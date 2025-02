https://www.commondreams.org/news/trump-fires-ethics-director



Demonstranten halten Schilder hoch, als sie am 10. Februar 2025 in Washington, D.C., an einer Protestkundgebung gegen US-Präsident Donald Trump und Elon Musk teilnehmen.

(Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

„Der Trump-Sumpf wächst“: Präsident entlässt Ethik-Chef, während das Justizministerium die Anklage gegen Eric Adams fallen lässt

„Nichts sagt mehr über Korruption aus, als den obersten Ethik-Polizisten auf Streife zu entlassen“, sagte Lisa Gilbert, Co-Präsidentin von Public Citizen.

Jake Johnson

11. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump entließ am Montag den Direktor des Office of Government Ethics, da seine Regierung – die mit Milliardären besetzt und von Interessenkonflikten durchsetzt ist – selbst den Anschein aufgibt, Korruption und Gesetzlosigkeit zu bekämpfen, ein Kurs, der durch den Vorstoß des Justizministeriums, die Bestechungsvorwürfe gegen den Bürgermeister von New York City, Eric Adams, fallen zu lassen, unterstrichen wird.

Die Entlassung von OGE-Chef David Huitema wurde in einer kurzen Erklärung auf der Website des Amtes bekannt gegeben, die am Dienstagmorgen nicht mehr zugänglich war.

Huitema, der am Ende der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Joe Biden vom Senat bestätigt wurde, „war maßgeblich an der Lösung von Interessenkonflikten mit Trumps Kandidaten beteiligt“, berichtete Eric Katz von Government Executive am Montag.

„Nichts sagt mehr über Korruption aus, als den obersten Ethik-Cop auf Streife zu feuern“, sagte Lisa Gilbert, Co-Präsidentin von ‚Public Citizen‘, in einer Erklärung am Montag. “Im Einklang mit den Unternehmenskonflikten, dem massiven Reichtum und den Verbindungen zu Big-Tech-Brüdern nutzt die neue Regierung weiterhin alle Möglichkeiten, um ihre Fähigkeit zu erhöhen, vom öffentlichen Dienst zu profitieren.“

„Die Regierung hat die Durchsetzung der Gesetze gegen Korruption im Ausland eingestellt, arbeitet ohne eine starke Ethik-Verordnung, um die Drehtür einzudämmen, hat die Offenlegung der Lobbyarbeit ausländischer Agenten zurückgenommen und jetzt einen qualifizierten Ethik-Führungskraft entfernt“, fügte Gilbert hinzu. “Der Trump-Sumpf wächst.“

„Alles deutet darauf hin, dass Trump plant, eine gesetzlose Regierung zu führen, und diese beispiellosen Schritte sind ein alarmierender erster Schritt, um diese Pläne in die Tat umzusetzen.“

Der Direktor des OGE war das jüngste Opfer von Trumps Entlassungswelle, die sich gegen unabhängige Generalinspektoren, Beamte der Arbeitsbehörde und den Leiter einer Behörde zum Schutz von Whistleblowern richtete. Einige der Beamten, die Trump entlassen hat oder zu entlassen versucht hat, weigern sich, dem nachzukommen, oder wehren sich vor Gericht und berufen sich dabei auf den Rechtsschutz des Bundes.

Donald Sherman, Geschäftsführer und Chefsyndikus von Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), sagte in einer Erklärung, dass „Präsident Trump mit der Entlassung des Leiters des Office of Government Ethics seine Säuberung von allen unabhängigen Beamten fortsetzt, die die Aufgabe haben, ihn und seine Regierung für Verstöße gegen Gesetze und ethische Standards zur Rechenschaft zu ziehen.“

„Dies folgt auf die Entlassung des Leiters des Office of Special Counsel und von 17 Generalinspektoren“, sagte Sherman. “Zusammen werden diese Maßnahmen alle Bemühungen von ihm und seiner Regierung, persönlich zu profitieren, Loyalisten einzusetzen und die Kontrolle von Korruption und Verschwendung zu vermeiden, untergraben. Allem Anschein nach plant Trump eine gesetzlose Regierung zu führen, und diese beispiellosen Schritte sind ein alarmierender erster Schritt, um diese Pläne in die Tat umzusetzen.“

Nach der Nachricht von Huitemas Entlassung wies Trumps Justizministerium – unter der Leitung eines ehemaligen Unternehmenslobbyisten – die Bundesanwälte an, das Korruptionsverfahren gegen Adams einzustellen. Der Demokrat war Ende letzten Jahres wegen Betrugs per Telefon, Bestechung und der Annahme illegaler ausländischer Wahlkampfspenden angeklagt worden.

Wie The Associated Pressberichtete, behauptete das Justizministerium, das Verfahren gegen Adams beeinträchtige seine „Fähigkeit, Trumps einwanderungsfeindliche Agenda zu unterstützen“.

„Anstatt die Zusammenarbeit mit der Einwanderungs- und Zollbehörde einzuschränken, wie Adams einst versprochen hatte, hat er seine Bereitschaft bekundet, die sogenannten Schutzmaßnahmen der Stadt rückgängig zu machen, und versprochen, einen Präsidenten, dessen Politik er einst als „missbräuchlich“ bezeichnete, nicht öffentlich zu kritisieren“, so AP.

Der Schritt, die Bundesanklage gegen Adams fallen zu lassen, erfolgte, nachdem Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hatte, in der das Justizministerium angewiesen wurde, die Durchsetzung eines jahrzehntealten Gesetzes auszusetzen, das US-Unternehmen die Bestechung ausländischer Beamter untersagt.

„Lasst das nicht unter den Teppich kehren“, sagte CREW als Reaktion auf die Anordnung.

Übersetzt it Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …