuzzeichen und sagte: „Muchas gracias, grazie tante.“

Das Mitgefühl des Papstes ging jedoch über persönliche Gesten hinaus. Seit Beginn des Völkermordkrieges Israels gegen Gaza verschärfte er seine öffentliche Verurteilung kontinuierlich.

Im Januar 2025 bezeichnete er die humanitäre Krise in Gaza als „sehr ernst und beschämend“ und erklärte entschieden: „Wir können die Bombardierung von Zivilisten in keiner Weise akzeptieren … dass Kinder erfrieren, weil Krankenhäuser zerstört wurden.“

Wochen zuvor hatte er angedeutet, dass die internationale Gemeinschaft sich fragen müsse, ob Israels Militäraktion einem Völkermord gleichkomme – eine Bemerkung, die scharfe Kritik von israelischen Regierungsvertretern hervorrief, die ihm Antisemitismus vorwarfen.

Die folgende Zeitleiste zeigt die wichtigsten öffentlichen Äußerungen von Papst Franziskus zu Gaza:

„Krieg ist eine Niederlage“

Am 29. Oktober 2023 forderte Papst Franziskus während seiner Ansprache zum Angelusgebet einen Waffenstillstand in Gaza.

Er forderte, humanitäre Hilfe nach Gaza zuzulassen und alle Gefangenen freizulassen. Er betonte: „Krieg ist immer eine Niederlage! Jeder Krieg ist eine Niederlage!“

“Mutige Wege zum Frieden“

Am 3. Dezember 2023 äußerte Papst Franziskus tiefe Trauer über die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe auf Gaza nach einer vorübergehenden Waffenruhe. Er warnte, dass das Ende der humanitären Pause erneut ‚Tod, Zerstörung und Elend‘ mit sich bringen werde.

Nach dem Angelusgebet am Sonntag stellte der Pontifex fest, dass sich die Lage in Gaza weiter verschlechtere. „Es gibt so viel Leid in Gaza, es mangelt an lebensnotwendigen Gütern“, sagte er.

Der Papst rief zu einem Waffenstillstand auf und forderte, „andere Lösungen als Waffen zu finden und mutige Wege zum Frieden zu beschreiten“.

„Bitte hört auf!“

Am 3. März 2024 wiederholte Papst Franziskus seine Forderung nach „einer sofortigen Waffenruhe in Gaza“.

„Ich trage täglich mit Trauer das Leid der Menschen in Palästina und Israel aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten in meinem Herzen“, sagte der Papst und fügte hinzu:

„Glaubt ihr wirklich, dass ihr auf diese Weise eine bessere Welt aufbauen könnt? Glaubt ihr wirklich, dass ihr so Frieden erreichen könnt? Genug, bitte! Lasst uns alle sagen: Stoppt das! Bitte hört auf!“

„Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“

Am 3. April 2024 verurteilte Papst Franziskus während seiner Generalaudienz am Mittwoch die Tötung von Helfern in Gaza durch Israel und erneuerte seine Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe.

Vor 25.000 Menschen auf dem Petersplatz drückte der Pontifex seine Trauer über den Tod von sieben Freiwilligen der World Central Kitchen aus, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden, als sie in einer als „konfliktfreie Zone“ ausgewiesenen Gegend Lebensmittel verteilten.

„Ich bedauere zutiefst den Tod der Freiwilligen, die bei der Verteilung von Lebensmittelhilfen in Gaza getötet wurden“, sagte er.

Papst Franziskus stellte die Tugend der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seiner Botschaft und bezeichnete sie als unverzichtbar für den Frieden und als Grundlage einer rechtsstaatlichen Gesellschaft.

„Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden„, sagte er. ‚Wenn Gerechtigkeit nicht geachtet wird, entstehen Konflikte. Ohne Gerechtigkeit setzt sich das Recht des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren durch.“

‘Waffenstillstand an allen Fronten“

Am 15. August 2024, dem Hochfest Mariä Himmelfahrt, verurteilte Papst Franziskus die schwere humanitäre Krise in Gaza.

Er rief zu einem Waffenstillstand an allen Fronten und zu Hilfe für die erschöpfte Bevölkerung des Gazastreifens auf. Er bekräftigte, dass „Krieg eine Niederlage ist“.

