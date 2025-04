https://english.almayadeen.net/articles/opinion/if-the-us-launches-a-ground-operation-against-yemen–it-will



Wenn die USA eine Bodenoffensive gegen den Jemen starten, wird dies nach hinten losgehen

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

21. April 2025

Robert Inlakesh warnt davor, dass eine von den USA angeführte Bodenoffensive im Jemen zur Eroberung von Hodeidah ein katastrophaler Fehler wäre, der Ansar Allah stärken und die Region im Interesse Israels destabilisieren würde.

Frustriert von ihrer kostspieligen Offensive gegen den Jemen soll die Trump-Regierung Gespräche über eine Bodenoffensive führen, um die strategisch wichtige Hafenstadt Hodeidah einzunehmen, bevor sie einen Regimewechsel in Sanaa herbeiführt. Sollte diese Offensive tatsächlich stattfinden, würde sie zu einer katastrophalen Niederlage für Washington führen.

Als der damalige US-Präsident Barack Obama 2015 den Krieg der von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen den Jemen unterstützte, hatte Riad geschätzt, dass es nur wenige Monate dauern würde, die Führung der Ansar Allah, die Sanaa übernommen hatte, zu entmachten. Stattdessen mussten sie eine Niederlage nach der anderen gegen eine hochmotivierte Streitmacht hinnehmen, die von der Mehrheit der jemenitischen Streitkräfte unterstützt wurde.

Ein Jahrzehnt später ist der Konflikt trotz des Waffenstillstands von 2022 weiterhin ungelöst – und die Macht der Ansar Allah ist nur noch weiter gewachsen. Die Bewegung, die einst mit Unterstützung wichtiger Elemente der bestehenden Machtstruktur, darunter Teile des Militärs, die Kontrolle über Sanaa übernommen hatte, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hat nicht nur starke Allianzen mit verschiedenen Stammesfraktionen im ganzen Jemen geschmiedet, sondern auch enorme Fortschritte bei der Entwicklung von Offensiv- und Defensivwaffentechnologien gemacht.

Die jemenitischen Streitkräfte, die sich der von Ansar Allah geführten Regierung angeschlossen hatten, erwiesen sich als fähig, die vereinten Kräfte der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten jemenitischen Streitkräfte sowie verschiedener militanter Gruppen wie Al-Qaida und ISIS abzuwehren, die auch gegen die saudischen Streitkräfte und später gegen Söldner aus dem Sudan und anderen Ländern kämpften. Sie kämpften jahrelang vor Ort, während die USA und Saudi-Arabien das Land im Roten Meer blockierten und ihre Feinde logistisch unterstützten und die Luftangriffe Riads gegen das Land unterstützten.

Während es der jemenitischen Regierung in Sanaa gelang, einer – auf dem Papier – militärisch überlegenen Opposition unzählige Niederlagen zuzufügen, baute sie ihre Macht und territoriale Kontrolle in einem Land aus, das historisch zwischen Nord und Süd gespalten ist.

Ende 2021 führten bahnbrechende technologische Fortschritte zu einer neuen Dynamik im Konflikt und zwangen die von Saudi-Arabien angeführte Koalition schließlich, einen von der UNO vermittelten Waffenstillstandsvorschlag anzunehmen. Anfang 2022, nach einer Ausweitung der Bodenkämpfe im Vorjahr, starteten die jemenitischen Streitkräfte eine Welle erfolgreicher Drohnen- und Raketenangriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien.

Zwar hatte Riad zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren mit Drohnen und Raketen der Ansar Allah zu kämpfen, doch war klar, dass ein bedeutender technologischer Fortschritt erzielt worden war. Und während der saudische Staat über gewisse Kapazitäten verfügte, um begrenzte Angriffe auf seine lebenswichtige Infrastruktur abzufangen, war das Regime der VAE weit weniger gut gerüstet, um wiederholten Schlägen aus dem Jemen standzuhalten.

Insbesondere Abu Dhabi kann sich anhaltende Drohnen- und Raketenangriffe nicht leisten, vor allem wenn Dubai zum Ziel wird. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien sind die VAE ein kleines und verwundbares Land. Sollte der Jemen beschließen, sie mit Angriffen zu überziehen, würden ihre Bemühungen um eine Diversifizierung ihrer Wirtschaft wahrscheinlich zunichte gemacht, und keine noch so umfangreichen Abkommen mit den USA oder Israel könnten ihnen dann noch helfen.

Die Behauptungen, die insbesondere in arabischsprachigen Medien verbreitet werden, spekulieren, dass eine von Saudi-Arabien und den VAE unterstützte Streitmacht von etwa 80.000 Soldaten aufgestellt wird, um eine Offensive zur Eroberung von Hodeidah zu starten. Dann, so der Bericht, werden die USA Luftunterstützung anbieten und sogar eine kleinere Bodenoffensive starten, um in den Jemen einzumarschieren.

