Ein faschistischer Staatsstreich à la Trump ist im Gange – Stoppt ihn, bevor der Terror beginnt

Ralph Nader

11. Februar 2025

Erhebt euch, Leute, und zwar schnell. Tyrann Trump und seine moschusgesteuerten Gangster starten einen faschistischen Staatsstreich. Vieles von dem, was Sie am Bundes-/Zivildienst für Ihre Gesundheit, Sicherheit und Ihr wirtschaftliches Wohlergehen und Ihren Schutz schätzen, ist in Gefahr.

Um Trumps unstillbare Rachegefühle zu nähren, weil er strafrechtlich verfolgt wird, bei den Wahlen 2020 unterlegen ist oder jetzt einfach nur herausgefordert wird, schadet dieser größenwahnsinnige, selbsternannte Diktator dem Leben von Millionen bedürftigen Amerikanern und Millionen Amerikanern, die ihnen helfen.

In seiner wahnsinnigen, gesetzlosen Arroganz hebt der verurteilte Verbrecher Trump die Freiheiten und den Schutz der amerikanischen Revolution auf (König Donald ist der heutige König George III) und lehnt die Unabhängigkeitserklärung ab (in der die Rechte und Missbräuche gegen den britischen Tyrannen aufgeführt sind, die Trump zerschreddert und festigt). Er verstößt trotzig gegen die US-Verfassung, ihre Kontrolle über eine diktatorische Regierung und ihre Befugnisse, die ausschließlich dem Kongress übertragen wurden. Die Verfassung verlangt, dass wir unter der Herrschaft des Rechts leben, nicht unter der Herrschaft eines einzelnen Mannes.

Während Trump Mar-a-Lago und sein Golfspiel genießt, lebt der Südafrikaner Madman Musk buchstäblich im Executive Office Building neben dem Weißen Haus, mit seinen Musketieren, die mit dem Absatz klicken, sieben Tage die Woche (sie haben Feldbetten mitgebracht), bewacht von einem großen privaten Sicherheitsdienst.

Bedenken Sie, liebe Leute, dass der reichste Mann der Welt, der Milliarden von Dollar an Bundesaufträgen erhalten hat, seine Handlanger loslässt, um den täglichen Beitrag von Staatsdienern zunichte zu machen, die sich für die Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen einsetzen, die seit langem und parteiübergreifend unterstützt werden. Hilfe für Kinder, Rettungskräfte, Kranke und ältere Menschen, Schüler an öffentlichen Schulen und Menschen, die von Geschäftemachern betrogen wurden. Er entlässt die Bundespolizisten, die sich mit Wirtschaftskriminalität befassen – sei es beim FBI, der EPA oder dem wichtigen Consumer Financial Protection Bureau, das Trump/Musk aushöhlen.

Einige Schlagzeilen: „Gesetze? Welche Gesetze? Trumps dreister Griff nach der Exekutivgewalt“ von dem großartigen Reporter Charlie Savage (New York Times, 6. Februar 2025). Gesetzlose übernehmen die Macht, angetrieben von der Gier nach den staatlichen Honigtöpfen der Unternehmensförderung und Steuern für Reiche und Großunternehmen, die gegen Null gehen.

Oder „Searching for Motive to Musk Team’s Focus on ‚Checkbook‘ of U.S.“ von Alan Rappeport, 6. Februar 2025, New York Times.

Oder „Milliardäre aus dem Weißen Haus nehmen es mit den ärmsten Kindern der Welt auf“ von dem Superreporter Nicholas Kristof (6. Februar 2025. New York Times), der die Verteilung von AIDS-Medikamenten durch die Agentur für internationale Entwicklung einstellte und die US-Gesundheitsbehörden daran hinderte, aufkommenden tödlichen Pandemien in Afrika entgegenzuwirken, die ohne die Abwehrmaßnahmen der USA im Ausland schnell hierher gelangen könnten. Die verheerenden Auswirkungen auf Kinder, denen es an Gesundheitsversorgung und Nahrung fehlt, sind bereits spürbar.

Kristof kommt zu dem Schluss, dass all dies (und die Dollarbeträge sind im Vergleich zu ihrem Nutzen sehr gering) für Trump/Musk wie ein Spiel erscheinen mag, aber „… es geht um das Leben von Kindern und unsere eigene Sicherheit, und was sich da abspielt, ist widerlich.“ Es ist auch kriminell!

Wenn sich die Kräfte von Recht und Ordnung wieder durchsetzen, könnte Elon Musk als „Verbrecher-Musk“ bekannt werden. Er ist kein ordnungsgemäß ernannter Bundesbeamter. Er hat keine Befugnis, seine Zerstörungskommandos in eine Behörde nach der anderen zu schicken, um private Informationen über Amerikaner zu verlangen, Menschen zu vertreiben und den Betrieb einzustellen.

Musk, dessen nächstes Ziel die Bundesbehörde für Fahrzeugsicherheit ist, die die Sicherheitsgesetze gegen Tesla durchgesetzt hat und ihre Regulierung selbstfahrender Autos (Musks nächstes großes Projekt) nicht aufgegeben hat. Musk weigert sich, seine Vorzugsverträge mit den Bundesbehörden offenzulegen, und hat auch seine Steuererklärungen nicht offengelegt. Fordern Sie sie ein.

In den ersten 20 Tagen von Trumps gesetzlosem Wahnsinn ist sehr deutlich geworden, dass er schnell auf einen Polizeistaat zusteuert und gleichzeitig den Unternehmensstaat mit und für das Big Business vertieft. Seine Hauptopfer sind nicht das riesige Militärbudget des Verteidigungsministeriums oder die großen Budgets der Geheimdienste oder von Musks lukrativem Lehen – der NASA, der Weltraumbehörde. Nein, wie die Tyrannen, die sie sind, zerschlagen Trump/Musk die Programme der Menschen. Sie hassen Medicaid (das über 80 Millionen Amerikanern zur Verfügung steht) oder die Lebensmittelprogramme für Millionen von Kindern. Der wahnsinnige Trump drängt darauf, viele saubere Windkraftprojekte zu stoppen und Kredite für Hausbesitzer, die Solarmodule installieren, zu kürzen, während er die mörderische Öl-, Gas- und Kohleindustrie boomen lässt. Er will viel mehr riesige Erdgasexportanlagen in der Nähe von US-Häfen, die versehentlich ganze Städte in die Luft jagen könnten.

Musks vergiftete Stoßzähne haben sogar Laos, Kambodscha und Teile Vietnams erreicht, wo die Minenräumung eingestellt wurde. Dabei handelt es sich um nicht explodierte Kampfmittel und Bomblets aus der Zeit des Vietnamkriegs, die in den letzten fünfzig Jahren Zehntausende unschuldiger Bewohner, vor allem Kinder, getötet haben.

Die Schlagzeile der Washington Post vom 6. Februar, „Musk-Team übernimmt öffentliche Betriebe“, unterschätzt das Ausmaß des Gemetzels. Sie schließen dreist Behörden, schalten Tausende von Regierungs-Websites ab, die für alle Amerikaner nützlich sind, und fordern gewissenhafte Beamte auf, sich zu fügen oder entlassen zu werden.

Die Republikaner im Kongress geben zu ihrer künftigen Schande und Schuld ihre verfassungsmäßigen Befugnisse in genau dem Regierungszweig ab, den unsere Gründerväter damit beauftragt haben, jede aufstrebende Monarchie im Weißen Haus zu kontrollieren.

Die Demokraten in der Minderheit beginnen gerade erst zu protestieren, einige vor geschlossenen Bundesgebäuden. Aber sie haben noch keine inoffiziellen öffentlichen Anhörungen im Kongress initiiert, um dem aufkommenden Zorn der Amerikaner (die jetzt ihre Telefonzentralen überfluten) eine Stimme zu geben, deren knappe Mehrheit der Trump-Wähler sich schwer betrogen fühlt. Fordern Sie jetzt inoffizielle Anhörungen! Bundesrichter beginnen, die verletzten Gesetze aufrechtzuerhalten.

Die Medien, die selbst von Trumps Angriffen und Zensur bedroht sind und wer weiß, was als Nächstes von diesem giftigen Lügner kommt (siehe Glen Kesslers Artikel in der Washington Post vom 26. Januar 2025 „The White House’s wildly inaccurate claims about USAID spending“ oder „Trump’s gusher of misleading economic statistics at Davos“), werden über Proteste und Zeugenaussagen von Menschen im ganzen Land berichten. Die Kundgebungen und Demonstrationen haben begonnen und werden immer größer, je tiefer Trump und Musk mit ihren tyrannischen Missbräuchen sinken.

Die Berufssoldaten sind nicht begeistert von dem rücksichtslosen Clown, den Trump ihnen als Verteidigungsminister vorgesetzt hat. Die amerikanische Wirtschaft kann das Chaos, die Unsicherheit und den Tumult nicht tolerieren. 39 Millionen Kleinunternehmen spüren bereits den herannahenden Trump-Tsunami.

Brechen Sie mit Ihrer Routine, Amerikaner. Es ist Ihr Land, das sie mit diesem aufkeimenden Putsch an sich reißen. Nehmen Sie es schnell zurück, würden unsere ursprünglichen Patrioten von 1776 sagen.

Ralph Nader ist ein Verbraucherschützer, Anwalt und Autor von „Only the Super-Rich Can Save Us!“