Untersuchung des „Völkermords“

In einem vor dem Jubiläumsjahr 2025 veröffentlichten Buch forderte Papst Franziskus eine Untersuchung des sich abzeichnenden Völkermords in Gaza und mahnte die Welt, nicht wegzuschauen, wenn Menschen leiden.

„Ich denke vor allem an diejenigen, die Gaza inmitten der Hungersnot verlassen, von der ihre palästinensischen Brüder und Schwestern aufgrund der schwierigen Versorgung mit Lebensmitteln und Hilfsgütern in ihrem Gebiet betroffen sind“, schrieb der Papst.

Er ging noch weiter und warnte vor der möglichen Schwere der Lage: „Nach Ansicht einiger Experten“, so Papst Franziskus, „weist das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermords auf. Es sollte sorgfältig untersucht werden, ob es unter die technische Definition fällt, die von Juristen und internationalen Gremien formuliert wurde.“

Krippenspiel

Am 8. Dezember enthüllte Papst Franziskus die jährliche Krippe des Vatikans, in der laut Vatican News das Jesuskind in eine palästinensische Keffiyeh gehüllt war.

Diese symbolische Ergänzung unterstrich die Verbindung der Heiligen Familie zu Bethlehem und war eine Anspielung auf den Kampf der Palästinenser.

Die von palästinensischen Künstlern aus Bethlehem gestaltete Szene enthielt einen Stern von Bethlehem, auf dem in lateinischer und arabischer Sprache die Worte „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen“ standen.

Die Figuren der Heiligen Familie waren aus Olivenholz geschnitzt, was die Verbindung zum Ursprungsort noch verstärkte.

„Grausamkeit, nicht Krieg“

Am 21. Dezember 2024 kritisierte Papst Franziskus die Bombardierung von Kindern in Gaza und bezeichnete sie als „Grausamkeit“.

Seine Erklärung folgte auf einen Bericht der Zivilschutzbehörde von Gaza, wonach bei einem israelischen Luftangriff im Norden des Gebiets am Freitag zehn Mitglieder einer Familie, darunter sieben Kinder, getötet worden waren.

„Gestern haben sie den Patriarchen (von Jerusalem) nicht wie versprochen nach Gaza gelassen. Gestern wurden Kinder bombardiert. Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg„, sagte er vor Mitgliedern der Regierung des Heiligen Stuhls und fügte hinzu: ‚Ich möchte das sagen, weil es mich tief berührt.“

‘Ende der schweren Bombardierungen“

Am 23. März zeigte sich Papst Franziskus zum ersten Mal seit fünf Wochen wieder öffentlich, als er aus dem Fenster des Gemelli-Krankenhauses in Rom über 3.000 Menschen begrüßte, die sich mit Blumen und „Willkommen zu Hause“-Schildern versammelt hatten.

Obwohl er sich noch in der Genesung befindet, nutzte der Papst diesen Moment, um zum Frieden aufzurufen, und stellte in seiner Sonntagsbotschaft den anhaltenden Völkermordkrieg in Gaza in den Mittelpunkt.

In Anlehnung an das Evangelium des Tages lenkte der Papst die Aufmerksamkeit auf das Leid in Palästina und in Konfliktgebieten auf der ganzen Welt.

„Ich bin traurig über die Wiederaufnahme der schweren israelischen Bombardierungen auf den Gazastreifen, die viele Tote und Verletzte gefordert haben“, schrieb er.

Papst Franziskus warnte vor einer ‚sehr ernsten‘ humanitären Krise in Gaza und forderte die internationale Gemeinschaft auf, rasch zu handeln, um das Leid zu lindern.

Osterbotschaft

Nur wenige Stunden vor seinem Tod, am Ostersonntag, richtete Papst Franziskus seine Urbi et Orbi-Botschaft – „der Stadt und der Welt“ – an die Heilige Land, das er als „vom Konflikt verwundet“ und von „endlosen Gewaltausbrüchen“ heimgesucht beschrieb.

Er bekundete seine besondere Solidarität mit den Menschen in Gaza und der dortigen christlichen Gemeinschaft, wo „der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung verursacht und eine dramatische und beklagenswerte humanitäre Lage schafft“.

„Ich appelliere erneut“, sagte er, ‚zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen‘.

Der Papst forderte die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen und ‚einem hungernden Volk zu Hilfe zu kommen, das sich nach einer Zukunft in Frieden sehnt‘.

(The Palestina Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und Chefredakteurin des Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