Donald Trumps Vietnam?

Der Jemen wurde einst als Ägyptens Vietnam bezeichnet – und sollte die USA beschließen, dort eine Bodenoffensive zu starten, dürfte das Ergebnis kaum den Absichten von Präsident Donald Trump entsprechen. Bereits die Luftangriffe, bei denen rund 150 Zivilisten getötet wurden, haben sich als peinlicher Fehlschlag erwiesen, der die US-Steuerzahler Milliarden Dollar kostet, ohne dass nennenswerte Erfolge vorzuweisen sind.

Obwohl dieser Angriffskrieg gegen den Jemen ohne Mandat der Bevölkerung und ohne Zustimmung des Kongresses begonnen wurde, haben die US-Mainstreammedien ihn weitgehend ignoriert. Sollte Trump jedoch Bodentruppen entsenden, wird der Jemen schnell die Schlagzeilen dominieren, aus dem einfachen Grund, dass US-Soldaten in Särgen nach Hause zurückkehren werden.

Bislang haben die jemenitischen Streitkräfte ihre Konfrontationen mit der US-Marine auf defensive Manöver beschränkt, d. h. sie haben nicht versucht, Schiffe oder Flugzeugträger zu versenken, sondern konzentrieren sich auf die Verteidigung ihres Landes. Sollte eine groß angelegte Bodenoffensive gestartet werden, wird sich die defensive Haltung in eine offensive verwandeln.

Die Bodenoffensive wird nicht nur kostspielig und alles andere als ein Spaziergang sein, sondern die USA werden auch direkte Treffer auf ihre Schiffe und erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Darüber hinaus ist mit schweren Angriffen auf die Infrastruktur Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate zu rechnen, die die Ölmärkte destabilisieren werden. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass US-Stützpunkte auf der Arabischen Halbinsel und darüber hinaus angegriffen werden.

Außerdem müssen wir wahrscheinlich mit gelegentlichen Angriffen auf das zionistische Regime rechnen, die intensiver ausfallen werden als die bisherigen Wellen. Wenn wir einen dramatischen Anstieg der zivilen Todesopfer in Jemen beobachten, während der Krieg offen als amerikanisch-zionistische Aggression geführt wird, wird Ansar Allah nicht mehr zurückhaltend reagieren können. Darüber hinaus könnte dies sogar zu einer noch stärkeren Einigung des jemenitischen Volkes führen, einschließlich der Fraktionen und Stämme, die seit jeher mit Ansar Allah verfeindet sind.

Der Jemen ist nicht der Iran, aber er hat die Fähigkeit, den mit den USA verbündeten Regimes in seiner Umgebung erhebliche Verluste zuzufügen und US-Streitkräfte direkt anzugreifen. Die Frage ist dann, ob Riad und Abu Dhabi den anhaltenden Beschuss mit Munition standhalten können. Und wenn der Krieg viel länger dauert als erwartet und die Stellvertreter-Bodentruppen, die zum Angriff auf den Jemen eingesetzt werden, schwere Verluste erleiden, während amerikanische Soldaten in Leichensäcken nach Hause zurückkehren, wie sieht dann die Strategie aus?

Werden die 80.000 Mann starken Streitkräfte weiterkämpfen, wenn sie erhebliche Verluste erleiden, nur um einen Sieg für die strategischen Interessen Israels zu erringen? Oder werden sie mit ernsthaften Moralproblemen und Desertionen zu kämpfen haben? Wird die US-Öffentlichkeit die Verluste verkraften können, und kann das US-Militär selbst den Verlust von Ressourcen in einem sinnlosen Kampf zur Befriedigung seiner zionistischen Verbündeten rechtfertigen?

Ein solcher Angriff würde keinerlei Vorteile bringen, und die USA haben bei weitem nicht genug Bodentruppen, um einen Krieg allein zu führen. In jeder Hinsicht wäre dies ein katastrophaler strategischer Fehler. Eine Niederlage wäre eine Blamage historischen Ausmaßes und ein Sieg für die Regierung in Sanaa, der die Nation prägen würde, ungeachtet der immensen Leiden der Zivilbevölkerung, die ein Krieg unweigerlich mit sich bringen würde. All dies lässt die mögliche Beteiligung anderer regionaler Akteure außer Acht, die ebenfalls von der Situation profitieren könnten.

Wenn Trump beschließt, einen solchen Konflikt fortzusetzen, um seinem zionistischen Verbündeten zu gefallen, wird dies einen großen Rückschlag bedeuten. Es wird auch keine Möglichkeit geben, die Tatsache zu verbergen, dass er gegen die Interessen der USA arbeitet und seine eigenen Bürger opfert, um die Israelis zufrieden zu stellen, ohne ein wirkliches Endziel oder eine Vision für den Sieg zu haben.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …